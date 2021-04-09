Легальному придорожному бизнесу в Щербаково перекрыли подъезды
Объектам казанского дорожного сервиса на М-7 грозит банкротство, так как их «отрезали» от клиентов
Придорожный бизнес в районе казанского поселка Щербаково пострадал в результате капремонта «Волго-Вятскуправтодором» 6-километрового участка трассы М-7. После установки барьерных ограждений вдоль дороги со стороны Казани объекты сервиса — от шиномонтажей до гостиниц — оказались отрезаны от шоссе. Монтаж ограждающих конструкций был проведен по заказу ФКУ в рамках госконтракта на 872 млн рублей (а с проектом и строительным контролем за объектом — почти 1 млрд). Почему дорожники «наказали» казанских предпринимателей и лояльно отнеслись к высокогорским — по другую сторону дороги, чем отличается капремонт от реконструкции трассы и как спасти бизнес, и без того съежившийся на фоне пандемии COVID-19, разбиралось «Реальное время».
Яма для придорожного бизнеса
Сигнал SOS раздался, откуда не ждали. Прочитав про дачников из СНТ «Щербаковка», которым перекрыли выезды на М-7, а после нашей публикации открыли их, в «Реальное время» позвонили предприниматели из соседнего поселка Щербаково. Бизнесмены успешно освоили азы предпринимательства на обочине еще в бандитские 90-е, а перед угрозой банкротства оказались в мирные 2020-е:
— Приезжайте, посмотрите, как уничтожается десятилетиями строившийся на законных основаниях бизнес!
Мы откликнулись, и наша машина едва не стала очередной жертвой ямы, которую дорожники в прямом смысле слова вырыли бизнесу в Щербаково. И эта первая яма на заезде к объектам дорожного сервиса оказалась не единственной.
После проведенного летом 2020 года капремонта вдоль Щербаково при движении со стороны Волги появились два ряда барьерных ограждений. Асфальтированные подъезды к гостиницам «Заман», «Союз», «АК Барс», кафе, магазинам автозапчастей, шиномонтажам, туалету и прочим пользующимся высоким спросом у водителей и пассажиров объектам придорожного сервиса были перекрыты, теперь попасть сюда возможно лишь через единственный неблагоустроенный заезд. Проскочишь его — придется ехать 8 километров до ближайшего разворота, потом возвращаться... Клиенты бензин и время экономят — едут вперед, к другим, более удобно расположенным пунктам ремонта и отдыха. А щербаковским бизнесменам ничего не остается, как подсчитывать убытки.
Впрочем, те, кто не проехал мимо, а завернул к ним по старой памяти, тоже вскоре уезжают навсегда. Потому как по ту сторону барьерных ограждений дорожники, проводившие капремонт, оставили ямы, в которых запросто тонет автобус — видео с ним, застрявшим на сутки в этом провале, «Реальному времени» любезно предоставили очевидцы аварии.
— Автобус с краснодарскими номерами 3 дня назад так «удачно» провалился в яму, оставленную подрядчиками «Волго-Вятскуправтодора», что застрял в ней на сутки, — рассказал «Реальному времени» владелец одного из щербаковских бизнесов Фердинанд Ганеев. — Бампер лежит на обломках асфальта, а колеса в воздухе крутятся... Вытаскивали мы его всем миром — домкратами поднимали, потом яму эту сами щебнем, как смогли, засыпали. И все это время к нам никто не мог ни заехать, ни выехать, потому что автобус полностью перегородил проезд. А кто заскакивал в эту щель, был вынужден нарушать ПДД — разворачиваться и выезжать на встречную полосу. Ехать-то надо... Ну, и какая это безопасность? Ведь проезд между въездом и выездом то и дело кто-нибудь перекрывает по незнанию! Асфальт разрушен, дорожных знаков нет. Дальнобойщик фуру бросит, ночевать в гостиницу уйдет — и выбирайся, как знаешь. А на дороге гаишники ждут нарушителей, которые поневоле оказались на встречной. Как работать в таких условиях?
