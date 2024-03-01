Инициатива наказуема: с расчистивших платные парковки казанцев под угрозой штрафа потребовали плату
В столице Татарстана собираемые на платных муниципальных парковках сотни миллионов рублей тратят на что угодно, кроме содержания этих парковок?
«Очистил от сугробов место на муниципальной парковке? Быстро заплати!», — по такому принципу действуют власти Казани, да еще присваивают себе чужие заслуги по части уборки снега. В неспешном графике освобождения Казани из снегового плена платные муниципальные парковки власти города традиционно поставили на последнее место, а горожан, которые взяли в руки лопаты и собственноручно освободили парковочные места от сугробов, тут же поспешили наказать за инициативу рублем. Граждане возмутились такой неблагодарностью, пожаловались в Казгорисполком, но ответ, который пришел им от главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фаниса Нурмухаметова, возмутил их еще больше.
Убрал снег? Теперь заплати!
— Несколько месяцев назад большую парковку перед домом №37б на проспекте Ямашева сделали платной, — рассказала «Реальному времени» сотрудница одной из размещающихся в этом доме организаций Лилия З. — Это само по себе возмутительно, поскольку наше здание изначально проектировалось и строилось как офисное, то есть предполагалось, что для деятельности размещающихся организаций парковка необходима, и под нее была отведена значительная территория. Но перед соседним домом №37а, где размещается Минлесхоз, парковку отгородили шлагбаумом и оставили бесплатной, а перед нашим зданием поставили знаки платной парковки. При этом парковку не трудятся даже минимально обслуживать — ремонтировать асфальт, убирать снег. Все ее содержание муниципалитетом свелось к установке знаков и нанесению на асфальт разметки.
С началом снегопадов, рассказала женщина, платную парковку завалило почти по верхушки тех самых знаков. А сотрудники местных офисов, которые раньше находили места для своих автомобилей подальше от нее, в глубине квартала, оказались в положении, когда железного коня хоть в офис затаскивай, хоть к стене здания подвешивай. А поскольку в здании размещаются несколько проектных контор и другие организации, работа в которых в большинстве случаев сопряжена с разъездами, то Лидия с коллегами взяли в руки лопаты и прорыли в сугробах несколько «нор» для своих авто.
— И тут же на парковку явились сотрудники «Казанского паркинга», принялись фотографировать номера автомобилей, чтобы оформить протоколы за неоплату парковки, а нам пояснили, что парковка, даже если ее никто, кроме нас самих не чистит, в любом случае должна оплачиваться, — завершила она рассказ.
Сообщили неправду и поблагодарили за неравнодушие
Лилия З. также рассказала, что сотрудники размещающихся в здании организаций неоднократно обращались в разные городские сервисы с заявками на очистку парковки, но заявки эти так и не были выполнены. А после того, как они своими руками обеспечили себе головную боль от «Казанского паркинга», она обратилась в интернет-приемную мэрии Казани с жалобой на безобразное состояние парковок и не менее безобразное отношение муниципалитета к автовладельцам, которые эти парковки сами расчищают, чтобы не загромождать автомобилями дороги и тротуары.
— Ответ нас огорошил, — говорит она. — Из мэрии наше обращение переслали в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а там на голубом глазу заявили, что уборка улиц осуществляется в соответствии с действующими регламентами и правилами и что «на указанном участке работы по очистке парковочных пространств выполнены в полном объеме». Насчет регламентов нам ничего не известно, а вот парковка перед нашим офисом до сих пор не очищена, за исключением мест, где водители сами убрали снег! И на месте главы районов Фаниса Нурмухаметова, я бы всерьез заинтересовалась квалификацией и добросовестностью сотрудника администрации по фамилии Пеплайкин, который готовил этот ответ и подсунул на подпись своему руководителю документ, содержащий непроверенную и недостоверную информацию.
А еще Лилию возмутила заключительная фраза в письме Фаниса Нурмухаметова: «Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к жизни города!». Она считает, что если уж за что и было благодарить ее и ее коллег, так за то, что они поработали лопатами вместо сотрудников соответствующих организаций, которые за очистку парковок деньги получают, но не отрабатывают:
— В такой ситуации лучшей благодарностью было бы отменить плату за парковку до того момента, когда ее действительно очистят, как положено, до асфальта. В пункте 52 Правил благоустройства Казани прямо указано, что «содержание территорий земельных участков включает в себя: ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи), обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий, сгребание и подметание снега, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований)».
Фотоотчет, да не тот
На запрос «Реального времени» о причинах, по которым глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в официальном ответе на обращение граждан сообщил им недостоверную информацию об очистке муниципальной парковки от снега силами города, в исполкоме вначале ответили фотографией, которой подрядчик отчитался перед муниципалитетом за уборку парковки на Ямашева, проведенную якобы еще 2 февраля.
Однако на фото, предоставленном исполкому подрядчиком, а исполкомом — нашему изданию, фигурирует другая парковка — перед домом №37 на проспекте Ямашева. Она расположена в 150 метрах от той, о которой шла речь в обращении. А фотография, сделанная 26 февраля перед домом №37б, подтверждает, что снег с этой парковки не убирался с начала снегопадов — на ней отчетливо видны глубокая колея и сугробы, которые почти полностью скрывают знак с номером платной парковки.
— В ответе главы района сообщается достоверная информация, — сообщили в исполкоме нашему изданию. — 2 февраля после обращения гражданина в исполком города, зарегистрированного 30 января, парковка была очищена. С тех пор прошло 24 дня. За это время выпало около 40 мм осадков в виде снега. Работы по очистке указанного участка в течение зимнего периода проводились неоднократно. В ближайшее время запланированы очередная уборка и вывоз снега.
