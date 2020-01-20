Школьные завтраки: в Татарстане уже есть техническая возможность кормить детей бесплатно

Поставщики готовы выполнить путинское предложение, но в исполкомах Казани и Набережных Челнов ждут федеральных указов

Фото: Дарья Турцева

Татарстан готовится к тому, чтобы обеспечить бесплатным школьным питанием начальные классы с сентября 2020 года — такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В РТ уже есть техническая возможность кормить детей за счет бюджета, считает одна из инициаторов идеи бесплатного питания школьников, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В казанском исполкоме пока ждут соответствующих указов, где были бы расписаны доли финансирования школьного питания из федерального, регионального и муниципальных бюджетов (основная нагрузка, впрочем, ляжет, как выяснила газета «Реальное время», на регионы). Однако столичный поставщик школьных завтраков уже заявил, что уже в состоянии это обеспечить. В Набережных Челнах тоже готовят соответствующие документы. Наше издание, изучив вопрос, узнало, как можно бороться с коррупционной составляющей и махинациями поставщиков, обеспечивая высокое качество еды в школах, и как со школьным питанием обстоят дела в регионах.

Бесплатное питание школьников может обойтись в 20—37 млрд рублей допсредств

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех школьников с 1-го по 4-й класс. По его словам, средства на это будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Он признал, что на это потребуется время, однако «в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года», добавил глава государства. Но и остальные регионы и муниципалитеты президент РФ попросил форсировать эту работу, чтобы не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах федерации по всей стране могли бы быть обеспечены «бесплатным качественным горячим питанием».

По оценкам готовивших соответствующий законопроект, который Госдума РФ рассматривала в прошлом году, бесплатное школьное питание в начальных классах может обойтись в 20 млрд рублей в год. Некоторые эксперты обратили внимание на то, что при средней стоимости школьного завтрака по стране в 50 рублей, а обеда в 75 рублей, родители учеников могли бы в таком случае сэкономить 1 000—1 500 рублей в месяц. Однако потребовалось бы на это не 20, а 37 млрд рублей в год, «если средства будут выделяться только на закупку продуктов, и это все без учета регионов-доноров».

Конечно, бремя бесплатного школьного питания ложится на региональный бюджет, соглашается Волынец, но отмечает, что в тех депрессивных регионах, в которых нет средств и вряд ли они найдутся в скором времени, оплата обедов будет возложена на бюджет федеральный. Фото tatarstan.ru

«В Татарстане уже есть техническая возможность для того, чтобы кормить детей бесплатно»

— Наш комитет был инициатором бесплатного школьного питания. Впрочем, мы выступали в прошлом году с инициативой об изменении федерального стандарта школьного питания, когда бы все дети до 11 класса включительно на территории всей страны питались бы бесплатно, — рассказала «Реальному времени» Ирина Волынец, председатель Национального родительского комитета, сама многодетная мать из Татарстана. — В Татарстане же уже есть техническая возможность для того, чтобы кормить детей бесплатно. Более того, по инициативе президента те школы, у которых такой возможности нет, в течение достаточного короткого срока эту возможность должны каким-то образом изыскать. И создать условия, чтобы кормить детей.

Конечно, бремя бесплатного школьного питания ложится на региональный бюджет, соглашается Волынец, но отмечает, что в тех депрессивных регионах, в которых нет средств и вряд ли они найдутся в скором времени, оплата обедов будет возложена на бюджет федеральный. Сам Национальный родительский комитет, кстати, изначально рассчитывал, что оплачивать обеды будет все же федеральный бюджет, потому что расходы огромные.

— Но в Москве и ряде других регионов, например, и сейчас начальные классы кормят бесплатно. В Татарстане же, чтобы получить бесплатное школьное питание, необходимо было доказать, что ты малообеспеченный. У нас многодетная семья, в семье четверо школьников. Но квот, выделяемых государством, допустим, Республикой Татарстан — не хватает для всех школ. В каких-то районах РТ по факту многодетности школьники питаются бесплатно, а где-то еще, помимо справки о многодетности, надо предъявить справки, что семья является малообеспеченной. И такая ситуация была по всей стране, — объясняет она.

В Казанском исполкоме не стали комментировать возможность введения бесплатного школьного питания с сентября этого года. Фото Романа Хасаева

В муниципалитетах РТ ждут точного распределения бюджетных средств

В Казанском исполкоме не стали комментировать возможность введения бесплатного школьного питания с сентября этого года. Неофициально там объяснили это тем, что пока неизвестно, как именно и в каких размерах школьные завтраки и обеды будут финансироваться из федерального, регионального и муниципального источников.

Аналогичная картина и в Набережных Челнах:

— Пока у нас никакой конкретики по этой теме нет. Но документы готовятся… — заявила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Школы двух крупных городов РТ кормят две компании с оборотом в 5,5 млрд рублей в год

В Казани большинство школ горячим питанием сегодня обеспечивает АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» (принадлежит казанскому же исполкому). Оборот компании за 2018 год составил 4 млрд рублей, чистая прибыль — 76,3 млн рублей.

