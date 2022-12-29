Новогодний «подарок» водителям: организаторы дорожного движения в Казани устроили новую пробку

Фото: Инна Серова

«Зачем менять работающую схему на нерабочую?»



Сомнительный подарок к Новому году преподнесли мечущимся в пробках водителям городские власти и администрация Советского района Казани: на повороте с Сибирского тракта на улицу Журналистов установили дополнительную секцию светофора — «стрелку». И в понедельник, 26 декабря, поворачивать автомобилистам в этом месте стало, безусловно, комфортнее, но процесс проезда через перекресток стал для всех намного мучительнее. А на дорогах Казани стало на одну пробку больше, причем образовалась она там, где даже в часы пик движение было вполне сносным.

Предсказать формирование затора в этом месте после установки «стрелки» мог бы даже неспециалист — для этого достаточно просто знать Правила дорожного движения. Совершая поворот налево, водитель выезжает на регулируемый перекресток по разрешающему сигналу светофора и, уступив дорогу всем встречным и поворачивающим направо транспортным средствам, завершает маневр. Раньше движение на перекрестке Сибирского тракта и Журналистов было организовано так, что зеленый свет для движущихся в сторону центра города автомобилей зажигался на несколько секунд раньше, чем в обратном направлении. Пока встречные стояли, автомобили из левого ряда поворачивали налево — на улицу Журналистов. Когда начинал двигаться встречный поток, не успевшие повернуть водители останавливались в ожидании возможности завершить маневр на достаточно широком перекрестке, а основная масса машин беспрепятственно проезжала прямо.

Появление секции светофора со «стрелкой» обязывает водителя не пересекать стоп-линию, пока не загорится «стрелка», поэтому первый же автомобиль, остановившийся у стоп-линии для поворота налево, намертво перекрывает левый ряд. Фото: Инна Серова

Появление секции светофора со «стрелкой» обязывает водителя не пересекать стоп-линию и не выезжать на перекресток, пока не загорится эта самая «стрелка». Поэтому первый же автомобиль, остановившийся в ожидании «стрелки», намертво перекрывает левый ряд. А те, кто по незнанию об этом подвохе собирался по старинке проехать прямо, упираются ему в задний бампер. Знака 5.15 «Направление движения по полосам», видного издалека, установить никто не догадался, водители, попавшие в эту западню, начинают спешно перестраиваться и создают аварийные ситуации.



— На этом перекрестке никогда не было проблемой повернуть налево, — возмущается водитель «Газели» Ренат Салахов. — Я вожу стройматериалы с рынка, постоянно тут езжу, так что знаю, о чем говорю. Не понимаю, зачем понадобилось менять хорошо работавшую схему на нерабочую? Иначе как вредительством это не назовешь.

Коллегиальное решение потребовало доработки

«Реальное время» обратилось в ОГИБДД УМВД России по Казани с запросом о причинах изменений, которые привели к ухудшению дорожного трафика.

— Решение об установке дополнительной секции светофора принято коллегиально всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Комитетом по транспорту и администрацией Советского района исполнительного комитета Казани, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения дорожно-транспортных происшествий, — ответили нам, уточнив, что, согласно федеральному законодательству, утверждение перечней аварийно-опасных участков дорог и разработка мер, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП, являются прерогативой органов местного самоуправления.

— Но очевидно же, что установка секции со «стрелкой» ухудшила, а не улучшила дорожную ситуацию, — выразил недоумение корреспондент издания.

— 26 декабря состоялось совещание по вопросу организации дорожного движения на перекрестке улиц Сибирский тракт — Журналистов с участием представителей Комитета по транспорту, администрации Советского района исполнительного комитета муниципального образования города Казани. По итогам совещания дополнительная секция светофора отключена до разработки наиболее оптимального режима работы светофорного объекта. В настоящее время установлен прежний режим работы светофора.

На другой день после поступления запроса «Реального времени» в ГИБДД «стрелку» на обоих светофорах обернули черной полиэтиленовой пленкой. Фото: Инна Серова

Любопытно, что 26, 27 и 28 декабря, невзирая на итоги совещания, «стрелка» на светофоре продолжала работать и создавать проблемы автомобилистам, а сегодня — на следующее утро после поступления запроса «Реального времени» в ГИБДД — она на обоих светофорах уже была обернута черной полиэтиленовой пленкой и накрепко сверху замотана скотчем.

Позапрошлогодняя статистика как довод

Поскольку светофоры и дополнительные секции на них традиционно устанавливаются в местах, где фиксируется наибольшее количество ДТП, мы поинтересовались в ГИБДД, имеется ли статистика происшествий, подтверждающая необходимость установки «стрелки». Там в подтверждение необходимости изменений привели данные за 2021 год:

— На основании анализа аварийности за 2021 год перекресток улиц Сибирский тракт — Журналистов являлся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. В этом месте за год произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека пострадали.

Только вот 2021 год практически уже стал позапрошлым, а статданных уходящего 2022-го о происшествиях на этом перекрестке нашему изданию не предоставили, хотя решение об установке «стрелки» логичнее было бы подкрепить свежей статистикой.

«Возможно, из двух зол выбрали меньшее?»

— Возможно, что специалисты в области дорожного движения, принимая решение об установке дополнительной секции светофора, просто выбрали меньшее из двух зол, — предполагает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Казань растет, на окраинах строятся новые большие жилые комплексы, машин на дорогах становится больше. И Сибирский тракт в этом смысле не исключение: стало больше автомобилей — стало больше аварий. И в исполкоме и ГИБДД предпочли создать пробки, но снизить аварийность.

Он заметил, что в новых районах при установке светофора с дополнительной секцией в виде «стрелки» одновременно обычно проводят реконструкцию дороги — делают перед перекрестком уширение слева для поворачивающих автомобилей либо просто расширяют дорогу на одну полосу, и это позволяет избежать пробок:

— Но в данном случае дорогу расширить невозможно — там нет для этого места.

Фото: dzen.ru

«Это не борьба с аварийностью, а безобразие»

— Дополнительная секция светофора в виде «стрелки» — дело хорошее, и такие секции в Казани много где нужны, но почему-то устанавливают их не там, где это в первую очередь необходимо, — считает региональный представитель Федерации автовладельцев в Татарстане Рамиль Хайруллин. — На перекрестке, о котором идет речь, в принципе «стрелка» была не нужна, автомобилей на улицу Журналистов поворачивает, как и выезжает с нее, немного, и все они успевали совершить маневр в период, когда движущимся из центра города автомобилям горел красный свет, а в центр — зеленый. Сложности были только у тех водителей, которые ехали там впервые и еще не знали, как это работает, — они сомневались, можно проехать или нет.

По его мнению, абсолютно непродуманными выглядят и порядок, в котором загораются сигналы светофора, и отсутствие необходимых дорожных знаков, благодаря которым водители могли бы заранее спланировать свои маневры:

— Прежде чем включать «стрелку», надо было все хорошо просчитать. Если бы еще зеленая «стрелка» в направлении центра города загоралась одновременно с разрешающим сигналом светофора! Тогда хотя бы часть автомобилей могла освободить дорогу остальным, а сейчас один вставший в ожидании стрелки водитель становится препятствием для всех, кто направляется прямо. И главное, без знаков «Направление движения по полосам» никто даже перестроиться заранее не готов. Все начинают суетиться перед светофором, создавать аварийные ситуации. Какая же это борьба с аварийностью? Это наоборот — безобразие.

Инна Серова