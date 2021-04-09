Легальному придорожному бизнесу в Щербаково перекрыли подъезды

Объектам казанского дорожного сервиса на М-7 грозит банкротство, так как их «отрезали» от клиентов

Фото: Максим Платонов

Придорожный бизнес в районе казанского поселка Щербаково пострадал в результате капремонта «Волго-Вятскуправтодором» 6-километрового участка трассы М-7. После установки барьерных ограждений вдоль дороги со стороны Казани объекты сервиса — от шиномонтажей до гостиниц — оказались отрезаны от шоссе. Монтаж ограждающих конструкций был проведен по заказу ФКУ в рамках госконтракта на 872 млн рублей (а с проектом и строительным контролем за объектом — почти 1 млрд). Почему дорожники «наказали» казанских предпринимателей и лояльно отнеслись к высокогорским — по другую сторону дороги, чем отличается капремонт от реконструкции трассы и как спасти бизнес, и без того съежившийся на фоне пандемии COVID-19, разбиралось «Реальное время».

Яма для придорожного бизнеса



Сигнал SOS раздался, откуда не ждали. Прочитав про дачников из СНТ «Щербаковка», которым перекрыли выезды на М-7, а после нашей публикации открыли их, в «Реальное время» позвонили предприниматели из соседнего поселка Щербаково. Бизнесмены успешно освоили азы предпринимательства на обочине еще в бандитские 90-е, а перед угрозой банкротства оказались в мирные 2020-е:



— Приезжайте, посмотрите, как уничтожается десятилетиями строившийся на законных основаниях бизнес!

Мы откликнулись, и наша машина едва не стала очередной жертвой ямы, которую дорожники в прямом смысле слова вырыли бизнесу в Щербаково. И эта первая яма на заезде к объектам дорожного сервиса оказалась не единственной.

Теперь попасть сюда возможно лишь через единственный неблагоустроенный заезд

После проведенного летом 2020 года капремонта вдоль Щербаково при движении со стороны Волги появились два ряда барьерных ограждений. Асфальтированные подъезды к гостиницам «Заман», «Союз», «АК Барс», кафе, магазинам автозапчастей, шиномонтажам, туалету и прочим пользующимся высоким спросом у водителей и пассажиров объектам придорожного сервиса были перекрыты, теперь попасть сюда возможно лишь через единственный неблагоустроенный заезд. Проскочишь его — придется ехать 8 километров до ближайшего разворота, потом возвращаться... Клиенты бензин и время экономят — едут вперед, к другим, более удобно расположенным пунктам ремонта и отдыха. А щербаковским бизнесменам ничего не остается, как подсчитывать убытки.

Впрочем, те, кто не проехал мимо, а завернул к ним по старой памяти, тоже вскоре уезжают навсегда. Потому как по ту сторону барьерных ограждений дорожники, проводившие капремонт, оставили ямы, в которых запросто тонет автобус — видео с ним, застрявшим на сутки в этом провале, «Реальному времени» любезно предоставили очевидцы аварии.

— Автобус с краснодарскими номерами 3 дня назад так «удачно» провалился в яму, оставленную подрядчиками «Волго-Вятскуправтодора», что застрял в ней на сутки, — рассказал «Реальному времени» владелец одного из щербаковских бизнесов Фердинанд Ганеев. — Бампер лежит на обломках асфальта, а колеса в воздухе крутятся... Вытаскивали мы его всем миром — домкратами поднимали, потом яму эту сами щебнем, как смогли, засыпали. И все это время к нам никто не мог ни заехать, ни выехать, потому что автобус полностью перегородил проезд. А кто заскакивал в эту щель, был вынужден нарушать ПДД — разворачиваться и выезжать на встречную полосу. Ехать-то надо... Ну, и какая это безопасность? Ведь проезд между въездом и выездом то и дело кто-нибудь перекрывает по незнанию! Асфальт разрушен, дорожных знаков нет. Дальнобойщик фуру бросит, ночевать в гостиницу уйдет — и выбирайся, как знаешь. А на дороге гаишники ждут нарушителей, которые поневоле оказались на встречной. Как работать в таких условиях?

Две стороны одной дороги

— Мы обосновались здесь в 1998 году, — рассказал Ганеев. — Выкупили землю, вкладывали деньги в строительство зданий, в развитие бизнеса. Благоустраивали подъезды к нашим объектам. Все делали на законных основаниях. В 2002 году содержанием дороги стал заниматься «Волго-Вятскуправтодор». То есть все заезды к нашим объектам на тот момент уже существовали, и никто не считал их незаконными. А после капитального ремонта, который, по сути, обернулся реконструкцией дороги, мы все оказались вне закона. Устанавливая барьерные ограждения, якобы ради безопасности, дорожники нам оставили въезд и выезд, но не заасфальтировали их. Когда принимаются такие решения, закрывают людям подъезды, то делают внутреннюю дорогу. Нам в этом отказали.

