Для арендаторов снесенного рынка на «Компрессорном» в Казани построят новое здание

На месте старых торговых рядов на углу улиц Халитова и Сибирского тракта появится торговый центр

Фото: Инна Серова

Как выяснило «Реальное время», в Казани на транспортно-пересадочном узле «Компрессорный» скоро появится новый рынок. Неказистые торговые павильоны на углу Сибирского тракта и ул. Халитова, рядом с «Меггой», уже почти полностью демонтировали, а предприниматели, которые переместились сюда с рынка «Холод», снесенного в конце 2021 года московским девелопером «ПИК» ради строительства ЖК «Сиберово», вновь сменили «прописку». Подробнее о перспективах строительства ТЦ, проблемах предпринимателей и покупателей и позиции городских властей в вопросах развития торговли вблизи крупного пересадочного узла, связывающего Казань с пригородами, — в материале «Реального времени».

Последняя стена



От торговых рядов на углу улицы Халитова и Сибирского тракта, куда два с половиной года назад переместилась часть торговцев с рынка «Холод», сегодня осталась одна некапитальная стена. Она выполняет функцию забора, за которым рабочие заканчивают демонтаж павильонов рынка, существовавшего на этом месте с 90-х годов.

«Реальное время» выяснило, что под снос пошли сооружения, существовавшие на земельном участке площадью 0,2 га. А вот окружающие рынок ларьки стоят на муниципальной земле и продолжают функционировать.

— Ни о каком сносе речи не идет. Это земля исполкома, а в исполкоме меня заверили, что я могу работать спокойно, — сообщил «Реальному времени» владелец вплотную примыкающего к территории рынка павильона «Ремонт обуви».

— Нам никто не говорил, что будут сносить, но капитальный ремонт помещения произвести нам запретили, а почему — не знаю, — рассказала его соседка из магазина «Августина».

«Хочется перестать бегать с места на место»

На дверях, которые раньше вели на рынок, наклеены объявления переехавших торговых точек. Часть предпринимателей переместилась через дорогу — в павильоны между трамвайными путями, часть — в «Меггу», где под бывший рынок «Холод» выделили два помещения на первом и втором этажах торгового центра. А кто-то, как оказалось, просто закрыл бизнес.

— Мы вначале торговали на «Холоде», потом перешли в павильоны рядом с «Меггой», сейчас перебрались сюда, — рассказала продавец торговой точки «Рыба» Резеда. — Конечно, хочется перестать бегать с места на место, закрепиться где-то на постоянной основе. Когда переезжаешь туда-сюда, неминуемо теряешь часть покупателей. Люди только привыкнут ходить ко мне, как я переезжаю. Искать не всякий станет, а у меня, сами понимаете, все это на выручке отражается.

Кроме того, по словам Резеды, эта, третья по счету локация куда менее удобна, чем две предыдущие:

— На «Холоде» была парковка для покупателей, на рынке рядом с «Меггой» они ставили машины на парковке торгового центра, а тут «причалить» негде: узенький проезд и тротуары с утра до вечера заставлены автомобилями работников Компрессорного завода. Так что теряем покупателей еще и по этой причине.

«Арендная плата поднялась вдвое»

В двух маленьких торговых залах «Мегги» на двух этажах разместилось с дюжину торговых точек «переселенцев» с «Холода». Коллега Резеды из отдела «Рыба» в ответ на расспросы корреспондента недовольно махнула рукой:

— Покупателей мало, аренда дорогая. Невыгодно здесь работать.

А другая предпринимательница, торгующая одеждой на втором этаже, сообщила, что арендная плата в результате переезда поднялась вдвое — с 600 руб. за квадратный метр до 1 200 рублей:

— Сидеть здесь себе в убыток! Тем более одеждой сейчас торговать сложно — покупатель в основном берет то, без чего не обойтись: еду.

— Разбегается отсюда народ! — поддержал ее владелец соседнего прилавка. — Раньше мы продавцов нанимали, сейчас из экономии сами сидим за прилавками, а толку нет. Работаем себе в убыток.