Но снимка, подтверждающего факт уборки в исполкоме не предоставили, а сами заявители настаивают на том, что уборка не производилась, да и высота сугробов между автомобилями, стоящими на отдельных очищенных ими местах, больше чем вдвое превышает те самые выпавшие в феврале 40 сантиметров, а ведь снег в этих сугробах еще и осел, уплотнившись.
«Реальное время» также попросило казанских чиновников пояснить, насколько этичным, по их мнению, выглядит взимание платы и штрафов за неоплату парковки, которую гражданам приходится самостоятельно освобождать от снега. В ответ нам напомнили, что «муниципальные парковки являются ограничительной мерой, их использование осуществляется за плату». А когда речь идет о деньгах и ограничениях, этика, видимо, отходит на второй план.
«Парковки использовали для складирования снега»
В ноябре 2023 года на заседании Госсовета РТ глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов предложил рассмотреть вопрос о «приватизации» улиц Казани под платные муниципальные парковки и подчеркнул, что участки, где с водителей собирают плату, муниципалитет в порядок не приводит — парковки размещают на остатках разбитого асфальта:
— На Ямашева три большие ямы, я по этому поводу [в исполком] обратился — не сделали за лето, а разметку нанесли… Идет захват территорий под платные муниципальные парковки в жилых кварталах, ко мне на прием по этому поводу приходили жители… Приходил, например, отец, три сына которого работают на оборонных предприятиях, — а с ними вот так…
Фарид Мухаметшин согласился, что вопрос об экспансии платных парковок требует обсуждения, однако предложил вначале обсудить его на заседании профильного комитета и предложил главе Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александру Тыгину, «рассмотреть предложение внимательно, пригласив мэра столицы». Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе фракции КПРФ, за прошедшие со знаменательного заседания Госсовета РТ 3 месяца, вопрос о парковках так и не был рассмотрен.
— Муниципальные парковки в Ново-Савиновском районе во время снегопадов не только не чистили — их использовали для складирования снега, — добавили коммунисты. — В районе сквера «Белые цветы», на улицах Бондаренко, Меридианной и других на муниципальных парковках не могли поставить автомобили даже инвалиды! Подрядчики и исполком прямо нарушили их право на доступную среду. В центре города на местах для парковки машин, в том числе на местах для инвалидов, высились сугробы! И на многих парковках снег не убран до сих пор.
Из 400 млн собранных рублей на содержание парковок не пошло ни копейки
На итоговой конференции в конце 2023 года «Реальное время» задало мэру Казани вопрос, не следует ли городским властям притормозить экспансию муниципальных парковок в условиях, когда они явно не в состоянии обеспечить нормальную работу общественного транспорта, равно как и адекватную стоимость проезда в нем, а также не могут обеспечить надлежащее содержание платных муниципальных парковок. Журналист обратил внимание мэра на социальный аспект проблемы: вступая в Год семьи, исполком Казани больно бьет рублем по семьям с детьми — без машины их в детсад, школу, на секции и в кружки отвезти сложно и дорого, и предложил сделать бесплатными парковки хотя бы у социально значимых объектов вроде школ, детсадов и больниц, а также в спальных районах. Но Ильсур Метшин, искренне поностальгировав вслух по социализму, когда «многое было бесплатным», свел ответ к тому, что сейчас мы живем при ином строе.
А ранее замруководителя Казгорисполкома Ильдар Шакиров сообщал журналистам, что в бюджет города от «Казанского паркинга» в 2023 году поступило в общей сложности около 400 млн рублей:
— Эти деньги направлены как на капитальный ремонт социальных объектов, так и на организацию дорожного движения в городе.
По его словам, только в 2023 году на средства от оплаты парковок было, в частности, приобретено 2,5 тыс. дорожных знаков, 42 информационных табло ожидания общественного транспорта, установлено 36 светофоров и 164 опоры для улично-дорожной сети. А вот о том, была ли хоть копейка из собираемых с автомобилистов сумм направлена на уборку, ремонт и содержание платных парковок в надлежащем состоянии, в том числе в зимний период, Шакиров не упомянул! И не случайно: за содержание и уборку этих парковок, исходя из буквы действующих Правил благоустройства Казани и Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования г. Казани, платят все налогоплательщики города. Платят — и, выходит, ничего не получают взамен, поскольку парковки с начала зимы завалены снегом.
…С 1 января в Казани ввели платную парковку еще на 26 участках дорог и придорожной территории — на улицах Адоратского, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекте Ямашева и перед Центральным стадионом. Это 1,4 тыс. машино-мест, использование которых для парковки в реальности под вопросом, поскольку от снега надлежащим образом парковки не очищаются. Но деньги за те автомобили, которые автомобилистам все же удается приткнуть среди сугробов, исполком, можно не сомневаться, взыщет — и продолжит весной брать плату за «парковки», на которых нет ни одного «живого» клочка асфальта — сплошь ямы и ухабы.
Вместо послесловия
26 февраля, когда готовилась эта статья, а пригревавшее совсем по-весеннему солнышко начало помогать городским властям в очистке казанских улиц от снега, подрядчики приступили к очистке пока еще бесплатной парковки у дома №52 на Сибирском тракте. И если прежде на парковках складировали снег, убираемый с дорог, то тут поступили ровно наоборот — завалили снегом одну из двух автомобильных полос и на ровном месте в середине дня создали огромную пробку на вылетной трассе из города.
комментарии
Чиновника, который не почистил платную парковку, наказать.
Чиновника, который оштрафовал автовладельца за неоплату стоянки, наградить премией.
Если чиновник хочет мыслить логически - пусть идёт в учёные.
Хотя..., и учёные ныне превратились в чиновников...