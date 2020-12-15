Казанский поселок Левченко готовят под застройку
С традиционными скандалами городские власти начали расчищать от аварийных домов земельные участки в жилом массиве на окраине города, но кому они достанутся — пока неизвестно
Власти Казани не готовы «монетизировать» земельные участки, освободившиеся после расселения жителей из аварийного жилья по «старой» региональной программе. Как стало известно «Реальному времени», администрация Московского и Кировского районов снесла первый жилой дом сталинской постройки в жилом массиве Левченко (рядом с «Мебельградом»), откуда 3 года назад по аварийности вынуждены были уехать первые 60 казанских семей, но чиновники пока открещиваются от планов по застройке. На очереди — второй аварийный дом на ул. Рахимова,9. Правда, обитатели второй «сталинки» категорически не хотят влезать в социальную ипотеку, как пришлось сделать их бывшим соседям. Впрочем, сносить их власти не торопятся.
Казанские власти расчистили землю под аварийным жильем
Немногочисленные жители тихого казанского поселка Левченко в эти дни были взбудоражены неожиданным «вторжением» строительной техники для сноса аварийного жилья, которое 3 года стояло без движения. По словам жителей, в выходные был снесен трехэтажный жилой дом 7 на улице Рахимова, который был признан аварийным по «старой» республиканской программе.
Строительная техника обезглавила «макушку» дома, разрушив верхние этажи. Несмотря на то, что гидравлический экскаватор разломал крышу, кирпичную кладку стен и внутренних перекрытий на верхних этажах, здание не обрушилось полностью. Корреспонденты «Реального времени» смогли увидеть уцелевшую боковую стену первого этажа дома. На ней, словно в память о доме 40-х годов постройки, сохранилась адресная табличка: Рахимова, 7. Под обломками кирпичей и строительного мусора каким-то чудом продолжает «держаться» перебитый каркас. Вот тебе и аварийность. Накануне жители Левченко ждали, что строительная бригада вернется для ликвидации остатков дома, но они ошиблись.
Тем не менее до конца года площадка под ним будет расчищена, сообщили в районной администрации. Однако уверяют, что не готовятся к застройке этого участка.
«Каких-либо эскизов по данной территории в Управление архитектуры и градостроительства не поступало, разработка проекта планировки территории также не ведется», — подтвердили в пресс-службе исполкома.
Не планирует здесь строить и МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», которая сдала три жилых дома в другом конце Левченко, рассказали источники издания. Не исключено, что очищенную землю городские власти могут выставить на торги.
Первые «переселенцы» уехали в «Салават купере»
Жилой дом 7 на улице Рахимова стал первым среди признанных аварийными домов в Левченко, а его жителей 3 года назад переселили в новые квартиры ЖК «Салават купере».
«На ул. Рахимова проводится демонтаж аварийных домов 7 и 13, которые не пригодны для проживания, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Казани, — Жители этих домов были расселены в 2017 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, принятой на 2013—2017 годы. Земельные участки под домами находятся в муниципальной собственности. Заказчиком работ по демонтажу является администрация Кировского и Московского районов».
Как известно, аварийное жилье тогда выкупалось властями по цене 11 тысяч рублей за 1 кв. м, а сами владельцы должны были приобретать новые квартиры по 27 тысяч рублей за 1 кв. м по договору социальной ипотеки. Как рассказала «Реальному времени» одна из жительниц этого дома, за большую трехкомнатную квартиру площадью почти 80 кв. м ее семья получила компенсацию в 400 тысяч рублей.
— Меня вынудили продать свое аварийное жилье за 11 022 рублей за кв. м, заплатив только за жилую комнату, без учета общей площади. И заставляют купить себе жилье за городом по 37 000 рублей за кв. м, плюс проценты за заем. Мой ежемесячный платеж по ипотеке и квартплата больше моей зарплаты на 3 000 рублей, — писала 3 года назад аварийщица Светлана Демина.
В общей сложности, тогда вынуждены были уехать из Левченко 60 казанских семей, которые прожили в поселке почти всю жизнь. По словам первых «переселенцев», они неоднократно жаловались в прокуратуру РТ, оспаривали решения районного и Верховного судов.
«После скандальных разбирательств нам доплатили по 1 млн рублей, — рассказала она. — Но мы же оказались за чертой Казани: все службы доставки именно так обозначают «Салават купере», хотя формально жилой комплекс значится в Казани», — сожалеет она о переезде, добавив, что добровольно не стала бы уезжать из Левченко.
Почему «обошли» Ютазинскую?
