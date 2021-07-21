«Вторая волна» не пришла: места для первоклашек во многих казанских школах закончились еще в июне

В Куюках, «Салават купере» и «Арт сити» откроются новые школы, но в классах большинства столичных школ будет учиться по 30 и более детей

Вторая волна приема в школу, которая началась в России 6 июля — в соответствии с новыми правилами записи детей в 1-е классы, во многих школах Казани так и не стартовала. Как выяснило «Реальное время», причиной этого стала нехватка мест. Проблемы есть даже у тех учеников, которых школы были обязаны принять, — и приняли по месту регистрации. О переполненных классах, новых школах и родительских баталиях за место за партой — в нашем материале.

Больше детей — больше проблем

По действующим с этого года правилам приема детей в первый класс, в июле в школы при наличии свободных мест могут поступить ученики, которые не относятся к ним по территориальному признаку. Однако в большинстве казанских школ этих самых свободных мест просто нет. Еще в апреле глава столичного управления образования Ирек Ризванов на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что в казанских школах не хватает мест для 31,1 тыс. учеников, а 125 из 196 школ работают с превышением проектной мощности. Тогда же на официальном портале мэрии сообщили, что в 2021 году количество первоклассников в Казани по сравнению с 2020-м увеличится примерно на тысячу и превысит 20 тысяч.

Неудивительно, что сейчас на сайтах многих школ на портале «Электронное образование в Республике Татарстан» висит объявление об отсутствии вакантных мест для поступающих в первые классы. И уж точно их нет в школах и гимназиях, расположенных поблизости от перечисленных весной Ризвановым «болевых точек» — ЖК «Новые Горки», «Арт сити», «Изумрудный город», «МЧС», «Солнечный город», в районе улиц Минской, Аделя Кутуя, Гвардейской.

Еще в апреле Ирек Ризванов сообщил, что в казанских школах не хватает мест для 31,1 тыс. учеников, а 125 из 196 школ работают с превышением проектной мощности. Фото: kzn.ru

33 ученика в классе

Новосел жилкомплекса «Журавли» Сергей Х. на условиях анонимности рассказал «Реальному времени», что пытался найти для дочки школу, где количество учеников в классе если не соответствует норме (25 детей), то хотя бы приближается к ней, но не получилось:

— Мы записались в школу по месту жительства, нам в гимназии №8 не отказали, так что для претензий формально оснований нет. Но о каком качестве обучения может идти речь, если в классе будет 33 ученика — на треть больше нормы? А найти нормальный, неперегруженный класс в Советском районе оказалось невозможно.

А Альфия Р. из «Арт-сити» очень волнуется, пойдет ли вообще в этом году ее сын первый раз в первый класс:

— Рустаму 7 лет исполнится в сентябре. Мы хотели отдать его в новый лицей «Унбер» рядом с домом, предварительно заявку подали, но до сих пор не знаем, приняли нас или нет. А я слышала, что желающих поступить туда намного больше, чем мест. В гимназии №126, которая находится дальше, и по пути к ней надо переходить очень опасную улицу Ершова, также нет ясности с местами, а ведь если мы не попадем в «Унбер», эта гимназия — последний шанс найти школу поблизости от дома.

В большинстве казанских школ свободных мест просто нет. Фото: univers.su

За парты сядут 54,5 тыс. первоклашек

— Благодаря целенаправленной работе, проводимой районными отделами образования, в 2021 году существенно снизилось количество обращений граждан по вопросам приема в первый класс, — сообщили «Реальному времени в республиканском Минобрнауки. — Наибольшее количество обращений поступило от родителей первоклассников, которым было отказано в приеме в первый класс политехнического лицея №182 Кировского района г. Казани (в «Салават купере», — прим. ред.) Родителям первоклассников предложено рассмотреть для получения образования две общеобразовательные организации в данном жилом комплексе: многопрофильную гимназию №189 «Заман» и школу-новостройку №188.

По данным министерства, в 2020 году по РТ в первый класс пошли 54 467 детей, из них по Казани — 18 951, а в 2021-м по прогнозу в республике за парты сядут 54 528 первоклашек, из них по Казани — 19 386.

