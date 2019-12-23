Камеры с распознаванием лиц на спортобъектах, вахта для «Татспиртпрома» и лиды для «Таттелекома»
Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю
1. Почти 1 300 камер видеонаблюдения по Татарстану
Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана заплатит 100,1 млн рублей за организацию видеонаблюдения на территории региона. О таком электронном аукционе стало известно 16 декабря, заявки подать можно до 24-го числа, а аукцион состоится 26-го. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.
Услуги должны оказываться до 31 декабря 2020 года. Всего планируется организовать видеонаблюдение с помощью 1 153 камер в режиме реального времени (каждый месяц за каждую камеру будут платить по 7 тысяч рублей) и 135 камер с локальным хранением видеоизображения (по 2 тысячи рублей ежемесячно за каждую камеру).
2. Защита растений на 16 миллионов
Агрофирма «Лениногорская» планирует купить средств защиты растений на сумму в 16 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 17 декабря. Поставщиком, как следует из документации, стало ООО «Сервис-Агро» из поселка Балтаси, принадлежащее Габделхаю Каримову и Насиме Хатибуллиной.
Всего понадобится поставить 13 средств защиты растений. Больше всего — 7 200 литров — понадобится средства «Батр 40 Н» — по 200 рублей за литр. Дороже всего — в 2,5 млн рублей — обойдутся 975 литров средства «Бетанал эксперт». Поставку осуществят в село Старый Иштиряк, на улицу Школьная, 14.
3. Вахта для «Татспиртпрома»
Алкогольный гигант Татарстана — «Татспиртпром» — планирует заплатить за перевозку пассажиров автобусами, то есть вахту, сумму в 14,5 млн рублей. О тендере стало известно 17 декабря, подать заявки потенциальные поставщики смогут до 25-го числа, а итоги подведут 30 декабря.
В день подрядчик должен будет предоставить от 22 автобусов, вместимостью от 40 мест, не ранее 2015 года выпуска. Всего нужно будет осуществить 5 800 поездок в срок с даты заключения договора до 15 января 2021 года. По какому маршруту и расписанию должны ездить автобусы — в документации обнаружить не удалось.
4. Звуковое оборудование для Дирекции парков и скверов
Дирекция парков и скверов Казани собирается купить звуковое оборудование на 12,9 млн рублей. Информация об электронном аукционе была обнародована на портале госзакупок 13 декабря, заявки принимаются до 23 декабря, а сам аукцион состоится 25-го числа. Оплатят оборудование из бюджета Казани.
Всего нужно будет поставить 29 видов оборудования. В списке, к примеру, шесть радиосистем с гарнитурой по 32 тысячи за штуку, восемь вокальных радиосистем с ручным передатчиком по 41 тысяче, 24 акустических системы по 52—83 тысячи за каждую, два сабвуфера по 397 тысяч рублей. Поставку должны осуществить в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта на улицу Даурскую, дом 2.
5. Камеры для идентификации лиц посетителей спортивных объектов
Муниципальное бюджетное учреждение «Департамент телекоммуникационных технологий» готово заплатить 8,3 млн за организацию, техобслуживание и ремонт системы видеонаблюдения с идентификацией лиц посетителей на объектах спортивной инфраструктуры в муниципальной собственности Казани. Аукцион объявили 18 декабря, заявки можно подать до 27-го числа, а сам аукцион состоится 30 декабря. Оплатят закупку из бюджета Казани.
Целью и задачами заявляется обеспечение исполнения требований законодательства России и Татарстана к антитеррористической защищенности объектов, создание условий для профилактики, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, повышение уровня безопасности на объектах. Установка и монтаж оборудования должны быть осуществлены в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта. Всего контракт будет заключен сроком на три года — с начала 2020 по конец 2022-го. 285 камер должны работать на семи спортивных объектах — в универсальном спортивном комплексе и на ледовой арене «Триумф» и «Авиатор», в бассейне, учебно-спортивном комплексе и на ледовой арене «Ак Буре», в ФОК «КСК» и на «Трудовых резервах». Из 285 камер 14 будут обеспечивать идентификацию лиц посетителей.
6. Реклама «Таттелекома» в интернете за 6 миллионов
Крупнейший государственный провайдер региона — «Таттелеком» — заплатит 6,1 млн рублей за размещение и ведение в интернете контекстной, таргетинговой и медийной рекламы по проводным услугам. О такой закупке объявили 17 декабря, заявки принимаются до 25 декабря, а итоги подведут 26-го числа.
