Аметьевской магистрали улучшат «эстетический вид» с помощью 4000 зеленых насаждений

Поздней осенью голый склон рядом со станцией метро ощетинился крупномерными елками

Фото: Илья Репин

Несмотря на позднюю осень и морозы, за считанные недели у станции метро «Аметьево» высадили 3,8 тысячи крупномерных сосен, елей, лиственниц и кустарников. Заказчиком работ по благоустройству склонов по улицам Даурской и Аметьевская магистраль выступило ГИСУ РТ, подрядчиком — МУП «Горводзеленхоз». Как выяснило «Реальное время», работы пройдут в два этапа: сейчас провели посадку деревьев, подготовили поливочный водопровод, провели освещение, а весной озеленение продолжат, высадив многолетние цветы и газон. Раньше в этом районе было очень зелено, поскольку располагались старейшие казанские дачи и перелески, где отдыхали жители города.



Елки высаживали глубокой осенью

Благоустройство территории вдоль Аметьевской магистрали осуществляют в рамках городского озеленения, чтобы «снизить уровень загрязненности воздуха и почвы и улучшить эстетический вид улиц», пояснили «Реальному времени» в мэрии Казани:

— Территория вдоль улицы Аметьевская магистраль, у станции метро «Аметьево», была выбрана как продолжение благоустройства зеленых зон вдоль автомобильных дорог, к ранее благоустроенной зеленой зоне по проспекту Универсиады. В общий комплекс работ вошли посадка деревьев, кустарников, многолетних цветов, устройство системы полива. Планируемый срок завершения работ — 30 мая 2020 года.

На участке выполнили планировку территории, завезли грунт, проложили трубы для полива. Несмотря на снег и морозы, на склонах высадили деревья и кустарники. Озеленение пройдет в два этапа, весной ожидается посадка многолетних цветов и травянистых растений по принципу многоярусного озеленения.

Склоны Аметьевской магистрали уже заметно преобразились

Голые склоны Аметьевской магистрали уже заметно преобразились, в чем убедился и корреспондент «Реального времени».



— Деревья высаживали уже во второй половине осени. Буквально пару месяцев назад в этом месте вообще все было голо. Теперь здесь красиво стало, посмотрим, как приживутся елочки, — рассказал нашему изданию Марат Бактагиров, сотрудник станции метро «Аметьево».



«Был пустырь с бурьяном и грязь, теперь — красиво»

— Часто хожу этой дорогой, когда еду на работу, на рынок, в церковь. Раньше здесь были сады, на той стороне ничего не было, только железнодорожная линия. За линией был гараж, а здесь была автодорога. Когда начали строить метро, сады и домики снесли. До недавнего времени тут был просто пустой бугор, заросший травой. Его разровняли и посадили елочки. Совсем другой вид! Стало хорошо, — радуется местная жительница Раиса Яковлева.

— Я учусь в колледже, рядом. Мне нравится, как преображается это место, тем более что здесь старая Казань — по сравнению с новыми районами. Дома строились еще, наверное, в 1960-е годы, хрущевки стоят старые. Достаточно запущенное место было. Где-то здесь неподалеку жила моя бабушка. Она рассказывала, какая тут была грязь осенью и весной, как было плохо. Очень рада, что взялись за этот район. И если им займутся серьезно, будет приятно глазу, — рассказала студентка Дарья Тюрина.

Площадь благоустраиваемой территории — более 40 тыс. кв. метров

— Очень давно здесь был просто овраг, через него в Аметьево ходили. Потом появилась автотрасса, сделали развязку. Теперь высадили деревья, сделали, видимо, полив. В общем и целом место немного облагораживается. Видите, елочки высадили и вдоль линии, со временем они ее закроют, а когда деревья вырастут, наверное, будет прекрасный вид. Здесь и много домов построили. Нам нравится, как потихоньку преображается территория, — отметила Ирина Комарова.

В ГИСУ РТ «Реальному времени» уточнили, что тендер по благоустройству склонов по улицам Даурской и Аметьевская магистраль был объявлен 30 октября 2019-го, заявки принимали до 7 ноября, аукцион состоялся 8 ноября. Подрядчиком выступил МУП «Горводзеленхоз».

— Закупку оплатили из бюджета Татарстана. Срок выполнения работ — 30 мая 2020 года. Общая стоимость закупки — 76,2 млн рублей, на благоустройство склонов улиц и магистралей (один из лотов) направлено 51,3 млн рублей, — пояснили в пресс-службе ГИСУ РТ.

Площадь благоустраиваемой территории — более 40 тыс. кв. метров. Осенний этап работ уже завершен. Теперь рабочие вернутся на этот участок только весной — чтобы продолжить работы по озеленению.



Сады по ул. Латышских Стрелков, 1978 год. Фото vk.com/kazanhistory

Старейшие дачи Казани

Раньше на месте Аметьевской магистрали действительно были сады — одни из старейших в Казани, подтвердил «Реальному времени» казанский краевед Алексей Клочков, автор книги «Казань: логовища мокрых улиц». А железную дорогу на этом участке проложили еще в конце 20-х годов прошлого века.

— В районе Аметьево и улицы Латышских Стрелков — коренной левый берег Волги. В канун Первой мировой войны был проект постройки железнодорожной магистрали на Екатеринбург, но реализовался он в 1927—29 годах. Это южный обход, протянули железную дорогу от вокзала через Кабан между Ново-Татарской и Старо-Татарской слободами и Плетенями, ТЭЦ-1. Мост на Оренбургском тракте построили. Но ввели в эксплуатацию эту дорогу только в 1929 году. Что касается железнодорожной станции в районе Гвардейской и участка, где сейчас станция метро, — вплоть до Абжалилова была выемка земли, этот грунт на площади в 3 км вынимали в канун революции вручную и гребли этот грунт к Даурской. Из-за перепада высот в районе Даурской сделали насыпь, а выемку делали в районе Аметьево и Красной Позиции, — пояснил Клочков.

Оренбургский тракт и железнодорожный мост Южного хода. Фото из ЖЖ Льва Жаржевского

По детским воспоминаниям краеведа, в районе станции метро «Аметьево» всегда были лес и овраг: «Когда магистраль делали, сгладили исторический овраг. Были базы «Плодовощторга», никакой дороги, естественно, не было. Улица Гвардейская упиралась в железную дорогу, на мясокомбинат. А туда дальше шли базы, а ближе к железной дороге были перелески, овраги, туда ходили отдыхать люди. На откосах оврагов были казанские старейшие дачи, они частично остались вдоль улицы Латышских Стрелков, если подойти поближе», — вспоминает собеседник издания.

1 / 14 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин