Инициатива наказуема: с расчистивших платные парковки казанцев под угрозой штрафа потребовали плату

В столице Татарстана собираемые на платных муниципальных парковках сотни миллионов рублей тратят на что угодно, кроме содержания этих парковок?

Фото: Инна Серова

«Очистил от сугробов место на муниципальной парковке? Быстро заплати!», — по такому принципу действуют власти Казани, да еще присваивают себе чужие заслуги по части уборки снега. В неспешном графике освобождения Казани из снегового плена платные муниципальные парковки власти города традиционно поставили на последнее место, а горожан, которые взяли в руки лопаты и собственноручно освободили парковочные места от сугробов, тут же поспешили наказать за инициативу рублем. Граждане возмутились такой неблагодарностью, пожаловались в Казгорисполком, но ответ, который пришел им от главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фаниса Нурмухаметова, возмутил их еще больше.

Убрал снег? Теперь заплати!



— Несколько месяцев назад большую парковку перед домом №37б на проспекте Ямашева сделали платной, — рассказала «Реальному времени» сотрудница одной из размещающихся в этом доме организаций Лилия З. — Это само по себе возмутительно, поскольку наше здание изначально проектировалось и строилось как офисное, то есть предполагалось, что для деятельности размещающихся организаций парковка необходима, и под нее была отведена значительная территория. Но перед соседним домом №37а, где размещается Минлесхоз, парковку отгородили шлагбаумом и оставили бесплатной, а перед нашим зданием поставили знаки платной парковки. При этом парковку не трудятся даже минимально обслуживать — ремонтировать асфальт, убирать снег. Все ее содержание муниципалитетом свелось к установке знаков и нанесению на асфальт разметки.

С началом снегопадов, рассказала женщина, платную парковку завалило почти по верхушки тех самых знаков. А сотрудники местных офисов, которые раньше находили места для своих автомобилей подальше от нее, в глубине квартала, оказались в положении, когда железного коня хоть в офис затаскивай, хоть к стене здания подвешивай. А поскольку в здании размещаются несколько проектных контор и другие организации, работа в которых в большинстве случаев сопряжена с разъездами, то Лидия с коллегами взяли в руки лопаты и прорыли в сугробах несколько «нор» для своих авто.

— И тут же на парковку явились сотрудники «Казанского паркинга», принялись фотографировать номера автомобилей, чтобы оформить протоколы за неоплату парковки, а нам пояснили, что парковка, даже если ее никто, кроме нас самих не чистит, в любом случае должна оплачиваться, — завершила она рассказ.

Сообщили неправду и поблагодарили за неравнодушие

Лилия З. также рассказала, что сотрудники размещающихся в здании организаций неоднократно обращались в разные городские сервисы с заявками на очистку парковки, но заявки эти так и не были выполнены. А после того, как они своими руками обеспечили себе головную боль от «Казанского паркинга», она обратилась в интернет-приемную мэрии Казани с жалобой на безобразное состояние парковок и не менее безобразное отношение муниципалитета к автовладельцам, которые эти парковки сами расчищают, чтобы не загромождать автомобилями дороги и тротуары.

— Ответ нас огорошил, — говорит она. — Из мэрии наше обращение переслали в администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а там на голубом глазу заявили, что уборка улиц осуществляется в соответствии с действующими регламентами и правилами и что «на указанном участке работы по очистке парковочных пространств выполнены в полном объеме». Насчет регламентов нам ничего не известно, а вот парковка перед нашим офисом до сих пор не очищена, за исключением мест, где водители сами убрали снег! И на месте главы районов Фаниса Нурмухаметова, я бы всерьез заинтересовалась квалификацией и добросовестностью сотрудника администрации по фамилии Пеплайкин, который готовил этот ответ и подсунул на подпись своему руководителю документ, содержащий непроверенную и недостоверную информацию.

А еще Лилию возмутила заключительная фраза в письме Фаниса Нурмухаметова: «Благодарим Вас за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к жизни города!». Она считает, что если уж за что и было благодарить ее и ее коллег, так за то, что они поработали лопатами вместо сотрудников соответствующих организаций, которые за очистку парковок деньги получают, но не отрабатывают:

— В такой ситуации лучшей благодарностью было бы отменить плату за парковку до того момента, когда ее действительно очистят, как положено, до асфальта. В пункте 52 Правил благоустройства Казани прямо указано, что «содержание территорий земельных участков включает в себя: ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи), обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий, сгребание и подметание снега, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований)».

Фотоотчет, да не тот

На запрос «Реального времени» о причинах, по которым глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в официальном ответе на обращение граждан сообщил им недостоверную информацию об очистке муниципальной парковки от снега силами города, в исполкоме вначале ответили фотографией, которой подрядчик отчитался перед муниципалитетом за уборку парковки на Ямашева, проведенную якобы еще 2 февраля.

Однако на фото, предоставленном исполкому подрядчиком, а исполкомом — нашему изданию, фигурирует другая парковка — перед домом №37 на проспекте Ямашева. Она расположена в 150 метрах от той, о которой шла речь в обращении. А фотография, сделанная 26 февраля перед домом №37б, подтверждает, что снег с этой парковки не убирался с начала снегопадов — на ней отчетливо видны глубокая колея и сугробы, которые почти полностью скрывают знак с номером платной парковки.

— В ответе главы района сообщается достоверная информация, — сообщили в исполкоме нашему изданию. — 2 февраля после обращения гражданина в исполком города, зарегистрированного 30 января, парковка была очищена. С тех пор прошло 24 дня. За это время выпало около 40 мм осадков в виде снега. Работы по очистке указанного участка в течение зимнего периода проводились неоднократно. В ближайшее время запланированы очередная уборка и вывоз снега.

