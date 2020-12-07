Новый «главный айтишник» мэрии Казани будет бороться со старой техникой в исполкоме

Обновить три четверти сетевого оборудования

В Казани реализуют программу «Цифровой муниципалитет». Она направлена на то, чтобы город становился безопаснее, а его сервисы — более удобными и продуманными, рассказал сегодня во время «делового понедельника» в мэрии Казани начальник Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев, недавно занявший эту должность.

Однако 26% муниципальной компьютерной техники не успевают за развитием технологий — ей более 9 лет, а срок использования половины серверного и сетевого оборудования превышает 10 лет. Исполнители программы ставят задачу по обновлению этой техники, чтобы срок службы 90% аппаратуры не превышал 9 лет, а сетевое и серверное оборудование собираются модернизировать на 75%, отметил спикер.

Чтобы успевать за стремительной эволюцией IT-сферы, необходимо повышать цифровую зрелость муниципальных служащих, подчеркнул докладчик. Городские задачи требуют сокращать сроки проектов в несколько раз, и требования к муниципальным служащим возрастают, обратил внимание во время совещания мэр Казани Ильсур Метшин. Сотрудники исполкома догоняют цифровой прогресс, обучаясь по специальным программам Университета Иннополис. Долю мобильных рабочих мест, которые позволят муниципальным служащим трудиться удаленно, по завершении программы доведут до 35%, для этого приобретают ноутбуки.

Городские задачи требуют сокращать сроки проектов в несколько раз, и требования к муниципальным служащим возрастают, обратил внимание во время совещания мэр Казани Ильсур Метшин

По словам Кремлева, вся структура исполкома Казани объединена в единую защищенную корпоративную сеть по оптоволокну. Время обнаружения сбоя в работе системы сократилось до 5 минут, ранее оно могло достигать нескольких часов. Время устранения проблемы снизилось до 3 часов, а простой в работе, связанный с сетевыми проблемами, составляет не более 6 часов в год, обратил внимание начальник Управления информационных технологий и связи.

В электронный вид в градостроительной сфере перевели Генплан города, Правила землепользования и застройки, зоны ограниченного регулирования, проекты планировки и межевания территории, сообщил начальник управления.

В период «ковидных» ограничений в третьем квартале этого года оказали более 16,5 тыс. услуг в цифровом виде. Сейчас гражданам доступны 45 муниципальных услуг, на которые приходится 70% обращений, поступающих от жителей и предпринимателей Казани.

За 11 месяцев этого года исполком Казани оказал 45,5 тыс. муниципальных услуг в электронном виде.

В электронных общественных обсуждениях градостроительного развития Казани за два года приняли участие более 4 тыс. граждан.

Перевод информационных систем в специализированные современные дата-центры — общемировая тенденция, обусловленная использованием облачных решений, заметил Кремлев. Планируется, что до конца 2022 года в Казани в «облако» переведут до 90% вычислительных ресурсов городского управления.

В 40 парках и скверах установили 801 камеру, из них в этом году установили 260 камер видеонаблюдения в пяти парках. Фото tk-online.ru

Цифровая безопасность на улице

В столице республики продолжают оснащать общественные места системами видеонаблюдения.

В общей сложности на городских объектах появилось 8857 камер. В 40 парках и скверах установили 801 камеру, из них в этом году установили 260 камер видеонаблюдения в пяти парках. С начала года поступило 59 запросов от правоохранительных органов на предоставление видеоархивов с камер видеонаблюдения, установленных в парках и скверах, заметил Кремлев.

В настоящее время из 881 объекта, находящегося на обслуживании исполкома Казани, видеонаблюдение организовано на 782 точках, на 842 объектах появились системы противопожарной безопасности и автоматического оповещения. Оборудованием планируют охватить все социальную инфраструктуру.

В Казани собираются создать мониторинговый центр, который позволит прогнозировать возможные угрозы и оповещать о критических ситуациях. Для этого запустили пилотный проект мониторинга систем безопасности объектов социальной инфраструктуры. Сегодня в систему этого центра ввели 70 объектов.

Благодаря цифровизации, которую проводят отделы ЗАГС, летом этого года семьи с детьми до 16 лет получили специальные выплаты, не выходя из дома, напомнила Римма Миннуллина

Документы с прошлого века — перевести в «цифру» до конца года

Стараются уложиться в сроки по цифровизации данных и отделы ЗАГС Казани. Единый госреестр (ЕГР) ЗАГС — это система, которая объединяет базы данных этого ведомства во всех регионах. Оператором этой системы является ФНС России. Татарстан в числе 9 субъектов тестирует ее с 2017 года, сообщила начальник управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина. Все органы ЗАГС перешли на работу в ЕГР с 1 октября 2018 года. Сотрудники отделов заносят новые акты и оцифровывают архивные, начиная с 1926 года. Объем документов, подлежащих переводу в электронный вид, — 3,2 млн актовых записей — четвертая часть всего архива Татарстана, заметила докладчица. Завершить эту работу должны до конца этого года.

Благодаря цифровизации, которую проводят отделы ЗАГС, летом этого года семьи с детьми до 16 лет получили специальные выплаты, не выходя из дома, напомнила Римма Миннуллина. По ее словам, в проактивном режиме направляют и маткапитал: сведения о рождении автоматически передаются в Пенсионный фонд, а сертификаты в электронном виде приходят на портал Госуслуг.

Кроме того, принцип экстерриториальности упрощает для каждого гражданина получение повторных документов, подчеркнула начальник управления.

— Раньше, если человек переехал в другой регион, и ему требовался документ о рождении из ЗАГСа, он направлял почтовый запрос в органы ЗАГСа и получал документ через несколько недель. Теперь гражданину, где бы он ни находился, достаточно обратиться в ближайший ЗАГС. И он получит услугу в этот же день в течение 20 минут, — пояснила Римма Миннуллина.

Как она сообщила, норма вступает с 1 января следующего года. Но в тестовом режиме эту услугу уже оказывают. Любой документ из архивного фонда Казани можно получить в любом регионе России, заметила спикер. Межведомственное электронное взаимодействие позволяет централизованно учитывать рождение, призыв в армию, рассчитывать потребности в детсадах и школах, пенсии, льготы и пособия, сказала начальник управления.

Екатерина Аблаева