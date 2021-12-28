«Как бы под разговоры о ремонте садик не снесли!»

Детсад на 140 мест в центре Казани закрылся из-за отсутствия денег на реконструкцию

Почти до собственного юбилея — 55-летия — дожил без капитального ремонта детский сад №260 в Вахитовском районе Казани. Круглая дата у учреждения случится в 2022 году, и праздновать ее будут за запертыми дверями, в отсутствие детей. Причина — аварийное состояние садика, посетовали обратившиеся в редакцию родители. Пять лет назад Вахитовский райсуд обязал городские власти провести капремонт здания, тщательно перечислив все виды работ. Но воз и ныне там, а садик с ноября закрыт. В деталях истории о плачевном состоянии детсада, его простоя в ожидании строителей и перспективах в условиях острого дефицита мест для дошколят — разбиралось «Реальное время».

«Как бы под разговоры о ремонте садик не снесли!»

О том, что детсад №260 на улице Татарстан в Казани пришел в полную негодность, «Реальному времени» сообщили родители. Мамы и папы посетовали, что их дети остались без любимых воспитателей и непонятно когда смогут вернуться в свои группы.

— С ноября наш 260-й садик закрылся, и нам предоставили место в соседнем, — рассказал отец двоих детей Олег Р. — Сын ходит в переполненную группу, но это лучше, чем ничего или возить ребенка в детсад куда-нибудь через полгорода, поэтому я не хотел бы называть сейчас фамилию. В этот детсад ходила и наша старшая дочь. Там отличный педколлектив, но условия были ужасные. Двери жуткие, окна в щелях, трубы прогнившие — для детей это риск простыть или покалечиться.

Родитель рассказал, что судебное решение о проведении капитального ремонта в детском саду №260 по иску прокуратуры было вынесено 5 лет назад, но его никто не исполнил до сих пор. А в ноябре детсад закрыли, потому что эксплуатировать его больше нельзя было. Сказали — на ремонт.

Судебное решение о проведении капремонта в детсаду №260 по иску прокуратуры было вынесено 5 лет назад, но его никто не исполнил до сих пор. Фото: realnoevremya.ru

— Но прошло уже почти 2 месяца, а ремонт там так и не начали. Мы часто ходим мимо и видим это. Не получилось бы так, что под разговоры о ремонте детсад просто будет стоять и разрушаться дальше, а потом его снесут и построят на его месте очередной жилкомплекс или коммерческий объект! — переживают и другие родители.

«Наш детсад востребован»

— Наш детсад построен в 1967 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, — сообщила в ответ на вопросы «Реального времени» заведующая МАДОУ «Детский сад №260» Елена Карташова. — Его посещали 140 детей. Он очень востребован: в Вахитовском районе — дефицит мест в садах. Однако из-за состояния, в которое сад пришел в отсутствие ремонта, его неоднократно пытался закрыть Роспотребнадзор.



А в 2017 году уже Роспотребнадзор обратился в суд, добиваясь, чтобы исполком Казани устранил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, причиной которого стал износ оборудования и конструкций детсада. Иск к муниципальным властям суд удовлетворил, но ремонт так и не был проведен.

— В исполкоме объясняли это отсутствием финансирования, — говорит заведующая детсадом. — И исполком, начиная с 2018 года, ежегодно подавал в суд ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Роспотребнадзор до сих пор шел нам навстречу, и мы отсрочку на очередной год получали. Но 27 сентября 2021 года наше ходатайство было отклонено. Детсад был закрыт, с ноября 2021 года детей перевели в другие детсады. В этом году впервые в детсаду набора в младшую группу не было.

В 2017 году уже Управление Роспотребнадзора по РТ обратилось в Вахитовский райсуд с иском обязать исполком и детсад выполнить санитарно-эпидемиологические требования. Фото: Максим Платонов

Суд обязал, исполком не выполнил

В 2011 году прокуратура впервые «отсудила» у исполкома ремонт, необходимый для приведения детсада №260 в соответствие с требованиями санитарных норм. Тогда прокурор Вахитовского района Казани подал к исполкому Казани в интересах неопределенного круга лиц иск о понуждении к совершению действий по устранению нарушений. А именно, обеспечить наличие отапливаемых полов во всех групповых помещениях первого этажа образовательного учреждения. Однако это решение так и не было исполнено, а сейчас это требование уже не актуально, так как законодательство изменилось.

