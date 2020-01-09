Приговор главному инженеру «Казаньгоргаза» и битая ставка на трех покойников

Фемида защитила от выселения и потерпевшую судью, и осужденного ВИП-газовика

Фото: Ирина Плотникова

Получил 12 соток в Больших Клыках законно, а зарегистрировал их по липовым документам — наряду с тремя участками муниципалитета, оформленными на ближний круг для последующей продажи. К такому выводу под Новый год пришел Ново-Савиновский суд Казани при вынесении приговора бывшему главному инженеру «Казаньгоргаза» Фагиму Ильясову. Если приговор вступит в силу, то из шести эпизодов обвинения наказание Ильясов понесет лишь за один — связанный с обманом судей, передает журналист «Реального времени».

Спасительный срок и законный участок с липовой регистрацией



3 года колонии общего режима просил в прениях для подсудимого газовика прокурор. 30 декабря из зала суда Фагим Ильясов вышел свободным — его приговорили к условному сроку в 2 года с таким же испытательным сроком. Такое наказание суд назначил за покушение на хищение земли по улице Зеленая Поляна, на которой сегодня проживает федеральная судья в отставке — потерпевшая по делу Ильясова.

Эпизод с участком судьи — лишь один из шести, что вменялись бывшему главному инженеру ЭПУ «Горгаз». Общий ущерб оценивался в 8 млн рублей. По второму эпизоду обвинения и участку, где построил дом и живет сам газовик, председательствующий судья Ново-Савиновского суда Марсель Ахметшин установил отсутствие признаков хищения — лишь использование поддельных документов. Согласно приговору, Ильясов получал данную землю на улице Рыбной законно и даже платил налоги на нее с 2005 года, но регистрировал участок в 2007-м почему-то по липовым справкам.

Таким образом, основанием для выселения семьи ВИП-газовика на улицу приговор не станет. За эту липу подсудимого приговорили к штрафу 50 тысяч рублей и тут же освободили от него в связи с истечением срока давности. Примечательно, что таким же прекращением еще до приговора закончились еще два эпизода мошенничества 2007—2008 годов по трем участкам в Клыках, также по 12 соток каждый. Судом установлено, что Ильясов ввел в заблуждение двух институтских приятелей и сначала зарегистрировал на них муниципальную землю, а затем продал ее с выгодой для себя.

По второму эпизоду обвинения и участку, где построил дом и живет сам газовик, председательствующий судья Ново-Савиновского суда Марсель Ахметшин установил отсутствие признаков хищения — лишь использование поддельных документов

Факты продажи следствие квалифицировало двумя отдельными эпизодами мошенничества, однако по ним суд Ильясова оправдал: согласно приговору, продажа была лишь способом распоряжения похищенным имуществом. Кроме того, иски к покупателям о незаконном владении никто не предъявлял, а сами они заявили на следствии — потерпевшими себя не считают. Один давно перепродал эту землю, другой построил дом и живет на этом участке.

В числе прекращенных — эпизод мошенничества с участком сестры Ильясова, который также был зарегистрирован в ее собственность по подложным документам. В выдаче Ильясову этих документов призналась уже осужденная архивариус Высокогорского исполкома Усманова. Сестра подсудимого все вопросы по липовым документам адресовала к Мансурову — своему покойному мужу: мол, брат тут ни при чем. Суд женщине не поверил. Однако с учетом срока давности наказание за эту аферу Ильясов не понес.

Заметим, что ходатайство о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям по трем участкам было заявлено самим подсудимым. Так и не признавшим вину ни в одном из эпизодов. Старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Рамиль Гильмутдинов возражать по ходатайству не стал. И судья Марсель Ахметшин постановил — прекратить преследование Ильясова в этой части.

«Высокую должность занимаете и бегаете, как курьер»

Представитель потерпевшего исполкома Казани, ведущий специалист отдела правового обеспечения комитета земельных и имущественных отношений Айсылу Шамсутдинова в суде не заявляла никаких гражданских исков. Но просила признать подсудимого виновным.

Сам Фагим Ильясов в последнем слове заявил, что виновным себя не признает, просит суд разобраться в этом деле и не лишать его свободы. Заметим, что в прениях и на допросе обвиняемый и его защитник настаивали на оправдании. Если вкратце — то друзья-приятели оговорили под давлением силовиков, а участки получали сами. А он по доверенности лишь помогал с регистрацией и с продажей. Мол, альметьевский друг Шавалеев поручил продажу своему прорабу, но деньги ему не доверил, поэтому роль Ильясова заключалась лишь в том, чтобы в нужный день приехать в Регпалату.

30 декабря из зала суда Фагим Ильясов вышел свободным — его приговорили к условному сроку 2 года с таким же испытательным сроком

Судья сопоставил обстоятельства и поинтересовался: как вышло, что визит Ильясова в Регпалату на оформление сделки продажи Шавалееву пришелся как раз на тот день, когда сестра Ильясова продавала свой участок в Клыках. Причем тому же покупателю, что и Шавалеев?! Подсудимый стоял на своем — не знал, что сестра является его соседкой в Клыках, не ожидал встретить ее в Регпалате, денег за ее участок от продажи не получал.