Две стороны одной дороги
— Мы обосновались здесь в 1998 году, — рассказал Ганеев. — Выкупили землю, вкладывали деньги в строительство зданий, в развитие бизнеса. Благоустраивали подъезды к нашим объектам. Все делали на законных основаниях. В 2002 году содержанием дороги стал заниматься «Волго-Вятскуправтодор». То есть все заезды к нашим объектам на тот момент уже существовали, и никто не считал их незаконными. А после капитального ремонта, который, по сути, обернулся реконструкцией дороги, мы все оказались вне закона. Устанавливая барьерные ограждения, якобы ради безопасности, дорожники нам оставили въезд и выезд, но не заасфальтировали их. Когда принимаются такие решения, закрывают людям подъезды, то делают внутреннюю дорогу. Нам в этом отказали.
При этом, говорит Ганеев, забота о безопасности движения получилась какая-то односторонняя. В том смысле, что со стороны Щербакова поставлены два ряда барьерных ограждений и перекрыты все въезды-выезды, кроме двух — в начале и в конце участка, хотя в этой зоне действует ограничение скорости 40 км в час, есть место для устройства полосы съезда и полосы разгона. А с противоположной стороны, где уже не Казань, а Высокогорский район, нет никаких барьеров, открыты въезды-выезды к каждому объекту (там тоже и магазины, и сервисы, и еще автозаправка).
А дальше, за двухуровневой развязкой, вообще чудеса — въезд-выезд к высокогорскому кафе и гостинице «Чибис» и расположен всего в паре-тройке десятков метров от съезда с дорожной развязки, на участке, где разрешенная скорость — 90 км в час, и риск ДТП с тяжкими последствиями куда выше. Почему все дорожные опасности так удачно для высокогорских предпринимателей сконцентрировались исключительно на казанской стороне, остается только гадать.
— Что это за безопасность такая, из-за которой нас в резервацию засунули, мы бизнес потеряли, а хозяева предприятий на другой стороне дороги, в Высокогорском районе, все преимущества получили? — возмущается Фердинанд Ганеев. — Мы разоримся и закроемся, а у них выручка поднимется, потому что люди к ним пойдут. При этом нам дорожники все подъезды разрушили, а кафе «Чибис» в процессе ремонта, а по сути — реконструкции дороги карман сделали! И куда мы ни писали, вплоть до президента Татарстана — все обращения спускают в «Волго-Вятскуправтодор», а там объяснение одно — «в целях безопасности». Но дальше по ходу движения есть два заезда — в том числе на улицу Газовую. То есть нам заезды перекрыли, а им — нет, где логика? Все претензии по строительству внутренней дороги — дублера М-7 — в «Волго-Вятскуправтодоре» нам советуют предъявлять администрации Казани. Но там даже если захотят, ничего сделать не смогут — на кадастровой карте здесь городской дороги нет.
— Проезд к нашим домам на улице Осиновой один — отсюда, — дорисовал «картину маслом» житель Щербаково Джамиль Хайруллин. — Мы заезжали к себе между «Заманом» и «Союзом». Теперь, чтобы попасть в город и не разбить машину в ямах, надо ехать вкруговую — лишних 10 километров туда и 10 обратно. Из Кадышева нормальной дороги к нам нет — ямы да буераки.
«Нам устроили беспредел»
Еще полтора года назад жизнь здесь кипела, у тех, кому посчастливилось открыть в Щербаковке свою «точку», дела шли в гору. Сейчас кафе и магазины закрываются, на предприятиях автосервиса висят объявления: «Продается».
— Нам устроили беспредел, отгородили от всего! Даже клиенты из близлежащих поселков — Альдермыш, Яшь-Кеч перестали приезжать, говорят: «Рады бы, но неудобно». Что говорить о транзитных — они мимо проскакивают! На 50 процентов продажи упали и продолжают снижаться, а налоги с этого года выросли, — посетовал владелец магазина автозапчастей «Автомаг» Ахат Утей.
— Много лет я строил здесь бизнес, в развитие вложил миллионов 30, а то и больше, сейчас трудно подсчитать, выстроил новое здание, которое до сих пор заложено в ипотеку, — рассказал предприниматель Андрей Тимаков. — Арендаторы открыли в нем магазин, кафе и сразу же закрыли — кто же станет работать себе в убыток. Все съехали, осталась торговля запчастями, но им я был вынужден на 30 процентов снизить арендную плату, а иначе и они бы расторгли договор. Платить ипотеку мне не с чего, здание неликвидное — кто его в таком месте купит? Так что могу потерять все...
Надо было согласовывать?