А в 2017 году уже Управление Роспотребнадзора по РТ обратилось в Вахитовский райсуд с иском с просьбой обязать исполком и детсад выполнить санитарно-эпидемиологические требования — провести капитальный ремонт здания. В иске были перечислены необходимые работы: замена оконных рам, дверей, полов, ремонт фасада, электропроводки, системы отопления, капремонт и косметический ремонт летних веранд, заново заасфальтировать въезды и входы на территорию детсада, оборудовать теневые навесы на площадках для прогулок, отремонтировать медицинский кабинет, входные группы, включая запасной вход, и так далее.

Этот иск суд удовлетворил в полном объеме. Однако решение суда за минувшие с тех пор 5 лет так и не было исполнено. Запрос «Реального времени» — как расценивают в Управлении Роспотребнадзора по РТ столь длительное неисполнение судебного решения принят в работу, ответ будет опубликован по получении.

На сайте Вахитовского суда появилась информация об очередном ходатайстве со стороны ответчиков — Казгорисполкома и детсада. Фото: Роман Хасаев

Без сроков исполнения

Работы в детском саду №260, по данным «Реального времени», до сих пор не начаты. А на сайте Вахитовского суда появилась информация об очередном ходатайстве со стороны ответчиков — Казгорисполкома и детсада, который волей-неволей идет с исполкомом «в одной связке». Судебное заседание по нему назначено на 26 января 2022 года.

Беспокойство родителей о том, что ремонта может и не случиться, выглядит обоснованным не только по этой причине. На запрос «Реального времени» о причинах, по которым не исполняется судебное решение о капитальном ремонте детсада №260, в пресс-службе Казгорисполкома ответили:

— За последние 10 лет в Казани было капитально отремонтировано 66 детских садов, в этом году — еще 10. Однако несмотря на большой объем выполненных работ, остается немало детских садов, требующих капитального ремонта. Детский сад №260 по ул. Татарстан, 49а построен в 1967 году. Капитальный ремонт в данном детском саду не проводился. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 29.10.2021 и приказа Управления образования г. Казани №904 от 29.10.2021 детский сад закрыт. Вышеуказанные предписания включены в реестр устранения замечаний учреждений образования, а также в список детских садов, нуждающихся в проведении работ капитального характера. При формировании программы капитального ремонта данный детский сад будет включен в соответствующий список.

Точно такой же ответ наше издание получило и от Министерства образования и науки РТ. При этом ни в исполкоме, ни в министерстве не сообщили ни сроков формирования программы капремонта образовательных учреждений, ни сроков, в которые планируется провести ремонт в детсаду №260.

Обещанного 18 лет ждут

Еще в июне на аппаратном совещании в казанской мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев сообщил, что на ремонт детских садов Казани на текущий год из местного и республиканского бюджетов было выделено в общей сложности 327,8 млн рублей. На эти средства проводится как текущий, так и капитальный ремонт детсадов, и, в частности, завершается капремонт, начатый в 12 детсадах в прошлые годы, и ведутся работы еще в трех садиках, где его начали в 2021-м.

— За последние 10 лет, с 2010 по 2020 годы, в Казани капитально отремонтированы 66 детских садов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, — сказал Королев. — Однако в проведении ремонта все еще нуждаются 198 детских садов, которые посещают около 41 тысячи воспитанников. При среднем годовом лимите финансирования республиканской программы капитального ремонта в размере 500 миллионов рублей срок полноценной реализации программы составит 18 лет.

Королев не указал, сколько лет работают без капремонта эти 198 детсадов. Но из сказанного можно сделать вывод, что часть наиболее старых учреждений дошкольного образования, включая детсад №260, рискует вовсе не дождаться ремонта и без поддержки и консервации прийти в неремонтируемое состояние. И это — на фоне многолетнего острого дефицита мест в образовательных учреждениях для казанских дошкольников и продолжающегося «бэби-бума».