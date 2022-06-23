К реконструкции Дома Каменева в центре Казани подключат археологов
От ремонта фасада до обновления лестницы
В центре Казани готовят к реконструкции еще один памятник архитектуры. Речь об историческом здании на ул. Кремлевской, 7/1, где в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев, а сейчас располагается Управление кадровой политики. Проект реконструкции получил положительное заключение экспертов.
Экспертизу выполнил доктор исторических наук, глава центра археолого-этнологических исследований, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ Юрий Зеленеев. Главной целью было определить возможности сохранения ОКН регионального значения при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ во время реконструкции здания. Если со стороны улицы Кремлевской дом выглядит еще достаточно презентабельно, то задний фасад памятника удручает своим видом.
Заказчиком экспертизы выступило ООО «ПЦ Град» — известная на рынке благоустройства общественных пространств казанская компания, которая занималась проектами «Аллеи ветеранов», скверов на Советской площади, на улице Академика Парина, вела реконструкцию парка имени Урицкого, набережной реки Ошмы у сквера «Яшьлек» в Мамадыше, а недавно разработала планировку монастырского парка в Свияжске. В портфеле госзаказов фирмы контракты на общую сумму свыше 75 млн рублей.
Подрядчик в рамках реконструкции планирует провести 15 видов ремонтных работ: наружную отделку цоколя из гранитной плитки, частичный в местах повреждений ремонт отмостки, ремонт фасадов здания, реставрацию лепного декора, замену кровли, прокладку кабелей для монтажа системы видеонаблюдения и труб теплоснабжения.
Обновят и знаменитую лестницу по соседству со стороны ул. Миславского, и всю прилегающую территорию. Ступени, бордюры и брусчатку демонтируют и заменят новыми. Кроме этого, подрядная организация проведет и благоустройство вокруг здания, которое «заключается в облагораживании существующего озеленения и устройства зон отдыха для работников, с установкой скамеек и урн».
Есть угроза «культурному слою исторического центра города Казани XI—XVIII вв.»
Исторически район Казани с Домом Каменева начали осваивать еще во времена Казанского ханства. Позже здесь же был построен Гостиный двор. Само двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено в 1744-м по проекту В. Кафтырева и принадлежало казанским купцам Каменевым — старинной и богатой купеческой семье.
Отец Гаврилы Каменева был именитым купцом, президентом губернского магистрата и городским головой. Достигнув совершеннолетия, Гаврила Петрович стал самостоятельно вести торговые дела: в 1790-х он избирался сначала ратманом, а затем и бургомистром городового магистрата, быстро выбился в купцы первой гильдии, а спустя несколько лет получил звание коммерции советника. В цокольном этаже купеческого дома со стороны двора размещались складские помещения, а на первом — 11 лавок под каменными сводами, на втором этаже — семь жилых комнат.
С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сына известного русского поэта Евгения Боратынского, позднее — Ольге Болдыревой. В начале XX века на верхнем этаже здания помещалась гостиница «Гамбург» купца Батурина.
Изучив проектную документацию, профессор Юрий Зеленеев пришел к выводу, что проведение во время реконструкции земляных работ «может ухудшить состояние объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», нарушить его целостность и сохранность. Таким видом работ является разработка траншей под прокладывание двух участков 2Т — теплотрассы длиной 64 м и 54 м, при ширине траншей не менее 2 м».
Поэтому, как он указал в акте госэкспертизы, необходимо будет провести «историко-археологические исследования и археологические спасательные работы «на общей площади не менее 236 кв. м в виде археологических наблюдений при разработке траншей под теплотрассы, согласно историко-культурному опорному плану». Эксперт считает, что «при выполнении работ мощность культурных напластований может достигать более 500 см». В выводах госэкспертизы он пишет, что если в ходе земляных работ будут обнаружены фрагменты погребений, материковых ям или археологизированных конструкций, уникальных и особо ценных объектов культурного наследия, то «для их исследований необходимо будет выполнить комплекс спасательных археологических работ в виде раскопок и (или) наблюдений».
С учетом этих рекомендаций и после изучения всех материалов по реконструкции исторического здания в центре Казани эксперт дал положительное заключение по проекту реконструкции памятника.
К реализации проекта подключили и археологов. Ульяновское ООО «Архгеоэксперт» предоставило Комитету РТ по охране объектов культурного наследия документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности ОКН, где сформирован план проведения археологических полевых работ. В списке несколько десятков видов работ — от фотофиксации объекта и производимых на нем работ в режиме мониторинга до аналитической обработки материала, подготовки и написания заключения и научного отчета.
комментарии
А на ул. Миславского слева от лестницы хорошая пельменная раньше была, а напротив в доме Загса гастроном с водкой "Ханская" ))))
Могут быть самые неожиданные находки начиная с 16 века.
зачем нам память о купчине выжиги и царском чиновнике? зачем нам память о боратынском? а?
зачем помнить крепостников? ну кто то тоскует о барской руке а мы вольные люди презираем купцов дворян и царских чинуш
и желаем чтобы ничего о них не напоминало поймите это люди звери неумные этосадисты они издевались над людьми помнить их?! всю эту память надо снести! этоткаменев издевался над моими пардедом а я что обязан чтить егопамять его дом?! кстати уродливый дом как душонка царского купца