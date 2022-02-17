Войны управдомов: казанцы доказали фальсификацию выборов УК, но не избавились от «захватчиков»

Как сообщили в Госжилинспекции Татарстана: подделка протокола — не повод отзывать лицензию у компании

Доказать подделку протокола о выборе управляющей компании — еще не значит, что жильцы могут избавиться от УК, которую не выбирали. К такому грустному выводу пришли казанцы, за управление домами которых коммерсанты развернули настоящие битвы. И во всяком случае, так утверждает, ссылаясь на закон, руководитель республиканской Госжилинспекции Сергей Крайнов, который отлично знает обо всех хитрых приемах недобросовестных управдомов, «отжимающих» дома. Почему в Татарстане жильцы легко, без собственного ведома, могут оказаться во власти управляющей компании, которую не выбирали, и почему, обнаружив нарушение, нельзя вернуть все на законные места и добиться уголовного расследования, разбирался корреспондент «Реального времени».

Провела собрание издалека, не приходя в сознание



О том, что протокол выбора управляющей компании в доме 40 по улице Мавлютова в Казани был сфальсифицирован, жильцы совершенно случайно узнали в прошлом году. Все началось с того, что УК подала в суд на жильцов на первом этаже — потребовала демонтировать погреб под балконом.

— Собственница квартиры стала выяснять, на каком основании нашим домом управляет именно эта компания, — рассказала «Реальному времени» жительница дома Резеда Сафиуллина. — Она сделала запрос, а получив ответ, пришла ко мне с претензией — дескать, как это ты вместе с собственницей 101-й квартиры провела собрание, о котором жильцы не знали и не голосовали. Тогда уже я сама сделала запрос в управляющую компанию и с удивлением узнала, что в октябре 2017 года я проводила в очно-заочной форме собрание собственников по выбору управляющей компании. При этом я именно в это время отдыхала с супругом в Сочи в ведомственном санатории, и на этот счет у меня даже есть подтверждающие документы!

Сафиуллина не поверила, что она, как Степан Лиходеев из булгаковского романа, могла мгновенно, а главное, незаметно для себя, перемещаться из одного конца страны в другой, и решила выяснить, кто от ее имени провел собрание и составил протокол о выборе УК. Она обратилась в УК, чтобы своими глазами посмотреть на протокол, который якобы подписала, но директор компании Сергей Рябцев ответил ей, что «согласно вопроса №9 повестки дня вышеуказанного протокола местом хранения документов, связанных с проведением настоящего и последующих собраний собственников помещений определено: у инициатора общего собрания» и сообщил, что оригиналы протоколов должны находиться у самой Сафиуллиной. Женщина стала настаивать, написала, что собрание не проводила. Попросила предоставить копии — Рябцев отказал ей и в этом — якобы на том основании, что в документе содержатся персональные данные «третьих лиц», а их тайна охраняется законом.

В письме от 29.12.2021 говорится, что в результате проверки выяснилось, что «протоколы общих собраний о выборе способа управления МКД №39 и МКД №40 являются поддельными». Фото: realnoevremya.ru

— Тогда я обратилась в прокуратуру Приволжского района, затем в городскую прокуратуру, была на приеме у прокурора республики — и все безрезультатно. Прокуратура раз за разом отвечала мне, что я провела собрание и документы находятся у меня, хотя я неоднократно показывала там документы о том, что меня не было в Казани в это время. Их видели и Илдус Саидович, и Юлия Николаевна Наумова, и прежний, и новый прокуроры Приволжского района… Только после приема в ноябре 2021 года у Нафикова я, наконец, получила ответ, что факт подделки протоколов подтвердился.

Подделка есть, а «уголовки» нет

В письме от 29 декабря 2021 года, подписанном начальником отдела №4 Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ Гильмановым, где говорится, что в результате проверки, которую сотрудники ОП №8 «Горки» провели только после того, как прокуратура неоднократно отменяла их необоснованные «отказные», выяснилось, что «протоколы общих собраний о выборе способа управления МКД №39 и МКД №40 являются поддельными», однако срок давности привлечения к уголовной ответственности за изготовление поддельных документов истек.

Кроме того, там сказано, что прокуратурой в адрес руководителя исполкома города Казани на том основании, что в этих домах 59 помещений находятся в муниципальной собственности, «направлено требование об инициировании проведения общего собрания собственников помещений и рассмотрения вопроса о выборе способа управления» домами 39 и 40.



Однако управляющая компания, лицензию которой Госжилинспекция РТ в прошлом году переоформила на новый срок — до 11 января 2021 года, продолжает управлять домами, которые, по выражению Резеды Сафиуллиной, захватила на основании поддельных протоколов.

«Реальное время» направило в мэрию Казани запрос о том, в какие сроки собираются выполнить требование прокуратуры о проведении общего собрания собственников и выборе управляющей компании — по получении ответ будет опубликован.