Интересно, что в это время в другом конце поселка на улице Ютазинской строилось жилье по муниципальной программе «Жилье — горожанам». На этой окраине сейчас возведено три высотных жилых дома, причем строительство велось исключительно с участием муниципальных структур. Застройщиком выступило МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ», заказчиком — МУП «Управление капитального строительства Казани», проектировщиком выбран МБУ «Институт «Казгражданпроект».
Муниципальный контракт общей стоимостью 102,8 млн рублей был подписан в 2017 году. Однако аварийщикам почему-то не предложили равноценное жилье в их месте проживания, что и вызывает недоумение жителей поселка.
Обитатели второй «сталинки»
Сейчас на очереди расселение второго аварийного дома 9 на улице Рахимова. Его жители хорошо запомнили уроки «первой волны» аварийной программы и боятся остаться без жилья или попасть в социальную ипотеку. Как рассказал «Реальному времени» старший по дому Сергей Аникаев, решение о признании дома аварийным было принято 20 марта этого года, и уведомление об этом получили все 60 семей, проживающих в нем.
— Теоретически сейчас нас должны уже сносить, так как прошло полгода с этого момента, как предписывает законодательство, — рассуждает он. — Но пока варианты переселения с нами не обсуждались. Я ничего брать не буду (социальную ипотеку, — прим. ред.). Меня здесь все устраивает. Никуда отсюда не уеду.
Как выяснилось, дом признали аварийным по просьбе жильцов самого дома.
«Официального документа у меня нет, но есть уведомление Управления жилищной политики о том, что дом признан аварийным. Якобы жильцы попросили признать его аварийным. Но лично я заявления не писал», — рассказал он.
Аникаев считает, что дом находится в нормальном состоянии. «Капремонт проводили в 2002 году, полностью поменяли канализацию, систему водоснабжения, отопления и электрические сети. Установили полиэтиленовые трубы сроком действия 50 лет. Я считаю, что нам надо отремонтировать подъезды, фасад и крышу. После этого дом простоит еще 100 лет», — уверен старший по дому.
С другой стороны, жители коммунальных квартир, которые проживают в этом доме, не согласны с ним. Так, еще одна местная жительница Марина рассказала «Реальному времени», дом могли снести вместе с соседним домом 7, но тогда большинство выступило против. По ее словам, некоторые собственники, среди которых и она, покупали дешевое жилье с расчетом получить новое по госпрограммам. «Но социальную ипотеку мы брать тоже не хотим», — заявила женщина.
Второй раунд отменяется?
Впрочем, опасения будущих переселенцев как будто беспочвенны. Сносить второй дом в ближайшее время власти не собираются.
«Дом 9 на ул. Рахимова признан аварийным и подлежащим сносу в мае 2020 года, — подтвердили в пресс-службе исполкома. — Но его демонтаж в ближайшее время не планируется».
Причина в том, что дом признан аварийным недавно. «В настоящее время в Казани действует программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019—2025 годы, в которую включены дома, признанные аварийными до 01.01.2017. В связи с тем, что дом на ул. Рахимова, 9 признан аварийным позднее этой даты, он не включен в действующую программу. Его расселение будет проводиться после выполнения программы, либо за счет средств инвестора при осуществлении застройки данных территорий».
В московской компании «Зарница», чье производство размещено рядом, не проявляют интереса к данным землям. Ранее основатель компании Артур Абдульзянов предупреждал «Реальное время», что дома точно будут сносить.
«На этом месте будут создавать какую-то инфраструктуру. Я думаю, что сейчас жителям поселка нужно обратиться в администрацию с предложением и пожеланиями [о том, что лучше всего здесь строить]. Либо пусть мне напишут письмо о том, что бы они хотели увидеть на этом месте. Я вникну в эту тему. Но насколько я знаю, там планируют досуговый центр для подростков. Хотя в поселке Левченко есть центр по робототехнике, который мы помогали оснащать. Есть ДК «Полимер». На мой взгляд, бассейн был бы самым идеальным решением».
Действительно, рядом со снесенным домом несколько лет находится в запущенном состоянии здание спорткомплекса, которое было построено в конце 80-х годов. Окна выбиты, чашу бассейну «обчистили» — всю плитку содрали, разграбили спортивный зал.
Добавим, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сроком реализации 2019—2024 годы планируется переселить 530 тыс. россиян из аварийного жилья общей площадью около 9,55 млн квадратных метров. Осенью премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить еще 50 млрд рублей на программу. Это решение было принято по поручению президента Владимира Путина. «Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров»,— отмечалось в сообщении правительства РФ.
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