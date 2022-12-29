Прокуроры проиграли первый раунд борьбы по возврату котельной «милицейских домов» в Азино
Частный объект вновь попытаются вернуть казне, пока же население многоэтажек согревает другой поставщик
Прокуратура Татарстана потерпела фиаско на первом этапе арбитражной тяжбы за котельную, построенную для отопления милицейских домов на Южной трассе Казани и впоследствии «прихватизированную» — перешедшую в частные руки. Однако семь девятиэтажек на 2-й Азинской не остались без тепла на зиму — оно поступает в них по новым сетям «Казэнерго». О развитии конфликта, из-за которого дома трех казанских ТСЖ едва не остались без тепла, теплотрассе-«дублере» и перспективах арбитражной тяжбы — в материале «Реального времени».
Раздробили, продали по частям и снова собрали
Республиканская прокуратура добивается передачи котельной на ул. 2-й Азинской в Казани из «чужого незаконного владения ООО «Теплоснабинвест» в казну Российской Федерации. Надзорный орган мотивирует это тем, что в ходе проверки был выявлен факт неправомерного владения фирмой государственным имуществом.
В частные руки инженерный объект, обслуживающий часть жилого фонда Азино, перешел еще в начале нулевых. В апреле 2000 года между отделом капитального строительства МВД по РТ, хозяйственной ассоциацией «Индустрия-Сервис» и ООО «Жилстрой» был заключен договор о выполнении комплекса работ по строительству жилых домов для министерства на проспекте Победы, в том числе — проектирование и строительство котельной и тепловых сетей.
Заказчиком коммунальной инфраструктуры выступило МВД по РТ, при этом котельную решили строить на долевых началах с ООО «Жилстрой», которое должно было передать ее ведомству в эксплуатацию вместе с трансформаторной подстанцией.
— Право собственности на спорный объект недвижимости, возведенный за счет федеральных бюджетных средств, возникло у Российской Федерации в силу норм действующего законодательства и подлежало оформлению в установленном законом порядке, — настаивает в суде Прокуратура республики.
Исполком Казани выделял землю ООО «Жилстрой» во временное пользование на 4 года под строительство котельной. По окончании стройки право собственности на объект было зарегистрировано за этой фирмой, а участок компания получила в аренду до декабря 2012 г.
Но уже в 2010 году здание котельной ООО «Жилстрой» продало ТСЖ «Жилстрой», а спустя 2 года ТСЖ принялось распродавать его по частям. 4/5 доли здания перешли в общую долевую собственность трем ТСЖ — «Лето», «Маяк» и «Алтай», так что у «Жилстроя» осталась 1/5 доли в объекте недвижимости. В том же 2012 году ТСЖ «Лето» продало 1/5 доли здания котельной совладельцу ООО «Жилстрой» — Рафаэлю Афлятунову, а к 2017-му к нему перешли и остальные доли в здании.
В 2018 году Афлятунов продал здание котельной с оборудованием ООО «Теплоснабинвест» за 43,01 млн рублей с рассрочкой платежа на 10 лет. Сейчас Прокуратура РТ потребовала возврата здания котельной в российскую казну, исходя из того, что оно было построено на денежные средства Министерства внутренних дел по РТ.
Ненадлежащий ответчик и срок исковой давности
В отзыве КЗиО на иск указано, что сети и котельная должны быть переданы в муниципальную собственность. Однако Арбитражный суд РТ не согласился.
Первый ответчик — предприниматель Афлятунов в суд не явился, а в отзыве просил отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры. Представитель второго ответчика с иском не согласился, а МВД по РТ, по сути, поддержало позицию ответчиков, указав, что договор от 2000 года остался неисполненным в связи с отсутствием финансирования, а также утратой интереса со стороны заказчиков — ОКС МВД РТ и ХА «Индустрия-Сервис».
Суд счел предпринимателя Афлятунова ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку на момент рассмотрения спора право собственности на котельную было зарегистрировано за вторым ответчиком — ООО «Теплоснабинвест». Но, исходя из того, что доказательств финансирования строительства спорной котельной за счет средств МВД РТ представлено не было, договор от 2000 года остался неисполненным, Росимущество указало, что котельная в реестре федеральной собственности не числится, и ее содержание за счет средств российской казны противоречит правам и законным интересам РФ, а трехлетний срок исковой давности истек, так как ООО «Теплоснабинвест» владеет котельной с июня 2018 года, суд также отказал в иске и ко второму ответчику.
Три года ждали, а потом протянули трубы
— Считаем решение суда незаконным и необоснованным, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев и дал понять, что надзорное ведомство продолжит борьбу за возвращение котельной в госсобственность. — В настоящее время готовится апелляционная жалоба.
Однако жалобами не согреешься, а, по данным прокуратуры, ООО «Теплоснабинвест» еще в апреле 2019 года уведомило Казгорисполком о прекращении своей деятельности по ресурсоснабжению и просило исполком принять «милицейскую» котельную на баланс на безвозмездной основе и определить организацию, которая в дальнейшем будет оказывать эту услугу.
Однако в исполкоме сразу вопрос не решили, а попросили «Теплоснабинвест» приостановить вывод котельной из эксплуатации на срок до трех лет. По истечении этого срока, в начале мая 2022-го компания перекрыла вентили окончательно, а через 20 дней исполком принял решение о переподключении милицейских домов к котельной АО «Казэнерго». Летом к домам начали тянуть новые трубы.
— Дома на 2-й Азинской, о которых идет речь, в настоящее время отапливаются от котельной «Казэнерго», переподключение произошло еще в сентябре 2022 года, до начала отопительного сезона, — проинформировали «Реальное время» в пресс-службе Казгорисполкома. — Горячая вода также есть во всех домах. Теплоснабжение от «Казэнерго» будет осуществляться на постоянной основе.
У ответчика долгов больше, чем имущества
Как видят продолжение истории предпоследний и последний собственники котельной, выяснить не удалось. Актуальных контактных телефонов и электронной почты Рафаэля Афлятунова обнаружить в открытом доступе оказалось невозможно, а в ООО «Теплоснабинвест» на телефонный запрос издания, адресованный новому собственнику и директору фирмы Артуру Елизарову, пока не ответили.
А по информации сервиса «СПАРК-Интерфакс» сама эта компания находится в стадии ликвидации. Процедура ликвидации началась 5 мая 2022 года — аккурат тогда, когда повернули вентиль на трубах в «милицейской» котельной. Согласно открытым данным, 2021 год ООО «Теплоснабинвест» завершило с выручкой в 19,56 млн рублей и чистой прибылью в 1,07 млн, однако размер его долгов превышает стоимость принадлежащего ему имущества почти на 1,79 млн рублей. Данных о том, что у фирмы есть какая-либо недвижимость, включая спорную котельную, на сервисе на момент написания этой статьи отсутствовали.
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