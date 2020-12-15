Казанский поселок Левченко готовят под застройку

С традиционными скандалами городские власти начали расчищать от аварийных домов земельные участки в жилом массиве на окраине города, но кому они достанутся — пока неизвестно

Фото: Максим Платонов

Власти Казани не готовы «монетизировать» земельные участки, освободившиеся после расселения жителей из аварийного жилья по «старой» региональной программе. Как стало известно «Реальному времени», администрация Московского и Кировского районов снесла первый жилой дом сталинской постройки в жилом массиве Левченко (рядом с «Мебельградом»), откуда 3 года назад по аварийности вынуждены были уехать первые 60 казанских семей, но чиновники пока открещиваются от планов по застройке. На очереди — второй аварийный дом на ул. Рахимова,9. Правда, обитатели второй «сталинки» категорически не хотят влезать в социальную ипотеку, как пришлось сделать их бывшим соседям. Впрочем, сносить их власти не торопятся.

Казанские власти расчистили землю под аварийным жильем

Немногочисленные жители тихого казанского поселка Левченко в эти дни были взбудоражены неожиданным «вторжением» строительной техники для сноса аварийного жилья, которое 3 года стояло без движения. По словам жителей, в выходные был снесен трехэтажный жилой дом 7 на улице Рахимова, который был признан аварийным по «старой» республиканской программе.



Строительная техника обезглавила «макушку» дома, разрушив верхние этажи. Несмотря на то, что гидравлический экскаватор разломал крышу, кирпичную кладку стен и внутренних перекрытий на верхних этажах, здание не обрушилось полностью. Корреспонденты «Реального времени» смогли увидеть уцелевшую боковую стену первого этажа дома. На ней, словно в память о доме 40-х годов постройки, сохранилась адресная табличка: Рахимова, 7. Под обломками кирпичей и строительного мусора каким-то чудом продолжает «держаться» перебитый каркас. Вот тебе и аварийность. Накануне жители Левченко ждали, что строительная бригада вернется для ликвидации остатков дома, но они ошиблись.

Тем не менее до конца года площадка под ним будет расчищена, сообщили в районной администрации. Однако уверяют, что не готовятся к застройке этого участка.



«Каких-либо эскизов по данной территории в Управление архитектуры и градостроительства не поступало, разработка проекта планировки территории также не ведется», — подтвердили в пресс-службе исполкома.



Не планирует здесь строить и МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», которая сдала три жилых дома в другом конце Левченко, рассказали источники издания. Не исключено, что очищенную землю городские власти могут выставить на торги.

Первые «переселенцы» уехали в «Салават купере»

Жилой дом 7 на улице Рахимова стал первым среди признанных аварийными домов в Левченко, а его жителей 3 года назад переселили в новые квартиры ЖК «Салават купере».



«На ул. Рахимова проводится демонтаж аварийных домов 7 и 13, которые не пригодны для проживания, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани, — Жители этих домов были расселены в 2017 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, принятой на 2013—2017 годы. Земельные участки под домами находятся в муниципальной собственности. Заказчиком работ по демонтажу является администрация Кировского и Московского районов».

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Как известно, аварийное жилье тогда выкупалось властями по цене 11 тысяч рублей за 1 кв. м, а сами владельцы должны были приобретать новые квартиры по 27 тысяч рублей за 1 кв. м по договору социальной ипотеки. Как рассказала «Реальному времени» одна из жительниц этого дома, за большую трехкомнатную квартиру площадью почти 80 кв. м ее семья получила компенсацию в 400 тысяч рублей.



— Меня вынудили продать свое аварийное жилье за 11 022 рублей за кв. м, заплатив только за жилую комнату, без учета общей площади. И заставляют купить себе жилье за городом по 37 000 рублей за кв. м, плюс проценты за заем. Мой ежемесячный платеж по ипотеке и квартплата больше моей зарплаты на 3 000 рублей, — писала 3 года назад аварийщица Светлана Демина.

В общей сложности, тогда вынуждены были уехать из Левченко 60 казанских семей, которые прожили в поселке почти всю жизнь. По словам первых «переселенцев», они неоднократно жаловались в прокуратуру РТ, оспаривали решения районного и Верховного судов.

«После скандальных разбирательств нам доплатили по 1 млн рублей, — рассказала она. — Но мы же оказались за чертой Казани: все службы доставки именно так обозначают «Салават купере», хотя формально жилой комплекс значится в Казани», — сожалеет она о переезде, добавив, что добровольно не стала бы уезжать из Левченко.

Почему «обошли» Ютазинскую?

