«Как бы под разговоры о ремонте садик не снесли!»
Детсад на 140 мест в центре Казани закрылся из-за отсутствия денег на реконструкцию
Почти до собственного юбилея — 55-летия — дожил без капитального ремонта детский сад №260 в Вахитовском районе Казани. Круглая дата у учреждения случится в 2022 году, и праздновать ее будут за запертыми дверями, в отсутствие детей. Причина — аварийное состояние садика, посетовали обратившиеся в редакцию родители. Пять лет назад Вахитовский райсуд обязал городские власти провести капремонт здания, тщательно перечислив все виды работ. Но воз и ныне там, а садик с ноября закрыт. В деталях истории о плачевном состоянии детсада, его простоя в ожидании строителей и перспективах в условиях острого дефицита мест для дошколят — разбиралось «Реальное время».
«Как бы под разговоры о ремонте садик не снесли!»
О том, что детсад №260 на улице Татарстан в Казани пришел в полную негодность, «Реальному времени» сообщили родители. Мамы и папы посетовали, что их дети остались без любимых воспитателей и непонятно когда смогут вернуться в свои группы.
— С ноября наш 260-й садик закрылся, и нам предоставили место в соседнем, — рассказал отец двоих детей Олег Р. — Сын ходит в переполненную группу, но это лучше, чем ничего или возить ребенка в детсад куда-нибудь через полгорода, поэтому я не хотел бы называть сейчас фамилию. В этот детсад ходила и наша старшая дочь. Там отличный педколлектив, но условия были ужасные. Двери жуткие, окна в щелях, трубы прогнившие — для детей это риск простыть или покалечиться.
Родитель рассказал, что судебное решение о проведении капитального ремонта в детском саду №260 по иску прокуратуры было вынесено 5 лет назад, но его никто не исполнил до сих пор. А в ноябре детсад закрыли, потому что эксплуатировать его больше нельзя было. Сказали — на ремонт.
— Но прошло уже почти 2 месяца, а ремонт там так и не начали. Мы часто ходим мимо и видим это. Не получилось бы так, что под разговоры о ремонте детсад просто будет стоять и разрушаться дальше, а потом его снесут и построят на его месте очередной жилкомплекс или коммерческий объект! — переживают и другие родители.
«Наш детсад востребован»
— Наш детсад построен в 1967 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, — сообщила в ответ на вопросы «Реального времени» заведующая МАДОУ «Детский сад №260» Елена Карташова. — Его посещали 140 детей. Он очень востребован: в Вахитовском районе — дефицит мест в садах. Однако из-за состояния, в которое сад пришел в отсутствие ремонта, его неоднократно пытался закрыть Роспотребнадзор.
А в 2017 году уже Роспотребнадзор обратился в суд, добиваясь, чтобы исполком Казани устранил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, причиной которого стал износ оборудования и конструкций детсада. Иск к муниципальным властям суд удовлетворил, но ремонт так и не был проведен.
— В исполкоме объясняли это отсутствием финансирования, — говорит заведующая детсадом. — И исполком, начиная с 2018 года, ежегодно подавал в суд ходатайство об отсрочке исполнения судебного решения. Роспотребнадзор до сих пор шел нам навстречу, и мы отсрочку на очередной год получали. Но 27 сентября 2021 года наше ходатайство было отклонено. Детсад был закрыт, с ноября 2021 года детей перевели в другие детсады. В этом году впервые в детсаду набора в младшую группу не было.
Суд обязал, исполком не выполнил
В 2011 году прокуратура впервые «отсудила» у исполкома ремонт, необходимый для приведения детсада №260 в соответствие с требованиями санитарных норм. Тогда прокурор Вахитовского района Казани подал к исполкому Казани в интересах неопределенного круга лиц иск о понуждении к совершению действий по устранению нарушений. А именно, обеспечить наличие отапливаемых полов во всех групповых помещениях первого этажа образовательного учреждения. Однако это решение так и не было исполнено, а сейчас это требование уже не актуально, так как законодательство изменилось.
А в 2017 году уже Управление Роспотребнадзора по РТ обратилось в Вахитовский райсуд с иском с просьбой обязать исполком и детсад выполнить санитарно-эпидемиологические требования — провести капитальный ремонт здания. В иске были перечислены необходимые работы: замена оконных рам, дверей, полов, ремонт фасада, электропроводки, системы отопления, капремонт и косметический ремонт летних веранд, заново заасфальтировать въезды и входы на территорию детсада, оборудовать теневые навесы на площадках для прогулок, отремонтировать медицинский кабинет, входные группы, включая запасной вход, и так далее.
Этот иск суд удовлетворил в полном объеме. Однако решение суда за минувшие с тех пор 5 лет так и не было исполнено. Запрос «Реального времени» — как расценивают в Управлении Роспотребнадзора по РТ столь длительное неисполнение судебного решения принят в работу, ответ будет опубликован по получении.
Без сроков исполнения
Работы в детском саду №260, по данным «Реального времени», до сих пор не начаты. А на сайте Вахитовского суда появилась информация об очередном ходатайстве со стороны ответчиков — Казгорисполкома и детсада, который волей-неволей идет с исполкомом «в одной связке». Судебное заседание по нему назначено на 26 января 2022 года.
Беспокойство родителей о том, что ремонта может и не случиться, выглядит обоснованным не только по этой причине. На запрос «Реального времени» о причинах, по которым не исполняется судебное решение о капитальном ремонте детсада №260, в пресс-службе Казгорисполкома ответили:
— За последние 10 лет в Казани было капитально отремонтировано 66 детских садов, в этом году — еще 10. Однако несмотря на большой объем выполненных работ, остается немало детских садов, требующих капитального ремонта. Детский сад №260 по ул. Татарстан, 49а построен в 1967 году. Капитальный ремонт в данном детском саду не проводился. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 29.10.2021 и приказа Управления образования г. Казани №904 от 29.10.2021 детский сад закрыт. Вышеуказанные предписания включены в реестр устранения замечаний учреждений образования, а также в список детских садов, нуждающихся в проведении работ капитального характера. При формировании программы капитального ремонта данный детский сад будет включен в соответствующий список.
Точно такой же ответ наше издание получило и от Министерства образования и науки РТ. При этом ни в исполкоме, ни в министерстве не сообщили ни сроков формирования программы капремонта образовательных учреждений, ни сроков, в которые планируется провести ремонт в детсаду №260.
Обещанного 18 лет ждут
Еще в июне на аппаратном совещании в казанской мэрии директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Петр Королев сообщил, что на ремонт детских садов Казани на текущий год из местного и республиканского бюджетов было выделено в общей сложности 327,8 млн рублей. На эти средства проводится как текущий, так и капитальный ремонт детсадов, и, в частности, завершается капремонт, начатый в 12 детсадах в прошлые годы, и ведутся работы еще в трех садиках, где его начали в 2021-м.
Королев не указал, сколько лет работают без капремонта эти 198 детсадов. Но из сказанного можно сделать вывод, что часть наиболее старых учреждений дошкольного образования, включая детсад №260, рискует вовсе не дождаться ремонта и без поддержки и консервации прийти в неремонтируемое состояние. И это — на фоне многолетнего острого дефицита мест в образовательных учреждениях для казанских дошкольников и продолжающегося «бэби-бума».
комментарии
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