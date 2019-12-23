Камеры с распознаванием лиц на спортобъектах, вахта для «Татспиртпрома» и лиды для «Таттелекома»

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Почти 1 300 камер видеонаблюдения по Татарстану

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана заплатит 100,1 млн рублей за организацию видеонаблюдения на территории региона. О таком электронном аукционе стало известно 16 декабря, заявки подать можно до 24-го числа, а аукцион состоится 26-го. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Услуги должны оказываться до 31 декабря 2020 года. Всего планируется организовать видеонаблюдение с помощью 1 153 камер в режиме реального времени (каждый месяц за каждую камеру будут платить по 7 тысяч рублей) и 135 камер с локальным хранением видеоизображения (по 2 тысячи рублей ежемесячно за каждую камеру).



2. Защита растений на 16 миллионов

Агрофирма «Лениногорская» планирует купить средств защиты растений на сумму в 16 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 17 декабря. Поставщиком, как следует из документации, стало ООО «Сервис-Агро» из поселка Балтаси, принадлежащее Габделхаю Каримову и Насиме Хатибуллиной.

Всего понадобится поставить 13 средств защиты растений. Больше всего — 7 200 литров — понадобится средства «Батр 40 Н» — по 200 рублей за литр. Дороже всего — в 2,5 млн рублей — обойдутся 975 литров средства «Бетанал эксперт». Поставку осуществят в село Старый Иштиряк, на улицу Школьная, 14.



Алкогольный гигант Татарстана — «Татспиртпром» — планирует заплатить за перевозку пассажиров автобусами, то есть вахту, сумму в 14,5 млн рублей. Фото Максима Платонова

3. Вахта для «Татспиртпрома»

Алкогольный гигант Татарстана — «Татспиртпром» — планирует заплатить за перевозку пассажиров автобусами, то есть вахту, сумму в 14,5 млн рублей. О тендере стало известно 17 декабря, подать заявки потенциальные поставщики смогут до 25-го числа, а итоги подведут 30 декабря.

В день подрядчик должен будет предоставить от 22 автобусов, вместимостью от 40 мест, не ранее 2015 года выпуска. Всего нужно будет осуществить 5 800 поездок в срок с даты заключения договора до 15 января 2021 года. По какому маршруту и расписанию должны ездить автобусы — в документации обнаружить не удалось.



4. Звуковое оборудование для Дирекции парков и скверов

Дирекция парков и скверов Казани собирается купить звуковое оборудование на 12,9 млн рублей. Информация об электронном аукционе была обнародована на портале госзакупок 13 декабря, заявки принимаются до 23 декабря, а сам аукцион состоится 25-го числа. Оплатят оборудование из бюджета Казани.

Всего нужно будет поставить 29 видов оборудования. В списке, к примеру, шесть радиосистем с гарнитурой по 32 тысячи за штуку, восемь вокальных радиосистем с ручным передатчиком по 41 тысяче, 24 акустических системы по 52—83 тысячи за каждую, два сабвуфера по 397 тысяч рублей. Поставку должны осуществить в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта на улицу Даурскую, дом 2.



Дирекция парков и скверов Казани собирается купить звуковое оборудование на 12,9 млн рублей. Фото Максима Платонова

5. Камеры для идентификации лиц посетителей спортивных объектов

Муниципальное бюджетное учреждение «Департамент телекоммуникационных технологий» готово заплатить 8,3 млн за организацию, техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения с идентификацией лиц посетителей на объектах спортивной инфраструктуры в муниципальной собственности Казани. Аукцион объявили 18 декабря, заявки можно подать до 27-го числа, а сам аукцион состоится 30 декабря. Оплатят закупку из бюджета Казани.

Целью и задачами заявляется обеспечение исполнения требований законодательства России и Татарстана к антитеррористической защищенности объектов, создание условий для профилактики, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, повышение уровня безопасности на объектах. Установка и монтаж оборудования должны быть осуществлены в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта. Всего контракт будет заключен сроком на три года — с начала 2020 по конец 2022-го. 285 камер должны работать на семи спортивных объектах — в универсальном спортивном комплексе и на ледовой арене «Триумф» и «Авиатор», в бассейне, учебно-спортивном комплексе и на ледовой арене «Ак Буре», в ФОК «КСК» и на «Трудовых резервах». Из 285 камер 14 будут обеспечивать идентификацию лиц посетителей.



6. Реклама «Таттелекома» в интернете за 6 миллионов

Крупнейший государственный провайдер региона — «Таттелеком» — заплатит 6,1 млн рублей за размещение и ведение в интернете контекстной, таргетинговой и медийной рекламы по проводным услугам. О такой закупке объявили 17 декабря, заявки принимаются до 25 декабря, а итоги подведут 26-го числа.

