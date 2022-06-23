К реконструкции Дома Каменева в центре Казани подключат археологов

От ремонта фасада до обновления лестницы

В центре Казани готовят к реконструкции еще один памятник архитектуры. Речь об историческом здании на ул. Кремлевской, 7/1, где в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев, а сейчас располагается Управление кадровой политики. Проект реконструкции получил положительное заключение экспертов.

Экспертизу выполнил доктор исторических наук, глава центра археолого-этнологических исследований, профессор кафедры всеобщей истории МарГУ Юрий Зеленеев. Главной целью было определить возможности сохранения ОКН регионального значения при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ во время реконструкции здания. Если со стороны улицы Кремлевской дом выглядит еще достаточно презентабельно, то задний фасад памятника удручает своим видом.

Если со стороны улицы Кремлевской здание выглядит еще достаточно презентабельно, то задний фасад памятника удручает своим видом. Фото: 2gis.ru/kazan

Заказчиком экспертизы выступило ООО «ПЦ Град» — известная на рынке благоустройства общественных пространств казанская компания, которая занималась проектами «Аллеи ветеранов», скверов на Советской площади, на улице Академика Парина, вела реконструкцию парка имени Урицкого, набережной реки Ошмы у сквера «Яшьлек» в Мамадыше, а недавно разработала планировку монастырского парка в Свияжске. В портфеле госзаказов фирмы контракты на общую сумму свыше 75 млн рублей.

Подрядчик в рамках реконструкции планирует провести 15 видов ремонтных работ: наружную отделку цоколя из гранитной плитки, частичный в местах повреждений ремонт отмостки, ремонт фасадов здания, реставрацию лепного декора, замену кровли, прокладку кабелей для монтажа системы видеонаблюдения и труб теплоснабжения.



Обновят и знаменитую лестницу по соседству со стороны ул. Миславского, и всю прилегающую территорию. Ступени, бордюры и брусчатку демонтируют и заменят новыми. Кроме этого, подрядная организация проведет и благоустройство вокруг здания, которое «заключается в облагораживании существующего озеленения и устройства зон отдыха для работников, с установкой скамеек и урн».

Обновят и знаменитую лестницу по соседству со стороны ул. Миславского, и всю прилегающую территорию. Фото: chronograph.livejournal.com

Есть угроза «культурному слою исторического центра города Казани XI—XVIII вв.»

Исторически район Казани с Домом Каменева начали осваивать еще во времена Казанского ханства. Позже здесь же был построен Гостиный двор. Само двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено в 1744-м по проекту В. Кафтырева и принадлежало казанским купцам Каменевым — старинной и богатой купеческой семье.

Отец Гаврилы Каменева был именитым купцом, президентом губернского магистрата и городским головой. Достигнув совершеннолетия, Гаврила Петрович стал самостоятельно вести торговые дела: в 1790-х он избирался сначала ратманом, а затем и бургомистром городового магистрата, быстро выбился в купцы первой гильдии, а спустя несколько лет получил звание коммерции советника. В цокольном этаже купеческого дома со стороны двора размещались складские помещения, а на первом — 11 лавок под каменными сводами, на втором этаже — семь жилых комнат.

С середины XIX века дом принадлежал семье Николая Боратынского — сына известного русского поэта Евгения Боратынского, позднее — Ольге Болдыревой. В начале XX века на верхнем этаже здания помещалась гостиница «Гамбург» купца Батурина.

Само двухэтажное здание на Кремлевской, 7/1 было возведено в 1744-м по проекту В. Кафтырева и принадлежало казанским купцам Каменевым — старинной и богатой купеческой семье.

Изучив проектную документацию, профессор Юрий Зеленеев пришел к выводу, что проведение во время реконструкции земляных работ «может ухудшить состояние объекта культурного (археологического) наследия федерального значения — достопримечательное место «Культурный слой исторического центра города Казани XI—XVIII вв.», нарушить его целостность и сохранность. Таким видом работ является разработка траншей под прокладывание двух участков 2Т — теплотрассы длиной 64 м и 54 м, при ширине траншей не менее 2 м».

Поэтому, как он указал в акте госэкспертизы, необходимо будет провести «историко-археологические исследования и археологические спасательные работы «на общей площади не менее 236 кв. м в виде археологических наблюдений при разработке траншей под теплотрассы, согласно историко-культурному опорному плану». Эксперт считает, что «при выполнении работ мощность культурных напластований может достигать более 500 см». В выводах госэкспертизы он пишет, что если в ходе земляных работ будут обнаружены фрагменты погребений, материковых ям или археологизированных конструкций, уникальных и особо ценных объектов культурного наследия, то «для их исследований необходимо будет выполнить комплекс спасательных археологических работ в виде раскопок и (или) наблюдений».

С учетом этих рекомендаций и после изучения всех материалов по реконструкции исторического здания в центре Казани эксперт дал положительное заключение по проекту реконструкции памятника.

К реализации проекта подключили и археологов. Ульяновское ООО «Архгеоэксперт» предоставило Комитету РТ по охране объектов культурного наследия документацию, обосновывающую меры по обеспечению сохранности ОКН, где сформирован план проведения археологических полевых работ. В списке несколько десятков видов работ — от фотофиксации объекта и производимых на нем работ в режиме мониторинга до аналитической обработки материала, подготовки и написания заключения и научного отчета.

Ангелина Панченко