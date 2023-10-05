«Трасса эксплуатируется»: по делу «смытой» биатлонной базы в Мирном допросили потерпевшего

Представитель ГИСУ РТ заявил суду, что в Татарстане, как и в России, стало нормой возводить объекты без разрешения на стройку

Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

В Приволжском райсуде Казани стартовал процесс по делу о смытой ливнем биатлонной трассе в Мирном. На первом заседании допросили обвиняемую — главного эксперта ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Лилиану Кузьмину, на втором — суд приступил к допросу представителя стороны, которая фигурирует в качестве потерпевшей — начальника юротдела ГИСУ РТ Радика Хайруллина. В ходе допроса были озвучены факты, которые явно выходят за рамки рассматриваемого уголовного дела. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Ущерб пока не предъявлен»

Лилиана Кузьмина обвиняется в халатности, в результате которой в июне 2022 года ливнем была разрушена трасса сданного в январе в эксплуатацию лыжно-биатлонного комплекса стоимостью 1,25 млрд рублей в казанском поселке Мирный. Следком обнаружил в ее действиях признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 293 УК РФ.

При этом уголовное дело, возбужденное в августе 2022 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц, было прекращено. Попытки Кузьминой и ее защиты на этапе досудебного расследования добиться проведения независимыми экспертами дополнительной судебно-строительной экспертизы, которая могла бы выявить факты возможного хищения при строительстве биатлонного комплекса и прояснить роль строителей в последующем его разрушении, оказались безуспешными.

Лилиана Кузьмина обвиняется в халатности, в результате которой в июне 2022 года ливнем была разрушена трасса лыжно-биатлонного комплекса. Инна Серова/realnoevremya.ru

При любом исходе судебного процесса реальное наказание Кузьминой уже не грозит: срок давности по таким преступлениям составляет 2 года, и он минул в сентябре. Однако если ее признают виновной, не исключено, что ей придется оплатить насчитанный экспертами материальный ущерб — более 7 млн рублей.



— В рамках уголовного дела такой иск не предъявлен, — сообщила она «Реальному времени». — Но предъявить его мне могут в любой момент в ходе судебного процесса, либо по его окончании.

Проект не «исправляли», трассу восстановили, просадок нет

Второе судебное заседание по делу началось с того, что представитель потерпевшей стороны — начальник юротдела ГИСУ РТ Радик Хайруллин рассказал суду про обстоятельства, при которых была разрушена свежепостроенная биатлонная трасса в Мирном. Про ливень, а также о том, что подрядчик — ООО «СК «Эталон» восстановил ее.

— В настоящее время она эксплуатируется, — сообщил суду Хайруллин, напомнил, что с момента ее восстановления уже не раз были дожди, и подчеркнул, — Пока каких-либо просадок больше не было.

Позднее, уже в ходе заседания, он уточнил, что подрядчик восстановил разрушенную трассу за свой счет — в рамках гарантийных обязательств. О том, что перед началом восстановительных работ в проект вносились какие-либо изменения — то есть ошибки, которые, по версии следствия, просмотрела эксперт Кузьмина, были исправлены — ничего не прозвучало.

Начальник юротдела ГИСУ РТ Радик Хайруллин рассказал суду про обстоятельства, при которых была разрушена биатлонная трасса. Инна Серова/realnoevremya.ru

«Везде такая ситуация»



Основным вопросом, который интересовал защиту, был вопрос о наличии на начало строительства трассы разрешительной документации. Однако представитель ГИСУ РТ не ответил на него, сославшись на то, что устроился на работу в это учреждение в апреле 2021 года, а «этот объект строился с 2020 года». Также выяснилось, что Радик Хайруллин ознакомился с материалами уголовного дела не в полном объеме — он объяснил это большим количеством «рутинной работы», которую приходится ежедневно выполнять.

Процитировав подшитые в дело документы, из которых следовало, что биатлонная трасса была принята в эксплуатацию 8 октября 2021 года — спустя неделю после получения подрядчиком официального разрешения на ее строительство, адвокат Кузьминой поинтересовался у Хайруллина, почему в ГИСУ допустили, что «СК «Эталон» вел стройку без разрешения?

Из подшитых к делу материалов следовало, что биатлонная трасса была принята в эксплуатацию спустя неделю после получения разрешения на ее стройку. Инна Серова/realnoevremya.ru

— Надо поднять документы и посмотреть, — ответил Хайруллин. — Законом установлены требования, которые нужно выполнять. А если подрядчик приступает к работам, не имея проекта, разрешения, он вправе начать работы, но, если происходит какое-то событие, он не может апеллировать, что у него чего-то не имелось.

Затем он добавил, что аналогичным образом строят объекты не только в Казани, а повсеместно, включая Москву:

— Заключаются государственные контракты, и подрядчики начинают строительные работы без разрешения. Они не успевают оформить землю, и, соответственно, разрешения на строительство запаздывают. С точки зрения градостроительных норм земля должна быть изначально освобождена, проект должен быть, разрешение должно быть. А по факту — не успели землю освободить, а деньги из бюджета уже выделили, нужно их осваивать, начинать работы и сдать объект к определенному сроку.