Но снимка, подтверждающего факт уборки в исполкоме не предоставили, а сами заявители настаивают на том, что уборка не производилась, да и высота сугробов между автомобилями, стоящими на отдельных очищенных ими местах, больше чем вдвое превышает те самые выпавшие в феврале 40 сантиметров, а ведь снег в этих сугробах еще и осел, уплотнившись.

«Реальное время» также попросило казанских чиновников пояснить, насколько этичным, по их мнению, выглядит взимание платы и штрафов за неоплату парковки, которую гражданам приходится самостоятельно освобождать от снега. В ответ нам напомнили, что «муниципальные парковки являются ограничительной мерой, их использование осуществляется за плату». А когда речь идет о деньгах и ограничениях, этика, видимо, отходит на второй план.

«Парковки использовали для складирования снега»



В ноябре 2023 года на заседании Госсовета РТ глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов предложил рассмотреть вопрос о «приватизации» улиц Казани под платные муниципальные парковки и подчеркнул, что участки, где с водителей собирают плату, муниципалитет в порядок не приводит — парковки размещают на остатках разбитого асфальта:



— На Ямашева три большие ямы, я по этому поводу [в исполком] обратился — не сделали за лето, а разметку нанесли… Идет захват территорий под платные муниципальные парковки в жилых кварталах, ко мне на прием по этому поводу приходили жители… Приходил, например, отец, три сына которого работают на оборонных предприятиях, — а с ними вот так…

Фарид Мухаметшин согласился, что вопрос об экспансии платных парковок требует обсуждения, однако предложил вначале обсудить его на заседании профильного комитета и предложил главе Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александру Тыгину, «рассмотреть предложение внимательно, пригласив мэра столицы». Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе фракции КПРФ, за прошедшие со знаменательного заседания Госсовета РТ 3 месяца, вопрос о парковках так и не был рассмотрен.



— Муниципальные парковки в Ново-Савиновском районе во время снегопадов не только не чистили — их использовали для складирования снега, — добавили коммунисты. — В районе сквера «Белые цветы», на улицах Бондаренко, Меридианной и других на муниципальных парковках не могли поставить автомобили даже инвалиды! Подрядчики и исполком прямо нарушили их право на доступную среду. В центре города на местах для парковки машин, в том числе на местах для инвалидов, высились сугробы! И на многих парковках снег не убран до сих пор.

Из 400 млн собранных рублей на содержание парковок не пошло ни копейки

На итоговой конференции в конце 2023 года «Реальное время» задало мэру Казани вопрос, не следует ли городским властям притормозить экспансию муниципальных парковок в условиях, когда они явно не в состоянии обеспечить нормальную работу общественного транспорта, равно как и адекватную стоимость проезда в нем, а также не могут обеспечить надлежащее содержание платных муниципальных парковок. Журналист обратил внимание мэра на социальный аспект проблемы: вступая в Год семьи, исполком Казани больно бьет рублем по семьям с детьми — без машины их в детсад, школу, на секции и в кружки отвезти сложно и дорого, и предложил сделать бесплатными парковки хотя бы у социально значимых объектов вроде школ, детсадов и больниц, а также в спальных районах. Но Ильсур Метшин, искренне поностальгировав вслух по социализму, когда «многое было бесплатным», свел ответ к тому, что сейчас мы живем при ином строе.

А ранее замруководителя Казгорисполкома Ильдар Шакиров сообщал журналистам, что в бюджет города от «Казанского паркинга» в 2023 году поступило в общей сложности около 400 млн рублей:

— Эти деньги направлены как на капитальный ремонт социальных объектов, так и на организацию дорожного движения в городе.

По его словам, только в 2023 году на средства от оплаты парковок было, в частности, приобретено 2,5 тыс. дорожных знаков, 42 информационных табло ожидания общественного транспорта, установлено 36 светофоров и 164 опоры для улично-дорожной сети. А вот о том, была ли хоть копейка из собираемых с автомобилистов сумм направлена на уборку, ремонт и содержание платных парковок в надлежащем состоянии, в том числе в зимний период, Шакиров не упомянул! И не случайно: за содержание и уборку этих парковок, исходя из буквы действующих Правил благоустройства Казани и Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования г. Казани, платят все налогоплательщики города. Платят — и, выходит, ничего не получают взамен, поскольку парковки с начала зимы завалены снегом.

…С 1 января в Казани ввели платную парковку еще на 26 участках дорог и придорожной территории — на улицах Адоратского, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекте Ямашева и перед Центральным стадионом. Это 1,4 тыс. машино-мест, использование которых для парковки в реальности под вопросом, поскольку от снега надлежащим образом парковки не очищаются. Но деньги за те автомобили, которые автомобилистам все же удается приткнуть среди сугробов, исполком, можно не сомневаться, взыщет — и продолжит весной брать плату за «парковки», на которых нет ни одного «живого» клочка асфальта — сплошь ямы и ухабы.

Вместо послесловия

26 февраля, когда готовилась эта статья, а пригревавшее совсем по-весеннему солнышко начало помогать городским властям в очистке казанских улиц от снега, подрядчики приступили к очистке пока еще бесплатной парковки у дома №52 на Сибирском тракте. И если прежде на парковках складировали снег, убираемый с дорог, то тут поступили ровно наоборот — завалили снегом одну из двух автомобильных полос и на ровном месте в середине дня создали огромную пробку на вылетной трассе из города.