— Прием в школу — прерогатива муниципалитета, — ответили в Минобрнауки на вопрос, сколько детей были зачислены в первый класс в первую волну (по прописке) и сколько вакантных мест осталось для желающих учиться не по месту регистрации. — Первая волна завершилась 5 июля, все дети согласно прописке, а также братья и сестры учащихся были зачислены. С 6 июля зачисление осуществляется только при наличии свободных мест.

В министерстве заверили, что «ни один ребенок без школы не останется». В исполкоме Казани, куда «Реальное время» направило запрос о ситуации с приемом второй волны первоклассников в казанские школы, ответили следующее:

«К началу второго этапа приема документов на зачисление детей в общеобразовательные учреждения обратились в школы и зачислены 14 224 первоклассника. Всего запланировано принять около 20 тысяч первоклассников.



Что касается ситуации в «Салават купере-1», то родителям детей, не попавших в лицей №182, предложено выбрать обучение в соседних образовательных учреждениях — в лицее №188 и гимназии №189. Вместе они смогут принять всех будущих первоклассников.



Сейчас из 178 первоклассников, не попавших в лицей №182, определены в соседние школы 157. Родители 21 ребенка решение пока не приняли.



Мы понимаем, что для жителей «Салават купере-1» соседние школы находятся не в шаговой доступности, поэтому будут организованы школьные автобусы, которые будут довозить детей до места назначения (школа) и обратно. Будет составлен график с учетом пожеланий родителей. На данный момент прорабатывается маршрут, совместно с дорожными службами изучаются варианты и особенности решения вопроса. Сложность маршрута — узкая дорога по ул. Осиновской. На сегодня рассматриваются варианты решения этого вопроса.



Добавим, что в микрорайоне «Салават купере-2» нет проблем с зачислением в первый класс. В гимназию №189 зачислено 277 детей, кроме того, там можно открыть еще три первых класса. В новый лицей №188, открытие которого состоится 1 сентября, подано пока 80 заявлений. Прием детей в эти школы продолжается. В этом учебном году все ученики этих школ будут учиться в первую смену».

Родителям детей, не попавших в лицей №182, предложено выбрать обучение в соседних образовательных учреждениях — в лицее №188 и гимназии №189. Фото: kzn.ru

Школа открывается, прием начинается

Решительно отказался не только комментировать «Реальному времени» ситуацию с зачислением первоклассников «второй волны», но и вообще сообщать о количестве принятых детей и вакантных мест директор расположенной вблизи «Арт-сити» гимназии №126 Разиль Зинатуллин.

А вот директор гимназии «Унбер» Алмаз Хамидуллин представил полный расклад:

— Наша школа рассчитана на 1 500 учеников, но в первый год мы примем 800, из них 180 первоклассников — шесть классов по 30 учеников. На данный момент записалось 250 желающих у нас учиться в первом классе, но не все из них пришли по прописке. По месту прописки все дети будут зачислены.

Решилась, пусть и частично, и проблема активно застраивающегося пригорода Казани — Куюков, где в этом году открывается обещанная школа на 1 224 места.



— Мы только в июле начали прием документов. — рассказала директор технологического лицея «Алгоритм» Лариса Глибина. — Уже подано 1 100 заявлений — все от тех, кто проживает в Куюках. Мы набираем учеников во все параллели — с первого по девятый классы. И пока не отказали никому. Думаю, до конца августа все места будут заполнены, если не переполнены.

Памятуя, что районные власти винили в отсутствии школ родителей, которые не регистрируют детей по месту жительства, а прописывают их у родственников в Казани, «Реальное время» уточнило у Ларисы Глибиной, как зачисляют учеников — строго по прописке или без строгостей. Она ответила, что «прописка приветствуется», но детей на вакантные места берут и без прописки в Куюках.

Первоначально был открыт прием детей из «ЖК «Светлый», «Новые кубки», деревни Куюки и ЖК «Яшьлек». А недавно на сайте школы появили объявление: «Прием заявлений на зачисление детей в 1—9-й классы, проживающих в пос. Вишневка и Привольный, будет проходить 17.07.2021 и 18.07.2021 в детском саду «Золотая рыбка» по адресу: д. Куюки, 26-й квартал, здание 3 с 9.00 до 16.00».