— Вы такую высокую должность занимаете и бегаете, как курьер, с чужими документами по палатам?! — недоумевал председательствующий.

— Сегодня я бы этого делать не стал... Ошибка молодости, — отвечал подсудимый.

Впрочем, факт подделки документов по своему собственному участку Ильясов под давлением экспертиз фактически признал, но заявил о своей непричастности к получению левых выписок. «Я всегда был уверен, что мои документы подлинные», — заявил он. «А что в ваших документах указан 1995 год, а в выписке неверная дата — 96-й, обратили внимание?» — поинтересовался судья Ахметшин. Подсудимый заявил — смотрел лишь на печати и подписи, по его версии, эти документы ему передавал помогавший с получением земли прораб Назмутдинов (ныне покойный, — прим. ред.) и оснований не доверять ему не было.

Со слов подсудимого, строиться на своей земле он начал еще в конце 90-х, вместе с соседями, а с 2005-го оплачивал за свой участок налоги и электричество — еще до официального оформления права собственности. А проживать в доме стал в 2008—2009-м. «То есть 12 лет строились?» — удивился судья. «Ну останавливали работы, когда за нашими домами начали строиться высотные дома — появилась «китайская стена», потерялся интерес», — объяснял подсудимый. «Не было там «китайской стены» в то время, только в 2005—2006 годах первый дом на улице Вагапова появился», — заметил председательствующий.

Слова двух институтских приятелей о фиктивной регистрации земли на них Ильясов считает ложными и полученными под давлением. В своей речи он вспоминал, что участок одному из приятелей в свое время показывал не Ильясов, а его дядя Садыков (также покойный, — прим. ред.). Никаких поддельных выписок в Константиновском поселении и исполкоме Высокогорского района не получал, более того, в здании исполкома не был ни разу, заявлял Ильясов в суде.

В Следкоме полагали, что этот и предыдущий иск по данному участку были инициированы все тем же всесильным газовиком Ильясовым, который «даровал» знакомому данный участок под строительство вместе с липовыми документами на него и лишь потом узнал — земля уже зарегистрирована на другого

Как приговор укрепил права судьи

В ходе своего допроса ВИП-газовик обвинил и одну из покупательниц участка — судью в отставке: «Она приходила ко мне на работу, угрожала, что я окажусь в плохой ситуации, говорила о каких-то 10 млн рублей. Я это воспринял как вымогательство и не стал продолжать разговор». Адвокат подсудимого Дмитрий Фролов неоднократно просил исключить эту судью из числа потерпевших: «Считаю, Хакимова получила этот статус по ошибке».

Напомним, по версии обвинения, Ильясов покушался на хищение участка, который в 2013 году по договору ипотеки должна была получить судья в отставке Эльфия Хакимова. Договор об ипотеке с «Энергобанком» был уже подписан, банк перечислил деньги собственнику Хайрутдинову, что ранее приобрел эту землю с домом у профессора и завкафедрой КГАУ Равиля Ибятова. Но Хакимовы зарегистрировать право собственности так и не смогли: Советский райсуд Казани наложил запрет на данную землю, а позже удовлетворил иск прокуратуры о возврате данной земли в муниципальную собственность.

В Следкоме полагали, что этот и предыдущий иск по данному участку были инициированы все тем же всесильным газовиком Ильясовым, который «даровал» знакомому данный участок под строительство вместе с липовыми документами на него и лишь потом узнал — земля уже зарегистрирована на другого. По версии обвинения, юристов для поддержки исковых требований к Ибятову оплачивал также Ильясов, более того, им же был представлен липовый документ о том, что Ибятову никогда не предоставлялся спорный участок в этом месте, зато выделялся другой — на улице Сабинской.

Исполкомы двух районов выдачу справки и существование «второго участка» Ибятова отрицали, однако решение Советского райсуда Казани о возврате участка судьи Хакимовой в муниципальную собственность до сих пор не отменено. Основанием для этого может стать приговор Ново-Савиновского райсуда Казани, в котором прямо указано на подложную справку.

Адвокат подсудимого Дмитрий Фролов неоднократно просил — исключить эту судью из числа потерпевших: «Считаю, Хакимова получила этот статус по ошибке»

Потерпевшая судья подтверждает факт встречи с газовиком — еще до его привлечения к ответственности. По ее версии, не угрожала — взывала к его совести: «Я ходила к Ильясову и говорила: «Прекратите! Что же вы с нами творите?!» И никакой реакции не было. А ведь они специально ждали, пока мы дом достроим, прежде чем иск подать...»

Хакимова рассказывает о влиятельных заступниках газовика Ильясова. Говорит, даже после передачи уголовного дела в суд на приставов пытались оказать давление в части исполнения решения Советского райсуда Казани по поводу ее выселения с участка, который сам исполком уже признал немуниципальным. Отметим, что с противной стороны ранее звучали доводы — без влияния самой Хакимовой это дело могло до суда и не дойти.