Услуги должны оказываться в течение 12 месяцев. Всего «Таттелекому» понадобится 18 видов рекламы. Таргетинговая реклама в Vk и Instagram, например, будет стоить по 15 рублей за каждый из 30 тысяч кликов, нативный формат в тех же соцсетях — по 12 копеек за каждый из 3,42 млн показов, таргетинговая реклама на платформе mediatoday — по 24 рубля за клик. Дороже всего — 25 тысяч рублей — будет стоить размещение рекламных постов в двух казанских пабликах «ВКонтакте», в 1500 рублей обойдется рассылка приветственных сообщений новым подписчикам аккаунта в Instagram с помощью сервиса SMM Geeks, а еще в тысячу обойдется увеличение подписчиков в Instagram с помощью сервиса DoInsta.



Крупнейший государственный провайдер региона — «Таттелеком» — заплатит 6,1 млн рублей за размещение и ведение в интернете контекстной, таргетинговой и медийной рекламы по проводным услугам. Фото tattelecom.ru

7. Универсал и микроавтобус за 6 млн для «Радиоэлектроники имени Шимко»

Предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» планирует потратить 5,94 млн рублей на административный транспорт. Об этом стало известно 16 декабря, заявки принимаются до 26-го числа, а итоги закупки подведут только 10 января 2020 года.

Всего предприятию нужно будет две единицы транспорта. Первый — это универсал Volkswagen Caddy Maxi с дизельным двигателем объемом не менее 2 литров и мощностью не менее 140 л.с., с роботизированной коробкой передач с шестью ступенями. Также «Радиоэлектронике» нужен полноприводный микроавтобус Multivan Trendline (судя по названию, речь также идет о «Фольксвагене») за 3,7 млн рублей с двухлитровым дизельным двигателем, двумя рядами сидений, литыми дисками, инфомедиасистемой с Bluetooth и цветным сенсорным экраном.



8. Вычислительные ресурсы для Исполкома

Муниципальное управление информационных технологий и связи Исполкома Казани собирается заплатить 4,2 млн рублей за предоставление защищенной виртуальной инфраструктуры. О таком аукционе информация была обнародована 19 декабря, заявки будут принимать до 27-го числа, а сам аукцион проведут 30 декабря.

От подрядчика потребуется обеспечить бесперебойную работу информационной системы заказчика в инфраструктуре центра обработки данных исполнителя. Исполнитель должен будет выделить вычислительные ресурсы для обеспечения функционирования информационных систем, выполнять запросы на обслуживание инфраструктуры, выполнять планово-регламентные и профилактические и аварийно-восстановительные работы. В качестве виртуальных ресурсов должна быть предоставлена компьютерная техника с 72 ядрами процессоров, оперативной памятью в 274 Гб, SSD на 4380 Гб, HDD SAS на 2348 Гб и HDD SATA на 12050 Гб.



Исполнительный комитет Бугульминского района потратит 4,5 млн рублей на содержание технических средств организации дорожного движения. Фото Максима Платонова

9. Эксплуатация знаков и светофоров в Бугульме

Тем временем Исполнительный комитет Бугульминского района потратит почти 5, а точнее, 4,5 млн рублей на содержание технических средств организации дорожного движения в 2020 году. Об аукционе объявлено 13 декабря, заявки принимают до 23-го, сам аукцион состоится 25 декабря. Оплатят закупку из бюджета Бугульмы.

Подрядчик должен будет обеспечить эксплуатацию четырех ламповых светофорных объектов, 26 светодиодных светофоров, трех светофоров на солнечной энергии, 1 400 дорожных знаков, а также 70 указательных знаков дорожного проектирования (речь, видимо, идет о дорожных указателях) и четырех ММС. Что означает последняя аббревиатура — выяснить не удалось.



10. Подготовка «Бережка» к сезону

А вот управляющая компания «КАПО-Жилбытсервис» готова выделить 4,1 млн на комплексное техобслуживание базы отдыха «Бережок», расположенной в Лаишевском районе, недалеко от «Голубого залива» — в квартале 88 лесничества «Матюшинское».

Всего в рамках работ будет восемь отчетных периодов. В первый период (с 15 апреля по 22 мая) пройдут подготовительные работы — ревизия и ремонт водонапорной башни, распиловка сухостоя, валка аварийных деревьев, уборка мусора, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт наружного освещения, покраска домиков и их ремонт, расчистка лесной дороги, ревизия и установка газовых плит на общественных кухнях, установка столов и лавок около домиков. В остальные периоды, судя по всему, будет вестись лишь комплексное техническое обслуживание зданий, инженерных сетей и технологического оборудования.

