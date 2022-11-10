«Детей боимся отправлять»: казанцы жалуются на плачевное состояние школы №98

Родители требуют отремонтировать 83-летнее здание учебного заведения в центре татарстанской столицы

В редакцию «Реального времени» обратились родители учеников казанской школы №98 с жалобами на удручающее состояние здания 1939 года постройки. Неоднократные попытки добиться его обновления ни к чему не привели: капремонт, о котором объявляли в марте, затронул лишь филиал учебного заведения на улице Горького, а основное сооружение на Амирхана Еники так и осталось нетронутым. Причем филиал — объект культурного наследия республиканского значения — дом купца Молоткова, и в порядок его приводили на средства программы капремонта ОКН. Подробнее о проблемах школы, которая по возрасту уже и сама может претендовать на звание памятника, а также о перспективах ее ремонта — в нашем материале.

«Там все рушится»



О плачевном состоянии здания казанской школы №98 «Реальному времени» сообщили родители учеников. Рассказали, что много лет писали жалобы, но все тщетно.

— Школа без ремонта, детей боимся отправлять учиться, — посетовали казанцы, — Здание между прочим 1939 года, директор говорит, что каждый год обещают капремонт, потом говорят, что денег нет в бюджете!



— Наши дети вынуждены учиться в 98-й школе Казани. Там все рушится. Поэтому те, у кого машины есть, не отдают сюда учиться своих детей.

Отрицательные отзывы о состоянии школы граждане оставляют и на форумах в Сети, причем претензии высказывают и к столовой, где дети якобы видели тараканов, и к общим санитарным условиям. «Я училась в этой школе, и тогда она была так себе, — написала отзыв Ольга Боброва. — В столовой кормили невкусно. В одном кабинете, я помню, крыса сдохла, видела тараканов. Из хорошего — учителя и одноклассники».

«Каждый год обещают капремонт, потом говорят, что денег нет в бюджете», сообщили родители. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Капитального ремонта в школе действительно давно не было, во всяком случае за те 4 года, что там учится дочь, — сообщила «Реальному времени» мама одной из учениц Екатерина Беляева. — Был косметический ремонт в столовой, а вообще серьезных претензий к зданию у нас нет. Дочь на состояние школы не жалуется. Класс и впрямь слегка обшарпан, но меня это не очень беспокоит: главное — не стены, главное — знания. Родители, как я слышала, просили помочь провести в классе дочери ремонт, но меня с этим не беспокоили, видимо, зная мою принципиальную позицию по этому вопросу.

Екатерина добавила, что косметический ремонт учебному заведению действительно не помешал бы. И заметила, что руководство в школе «вполне адекватное», проблемы за счет родителей решать не стремится, к учителям претензий нет.

«Нужна заявка от исполкома»

С тем, что школе №98 ремонт необходим, согласны и в татарстанском Минобрнауки.

— Министерство обеспокоено сложившейся ситуацией, — ответили там на запрос редакции о состоянии школы и планах ремонта 83-летнего здания. — Но следует отметить, что, согласно федеральному законодательству, обеспечение содержания школы и текущий ремонт входят в полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

«Министерство обеспокоено сложившейся ситуацией», — ответили на запрос редакции о состоянии школы №98 в Минобрнауки РТ. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Минобрнауки РТ дали понять, что на содержание школы средств выделяется достаточно: «Все нормативы на содержание школ заложены законодательно и строго соблюдаются».

В министерстве подтвердили, что в школе №98 капремонт в последние годы не проводился, хотя «был текущий», и добавили:

— Вопрос проведения капитального ремонта будет рассмотрен дополнительно в последующие годы при поступлении заявки от Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани в рамках утвержденных лимитов финансирования.

«Реальное время» также направило запрос о судьбе школы в исполком Казани. В мэрии подтвердили, что в последний раз ее ремонтировали 6 лет назад.

— Основное здание на ул. А. Еники, 23 построено в 1939 году. В 2014 г. здесь проведен капремонт: ремонт кровли, замена оконных блоков и дверей, ремонт системы отопления, — сообщили в исполкоме города.





В министерстве подтвердили, что в школе №98 капремонт в последние годы не проводился. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ремонт по другой статье

Еще в январе первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования» запланирован ремонт 66 татарстанских школ. В июле стало известно, что с учетом других источников финансирования ремонт должен пройти в 118 школах республики — на него из федерального и республиканского бюджетов выделили в общей сложности более 3,5 млрд рублей.

Однако школа №98 в планы ремонта не попала. Вернее, попала, но частично и в рамках совсем другой программы.

— У нас два здания, одно, 1939 года постройки, расположено на улице Амирхана Еники, а второе — на улице Горького, 29/19, — сообщила «Реальному времени замдиректора школы Евгения Зарубежнова. — В этом году в здании на улице Горького был проведен капитальный ремонт. А ремонт здания на Амирхана Еники запланирован на 2023 год.

В этом году в здании на улице Горького был проведен капитальный ремонт. Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com/ BY-NC-ND

По словам Зарубежновой, особой разрухи в этом здании нет — просто обветшало с возрастом:

— У нас, например, старые паркетные полы, как это раньше было во всех школах, и, конечно, они требуют замены. Ничего не сыплется, крыша не течет, в школе очень тепло, сейчас в классах даже жарко. В 2014 или 2015 годах капремонт в здании был — я точнее не могу сказать, потому что дело было еще до моего прихода в эту школу. Тогда меняли и кровлю, и сантехнику. Но понятно, что родители учеников сравнивают нашу школу с новыми, современными, и, естественно, им хочется, чтобы их дети тоже учились в таком красивом здании.

Что касается здания на углу улиц Горького и Толстого, которое также относится к школе №98, и где находятся учебные мастерские, его обновили не в рамках программы капремонта школ, а по программе капремонта объектов культурного наследия.

— В 2022 году начаты работы по капитальному ремонту этого здания. Заказчиком выступает ГИСУ РТ, подрядная организация — ООО «Ремонтстройсервис». Объект переходящий, то есть работы по капремонту будут продолжены в 2023 году при выделении соответствующего финансирования. За дополнительной информацией вы можете обратиться в ГИСУ РТ, — сообщили нашему изданию в мэрии Казани.

Дом на Горького, 29/19 принадлежал купцу Якову Молоткову. Его построили в 1912—1913 годах по проекту казанского архитектора Трифонова для размещения частной женской гимназии. Гимназия прекратила существование в 1917 году, и почти 70 лет это здание занимала казанская средняя школа №16, а в 1986 году его передали под школьный учебно-производственный комбинат. На наведение марафета школ №73 и №98, занимающих исторических здания, из республиканского бюджета выделили 141 млн рублей.