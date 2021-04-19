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В ASG опровергли отсутствие социальной инфраструктуры на своих участках

17:36, 19.04.2021 2
В ASG опровергли отсутствие социальной инфраструктуры на своих участках
Фото: realnoevremya.ru

В компании ASG возразили мэрии Казани относительно того, что Управление архитектуры и градостроительства обоснованно исключило земли компании из зоны жилой застройки на улицах А. Кутуя и пр. Победы. Ранее в УАиГ ответили на претензии собственника участков, что решение было вынесено по причине отсутствия социальной инфраструктуры. Однако в ASG уверяют, что это не так:

«Мы с уважением относимся к проводимой Управлением архитектуры работе по развитию города и благодарим за конструктивную обозначенную позицию, при этом считаем, что нарушение им предусмотренных градостроительным законодательством процедур недопустимо.

Со своей стороны хотели бы пояснить, изначально в разработанном ППТ по адресу ул. А. Кутуя принадлежащий нам земельный участок был запланирован под жилую застройку, с учетом всех необходимых параметров по обеспеченности социальной инфраструктурой.

Таким образом, утверждение УАиГ об отсутствии социальной инфраструктуры на участке по ул. А. Кутуя некорректно, поскольку часть земельного участка компании как раз и была запланирована под территорию социального объекта — общеобразовательной школы на 1500 мест, а часть под автомобильную дорогу — будущий Вознесенский тракт.

На оставшейся части земельного участка компании размещалась жилая застройка.

Данный вариант ППТ прошел процедуру общественных обсуждений, при этом с нашей стороны возражений не было, а непосредственно организатор общественных обсуждений (УАиГ Казани) отметил нецелесообразность исключения жилой застройки на участке.

В то же время в окончательном варианте, вразрез с результатами общественных обсуждений, был утвержден ППТ без жилой застройки на участке! При этом по-прежнему часть участка отходит под школу и часть под красные линии дороги.

Отсутствие общественных обсуждений по новому проекту не дало компании возможности выразить свое мнение, сделать предложения и принять какие-либо меры для сохранения на участке зоны жилой застройки.

Таким образом, исключение жилья на участке необоснованно и проведено с нарушением предусмотренных градостроительным законодательством процедур, а предлагаемые муниципальным органом варианты инициировать изменение проекта планировки или присоединиться к иному проекту планировки даже при положительном результате отсрочат застройку участка на неопределенный срок.

В отношении второго участка компания также неоднократно обращалась для согласования и обоснования возможности жилой застройки. 01.03.2021 в УАиГ Казани направлено предложение, подтверждающее готовность разместить объект социальной инфраструктуры(детский садик) на участке и разработать проект планировки за счет собственных средств — что соответствует требованиям, однако спустя 1,5 месяца ответ нами не получен.

Наша компания уже много лет выступает за комплексность подходов в развитии территорий, и надеемся, что совместными усилиями удастся организовать системную и эффективную работу по вовлечению новых площадок под комплексное жилищное строительство, что, безусловно, окажет влияние на стабилизацию цен на жилье», — сообщили «Реальному времени» в ASG.

Василя Ширшова
Недвижимость Татарстан Исполнительный комитет города КазаниУправление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. КазаниИнвестиционная Группа Компаний Эй Эс Джи
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    "Это правильное опровержение. Опубликован в СМИ разработанный проект застройки и там четко видна социальная направленность этого проекта. Власти просто не смотрят проектную документацию". Так во сне видел возмущенные выступления жителей Казани собственник компании АСГ. Что мешает опубликовать такую информацию но не в виде опровержения, а в виде градосторительной документации. Население оценит это мужественный поступок.
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    Анонимно 19 апр
    Да что там АСГ, пусть все собственники которым там согласовали жилье опубликуют свою документацию и покажут соц. направленность. И вообще те кому город согласовал проект за последний год покажут где у них там вся инфраструктура на их участке? Будет по-мужски!
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