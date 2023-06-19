Казанцы оказались бессильны перед самовольным захватом дворов торговцами

Незаконно установить ларек, как выяснило «Реальное время», может каждый, а пресечь эти действия ни властям, ни полиции не под силу

Несанкционированная торговля в Казани вновь приобрела глобальные масштабы. По всему городу растут павильоны без каких-либо разрешительных документов. «Помогите избавиться от незаконно установленного ларька!» — обратились в редакцию «Реального времени» и собственники дома №83а по проспекту Ибрагимова в Казани. Обнаружив киоск у себя во дворе, они уже третью неделю пытаются заставить управляющую компанию, полицию и городские власти принять меры к захватчикам своей территории. Подробнее — в нашем материале.

«Никто противоправные действия не пресек»



Торговый ларек у стен своего дома жители с улицы Ибрагимова, 83а обнаружили еще в начале месяца. Причем как привезли и установили этот киоск, никто не заметил.

— Эту жуткого вида будку мы обнаружили на парковочных местах около нашего дома утром 2 июня, — рассказала «Реальному времени» жительница дома Ирина Х. — Вечером накануне ее еще не было, значит, привезли и поставили ее ночью, воровским способом.

— Был такой же случай у знакомых, на улице Королева, — рассказал Камиль М. — Там жильцы скандал подняли, полиция приезжала. Так владельцы этот ларек потом просто на сто метров в сторону переставили. И у нас так же будет, скорее всего.

Торговый ларек у дома №83а по проспекту Ибрагимова поставили на парковочных местах жильцов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Население посетовало, что в ларьке уже на другой день после установки начали торговать, и на все вопросы о разрешении «отвечают, что оно есть, но документы не показывают». Жители направили заявления о несанкционированной установке ларька и торговле в «Открытую Казань», «Народный контроль» и полицию, но прошло уже больше двух недель, и никто, по их словам, эти противоправные действия не пресек. «Я думаю, не один месяц пройдет, пока проблема решится через госорганы», — считает местный житель.

Документы у владельца ларька

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте. Мужчина и женщина, которых он застал в павильоне, установленном впритык к углу дома, заявили, что документы, разрешающие им торговать на этой территории, у них имеются — их якобы выдали в администрации Кировского и Московского районов. Но на просьбу показать бумаги ответили, что они находятся у владельца ларька — индивидуального предпринимателя Искандара Мамадова.

Мужчина и женщина заявили, что разрешительные документы у владельца ларька. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Документы на товар — фрукты-овощи — также оказались не при продавцах, вместо того, чтобы показать бумаги, продавцы устно заверили, что вся продаваемая продукция на прилавке лежит на законных основаниях.



Корреспондент издания провел короткое собственное расследование, в результате которого выяснилось, что в открытых источниках нет информации о том, что где-либо на территории Татарстана зарегистрирован индивидуальный предприниматель Искандер Мамадов, и вообще ИП с такой фамилией. Единственные созвучные имя и фамилия оказались у челнинского предпринимателя, уроженца Азербайджана Искендера Гашим Оглы Мамедова, который прекратил деятельность ИП в октябре 2018 года, а с 14 июня 2023 года имеет статус самозанятого. И если гражданин, с которым удалось пообщаться корреспонденту «Реального времени» около ларька, имел в виду именно этого гражданина, то торговать фруктами он, как самозанятый, права не имеет.

«Устанавливаются обстоятельства»

Тем временем жалобы собственников дома, у которых предприимчивые торговцы без спроса оттяпали часть территории, в течение двух недель шли, что называется, по большому кругу.

Переданную через «Открытую Казань» телефонную заявку передали в «УК Московского района» — там сейчас устанавливают, кто собственник торговой будки. Согласно ответу исполкома Казани на заявку, направленную жильцами дома в «Народный контроль РТ» через республиканский сайт Госуслуг, сотрудники КЗиО побывали на месте и 5 июня направили результаты выездного обследования в администрацию Кировского и Московского района Казани — «для работы в пределах компетенции». 8 июня в заявке появилась новая запись от имени исполкома: «Устанавливаются обстоятельства».

В течение двух с лишним недель в незаконно установленном ларьке продолжается торговля. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

— Обстоятельства чего? — недоумевают жильцы. — Ларек на месте, торговля идет, при этом документов ни на ларек, ни на право вести тут торговлю нет. Что еще тут надо так долго устанавливать?

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Веселее всего, по словам жильцов, получилось с обращением в полицию. Они полагали, что для оперативной реакции надзорных служб лучше подать заявление о правонарушении через интернет. Однако отправленное в интернет-приемную 2 июня заявление дошло до адресата — в казанский отдел полиции №5 «Московский» только через 10 дней и зарегистрировали его 12 июня.

— А если бы я отправила заявление о готовящемся преступлении? — ужасается автор заявления, — Ну вот случайно бы узнала и решила предупредить, скажем, о готовящемся заказном убийстве? Да за эти 10 дней и убили бы, и концы в воду спрятали! А меня, наверное, спустя несколько недель опросили бы, чтобы все бумажки оформить по инструкции, и дело закрыть.

Заявление о противоправных действиях, поданное буквально за несколько минут через интернет 2 июня, в полиции зарегистрировали лишь спустя 10 дней. Скрин документа /realnoevremya.ru

На запрос «Реального времени» о судьбе заявления в Управлении МВД России по г. Казани подтвердили, что в ОП «Московский» поступило сообщение о незаконной предпринимательской деятельности в одном из дворов по ул. Ибрагимова:

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение.

«Реальное время» также направило в исполком Казани запрос о мерах, принятых по заявке в «Народный контроль».

— Торговый объект расположен на придомовой территории, — ответили нашему изданию в мэрии Казани, — Исполком города не обладает полномочиями по демонтажу таких объектов на территории МКД. Комитет потребительского рынка Казани в таких случаях материалы земельного контроля направляет УК для организации работ по освобождению самовольно занятного земельного участка в судебном порядке. Комитет в рамках своих полномочий обращается во все надзорные органы для рассмотрения вопроса о выявлении нарушений пожарных, санитарных и иных норм и правил при размещении НТО.

Обещали прислать комментарий с пояснениями, что сделано по заявлению жителей дома и в УМВД по г. Казани.



Убрать захватчиков с территории многоквартирного дома №45 по проспекту Ибрагимова оказалось вне компетенции исполкома города. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Решение без решения

Только мало надежды, что собственникам 300-квартирного дома чиновники реально помогут восстановить свои права на территорию. Об этом свидетельствует опыт других жителей Казани, которые безуспешно воюют с бесправными по закону, но непобедимыми и ненаказуемыми захватчиками.

— Фанерный овощной ларек установлен с торца дома, санитарные условия отсутствуют, торговля без кассы, просьба проверить на законность установку данного ларька, — обратился в «Народный контроль» 1 июня 2023 года Роман Б., обнаруживший ларек на территории, отмежеванной жилому дому №45 по проспекту Ибрагимова.

Уже 2 июня заявка была «решена» — исключительно на бумаге.



— Уважаемый заявитель, благодарим Вас за обращение, — ответили на заявку в КЗиО. — Сообщаем, что по результатам мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля с выездом на место выявлено, территория, которую необходимо привести в надлежащее состояние (демонтировать торговый ларек), расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 16:50:110108:38, сформированного под многоквартирным жилым домом №45 по пр. Ибрагимова, которая находится в общей долевой собственности собственников помещений дома. Учитывая то, что Администрация района, как территориальный орган Исполнительного комитета г. Казани осуществляет управленческие функции в сфере реализации вопросов местного значения, в том числе участвует в контроле за надлежащим использованием земель на территории района, материалы выездного обследования направлены в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г. Казани для работы в пределах компетенции.

Пределы же компетенции, как сказано выше, у исполкома неширокие: он «не обладает полномочиями по демонтажу таких объектов на территории МКД».

Уже 2 июня заявка была «решена» — исключительно на бумаге. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Дальняя дорога через Росреестр, полицию и суд

Казанский юрист Юрий Публиков рекомендует в таких случаях собственникам домов обращаться в управление Росреестра, который осуществляет государственный земельный надзор:

— Государственный земельный инспектор в ходе проверки по такому заявлению принимает решение о привлечении к административной ответственности лица, которое осуществило захват земли, вынесет предписание об освобождении участка от незаконной постройки. Это их работа — следить за законностью использования земельных участков. А следующим этапом борьбы для собственников может стать суд. Такие вопросы решаются, к сожалению, небыстро.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану, если земельный участок принадлежит собственникам многоквартирного жилого дома, то самым действенным будет обратиться в управляющую компанию или ТСЖ этого дома. Они должны обратиться в суд с иском об освобождении самовольно занятого земельного участка многоквартирного жилого дома.

— Либо собственники дома обращаются к нам, и мы проводим контрольное(надзорное) мероприятие без взаимодействия и, если есть признаки нарушения, направляем свои материалы в отдел полиции для установления лиц, допустивших нарушение. Это делается с целью установления лица, которое совершило нарушение, у Управления нет на это полномочий. Получив наши материалы, участковый инспектор полиции выходит на место, устанавливает лицо, осуществляющее торговлю, составляет в отношении него протокол о нарушении и направляет его нам — на рассмотрение. Это достаточно долго, но действовать так имеет смысл, поскольку мы не просто пересылаем документы, но еще и точно устанавливаем местоположение и площадь незаконно установленного объекта, — пояснил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсур Каримов.

По его словам, полиция в таком случае должна выйти на место и установить личность нарушителя и составить протокол. Причем не только о незаконной установке торгового павильона, но и о торговле продуктами, фруктами, овощами без сопутствующих документов, что может нести в себе и иные нарушения действующего законодательства. «Но полиция может только составить протоколы о правонарушениях, а чтобы снести незаконный объект, надо обращаться в суд», добавил собеседник издания.

Фото realnoevremya.ru

Защищенный законом захватчик



Однако, как пояснили «Реальному времени» в УК ЖКХ Московского района, даже при готовности судиться, возможности решить дело быстро у управляющей компании нет.

— К нам только что поступили материалы из исполкома, — сообщил нашему изданию замдиректора УК ЖКХ Московского района Павел Карунин. — Киоск установлен незаконно, без согласия собственников дома, но просто взять и снести мы его не можем — как только это произойдет, найдется собственник, предъявит счет за уничтоженное имущество. Поэтому предстоит сложный путь поисков того, кто нахально захватил домовую территорию. Мы обратились также в администрацию района, надеемся, что, когда собственник киоска будет установлен, райадминистрация, как собственник муниципальных квартир в этом доме, подаст иск к нему об освобождении захваченной территории и в итоге мы получим законные основания демонтировать этот объект.

Карунин подчеркнул, что поиск таких захватчиков сейчас очень сильно осложнен в силу законодательства, которое защищает персональные данные граждан. По его словам, сейчас даже полиция не всегда вправе запрашивать информацию о гражданах и их имуществе:

— Так что наличие у собственников данных о госномере автомобиля, на котором приезжали «захватчики», мало чем поможет.

А управляющие компании теперь даже за деньги не могут получить сведения о собственниках квартир и нежилых помещений в жилых домах, поскольку с 1 марта 2023 года Росреестр, в соответствии с законом закрыл данные о правообладателях недвижимости.

По словам Павла Карунина, УК ЖКХ Московского района уже два года не может снести киоск, незаконно установленный около дома №10 по улице Чистопольской, у которого нет ни документов, ни владельцев, зато явно есть стабильная прибыль.

Бег по инстанциям без результата

В 2017 году похожий случай произошел на улице Карбышева, где на придомовой территории между домами №40 и №48 предприимчивые торговцы без чьего-либо разрешения установили овощной киоск — прямо на клумбе. Недовольной этим жительнице микрорайона Евгении Дроботовой в администрации Советского района тогда популярно разъяснили, что двор от захватчиков чиновники не защищают. Но со временем ларек все же снесли — сейчас, во всяком случае, клумба пустует. Но на отмежеванной домам №40 и №48 земле стоит другой ларек — на тротуаре. Половина строения занимает часть участка одного дома, а половина — соседнего. И большой вопрос, согласовано ли это с собственниками МКД — возможно, они просто не в курсе дела и не знают о нарушенных правах?

8 апреле 2022 года Зарина Б. написала в «Народный контроль»: «На пересечении Ямашева и Адоратского, рядом с МФЦ поставили несанкционированный торговый ларек, который портит облик города <…>, мешает проходу жителей. Просьба убрать его, не превращайте город в сплошной базар». 29 апреля заявку «решило» городское Управление Роспотребнадзора, куда она дошла «по инстанции»:

— Обращения, поступающие в Управление, рассматриваются в пределах полномочий, установленных Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека…Вопрос законности установки киоска не входит в компетенцию Управления. Управлением проводятся контрольно-надзорные мероприятия в рамках Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»… На основании вышеизложенного и, руководствуясь п.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Управление обращение по подведомственности направлено для рассмотрения фактов, изложенных в нем, принятия мер (при необходимости) в Исполнительный комитет г.Казани.