Со стороны Щербакова поставлены два ряда барьерных ограждений и перекрыты все въезды-выезды, кроме двух — в начале и в конце участка, хотя в этой зоне действует ограничение скорости 40 км в час

При этом, говорит Ганеев, забота о безопасности движения получилась какая-то односторонняя. В том смысле, что со стороны Щербакова поставлены два ряда барьерных ограждений и перекрыты все въезды-выезды, кроме двух — в начале и в конце участка, хотя в этой зоне действует ограничение скорости 40 км в час, есть место для устройства полосы съезда и полосы разгона. А с противоположной стороны, где уже не Казань, а Высокогорский район, нет никаких барьеров, открыты въезды-выезды к каждому объекту (там тоже и магазины, и сервисы, и еще автозаправка).



А дальше, за двухуровневой развязкой, вообще чудеса — въезд-выезд к высокогорскому кафе и гостинице «Чибис» и расположен всего в паре-тройке десятков метров от съезда с дорожной развязки, на участке, где разрешенная скорость — 90 км в час, и риск ДТП с тяжкими последствиями куда выше. Почему все дорожные опасности так удачно для высокогорских предпринимателей сконцентрировались исключительно на казанской стороне, остается только гадать.

— Что это за безопасность такая, из-за которой нас в резервацию засунули, мы бизнес потеряли, а хозяева предприятий на другой стороне дороги, в Высокогорском районе, все преимущества получили? — возмущается Фердинанд Ганеев. — Мы разоримся и закроемся, а у них выручка поднимется, потому что люди к ним пойдут. При этом нам дорожники все подъезды разрушили, а кафе «Чибис» в процессе ремонта, а по сути — реконструкции дороги карман сделали! И куда мы ни писали, вплоть до президента Татарстана — все обращения спускают в «Волго-Вятскуправтодор», а там объяснение одно — «в целях безопасности». Но дальше по ходу движения есть два заезда — в том числе на улицу Газовую. То есть нам заезды перекрыли, а им — нет, где логика? Все претензии по строительству внутренней дороги — дублера М-7 — в «Волго-Вятскуправтодоре» нам советуют предъявлять администрации Казани. Но там даже если захотят, ничего сделать не смогут — на кадастровой карте здесь городской дороги нет.

«Что это за безопасность такая, из-за которой нас в резервацию засунули, мы бизнес потеряли, а хозяева предприятий на другой стороне дороги, в Высокогорском районе, все преимущества получили?» — возмущается Фердинанд Ганеев

— Проезд к нашим домам на улице Осиновой один — отсюда, — дорисовал «картину маслом» житель Щербаково Джамиль Хайруллин. — Мы заезжали к себе между «Заманом» и «Союзом». Теперь, чтобы попасть в город и не разбить машину в ямах, надо ехать вкруговую — лишних 10 километров туда и 10 обратно. Из Кадышева нормальной дороги к нам нет — ямы да буераки.

«Нам устроили беспредел»

Еще полтора года назад жизнь здесь кипела, у тех, кому посчастливилось открыть в Щербаковке свою «точку», дела шли в гору. Сейчас кафе и магазины закрываются, на предприятиях автосервиса висят объявления: «Продается».

— Нам устроили беспредел, отгородили от всего! Даже клиенты из близлежащих поселков — Альдермыш, Яшь-Кеч перестали приезжать, говорят: «Рады бы, но неудобно». Что говорить о транзитных — они мимо проскакивают! На 50 процентов продажи упали и продолжают снижаться, а налоги с этого года выросли, — посетовал владелец магазина автозапчастей «Автомаг» Ахат Утей.

Сейчас кафе и магазины закрываются, на предприятиях автосервиса висят объявления: «Продается»

— Много лет я строил здесь бизнес, в развитие вложил миллионов 30, а то и больше, сейчас трудно подсчитать, выстроил новое здание, которое до сих пор заложено в ипотеку, — рассказал предприниматель Андрей Тимаков. — Арендаторы открыли в нем магазин, кафе и сразу же закрыли — кто же станет работать себе в убыток. Все съехали, осталась торговля запчастями, но им я был вынужден на 30 процентов снизить арендную плату, а иначе и они бы расторгли договор. Платить ипотеку мне не с чего, здание неликвидное — кто его в таком месте купит? Так что могу потерять все...

Надо было согласовывать?