А директор гимназии №189 «Заман» в «Салават купере» Ранис Идрисов, заверив, что все первоклассники из «Салават купере-1» и «Салават купере-2» будут обеспечены партами в школах по месту жительства, сообщил, что на сегодня зачислено уже 276 первоклашек из «Салават купере-2», а еще 74 заявления поступило от родителей из «Салават купере-1».

— Никому не было отказано, — заверил он. — Планируется набрать всего от 12 до 15 первых классов численностью до 30 учащихся каждый. Кроме того, открывается еще одна школа — 188-я, так что без мест никто не останется.



Сейчас на сайте гимназии висит лаконичная запись, датированная 5 июля: «Вакантных мест для поступающих в 1-е классы не имеется».

«Вакантных мест НЕТ!»

«Уважаемые родители (законные представители)! Прием в 1-й класс для детей, проживающих на закрепленной за гимназией территории, а также для имеющих преимущественное право зачисления, окончен. Вакантных мест НЕТ!», сообщила администрация ближайшей к ЖК «МЧС» гимназии №20 им. Абдуллы Алиша.

Аналогичное сообщение вывешено на сайте расположенного примерно на таком же расстоянии лицея №12 гимназии №8 на улице Латышских стрелков — там уже набрали 230 учеников в семь планируемых первых классов.

И такие объявления об отсутствии вакантных мест для первоклассников второй волны — на каждом втором-третьем школьном сайте.

А официальный сайт казанской школы №1, которая делит территорию с частным учебным заведением «Бала-сити» при попытке подать заявление на прием в первый класс по ссылке, перебрасывает желающих учиться в центре столицы республики на сайт средней школы №1 города Менделеевска. В списке вакантных мест на сайте казанской школы №1 первых классов нет, есть девять мест в 3-м «А» классе, три места в 5-м «А», шесть — в 6-м «А», четыре — в 7-м «А», семь — в 8-м «А», восемь — в 9-м «А» и семь — в 11-м «А». На вопросы, можно ли записать ребенка в первый класс, по телефону администрация школы отвечает, что набор планируется, но окончательная ясность наступит не ранее, чем в конце текущей недели.

Официальный сайт казанской школы №1, которая делит территорию с частным учебным заведением «Бала-сити» при попытке подать заявление на прием в первый класс по ссылке, перебрасывает желающих учиться в центре столицы республики на сайт средней школы №1 города Менделеевска. Фото: wikimapia.org

Не до пятидневки

Тем временем родительское сообщество Татарстана в соцсетях вновь подняло вопрос о переходе на пятидневку.

«В минувшем учебном году моя дочка-пятиклассница резко сдала по здоровью: сильно упало зрение, обнаружился сколиоз, участились простуды, под конец года еще и гастродуоденит всплыл, написала родительница в соцсети. — Я как родитель понимаю, что всем вот таким ослабленным детям с набором хронических заболеваний кровь из носа нужна пятидневка: они убиваются, физически не могут восстановиться на шестидневке. Но у нас нет школ с пятидневкой в среднем звене. И, хоть убей, не понимаю. Мой ребенок ведь не исключение. У нас по данным Роспотребнадзора число абсолютно здоровых детей в стране не превышает 12%. И всем нашим многочисленным ослабленным детям нужна пятидневка, хотя они и не являются детьми с ОВЗ. Нужна, хоть тресни. По логике вещей, в стране (и в нашем регионе, как части России) исходя из потребностей детей должно быть 12% тех самых школ с шестидневкой (для здоровых детей) — и 88% школ с пятидневкой для всех остальных».

На пост последовали одобрительные отклики, где в числе прочего говорилось. Что Татарстан, в отличие от большинства российских регионов, упорно противится переходу школ на пятидневку.

— Учебный процесс в татарстанских школах организован в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки. — В соответствии с законом определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий (включая 5-дневную или 6-дневную учебную неделю) является составной частью образовательной программы, разработка и утверждение которой относятся к компетенции самой школы... Также считаем необходимым обратить ваше внимание, что родители имеют право принимать участие в управлении школой, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации. При этом должно быть учтено мнение всех участников образовательного процесса, включая мнение других родителей или законных представителей.

По информации Минобрнауки, пятидневка есть только в 139-й и 121-й школах Казани.