— Так не решена заявка, зачем закрыли? — возразил Дмитрий Б.

Никто ему не ответил, а итог подвела заявительница 2 июня 2021 г.:

— Получается, 2 месяца кидали по инстанциям, и вопрос так и не решили. Не с кого спросить. Что за безобразие!

В 2022 году поставили киоск впритык к стене жилого дома №82 по проспекту Ямашева. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта uslugi.tatarstan.ru

Возникали схожие проблемы в Казани и с автолавками, которые паркуются на придомовой территории и тротуарах. На «Народном контроле» поток жалоб на такие нарушения не иссякает, а чиновники реагируют вяло. К примеру, 4 августа 2021 года Екатерина Г. пожаловалась на прицеп на колесах, с которого у дома №15 по улице Карбышева велась торговля. К 13 октября киоск демонтировали, а, возможно, он просто переехал на другое место.



Бывает, что районные власти отчитываются, что решили вопрос с незаконной торговлей. Но, возможно, у торговцев просто товар закончился, предполагают казанцы. Как, например, было с жалобой Елены С. на то, что «на пятачке возле гаража по Проспекту Победы 50Г устроена несанкционированная торговля арбузами и овощами» от 19 октября 2022 года. 10 ноября администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани отчиталась: «Заявка решена» — и разместила фото чистого асфальта на том месте, где стояла автолавка.

Могут, когда хотят?

Только за последний год и только в «Народный контроль РТ» на момент написания этой статьи поступило 227 сообщений о нарушении правил торговли. Большинство из них — о захвате газонов, тротуаров, подземных переходов лоточниками, автолавками и ларьками. И большая часть этих заявок решена так, что заявители остались недовольны работой чиновников.

Напрашивается вывод, что в стремлении защитить права разных, в том числе и весьма недобросовестных в плане соблюдения законодательства лиц, российские законодатели перекрыли для добросовестных граждан все возможности защитить свои права. Зато захватчики чужой собственности, которые, возможно, и бизнес ведут нелегально, не платя налоги, от любых посягательств законопослушных граждан, желающих восстановить свои права, надежно защищены.

Но вывод этот — с оговоркой. Совсем недавно было опубликовано решение о сносе «придомовых» киосков по продаже воды по решению исполкома Казани. Причем среди идущих под снос — ларьки, владельцев которых установить не удалось. Так вот, их все равно снесут в принудительном порядке в срок до 13 августа и отправят на базу хранения. Значит, могут все-таки городские власти бороться с незаконными постройками в том числе и на придомовой территории, где обычно торгуют водой?

Еще в 2017 году городские чиновники определились с требованиями к внешнему виду торговых павильонов. Эскиз предоставлен realnoevremya.ru исполкомом Казани

Эстетика и безопасность никого не волнуют?

Еще в 2017 году городские чиновники определились с требованиями к внешнему виду торговых павильонов и поставили условие для желающих торговать и впредь — либо потратиться и привести киоски «в соответствие», либо убрать как портящие облик города. Речь, конечно, о киосках на муниципальной земле, установленных с разрешения муниципалитета. Но неприглядного вида халупа на Ибрагимова, 83А и ей подобные стоят не в глубине двора, а с торца дома, прилепившись к его главному фасаду, портя вид на городские магистрали. Так почему чиновники даже не пытаются убрать их с улиц по этим основаниям — в вопросах эстетики не имеет особого значения, на чьей конкретно земле стоит уродливое сооружение.

Казалось бы, после истории с «Мистером сидром» борьбу с незаконной торговлей, которая представляет дополнительные риски для населения, должны усилить. Происхождение такого товара сомнительно, ведь вряд ли у нелегального торговца есть легальные документы, подтверждающие качество его овощей и фруктов.

Если бы уполномоченные должностные лица из ведомства, отвечающего за надзор за качеством продуктов, приходили в незаконно установленные павильоны, требовали у продавцов документы на товар, а не получив их, в судебном порядке закрывали бы торговлю как представляющую угрозу здоровью населения, эти павильоны прекратили бы существование — за убыточностью.