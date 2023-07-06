В уголовном деле о биатлонной базе в Мирном нашли «стрелочницу»?

В том, что начатая без разрешения стройка привела к плачевному результату, обвинили эксперта

Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», в уголовном деле о смытой дождем лыжно-биатлонной трассе в спорткомплексе в казанском поселке Мирный появилась обвиняемая — главный эксперт ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Лилиана Кузьмина. Следком усмотрел в ее действиях признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сама Кузьмина в разговоре с изданием настаивала на том, что невиновна, ее защитник — казанский адвокат Лаврентий Сичинава — ходатайствовал о прекращении уголовного дела, однако получил отказ. Подробности — в нашем эксклюзивном материале.



«Как дело о хищении денег превратилось в дело о халатности эксперта?»



Лилиана Кузьмина и ее защитник Лаврентий Сичинава обратились в «Реальное время» после того, как получили отказ органов следствия в удовлетворении ходатайства о прекращении в отношении эксперта уголовного дела, проведении допроса свидетелей и экспертизы, в результате чего, по их мнению, обнаружились бы истинные виновники ЧП разрушения бурным июньским ливнем трассы сданного в январе 2022 года лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный, в строительство которого было вложено 1,25 млрд рублей.

— Я не понимаю, почему в этой ситуации виноватой сделали меня, — сказала Кузьмина «Реальному времени». — Дело, которое начиналось как дело о хищении крупной суммы бюджетных денег, превратилось в дело о халатности эксперта — как так вышло?

По ее словам, поступивший на экспертизу объект — лыжная трасса — не относился ни к объектам капитального строительства (здания), ни к линейным (дороги), и был отнесен к элементам благоустройства:

— Она не подлежала оценке экспертами, экспертизой оценивалась лишь смета, поскольку это самый дорогой объект. В этом контексте, как элемент благоустройства, я ее в заключении и упомянула. В экспертизе объектов капитального строительства участвуют 12 экспертов — по числу разделов проектной документации, и каждый смотрит свою, профильную часть проекта. Прочностные и другие характеристики элементов трассы должен был оценивать другой специалист — конструктор, а никак не я. Однако этого сделано не было, а следствие на основании одного предложения в моем заключении возложило вину исключительно на меня, и одновременно почему-то отказалось от расследования в отношении генподрядчика, который вел работы вообще без разрешения на строительство!

Бурным июньским ливнем трассу сданного в январе 2022 года лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный, в строительство которого было вложено 1,25 млрд рублей, попросту смыло. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Лилиана Кузьмина напомнила, что разрушение трассы под действием ливней началось еще до ночи с 14 на 15 июля 2022 года, когда ее окончательно размыло. И указала на немаловажную, с ее точки зрения, деталь:

— Согласно проекту, склоны трассы должны были быть укреплены георешеткой, геоматами, поскольку супеси и песок, на которых велось строительство, очень легко «текут» — сдвигаются даже без воздействия воды. А я видела фотографии и материалы экспертизы, из которых следует, что никакой георешетки не было положено, трассу строили с нарушениями… Наши руководители выезжали на место — я видела сделанные ими фотографии, там видно, насколько все плохо было сделано… Получается, что подрядчик за это ответственности не несет, а меня — эксперта, который не мог и не должен был оценивать проект с точки зрения прочностных характеристик, выставляют во всем виноватой!



Согласно проекту, склоны трассы должны были быть укреплены георешеткой, геоматами, но их не было. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

«Следствие проявило удивительные безразличие и лояльность»

Адвокат Лаврентий Сичинава изложил «Реальному времени позицию своей подзащитной и рассказал о доводах, изложенных в его ходатайстве о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Кузьминой по статье «Халатность».

— Во-первых, и это главное, по закону строительство может осуществляться только на основании разрешения на строительство, а лыжно-биатлонную трассу начали и практически закончили строить без разрешения! Это документально подтвержденный факт: 8 октября 2021 года был подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, а разрешение на строительство было выдано лишь 1 октября 2021 года — его подписал исполняющий обязанности руководителя ИКМО Казани Марсель Абдулхаков. Эти документы есть в деле. И либо в подрядной организации — строительной компании «Эталон» — работают волшебники, либо комиссия приняла неготовый объект, либо этот объект начали строить задолго до получения разрешения, что незаконно. Заключение государственной экспертизы на этот объект было выдано лишь 17 сентября 2021 года, за месяц до завершения работ, так что напрашивается вывод, что строили без разрешения, без заключения экспертизы — незаконно. И тогда, как могло заключение экспертизы повлиять на качество строительства?

Кроме того, по словам адвоката, представители проектной организации сообщили следствию о том, что в ходе авторского надзора за строительством выявили ряд отступлений от проектных решений.

