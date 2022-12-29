Прокуроры проиграли первый раунд борьбы по возврату котельной «милицейских домов» в Азино

Частный объект вновь попытаются вернуть казне, пока же население многоэтажек согревает другой поставщик

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана потерпела фиаско на первом этапе арбитражной тяжбы за котельную, построенную для отопления милицейских домов на Южной трассе Казани и впоследствии «прихватизированную» — перешедшую в частные руки. Однако семь девятиэтажек на 2-й Азинской не остались без тепла на зиму — оно поступает в них по новым сетям «Казэнерго». О развитии конфликта, из-за которого дома трех казанских ТСЖ едва не остались без тепла, теплотрассе-«дублере» и перспективах арбитражной тяжбы — в материале «Реального времени».

Раздробили, продали по частям и снова собрали



Республиканская прокуратура добивается передачи котельной на ул. 2-й Азинской в Казани из «чужого незаконного владения ООО «Теплоснабинвест» в казну Российской Федерации. Надзорный орган мотивирует это тем, что в ходе проверки был выявлен факт неправомерного владения фирмой государственным имуществом.

В частные руки инженерный объект, обслуживающий часть жилого фонда Азино, перешел еще в начале нулевых. В апреле 2000 года между отделом капитального строительства МВД по РТ, хозяйственной ассоциацией «Индустрия-Сервис» и ООО «Жилстрой» был заключен договор о выполнении комплекса работ по строительству жилых домов для министерства на проспекте Победы, в том числе — проектирование и строительство котельной и тепловых сетей.

Заказчиком коммунальной инфраструктуры выступило МВД по РТ, при этом котельную решили строить на долевых началах с ООО «Жилстрой», которое должно было передать ее ведомству в эксплуатацию вместе с трансформаторной подстанцией.

Котельную решили строить на долевых началах с ООО «Жилстрой». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Право собственности на спорный объект недвижимости, возведенный за счет федеральных бюджетных средств, возникло у Российской Федерации в силу норм действующего законодательства и подлежало оформлению в установленном законом порядке, — настаивает в суде Прокуратура республики.

Исполком Казани выделял землю ООО «Жилстрой» во временное пользование на 4 года под строительство котельной. По окончании стройки право собственности на объект было зарегистрировано за этой фирмой, а участок компания получила в аренду до декабря 2012 г.

Но уже в 2010 году здание котельной ООО «Жилстрой» продало ТСЖ «Жилстрой», а спустя 2 года ТСЖ принялось распродавать его по частям. 4/5 доли здания перешли в общую долевую собственность трем ТСЖ — «Лето», «Маяк» и «Алтай», так что у «Жилстроя» осталась 1/5 доли в объекте недвижимости. В том же 2012 году ТСЖ «Лето» продало 1/5 доли здания котельной совладельцу ООО «Жилстрой» — Рафаэлю Афлятунову, а к 2017-му к нему перешли и остальные доли в здании.

В 2018 году Афлятунов продал здание котельной с оборудованием ООО «Теплоснабинвест» за 43,01 млн рублей с рассрочкой платежа на 10 лет. Сейчас Прокуратура РТ потребовала возврата здания котельной в российскую казну, исходя из того, что оно было построено на денежные средства Министерства внутренних дел по РТ.

Ненадлежащий ответчик и срок исковой давности

В отзыве КЗиО на иск указано, что сети и котельная должны быть переданы в муниципальную собственность. Однако Арбитражный суд РТ не согласился.

Первый ответчик — предприниматель Афлятунов в суд не явился, а в отзыве просил отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры. Представитель второго ответчика с иском не согласился, а МВД по РТ, по сути, поддержало позицию ответчиков, указав, что договор от 2000 года остался неисполненным в связи с отсутствием финансирования, а также утратой интереса со стороны заказчиков — ОКС МВД РТ и ХА «Индустрия-Сервис».

Фото: прокуратура Татарстана

Суд счел предпринимателя Афлятунова ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку на момент рассмотрения спора право собственности на котельную было зарегистрировано за вторым ответчиком — ООО «Теплоснабинвест». Но, исходя из того, что доказательств финансирования строительства спорной котельной за счет средств МВД РТ представлено не было, договор от 2000 года остался неисполненным, Росимущество указало, что котельная в реестре федеральной собственности не числится, и ее содержание за счет средств российской казны противоречит правам и законным интересам РФ, а трехлетний срок исковой давности истек, так как ООО «Теплоснабинвест» владеет котельной с июня 2018 года, суд также отказал в иске и ко второму ответчику.

Три года ждали, а потом протянули трубы

— Считаем решение суда незаконным и необоснованным, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев и дал понять, что надзорное ведомство продолжит борьбу за возвращение котельной в госсобственность. — В настоящее время готовится апелляционная жалоба.

Однако жалобами не согреешься, а, по данным прокуратуры, ООО «Теплоснабинвест» еще в апреле 2019 года уведомило Казгорисполком о прекращении своей деятельности по ресурсоснабжению и просило исполком принять «милицейскую» котельную на баланс на безвозмездной основе и определить организацию, которая в дальнейшем будет оказывать эту услугу.

В мае 2022 года исполком принял решение о переподключении милицейских домов к котельной АО «Казэнерго», а летом к домам начали тянуть новые трубы. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Однако в исполкоме сразу вопрос не решили, а попросили «Теплоснабинвест» приостановить вывод котельной из эксплуатации на срок до трех лет. По истечении этого срока, в начале мая 2022-го компания перекрыла вентили окончательно, а через 20 дней исполком принял решение о переподключении милицейских домов к котельной АО «Казэнерго». Летом к домам начали тянуть новые трубы.

— Дома на 2-й Азинской, о которых идет речь, в настоящее время отапливаются от котельной «Казэнерго», переподключение произошло еще в сентябре 2022 года, до начала отопительного сезона, — проинформировали «Реальное время» в пресс-службе Казгорисполкома. — Горячая вода также есть во всех домах. Теплоснабжение от «Казэнерго» будет осуществляться на постоянной основе.

У ответчика долгов больше, чем имущества

Как видят продолжение истории предпоследний и последний собственники котельной, выяснить не удалось. Актуальных контактных телефонов и электронной почты Рафаэля Афлятунова обнаружить в открытом доступе оказалось невозможно, а в ООО «Теплоснабинвест» на телефонный запрос издания, адресованный новому собственнику и директору фирмы Артуру Елизарову, пока не ответили.

А по информации сервиса «СПАРК-Интерфакс» сама эта компания находится в стадии ликвидации. Процедура ликвидации началась 5 мая 2022 года — аккурат тогда, когда повернули вентиль на трубах в «милицейской» котельной. Согласно открытым данным, 2021 год ООО «Теплоснабинвест» завершило с выручкой в 19,56 млн рублей и чистой прибылью в 1,07 млн, однако размер его долгов превышает стоимость принадлежащего ему имущества почти на 1,79 млн рублей. Данных о том, что у фирмы есть какая-либо недвижимость, включая спорную котельную, на сервисе на момент написания этой статьи отсутствовали.