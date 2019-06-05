«Все лучшее — детям»: застройщику отказали в жилье, но разрешили построить кампус престижной школы

Уже к концу года учащиеся в 5—11-х классах дети элиты Татарстана смогут получать образование не на окраине, а в центре города

Фото: Гуландам Фатхуллина

В престижном центре Казани началось строительство нового корпуса Международной школы, в которой учатся дети татарстанского истеблишмента и экспатов. Участок под строящимся учебным заведением принадлежит компании с финскими корнями «ЮИТ Казань». Примечательно, что ранее застройщик заявлял о своем намерении строить на этой земле многоэтажный комплекс, однако его проект был отвергнут межведомственной комиссией по вопросам градостроительства, которую возглавляет лично президент Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

Элитная школа рядом с СИЗО

Площадка за Международной школой Казани на Федосеевской, 52 огорожена высоким забором, за которым во всю развернулось строительство — на сегодняшний день можно заметить, что возведено почти три этажа, активно работают спецтехника и строители. Пресс-служба Министерства образования и науки Татарстана подтвердила, что на данном участке появится еще одно здание для Международной школы, рассчитанное на 140 учащихся.

В пресс-службе исполкома Казани сообщили, что строительство здания планируется завершить к ноябрю текущего года. Здесь будут заниматься учащиеся 5—11-х классов. В школе будут преподаваться программы средней и старшей школы — MYP и DP. Отметим, что на данный момент в соседнем здании Международной школы на Федосеевской обучаются только ученики начальной школы. Получается, что после того, как будет завершено строительство еще одного кампуса, ученики, закончившие «началку», смогут продолжить обучение в той же локации — в центре Казани. Как известно, у Международной школы есть еще одно здание на Хусаина Мавлютова, где занимаются учащиеся и начальных, и средних, и старших классов.

Как сообщают источники, новое здание на Нагорной по площади будет как минимум в полтора раза больше площади здания школы на Федосеевской, то есть составит не менее 8 тысяч кв. м. Исходя из этого можно предположить, что стоимость строительства окажется не менее 400—450 млн рублей.

Картину омрачает разве что тот факт, что участок, на котором строится новое здание для школы, соседствует с СИЗО-1 на Япеева. Правда, уже достаточно давно ходят разговоры о переносе следственного изолятора вместе с его «постояльцами» за черту престижного центра города.

Площадка за Международной школой Казани на Федосеевской, 52 огорожена высоким забором, за которым во всю развернулось строительство

«Юитовские» жилые многоэтажки «зарубили» ради детей?

Любопытно, что школа строится на земельном участке, который принадлежит одному из казанских застройщиков. Согласно данным выписки из ЕГРН, земельный участок площадью 8 480 кв. м по улице Нагорной с октября 2017 года принадлежит компании «ЮИТ Казань», имеющей финские корни. Кадастровая стоимость участка — 94 млн рублей.

Напомним, в прошлом году «ЮИТ Казань» презентовала проект жилого комплекса на Япеева, который разработала студия Олега Маклакова «Аксиом». Он предполагал строительство 7-этажного дома, при этом до трех ярусов должны были быть подземными. Однако проект завернули на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительства: президент Татарстана Рустам Минниханов тогда обратил внимание на то, что жилой комплекс «ЮИТ Казань» собирается строить недалеко от Кремля и заявил, что в центре Казани не должны строиться высотные здания.

«Реальное время» направило запрос в «ЮИТ Казань» с вопросами о том, действительно ли школа строится на участке, где ЮИТ собирался строить многоэтажный комплекс, и сам ли он занимается ее строительством, но на момент публикации ответ не поступил.

В перечне разрешений на строительство за последние 3 года, опубликованном на сайте казанского исполкома, не удалось найти документа, разрешающего строительство здания для Международной школы. А без разрешительной документации, как известно, здание считается «самовольной постройкой». В пресс-службе исполкома Казани предположили, что разрешение могло не попасть в публичный перечень, а за информацией о том, кто же является застройщиком здания школы, попросили обратиться в само учебное заведение. Получить ответ на запрос, отправленный в Международную школу, на момент публикации не удалось.

Любопытно, что школа строится на земельном участке, который принадлежит одному из казанских застройщиков — «ЮИТ Казань»

Можно предположить, что «ЮИТ Казань» построит здание для образовательного учреждения на своем участке сам, а уже затем продаст его Международной школе Казани, учредителем которой является «Связьинвестнефтехим». Добавим, что 2 года назад ЮИТ уже выставлял на продажу построенные детские сады в жилых комплексах «Современник» и «Гармония». Однако, как подчеркивают участники рынка, это лишь один из возможных вариантов того, как «юитовский» участок может отойти Международной школе.

Сколько стоит обучение по международным программам?

Международная школа Казани — частное учебное заведение. Но как пояснили в пресс-службе казанского исполкома Казани «Реальному времени», «предполагаются грантовые места для талантливых учащихся».

Надо сказать, что в самой Международной школе не стали засекречивать стоимость обучения и опубликовали их на своем сайте в разделе часто задаваемых вопросов. Здесь указано, что стоимость «зависит от возраста ребенка и кампуса». В частности, в 2018/2019 учебном году регистрационный (разовый) взнос составил 10 тысяч рублей, вступительный взнос — 150 тысяч рублей.

Обучение в начальной школе в кампусе на Мавлютова стоило 685 тысяч рублей в год, в кампусе на Федосеевской — 740 тысяч в год. Плата за обучение в средней школе (с 5-го до 9-го класса) составила 770 тысяч рублей в год, за обучение в старших классах (10-й класс) — 785 тысяч рублей в год. Но как рассказывал в своих интервью директор Международной школы Нияз Гафиятуллин, чаще всего родители предпочитают оплачивать обучение своих детей по месяцам.

Международная школа Казани — что частное учебное заведение, но «предполагаются грантовые места для талантливых учащихся»

Как указано на сайте самой школы, обучение здесь ведется по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate). Занятия проходят на английском языке, а большинство преподавателей являются международными специалистами. Предполагалось, что открытие школы поможет привлекать иностранных сотрудников, которые хотят приехать работать в Татарстан вместе с семьями. Впрочем, помимо них здесь учится и много детей из самого Татарстана, в том числе и дети многих состоятельных бизнесменов, деятелей культуры и спорта, чиновников.

Возглавляет Международную школу Казани Нияз Гафиятуллин, который несмотря на свой довольно молодой возраст (33 года) успел сделать весьма успешную карьеру. С 2008 по 2011 годы он работал учителем физики в гимназии №19. На протяжении следующих пяти лет Гафиятуллин занимал пост директора в том же учебном заведении. С 2016 года, с момента открытия Международной школы, он является ее директором.