С начала 2018 года 100% детсадов и более 80% школ Набережных Челнов кормит ООО «Школьное питание», ранее прямо подконтрольное челнинскому бизнесмену Газильяну Шакирзянову, гендиректору ОАО «Челны Холод». С 2016 года «Школьное питание» официально принадлежит Дамире Фатыховой. В 2003 году, впрочем, соучредителем «Школьного питания» была дочка Газильяна Шакирзянова Алия, а в 2009—2016 году собственником был сам глава «Челны-холода». Оборот челнинского «Школьного питания» в 2018 году составил 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 65,8 млн.

В «Департаменте продовольствия и социального питания Казани» газете «Реальное время» сообщили, что для обеспечения бесплатным горячим питанием казанских школьников с 1-го по 4-й класс у них уже имеется вся необходимая материально-техническая база и профессиональный кадровый состав. Фото Максима Платонова

Казанский поставщик готов обеспечить бесплатное горячее питание с сентября 2020 года

В «Департаменте продовольствия и социального питания Казани» газете «Реальное время» сообщили, что для обеспечения бесплатным горячим питанием казанских школьников с 1-го по 4-й класс у них уже имеется вся необходимая материально-техническая база и профессиональный кадровый состав. В настоящее время организация обеспечивает льготным питанием 24 тыс. казанских школьников (что составляет 18% общего количества). Сам департамент работает по программе «Здоровое питание — детям», разработанной и утвержденной по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина еще в 2006 году. В компании уверяют, что в настоящее время в соответствии с программой все группы учащихся Казани обеспечены горячим питанием, «соответствующим возрастным и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального сбалансированного питания, требованиям качества, безопасности и пищевой ценности». Кроме того, там руководствуются «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г., и рекомендациями Роспотребнадзора по РТ.

— В настоящее время для организации бесперебойного питания школьников Департамент продовольствия обладает системой складов, пищевой лабораторией, комбинатом питания с современным оборудованием и парком автотранспорта, — рассказала заведующий канцелярией АО «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» Алсу Муртазина. — Постоянно модернизируется не только материально-техническая база предприятия, но и пищеблоки школьных столовых. К началу 2019/20 учебного года реконструированы 36 школьных столовых, где установлено новое оборудование, в том числе в двух школах-новостройках — всего 38 школ. Таким образом, столовых формата «школьный ресторан» в Казани стало 65. А это более 30% от общего количества школ города.

Сколько сегодня стоит школьный завтрак и обед в РТ и других регионах

Весной прошлого года обеды в казанских школах выросли в цене с 62 (для начальных) и 65 рублей (для старших классов) до 66 и 69 рублей соответственно. При этом, в отличие от Екатеринбурга (там обед стоит вообще 100 рублей), в Казани завтраки для начальных классов тоже платные. Официально же средняя стоимость обеда в РТ не превышает 35 рублей. В Набережных Челнах стоимость одноразового питания составляет от 57,9 до 64,6 рубля (в зависимости от возраста учеников). Одновременно, как ранее заявляли «Реальному времени», власти Татарстана осуществляют субсидирование питания в школах из расчета 7 руб. 40 коп. ежедневно на одного обучающегося: таким образом, стоимость питания складывается из родительской платы, субсидии из бюджета РТ и спонсорской поддержки.

Весной прошлого года обеды в казанских школах выросли в цене с 62 (для начальных) и 65 рублей (для старших классов) до 66 и 69 рублей соответственно. Фото Дарьи Турцевой

Для сравнения, по данным Института отраслевого питания, в Ивановской области завтрак на одного ребенка в среднем стоит 35 рублей, обед — 46,8 рубля. В Чувашской Республике стоимость завтрака 17 рублей, обеда — 35,4 рубля. На Камчатке завтрак в начальной школе обойдется в среднем в 59 рублей, обед — 108 рублей, в Карачаево-Черкесии завтрак стоит 12—25, рублей, обед — 45—55 рублей. В Санкт-Петербурге дети завтракают в школе за 59 рублей, обедают за 102 рубля.

В соседнем Башкортостане и ряде других регионов готовы оплачивать школьные завтраки уже с 2020 года

Интересно, что соседи Татарстана уже официально заявили о готовности перейти на бесплатное питание для начальных классов, правда, пока только «в тех школах, где это возможно». Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, отметивший, что Башкортостан является «одним из лидеров в организации школьного питания, это признано не только нами»:

— Техническая готовность у нас довольно высокая. Я предлагаю перейти на такую форму питания с 1 сентября этого года в тех школах, где это возможно. Остальные не позднее 2023 года обеспечат учащихся младших классов бесплатным горячим питанием.

Сейчас в Уфе в начальном звене школы завтраки стоят от 55 рублей, обеды — 65 рублей. Кроме РБ, выполнить поручения Путина готовы и в других регионах. Например, в Нижегородской области решили для этого создать межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти — чтобы «выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами, максимально привлечь к этой работе местных производителей». В Орловской готовы перевыполнить задачу, обеспечив горячим питанием и старшеклассников. В Крыму же, где ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание с 2014 года, дополнительные средства пообещали направить на ремонт и оснащение пищеблоков в школах.