— Мы ждем переезда на новый рынок, который обещали построить на месте старого на углу Халитова и Сибирского тракта к осени 2024 года, — вступила в разговор еще одна женщина. — Но полгода с того момента, как обещали, прошло, а никаких признаков стройки и не видно!

«Построим обязательно, но срок назвать не могу»

Собственник участка поделился с «Реальным временем» планами на том условии, что его фамилия не будет фигурировать в тексте:

— Новый рынок построим обязательно, но точный срок назвать не могу. Сейчас проект только разрабатывается, а надо, чтобы его еще согласовал главный архитектор города… Думаю, месяца через три можно будет говорить конкретно, что это будет за здание, сколько этажей…

— А сколько этажей вы хотели бы построить?

— Я бы хотел девятиэтажное здание, — собеседник свел разговор к шутке, в которой наверняка есть доля правды.

Без ответа остался и вопрос, который до согласования проекта задавать бессмысленно: как без ущерба для архитектурного облика этой части микрорайона удастся «помирить» новое здание рынка с торговыми павильонами, расположенными на муниципальной земле практически на тротуаре, если городские власти обещали арендаторам не убирать их бизнес с насиженных мест.



Убрать нельзя оставить

«Реальное время» запросило Казгорисполком и о судьбе рынка, расположенного между трамвайными путями. Но там не ответили — сослались на то, что торговые ряды находятся в частной собственности, дескать, собственникам и решать.

Между тем выглядит этот рынок крайне убого, особенно на фоне новехонького транспортного узла РЖД. Старые ободранные павильоны оклеены объявлениями, «украшены» жуткими вывесками и являют собой готовую декорацию для съемок сюжета из лихих 90-х. Весной, летом и осенью в этих катакомбах непролазная грязь, зимой нарастают ледяные глыбы, по которым страшно ходить.

Этот рынок создает уйму проблем, в том числе и для общественного транспорта: по обеим сторонам узкого проезда, по которому автобусы выезжают на Сибирский тракт в направлении центра города, паркуются автомобили, так что автобус с трудом протискивается между ними. А если в какую-нибудь торговую точку привозят товар и начинают его выгружать, движение и вовсе останавливается.

— Я каждый день езжу здесь на автомобиле, — говорит Алексей С. — И всякий раз боюсь наехать на пешехода. Люди перебегают дорогу не глядя, вообще ее тут за дорогу не считают. Выскакивают из-за автобуса, автомобилей, садоводы с тележками, домохозяйки с сумками... Торопятся закупиться, ни о чем больше не думают! Давно пора навести порядок здесь. Но пока тут идет торговля, я думаю, порядка не будет.

— Рынок здесь очень нужен, павильоны нельзя убирать! — считает Сария Х. — Я работаю в городе, живу в пригороде, езжу на электричке. Времени после работы в обрез, чтобы купить продукты и успеть на поезд. Сейчас я доезжаю до «Компрессорного», захожу на рынок и с полными сумками бегу на электричку, а если тут торговлю прикроют, как быть? У нас на станции один-единственный магазин, выбор там скромный, а цены круче, чем в элитном супермаркете, потому что конкуренции нет.

Чья собственность?

Отдельным ободранным островом высится на «Компрессорном» здание ТК «Восточный», которое в марте 2023 года было выставлено на продажу за 115 млн рублей. Двухэтажное здание общей площадью свыше 3 тыс. кв. метров, по слухам, продано, однако подтверждения этому «Реальному времени» получить не удалось за отсутствием в открытом доступе информации о собственнике и его контактов. Сегодня вентилируемый фасад торгового комплекса частично ободран до утеплителя, но работы по ремонту или реконструкции здания не ведутся. Оно закрыто.

А скопище ларьков напротив «Восточного» стало предметом судебных разборок между Казгорисполкомом и предпринимателем Алексеем Колесовым, которому на тот момент на праве собственности принадлежали три торговых павильона на Халитова общей площадью 544,1 кв. м. Пройдя к маю 2022 года все судебные инстанции, Колесов из спора победителем не вышел, иск Казгорисполкома удовлетворили, его право собственности на торговые павильоны признали отсутствующим. Однако павильоны стоят и торговля в них идет.