Интересно, что в это время в другом конце поселка на улице Ютазинской строилось жилье по муниципальной программе «Жилье — горожанам». На этой окраине сейчас возведено три высотных жилых дома, причем строительство велось исключительно с участием муниципальных структур. Застройщиком выступило МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», заказчиком — МУП «Управление капитального строительства Казани», проектировщиком выбран МБУ «Институт «Казгражданпроект».

В это время в другом конце поселка на улице Ютазинской строилось жилье по муниципальной программе «Жилье — горожанам». Фото: kzn.ru

Муниципальный контракт общей стоимостью 102,8 млн рублей был подписан в 2017 году. Однако аварийщикам почему-то не предложили равноценное жилье в их месте проживания, что и вызывает недоумение жителей поселка.

Обитатели второй «сталинки»

Сейчас на очереди расселение второго аварийного дома 9 на улице Рахимова. Его жители хорошо запомнили уроки «первой волны» аварийной программы и боятся остаться без жилья или попасть в социальную ипотеку. Как рассказал «Реальному времени» старший по дому Сергей Аникаев, решение о признании дома аварийным было принято 20 марта этого года, и уведомление об этом получили все 60 семей, проживающих в нем.

— Теоретически сейчас нас должны уже сносить, так как прошло полгода с этого момента, как предписывает законодательство, — рассуждает он. — Но пока варианты переселения с нами не обсуждались. Я ничего брать не буду (социальную ипотеку, — прим. ред.). Меня здесь все устраивает. Никуда отсюда не уеду.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Как выяснилось, дом признали аварийным по просьбе жильцов самого дома.

«Официального документа у меня нет, но есть уведомление Управления жилищной политики о том, что дом признан аварийным. Якобы жильцы попросили признать его аварийным. Но лично я заявления не писал», — рассказал он.



Аникаев считает, что дом находится в нормальном состоянии. «Капремонт проводили в 2002 году, полностью поменяли канализацию, систему водоснабжения, отопления и электрические сети. Установили полиэтиленовые трубы сроком действия 50 лет. Я считаю, что нам надо отремонтировать подъезды, фасад и крышу. После этого дом простоит еще 100 лет», — уверен старший по дому.

С другой стороны, жители коммунальных квартир, которые проживают в этом доме, не согласны с ним. Так, еще одна местная жительница Марина рассказала «Реальному времени», дом могли снести вместе с соседним домом 7, но тогда большинство выступило против. По ее словам, некоторые собственники, среди которых и она, покупали дешевое жилье с расчетом получить новое по госпрограммам. «Но социальную ипотеку мы брать тоже не хотим», — заявила женщина.

Аникаев считает, что дом находится в нормальном состоянии

Второй раунд отменяется?

Впрочем, опасения будущих переселенцев как будто беспочвенны. Сносить второй дом в ближайшее время власти не собираются.



«Дом 9 на ул. Рахимова признан аварийным и подлежащим сносу в мае 2020 года, — подтвердили в пресс-службе исполкома. — Но его демонтаж в ближайшее время не планируется».

Причина в том, что дом признан аварийным недавно. «В настоящее время в Казани действует программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019—2025 годы, в которую включены дома, признанные аварийными до 01.01.2017. В связи с тем, что дом на ул. Рахимова, 9 признан аварийным позднее этой даты, он не включен в действующую программу. Его расселение будет проводиться после выполнения программы, либо за счет средств инвестора при осуществлении застройки данных территорий».



В московской компании «Зарница», чье производство размещено рядом, не проявляют интереса к данным землям. Ранее основатель компании Артур Абдульзянов предупреждал «Реальное время», что дома точно будут сносить.

«На этом месте будут создавать какую-то инфраструктуру. Я думаю, что сейчас жителям поселка нужно обратиться в администрацию с предложением и пожеланиями [о том, что лучше всего здесь строить]. Либо пусть мне напишут письмо о том, что бы они хотели увидеть на этом месте. Я вникну в эту тему. Но насколько я знаю, там планируют досуговый центр для подростков. Хотя в поселке Левченко есть центр по робототехнике, который мы помогали оснащать. Есть ДК «Полимер». На мой взгляд, бассейн был бы самым идеальным решением».



Действительно, рядом со снесенным домом несколько лет находится в запущенном состоянии здание спорткомплекса, которое было построено в конце 80-х годов. Окна выбиты, чашу бассейну «обчистили» — всю плитку содрали, разграбили спортивный зал.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Добавим, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сроком реализации 2019—2024 годы планируется переселить 530 тыс. россиян из аварийного жилья общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. Осенью премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить еще 50 млрд рублей на программу. Это решение было принято по поручению президента Владимира Путина. «Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров»,— отмечалось в сообщении правительства РФ.