Услуги должны оказываться в течение 12 месяцев. Всего «Таттелекому» понадобится 18 видов рекламы. Таргетинговая реклама в Vk и Instagram, например, будет стоить по 15 рублей за каждый из 30 тысяч кликов, нативный формат в тех же соцсетях — по 12 копеек за каждый из 3,42 млн показов, таргетинговая реклама на платформе mediatoday — по 24 рубля за клик. Дороже всего — 25 тысяч рублей — будет стоить размещение рекламных постов в двух казанских пабликах «ВКонтакте», в 1500 рублей обойдется рассылка приветственных сообщений новым подписчикам аккаунта в Instagram с помощью сервиса SMM Geeks, а еще в тысячу обойдется увеличение подписчиков в Instagram с помощью сервиса DoInsta.
7. Универсал и микроавтобус за 6 млн для «Радиоэлектроники имени Шимко»
Предприятие «Радиоэлектроника имени Шимко» планирует потратить 5,94 млн рублей на административный транспорт. Об этом стало известно 16 декабря, заявки принимаются до 26-го числа, а итоги закупки подведут только 10 января 2020 года.
Всего предприятию нужно будет две единицы транспорта. Первый — это универсал Volkswagen Caddy Maxi с дизельным двигателем объемом не менее 2 литров и мощностью не менее 140 л.с., с роботизированной коробкой передач с шестью ступенями. Также «Радиоэлектронике» нужен полноприводный микроавтобус Multivan Trendline (судя по названию, речь также идет о «Фольксвагене») за 3,7 млн рублей с двухлитровым дизельным двигателем, двумя рядами сидений, литыми дисками, инфомедиасистемой с Bluetooth и цветным сенсорным экраном.
8. Вычислительные ресурсы для Исполкома
Муниципальное управление информационных технологий и связи Исполкома Казани собирается заплатить 4,2 млн рублей за предоставление защищенной виртуальной инфраструктуры. О таком аукционе информация была обнародована 19 декабря, заявки будут принимать до 27-го числа, а сам аукцион проведут 30 декабря.
От подрядчика потребуется обеспечить бесперебойную работу информационной системы заказчика в инфраструктуре центра обработки данных исполнителя. Исполнитель должен будет выделить вычислительные ресурсы для обеспечения функционирования информационных систем, выполнять запросы на обслуживание инфраструктуры, выполнять планово-регламентные и профилактические и аварийно-восстановительные работы. В качестве виртуальных ресурсов должна быть предоставлена компьютерная техника с 72 ядрами процессоров, оперативной памятью в 274 Гб, SSD на 4380 Гб, HDD SAS на 2348 Гб и HDD SATA на 12050 Гб.
9. Эксплуатация знаков и светофоров в Бугульме
Тем временем Исполнительный комитет Бугульминского района потратит почти 5, а точнее, 4,5 млн рублей на содержание технических средств организации дорожного движения в 2020 году. Об аукционе объявлено 13 декабря, заявки принимают до 23-го, сам аукцион состоится 25 декабря. Оплатят закупку из бюджета Бугульмы.
Подрядчик должен будет обеспечить эксплуатацию четырех ламповых светофорных объектов, 26 светодиодных светофоров, трех светофоров на солнечной энергии, 1 400 дорожных знаков, а также 70 указательных знаков дорожного проектирования (речь, видимо, идет о дорожных указателях) и четырех ММС. Что означает последняя аббревиатура — выяснить не удалось.
10. Подготовка «Бережка» к сезону
А вот управляющая компания «КАПО-Жилбытсервис» готова выделить 4,1 млн на комплексное техобслуживание базы отдыха «Бережок», расположенной в Лаишевском районе, недалеко от «Голубого залива» — в квартале 88 лесничества «Матюшинское».
Всего в рамках работ будет восемь отчетных периодов. В первый период (с 15 апреля по 22 мая) пройдут подготовительные работы — ревизия и ремонт водонапорной башни, распиловка сухостоя, валка аварийных деревьев, уборка мусора, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт наружного освещения, покраска домиков и их ремонт, расчистка лесной дороги, ревизия и установка газовых плит на общественных кухнях, установка столов и лавок около домиков. В остальные периоды, судя по всему, будет вестись лишь комплексное техническое обслуживание зданий, инженерных сетей и технологического оборудования.
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