У Хайруллина попытались выяснить, насколько выводы эксперта Кузьминой могли повлиять на результаты строительства лыжно-биатлонной трассы, если заключение экспертизы было подписано за 3 недели до ее ввода в эксплуатацию, когда комплекс в Мирном был уже фактически полностью построен. Но представитель ГИСУ РТ разъяснил, что экспертиза проводится в первую очередь для того, чтобы проверка не обнаружила финансовых нарушений:

— Все, что стоит больше 10 миллионов, — там обязательна экспертиза.

На попытки адвоката Лаврентия Сичинавы вернуться к обсуждению того факта, что на момент экспертизы исправить ошибки в проекте было бы в любом случае невозможно, Радик Хайруллин возразил, что он «юрист, а не строитель». И уточнил, что по этой же причине не может оценивать значение упомянутых в материалах уголовного дела отступлений от проекта, которые допустил подрядчик.

«Главное, чтобы объект стоял»



Немаловажный вопрос о том, понесло ли реально ГИСУ РТ материальные потери также не нашел ответа в ходе судебного заседания. Радик Хайруллин сообщил, что организация не обжаловала постановление о прекращении ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве на строительстве лыжно-биатлонного комплекса. На вопрос: почему — ответил: «Но объект-то есть, он стоит».

— А у нас главное что? Чтобы объект был на месте и стоял. Он функционирует на сегодняшний день, — добавил Хайруллин.

Что касается ущерба свыше 7 млн рублей, сообщил так: «Я так понимаю, что эти деньги ушли именно на устранение». При этом не пояснил, выделялись ли на устранение недостатков дополнительные деньги, или застройщик устранял их за счет той суммы, которую получил в рамках контракта: «Я не знаю, из каких денег их устраняли».

— Получается, затраты были на эту сумму. Мы им не выдавали эти деньги, дополнительные расходы контрактом не предусмотрены. Они за свой счет устраняли. Это гарантийные недостатки, которые подрядчик должен устранять.

— То есть ваша организация никаких денег на восстановление трассы не выделяла. А тогда откуда у вас ущерб в размере 7 миллионов 154 тысячи 230 рублей?

— Это эксперты подсчитали. Нужно уточнить, может быть деньги выделяли отдельным распоряжением, — ответил Радик Хайруллин.

«Ваша организация никаких денег на восстановление трассы не выделяла. А тогда откуда у вас ущерб в 7 млн рублей?» Инна Серова/realnoevremya.ru

«Воды было в разы больше, чем могло уйти»

После того, как у защитника закончились вопросы к представителю потерпевшей стороны, настала очередь суда и гособвинения.

— Как вы думаете, из-за чего произошло разрушение? — обратился к Хайруллину федеральный судья Марат Муллануров.

— Я не читал окончательное экспертное заключение, но думаю, что, скорее всего, дело было так. Лыжно-биатлонный комплекс включает в себя стрельбище и тир, расположенные наверху, и трассу — подъемы и спуски в нижней части. В 2022 году был сильный ливень и, соответственно, произошел подмыв грунта в нижней части трассы, и дождевая вода, которую не успевала принимать ливневая канализация, подмыла трассу в нижней части, и она обрушилась. И потом уже строительная компания «Эталон» ее восстанавливала. Воды было в разы больше, чем могло уйти в лотки ливневки.

Представитель прокуратуры попросил суд огласить показания, данные Радиком Хайруллиным в процессе расследования уголовного дела. Судья зачитал соответствующие листы дела, а гособвинитель поинтересовался, подтверждает ли представитель потерпевшей стороны свои показания, и услышав, что подтверждает, сообщил суду, что больше вопросов к представителю ГИСУ у него нет. После этого суд объявил перерыв в заседании.



«Это вопрос репутации»

В разговоре с «Реальным временем» в коридоре суда Лилиана Кузьмина сказала, что она не понимает, как могла при таких обстоятельствах оказаться на скамье подсудимых, да еще с учетом того, что ее сфера ответственности — генплан, а вовсе не расчеты ливневой канализации и прочности конструкций. Она рассказала, что следствие предлагало ей пойти на сделку и признать вину с учетом того, что вот-вот выйдет срок давности по преступлению, которое ей инкриминируют:

— Я не согласилась. Для меня это вопрос принципиальный, это вопрос моей репутации. Я не вижу за собой вины и не хочу, чтобы меня по нереабилитирующим основаниям освободили от ответственности за то, чего я не совершала.

Лилиана Кузьмина: «Я не вижу за собой вины». Инна Серова/realnoevremya.ru

Ее адвокат выразил надежду, что в суде ему удастся задать вопросы Марселю Абдулхакову, который, будучи исполнявшим обязанности руководителя исполкома Казани, выдал 1 октября 2021 года ООО «СК «Эталон» разрешение на строительство уже фактически построенного лыжно-биатлонного комплекса, руководителю исполкома Казани Рустему Гафарову и руководителю подрядной организации Андрею Закамскому. Также надеется задать вопросы заместителям начальника городского Управления градостроительных разрешений, которые, будучи допрошенными в рамках предварительного следствия в качестве свидетелей, показали, что «не располагали информацией о строительстве спортивного объекта без полученного в надлежащие сроки разрешения на строительство».