— Установка металлического барьерного ограждения на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» обусловлена необходимостью минимизации многочисленного количества примыканий к автомобильной дороге общего пользования федерального значения I-б категории, в соответствии с требованиями п. 1.8. ВСН 103-74 «Технических указаний по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



В компании пояснили: «До выполнения капитального ремонта автомобильной дороги движение транспортных средств, съезжающих и выезжающих с объектов дорожного сервиса на автомобильную дорогу М-7 «Волга» осуществлялось хаотично, не организованно. Транспортные средства могли в любом месте основной проезжей части автомобильной дороги М-7 «Волга» начать притормаживать для съезда на объекты притяжения и в любом месте выехать с объектов на основную проезжую часть. Это создавало угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий на данном участке автомобильной дороги, создавало конфликтные точки и помехи в движении транзитного транспорта, снижало пропускную способность автодороги федерального значения, не обеспечивало надлежащий уровень содержания автомобильной дороги и безопасности дорожного движения».

В ФКУ ответили, что после установки ограждений не было зафиксировано ни одного ДТП

На вопрос «Реального времени», как изменились показатели аварийности на этом участке дороги после установки ограждений, в ФКУ ответили, что после этого не было зафиксировано ни одного ДТП, «тогда как в 2020-м году здесь произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека, а в 2019-м — пять (двое погибших и трое пострадавших)». Правда, не уточнили, на какой стороне дороги регистрировались аварии — «высокогорской» или «щербаковской».



На вопрос, намерено ли ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» восстанавливать разрушенное асфальтовое покрытие на прилегающей к М-7 территории — перед объектами дорожного сервиса или возмещать им ущерб, в организации ответили:

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отвечает за содержание дорог в границах полосы отвода. В соответствии с ч.10 ст.22 ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации …», владельцы объектов дорожного сервиса обязаны обеспечивать надлежащий уровень содержания своих подъездов, съездов, примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств.

А еще там сообщили, что владельцам объектов бизнеса, расположенным на стороне Щербакова, представители ФКУ предлагали подать документы на получение согласований на примыкания к трассе М-7, однако этого сделано не было. То есть дали понять, что шансы получить собственные заезды-выезды у бизнесменов были.

В ФКУ сообщили, что владельцам объектов бизнеса, расположенным на стороне Щербакова, предлагали подать документы на получение согласований на примыкания к трассе М-7

От президента до суда

С жалобами на то, что бизнес, построенный на придорожном сервисе, отгородили от дороги и фактически лишили возможности работать, предприниматели из Щербакова обращались в само ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», прокуратуру и даже администрацию президента России. Но Путин на всю Россию один, а проблем у россиян много: обращения спустились по инстанции вниз, и просьбы защитить малый бизнес отклика не нашли.

Бизнесмены также настаивают, что произведенные «Волго-Вятскуправтодором» в Щербаково изменения тянут не на капремонт, а на полновесную реконструкцию дорог. Потому как до капремонта тут ни отбойников, ни многих других элементов не наблюдалось, а они в корне меняют всю картину и связаны с расширением дороги.

— А реконструкция предполагает совсем другой порядок реализации проекта, — говорит Ганеев. — Должны были быть общественные обсуждения проекта, наше мнение (о негативных последствиях установки отбойников и перекрытия въездов, — прим. ред.) в таком случае должны были учесть!

Однако в «Волго-Вятскуправтодоре» заверили «Реальное время» в том, что расширения дороги не было, а значит, это не реконструкция, а капремонт.

— Мы обратились с иском в адрес ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Арбитражный суд РТ, — сообщил изданию Фердинанд Ганеев. — Надеемся, суд восстановит наши права.

Бизнесмены также настаивают, что произведенные «Волго-Вятскуправтодором» в Щербаково изменения тянут не на капремонт, а на полновесную реконструкцию дорог

Иск индивидуального предпринимателя Рината Гайнутдинова об обязании устранить нарушение права собственности на земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества путем демонтажа металлического ограждения, а также восстановить ранее существовавший въезд-выезд к объекту пока не рассмотрен. Однако коллеги Гайнутдинова по несчастью говорят, что изучили арбитражную практику и нашли примеры того, как в других российских регионах в подобных случаях решения выносились в пользу истца.

Что же касается Казгорисполкома, в который бизнесменов отправляют с вопросами о строительстве дороги-дублера взамен порушенных въездов-выездов, то там на вопрос «Реального времени», готов ли исполком благоустроить разрушенные подъезды к объектам дорожного сервиса в Щербаково, ответили:

«Ваш запрос рекомендуем направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан».



Что в общем-то логично: исполком не успевает дороги в центре Казани чинить — до благоустройства ли тут придорожной полосы трассы М-7 в Щербаково, которое к тому же вовсе не исполком порушил.

1 / 49 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов