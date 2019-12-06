Полтысячи единиц техники, 11 тысяч тонн снега и 68 жертв — итоги первой зимней недели в Казани

Количество обратившихся в казанские травмпункты с первым снегом выросло в 2,5 раза

Фото: Дмитрий Резнов

Первая по-настоящему зимняя неделя протестировала работу всех служб в Казани. Ежедневно на улицы города выходило до 500 единиц спецтехники и почти столько же дорожных рабочих. Погода внесла свои коррективы в городской трафик, но, несмотря на рост пробок во время осадков и плотное движение, серьезных заторов не возникало. Да и улицы очищали более или менее своевременно, признают автовладельцы. «Реальное время» изучило итоги снежной семидневки. Для некоторых, к сожалению, она закончилась на больничной койке — по причине гололеда.

Зима пришла по календарю

Нынешняя зима пунктуальна — началась с декабрем. Первая снежная неделя не застала городские службы врасплох. Так рапортуют в мэрии Казани, но и сами горожане признают — «с уборкой улиц сейчас справляются»:

— Такого апокалипсиса, как в прошлые годы, нет, чтобы из двора невозможно было выехать из-за снежной каши или весь город тонул в пробках из-за нечищеных дорог. По крайней мере, на тех дорогах, где я ездила, все было более или менее чисто.

— Всю неделю ночами под окнами грейдер катался, спать не давал — снег чистил. Но мы не жалуемся, зато дороги чистые! — оценили работу дорожников казанцы.

Только за минувшие сутки с улиц Казани вывезли 3 293 тонн снега, израсходовали 152 тонны реагентов и 277 тонн пескосоляной смеси. Всего же с начала сезона (то есть за прошедшую неделю) вывезли более 11 тыс. тонн снега, использовали свыше 7 тыс. тонн смеси. К уборке города ежедневно привлекают более 450 дорожных рабочих и в среднем 515 единиц специальной техники, в том числе 141 комбинированную дорожную машину, 12 снегопогрузчиков, 144 тракторные щетки, 8 грейдеров, 69 фронтальных погрузчиков, 43 МКСМ «Барсик», 94 самосвала и другие виды техники, сообщили «Реальному времени» в комитете внешнего благоустройства Казани.



Только за минувшие сутки с улиц Казани вывезли 3 293 тонн снега, израсходовали 152 тонны реагентов и 277 тонн пескосоляной смеси. Фото Дмитрия Резнова

Снегоуборочная машина — виновник ДТП и пробки



Непогода привела к нескольким автомобильным заторам на этой неделе. В среду утром по главным магистралям города — проспект Победы, Академика Арбузова, проспект Ямашева — казанцы добирались до работы дольше обычного. Транспортный затор растянулся на 3,8 км. Вечером того же дня проблемы с трафиком наблюдались на отрезке от остановки «Тектоник» до Чистопольской улицы. В этой пробке горожане потеряли около 42 минут.

Утренняя крупная пробка в Казани образовалась и 4 декабря из-за ДТП с участием такси и снегоуборочной машины. Коммунальная техника впечатала легковушку в ограждение третьей транспортной дамбы, перегородив дорогу. По данным «Яндекса», пробка достигла 4,4 км и стала рекордной для этого времени. По этой причине был перегружен участок проспекта Победы, улица Академика Арбузова и проспект Ямашева от Дорожного переулка до улицы Чистопольской.

Накануне утром образовался затор в 4,5 км от проспекта Победы до улицы Халева, который продержался полтора часа. При этом, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог составила 7 баллов, что на 1 меньше, чем обычно. Также загруженными в этот вечер оказались улица Мира (2,8 км), Аракчинское шоссе (2,7 км), улица Декабристов (2,6 км) и проспект Ямашева (2,4 км).

Непогода привела к нескольким автомобильным заторам на этой неделе. Фото Максима Платонова

На Казань идет новый фронт с метелями

Метеорологи Татарстана на ближайшие дни прогнозируют осадки. По данным Гидрометцентра РТ, сегодня, в предстоящие выходные и в начале следующей недели наш регион окажется в очень теплой воздушной массе, которая будет распространяться с Атлантики западными и юго-западными воздушными потоками: «В этот период ожидается влажная и ветреная погода — осадки смешанного характера, гололедные явления, временами сильный ветер и повышение температуры воздуха до нуля и положительных значений. Среднесуточные температуры воздуха в этот период ожидаются на 5—7 градусов выше средних многолетних значений».

6 декабря, помимо мокрого снега и дождя, ожидается метель с существенным ухудшением видимости, сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. В субботу, 7 декабря, в теплом секторе северо-западного циклона местами также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, в отдельных районах продолжится сильный юго-западный ветер, прогнозируются гололед. Ночью и днем температуры воздуха составят от -3 до +2 градусов».

68 жертв гололеда

Естественно, в такую погоду число обращений горожан в травмпункты возрастает. За предыдущую неделю за помощью обратились 28 человек, которые травмировались на улицах города. А с 28 ноября по 4 декабря обращений было уже 68, из них 27 переломов и 38 ушибов, сообщила главный внештатный специалист Управления здравоохранения Казани Надежда Васильева.

— Мы регистрируем травмы, именно связанные с погодными условиями. И с наступлением зимы их рост напрямую связан. За последнюю неделю люди падали в основном около домов, у подъездов. Два случая зафиксировали у магазинов «Бахэтле» и «Пятерочка». Нет жалоб на общественные места и остановочные территории. Но зима еще впереди, бывает и по 200—300 обращений, а в один год, когда все покрылось гололедом, было около тысячи пострадавших за сутки. Сейчас жилищники, можно сказать, начали работать хорошо. Они очень болезненно воспринимают, когда жилищная инспекция исполкома контролирует и штрафует их, поэтому оперативно реагируют на погодные условия и ситуацию в городе, — рассказала Надежда Васильева.

За последнюю неделю люди падали в основном около домов, у подъездов. Нет жалоб на общественные места и остановочные территории. Фото Романа Хасаева

На расчистку — не больше 6 часов

Дворы необходимо расчищать в течение 6 часов после завершения снегопада. Снег при ручной уборке тротуаров дворники должны убирать полностью, под скребок. В случае некачественной уборки жильцам нужно оставить заявку в управляющей компании или на сайте «Открытая Казань». О правилах и нормативах зимней уборки улиц напомнил казанцам председатель комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов. «Еженедельно на заседаниях штабов мы заслушивали доклады управляющих компаний, проводили выездные совещания на их территориях. Проанализировали предыдущий холодный период и заявки жильцов, их поступило свыше 17 тысяч. В преддверии новой зимы приняли меры, особенно по тем домам, откуда больше всего поступало жалоб, чтобы не допустить повторения неприятных ситуаций», — отметил руководитель комитета.



На многих улицах Казани появились машины и люди в спецодежде, расчищающие снег. По словам руководителей крупных управляющих компаний, они держат ситуацию под контролем.

«Уютный дом» обслуживает 552 жилых здания Ново-Савиновского района, где проживают около 158 тысяч казанцев. На попечении компании почти 3 млн кв. метров придомовой территории. В 230 дворов вышла подрядная снегоуборочная техника: 35 крупных машин и 15 единиц малой механизации.

— Пока заявок от жильцов не поступало. Снега еще толком не было, не возникало проблем с его уборкой. Техники в нашем распоряжении достаточно, она вся в строю, трактористов тоже, а дворников — 260 человек — не хватает. С удовольствием взяли бы на работу еще 25—30 человек, готовы предоставить полный соцпакет и даже обеспечить жильем и, — рассказал генеральный директор УК «Уютный дом» Марат Нуриев.

Порядок еще в 556 домах Московского района и вокруг них контролирует УК «Заречье».



— У нас 12 тракторов, когда снег совсем сильный, еще нанимаем технику. Но сейчас нет такой необходимости. Вся техника на ходу. Работает пять крупных машин и малая механизация. Не критично, но людей у подрядчиков не хватает. Около 190 дворников убирают во дворах наших домов. От жильцов пока никаких заявок не поступало. Это еще не снег, — ответил руководитель УК «Заречье» Олег Калимов.

Тем временем есть вопросы по финансированию уборки. «Несмотря на то, что нам ежегодно дополнительно выделяются денежные средства в размере 468 млн рублей, это не покрывает всех потребностей. Проблема состоит в том, что не все дороги имеют твердое покрытие, соответственно, их не принимают в расчет. Сейчас мы обратились к премьер-министру Татарстана, чтобы пересчитать эту сумму и включить в нее обслуживание всех дорог», — привели в пресс-службе высказывание руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина.

«Открытая Казань» в помощь горожанам

Ранее «Реальное время» уже писало, что границы Казани ежегодно расширяются. Этой зимой в общей сложности в городе нужно будет убирать снег на территории площадью свыше 21 млн кв. метров. Шесть снегоплавильных пунктов снова готовы к холодам. На случай чрезвычайных ситуаций планируется дополнительно задействовать восемь площадок для временного складирования снега.

Всего в уборке тротуаров и пешеходных улиц планируется задействовать около 600 дорожных рабочих и более 90 единиц малой техники. Расчищать улицы этой зимой будут 550 единиц техники, в том числе 235 машин для операций первой очереди: 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки. На случай резкого ухудшения погоды в Казани уже разработали оперативный план «Буран». Управление гражданской защиты совместно с администрациями районов в метель смогут в короткий срок довести количество снегоуборочной техники в городе до 1000 единиц.

Снег будут складировать во дворах в зеленых зонах с соблюдением правил благоустройства Казани, так как средства на уборку и утилизацию снега в тарифе не заложены, сообщил Дмитрий Анисимов. Фото kzn.ru

Как сообщил Дмитрий Анисимов, снег будут складировать во дворах в зеленых зонах с соблюдением правил благоустройства Казани, так как средства на уборку и утилизацию снега в тарифе не заложены. Управляющие компании заготовили 9 тыс. тонн пескосоляной смеси и более 190 тыс. тонн химических реагентов. Рост тарифа на текущее содержание позволил жилищным организациям закупить больше реагентов. Хотя они дороже пескосоляной смеси, но облегчат труд дворников и уборщиков, нехватка которых ощущается. С реагентами грязи в подъездах и дворах будет меньше. Восполнять недостаток человеческого ресурса будет механизированная уборка.

Как сообщил «Реальному времени» руководитель городского комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, по заданию городских властей завершено проектирование семи новых снегоплавильных пунктов. По его словам, их появление позволит почти вдвое увеличить производительность снегоплавильной техники — с 12 тыс. тонн до 22 тыс. тонн в сутки. В этом случае город зимой не будут заполнять горы грязного снега.

— Проекты проходят экспертизу, на этой или следующей неделе должны выйти экспертные заключения, будем изыскивать финансирование, — ответил Игорь Куляжев.

Как сообщил Игорь Куляжев, по заданию городских властей завершено проектирование семи новых снегоплавильных пунктов. Фото Олега Тихонова

Анисимов отметил еще одну проблему, которая затрудняет уборку снега во дворах: автомобили беспорядочно паркуются — на тротуарах, на площадках перед подъездами, внутриквартальных проездах, в зеленых и пешеходных зонах, не только сужая пространство для проезда спецтехники, но и мешая работе дворников. Правда, и к этому управляющие компании адаптировались. О предстоящей снегоуборке они сообщают жильцам с помощью объявлений на стендах или через старших по дому в соцсетях и мессенджерах.

В Казани более 2 700 крыш. Особенно сложно счищать снег и наледь со скатных кровель. В течение последних лет в рамках капитального и текущего ремонта управляющие организации провели технические работы для предотвращения образования сосулек и наледи. В текущем году капитально отремонтировали 69 крыш, в том числе 34 скатные. За 10 последних лет отремонтировали более 2 тысяч кровель, в том числе по капремонту — 1 050 крыш, включая 693 скатные.

«Если плохо работают УК, наш ресурс «Открытая Казань» позволит в режиме реального времени поправлять этих товарищей», — отметил на одном из совещаний в мэрии глава города Ильсур Метшин.