Что касается Госжилинспекции РТ, ее руководитель утверждает, что аннулировать лицензию на управление домами, полученную путем подделки документов, ведомство не вправе.

«Подделка протокола — не основание для лишения лицензии»

В ответе, полученном Резедой Сафиуллиной из ГЖИ РТ, говорится, что, согласно Жилищному кодексу РФ, лицензия аннулируется только по решению суда, «на основании рассмотрения органа жилищного надзора», то есть ГЖИ. А «выявление прокуратурой подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома не может быть основанием для аннулирования лицензии». И — вишенка на торте — руководитель Госжилинспекции республики Сергей Крайнов, подписавший этот ответ, сообщил заявительнице, что она вправе обратиться с иском в суд о признании поддельного протокола недействительным сама. Правда, уточнил:

«Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о принятом решении».

Что он имел в виду, сказать трудно — то ли о решении о выборе УК, «узаконенном» поддельными протоколами (и тогда Сафиуллина безнадежно опоздала с иском), то ли о «решении» сотрудников ОП «Горки» таки признать, что протоколы — фальшивка (и тогда у потенциальной истицы еще есть немного времени, чтобы составить исковое заявление).

— Вы задумались, почему у нас в России еще ни одна управляющая компания не была лишена лицензии? — ответил «Реальному времени» вопросом на вопрос, почему Госжилинспекция в данном случае умыла руки, Сергей Крайнов. — Потому что основанием для лишения является исключение из реестра лицензий 15 процентов площади многоквартирных домов, которыми управляет компания. А у некоторых, как у «Уютного дома», [в управлении] миллион квадратных метров. И чтобы такую исключить из реестра лицензий, у нее должно быть исключено из реестра 150 тысяч квадратных метров — представляете, сколько это домов? А дом можно исключить, если не выполнено в течение года два законных предписания жилищной инспекции! Вы представляете, что это такое! А поддельный протокол — не основание для лишения лицензии. Мы оцениваем протоколы, которые к нам поступают, смотрим бюллетени, нарушения. Их бывает много — не оповещают, сроки не соблюдают, но только суд решает, существенные это нарушения или нет. А мы можем признать протокол незаконным, только если нет кворума.

Напрашивается вопрос, если кворум формально имеется, то с точки зрения закона, как его толкует ГЖИ, совершенно не имеет значения, реальные это голоса или «нарисованные» фальсификаторами в то время, как граждане, от имени которых в протоколах неизвестно кто ставил подписи в графе «за», и знать-то не знали, что идет голосование?

А если в других домах за УК также «голосовали»?

— У этой компании 200 домов на обслуживании, — рассуждает Резеда Сафиуллина. — А если в других домах собственники «проголосовали» также, то есть если там протоколы тоже подделаны? Почему нас, а возможно, и очень большое количество жильцов соседних домов лишили права на волеизъявление, права выбора?

Непонятно ей и то, что в ситуации, когда очевидно, что были нарушены права очень большого числа собственников, среди которых есть инвалиды, одинокие пенсионеры, матери-одиночки, то есть граждане социально незащищенные, дело об аннулировании фальшивой лицензии не взяла в свои руки прокуратура. Ведь у нее есть право подать иск в суд в интересах неограниченно широкого круга лиц!

С этим же вопросом обратилось в пресс-службу прокуратуры Татарстана и «Реальное время». По получении ответ надзорного органа будет опубликован.

«Они тут, похоже, просчитались»

«Реальное время» обратилось с запросом к руководителю и учредителям ООО «УютСервис», попросив пояснить, откуда взялись протоколы, которые признаны теперь поддельными, а также высказать свое мнение о том, насколько законно, с точки зрения руководства УК, осуществлять управление домами на основании лицензии, полученной путем использования поддельных протоколов? Оперативно в УК не ответили, по получении ответа на запрос комментарий будет опубликован.

— Жилинспекция поддерживает самозванцев, поддельщиков документов — это я по своему дому вижу, — говорит и член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина. — Если в ГИС ЖКХ нет этих протоколов — это уже нарушение, дающее основание ставить вопрос о лишении лицензии!

Куклина считает, что вполне реально добиться возбуждения уголовного дела по факту подделки протоколов о выборе УК для домов 39 и 40 по улице Мавлютова, и она выразила готовность помочь в этом Резеде Сафиуллиной:

— Люди же незаконно получали деньги! Материал полицейской проверки мы не видели, и еще вопрос, что и как качественно они проверяли. Зачастую все отказные строятся на том, что того не застали, этого не опросили. А в рамках уголовного дела эта женщина вообще должна выступать потерпевшей.

Как указала эксперт, подделка протоколов собраний собственников МКД — чуть ли не заурядное дело:

— Берут фамилии тех, кто уже умер, кто в отъезде за границей, или тех, про кого точно знают, что выступать не будет. А тут, похоже, просчитались.