— Установка металлического барьерного ограждения на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» обусловлена необходимостью минимизации многочисленного количества примыканий к автомобильной дороге общего пользования федерального значения I-б категории, в соответствии с требованиями п. 1.8. ВСН 103-74 «Технических указаний по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В компании пояснили: «До выполнения капитального ремонта автомобильной дороги движение транспортных средств, съезжающих и выезжающих с объектов дорожного сервиса на автомобильную дорогу М-7 «Волга» осуществлялось хаотично, не организованно. Транспортные средства могли в любом месте основной проезжей части автомобильной дороги М-7 «Волга» начать притормаживать для съезда на объекты притяжения и в любом месте выехать с объектов на основную проезжую часть. Это создавало угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий на данном участке автомобильной дороги, создавало конфликтные точки и помехи в движении транзитного транспорта, снижало пропускную способность автодороги федерального значения, не обеспечивало надлежащий уровень содержания автомобильной дороги и безопасности дорожного движения».
На вопрос «Реального времени», как изменились показатели аварийности на этом участке дороги после установки ограждений, в ФКУ ответили, что после этого не было зафиксировано ни одного ДТП, «тогда как в 2020-м году здесь произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека, а в 2019-м — пять (двое погибших и трое пострадавших)». Правда, не уточнили, на какой стороне дороги регистрировались аварии — «высокогорской» или «щербаковской».
На вопрос, намерено ли ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» восстанавливать разрушенное асфальтовое покрытие на прилегающей к М-7 территории — перед объектами дорожного сервиса или возмещать им ущерб, в организации ответили:
— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» отвечает за содержание дорог в границах полосы отвода. В соответствии с ч.10 ст.22 ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации …», владельцы объектов дорожного сервиса обязаны обеспечивать надлежащий уровень содержания своих подъездов, съездов, примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств.
А еще там сообщили, что владельцам объектов бизнеса, расположенным на стороне Щербакова, представители ФКУ предлагали подать документы на получение согласований на примыкания к трассе М-7, однако этого сделано не было. То есть дали понять, что шансы получить собственные заезды-выезды у бизнесменов были.
От президента до суда
С жалобами на то, что бизнес, построенный на придорожном сервисе, отгородили от дороги и фактически лишили возможности работать, предприниматели из Щербакова обращались в само ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», прокуратуру и даже администрацию президента России. Но Путин на всю Россию один, а проблем у россиян много: обращения спустились по инстанции вниз, и просьбы защитить малый бизнес отклика не нашли.
Бизнесмены также настаивают, что произведенные «Волго-Вятскуправтодором» в Щербаково изменения тянут не на капремонт, а на полновесную реконструкцию дорог. Потому как до капремонта тут ни отбойников, ни многих других элементов не наблюдалось, а они в корне меняют всю картину и связаны с расширением дороги.
— А реконструкция предполагает совсем другой порядок реализации проекта, — говорит Ганеев. — Должны были быть общественные обсуждения проекта, наше мнение (о негативных последствиях установки отбойников и перекрытия въездов, — прим. ред.) в таком случае должны были учесть!
Однако в «Волго-Вятскуправтодоре» заверили «Реальное время» в том, что расширения дороги не было, а значит, это не реконструкция, а капремонт.
— Мы обратились с иском в адрес ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Арбитражный суд РТ, — сообщил изданию Фердинанд Ганеев. — Надеемся, суд восстановит наши права.
Иск индивидуального предпринимателя Рината Гайнутдинова об обязании устранить нарушение права собственности на земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества путем демонтажа металлического ограждения, а также восстановить ранее существовавший въезд-выезд к объекту пока не рассмотрен. Однако коллеги Гайнутдинова по несчастью говорят, что изучили арбитражную практику и нашли примеры того, как в других российских регионах в подобных случаях решения выносились в пользу истца.
Что же касается Казгорисполкома, в который бизнесменов отправляют с вопросами о строительстве дороги-дублера взамен порушенных въездов-выездов, то там на вопрос «Реального времени», готов ли исполком благоустроить разрушенные подъезды к объектам дорожного сервиса в Щербаково, ответили:
«Ваш запрос рекомендуем направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан».
Что в общем-то логично: исполком не успевает дороги в центре Казани чинить — до благоустройства ли тут придорожной полосы трассы М-7 в Щербаково, которое к тому же вовсе не исполком порушил.
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