— Почему, имея в наличия неопровержимые доказательства нарушений действующего законодательства со стороны директора ООО «СК «Эталон» Андрея Закамского, следствие, проявляя удивительные безразличие и лояльность к его действиям, оставило без внимания оценку его деятельности, занимаясь поисками «стрелочника», в роли которого по настоящему уголовному делу выступает моя подзащитная? — возмущается Лаврентий Сичинава. — Почему следствием не допрошены ни Абдулхаков, ни Гафаров, не вынесены процессуальные решения в отношении действий Закамского и не выяснены причины, по которым стройка велась с нарушениями закона, не дана оценка последствиям этих нарушений?

Он также обратил внимание издания на то, что судебно-строительная экспертиза, назначенная в августе 2022 года в рамках уголовного дела, имела целью установление факта возможного хищения при строительстве спортивного комплекса, поскольку дело было возбуждено по признакам именно этого: «Я считаю, что для полноты следствия и всестороннего исследования всех обстоятельств в контексте предъявленного моей подзащитной обвинения, необходимо проведение дополнительной судебно-строительной экспертизы, причем не экспертами ЭКЦ МВД РТ, которые по смыслу приказа МВД являются действующими сотрудниками ведомства, а другими независимыми экспертами».

Настаивает Сичинава и на необходимости получить максимально полные сведения об атмосферных осадках, выпавших в Казани и Мирном в ночь на 15 июля 2022 года:

— Конструкции трассы получили повреждения в результате воздействия аномального ливня — стихийного бедствия. При чем тут эксперт?..

В Казгорисполкоме не заметили стройку, о которой сами сообщали в новостях

В постановлении о полном отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Кузьминой следствие сослалось на то, что «следователь самостоятельно определяет ход расследования, вмешательство в ход следствия других лиц недопустимо, а предмет и пределы доказывания по уголовному делу также определяются следователем».

Там также указано, что «принятие дополнительных решений в отношении должностных лиц ГКУ «ГИСУ РТ» (заказчик работ по строительству лыжно-биатлонного комплекса, — прим. ред.) и директора ООО «СК «Эталон» Закамского не имеет оснований», равно как нет и необходимости запрашивать Гидрометцентр РТ об атмосферных осадках, которыми смыло биатлонную трассу.

Допрашивать Марселя Абдулхакова и руководителя Казгорисполкома Рустема Гафарова следствие также сочло излишним, «поскольку допрос указанных лиц выходит за рамки предмета и пределов доказывания» предъявленного Кузьминой обвинения. И еще потому, что в рамках предварительного следствия в качестве свидетелей были допрошены заместители начальника городского Управления градостроительных разрешений, которые показали, что «не располагали информацией о строительстве спортивного объекта без полученного в надлежащие сроки разрешения на строительство».

Последнее обстоятельство выглядит, заметим, вообще удивительным, поскольку городские чиновники, предположительно, все же должны читать новости на официальном портале Казгорисполкома, где 24 июля 2020 года сообщалось: «На земельных участках Лаишевского района Татарстана, которые с осени будут включены в границы Казани, ведется строительство лыжно-биатлонного комплекса». Мало того, в этот день об этом строительстве на официальной пресс-конференции рассказывали замначальника городского управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова и председатель городского комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов!

Городские чиновники, видимо, не читали новости на официальном портале Казгорисполкома, где 24 июля 2020 года сообщалось, что «ведется строительство лыжно-биатлонного комплекса». Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

«Расследование уголовного дела было нацелено не на поиск виновных»

«Реальное время» обратилось в Следком за комментариями относительно причин, по которым следствие не удовлетворило ходатайство защиты. Там пояснили, что не могут этого сделать, так как статьи 310 УК РФ и 161 УПК РФ запрещают разглашать данные предварительного расследования.

— Анализируя материалы уголовного дела, могу обоснованно предполагать, что данное дело имеет не только политический подтекст, но и коррупционную составляющую, — говорит Лаврентий Сичинава. — Лично для меня остались неразрешенными ряд вопросов, на которые следствие не дало ответов. Каким образом было прекращено уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств, при том что все факты свидетельствовали об этом, и более того, установление фигурантов, имеющих отношение к хищению, не представляло большой сложности?

Он недоумевает, «каким образом прокуратура, основной обязанностью которой является надзор за соблюдением законов, проглядела тот факт, что строительство спортивного комплекса стоимостью почти в 1,5 миллиардов рублей проводилось не только без разрешения на строительство, но и без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, наличие которой было обязательно?».

— Все это свидетельствует о том, что расследование уголовного дела было нацелено не на поиск виновных, имеющих отношение к наступившим последствиям, а на поиск лиц, на которых можно было бы перевалить чужую вину, и таким лицом, оказалась именно моя подзащитная, что само по себе противоречит задачам уголовного судопроизводства, — считает защитник.