В ASG опровергли отсутствие социальной инфраструктуры на своих участках

В компании ASG возразили мэрии Казани относительно того, что Управление архитектуры и градостроительства обоснованно исключило земли компании из зоны жилой застройки на улицах А. Кутуя и пр. Победы. Ранее в УАиГ ответили на претензии собственника участков, что решение было вынесено по причине отсутствия социальной инфраструктуры. Однако в ASG уверяют, что это не так:



«Мы с уважением относимся к проводимой Управлением архитектуры работе по развитию города и благодарим за конструктивную обозначенную позицию, при этом считаем, что нарушение им предусмотренных градостроительным законодательством процедур недопустимо.

Со своей стороны хотели бы пояснить, изначально в разработанном ППТ по адресу ул. А. Кутуя принадлежащий нам земельный участок был запланирован под жилую застройку, с учетом всех необходимых параметров по обеспеченности социальной инфраструктурой.

Таким образом, утверждение УАиГ об отсутствии социальной инфраструктуры на участке по ул. А. Кутуя некорректно, поскольку часть земельного участка компании как раз и была запланирована под территорию социального объекта — общеобразовательной школы на 1500 мест, а часть под автомобильную дорогу — будущий Вознесенский тракт.

На оставшейся части земельного участка компании размещалась жилая застройка.

Данный вариант ППТ прошел процедуру общественных обсуждений, при этом с нашей стороны возражений не было, а непосредственно организатор общественных обсуждений (УАиГ Казани) отметил нецелесообразность исключения жилой застройки на участке.

В то же время в окончательном варианте, вразрез с результатами общественных обсуждений, был утвержден ППТ без жилой застройки на участке! При этом по-прежнему часть участка отходит под школу и часть под красные линии дороги.

Отсутствие общественных обсуждений по новому проекту не дало компании возможности выразить свое мнение, сделать предложения и принять какие-либо меры для сохранения на участке зоны жилой застройки.

Таким образом, исключение жилья на участке необоснованно и проведено с нарушением предусмотренных градостроительным законодательством процедур, а предлагаемые муниципальным органом варианты инициировать изменение проекта планировки или присоединиться к иному проекту планировки даже при положительном результате отсрочат застройку участка на неопределенный срок.

В отношении второго участка компания также неоднократно обращалась для согласования и обоснования возможности жилой застройки. 01.03.2021 в УАиГ Казани направлено предложение, подтверждающее готовность разместить объект социальной инфраструктуры(детский садик) на участке и разработать проект планировки за счет собственных средств — что соответствует требованиям, однако спустя 1,5 месяца ответ нами не получен.

Наша компания уже много лет выступает за комплексность подходов в развитии территорий, и надеемся, что совместными усилиями удастся организовать системную и эффективную работу по вовлечению новых площадок под комплексное жилищное строительство, что, безусловно, окажет влияние на стабилизацию цен на жилье», — сообщили «Реальному времени» в ASG.

Василя Ширшова