Пока, помимо Крыма, бесплатно школьников начальных классов кормят Москва, Чукотский АО, Республика Коми. В Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Тюменской и Тверской области, некоторых других регионах родители получают скидку до 50 процентов на оплату питания малышей.

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова на Гайдаровском форуме уже отметила, что с точки зрения создания технологии и обеспечения продуктами питания в ХМАО особых проблем нет. Фото gov.admhmao.ru

Бесплатные завтраки могут привести к коррупции на местах

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова на Гайдаровском форуме уже отметила, что с точки зрения создания технологии и обеспечения продуктами питания в ХМАО особых проблем нет: «Остается только получить надежных партнеров в качестве поставщиков продуктов для приготовления питания для детей. Это важный фактор, его необходимо обеспечить в первую очередь». Действительно, наблюдатели почти сразу же заговорили о возможной коррупционной составляющей путинской инициативы: в частности, мол, заказы на питание могут получить структуры бизнесмена Евгения Пригожина (считается близким к главе государства). Но компания «Конкорд» бизнесмена Пригожина в тот же день заявила, что не планирует участвовать в обеспечении бесплатными обедами учеников начальных классов: «Производственные мощности «Комбината питания «Конкорд» загружены на 100%. В интересы комбината не входит увеличение производства, и дальнейшее увеличение нагрузки на производственные мощности невозможно».

Кроме того, в компании отметили, что и сам Пригожин неоднократно сообщал об отсутствии интереса к организации питания в образовательных учреждениях из-за модернизации производства, а «деятельность в качестве оператора питания не соответствует его интересам». Стоит добавить, что «Комбинат питания Конкорд» начал обслуживать московские школы и детские сады питанием в 2011 году. В конце 2018 года в столице РФ были зафиксированы случаи массового заболевания кишечной инфекцией (дизентерией) в дошкольных образовательных учреждениях на юго-востоке Москвы, в октябре 2019 года суд обязал компании пригожинские компании выплатить 245 тыс. рублей в пользу 18 истцов за моральный вред и ущерб здоровью. А в начале ноября 2019 года Евгений Пригожин вышел из «Комбината питания Конкорд», 100% акций комбината перешли компании «Корпорация развития», принадлежащей учредительнице благотворительного фонда в Томске Екатерине Росликовой.

Для избежания коррупции необходимо взаимодействие родительского сообщества, власти, администрации школ

— Чтобы избежать каких-то злоупотреблений, махинаций с точки зрения использования бюджетных средств, нужно понимать, что большое значение имеет общественный контроль. То, что родители перестанут сдавать деньги, это не означает, что им все равно будет, какого качества питание окажется! — согласна Ирина Волынец. — Здесь необходимо взаимодействие родительского сообщества и власти, администрации школ. Это может дать самые благоприятные результаты. Важно, и чтобы питание изготавливалось в месте его употребления, например. Везде, где это возможно, не перевозить, не разогревать повторно. Есть же такая сегодня форма как «первично приготовленное и замороженное питание»… Конечно, когда все это делается с соблюдением технологий, это повышает вероятность того, что питание качественное, вкусное и полезное. Но бывает все-таки случаи, когда невозможно готовить на местах — когда у школы нет пищеблока.

Иногда дети отказываются питаться в школе, замечает председатель Национального родительского комитета, и потом не сдают деньги, покупают вредную еду и говорят, что в школе «невкусно». Фото Дарьи Турцевой

В то же время, замечает она, сегодня и в Татарстане, и в России в целом есть огромное число школ, в которых можно было бы готовить, но которые перестали готовить сами, потому что были открыты большие пищевые комбинаты — в целях оптимизации (экономики). Но, полагает Волынец, здоровье это не то, на чем можно экономить.

— Вопрос о качестве непростой. У нас есть огромное число социальных учреждений, детдомов, армия, где кормят бесплатно — за счет бюджета, и в то же самое время сами люди дают обратную связь. В школах это делают ученики, родители. Но, опять же, чтобы родители смогли объективно оценить уровень качества, должна быть возможность доступа родителей к школьному питанию. Это не значит, что родители должны с утра до вечера дежурить в школе и пробовать все. Но можно это сделать в контрольном порядке — раз в неделю, — предположила Ирина Волынец в разговоре с газетой «Реальное время».

Иногда дети отказываются питаться в школе, замечает председатель Национального родительского комитета, и потом не сдают деньги, покупают вредную еду и говорят, что в школе «невкусно». Кашам и супам трудно соревноваться с чипсами и сосиской в тесте, согласна она. Но в результате дети привыкают к фаст-фуду, родители сами водят их в «Макдоналдс», смещая все ориентиры здоровой и вкусной еды (газета «Реальное время» писала об этом). Если же родители школьников получат возможность контролировать качество, то объективную оценку получат и производители еды, что станет стимулом для добросовестной работы:

— Изначально хочется, конечно, рассчитывать на то, что производитель, взявшийся готовить еду для детей, априори является добросовестным, порядочным, исполнительным. Но, как говорится, «доверяй — но проверяй!»