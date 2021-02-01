И снова о снегопадах: власти Казани решают, как победить их последствия

Фото: Дмитрий Резнов

За неделю в травмпункты обратились 85 казанцев

В то время, когда город заметают новые метели, дворы и тротуары Казани еще не до конца расчистили после прошлых снегопадов.



— Продолжаем разгребать последствия январских снегопадов. Если дороги в целом приведены в порядок, хотя ночная метель показала, что и здесь работы хватает, как на тротуарах, так и во внутриквартальных проездах — во дворах и внутриквартальных проездах действительно очень много работы, это видно и во время обходов территорий, и обращения жителей продолжают поступать, — объявляя тему «делового понедельника», сообщил сегодня руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Резкие перемены погоды создают трудности для казанцев и городских служб: во второй и третьей декадах января были сильные морозы и внезапные потепления с обильными снегопадами и метелями, отметил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. По его словам, за январь выпало 1,5 месячной нормы осадков. На уборке дворов и выездов с них, тротуаров задействовали все наличные силы: до 2 250 дворников ежедневно и 200 единиц техники, к тому же дополнительно привлекалось до 100 единиц техники, отчитался Гиниятуллин.

С начала зимы в «Открытую Казань» поступило 4 862 жалобы на неудовлетворительную уборку дворов, выполнено 82% заявок. За неделю, с 21 по 27 января, в травмпункты обратились 85 горожан, из них у 45 — переломы, у 40 человек — ушибы. Больше всего пострадавших в Советском районе, 23 человека, по 15 пострадавших — в Приволжском и Вахитовском районах, 14 жертв гололедицы — в Ново-Савиновском, перечислил замруководителя исполкома.

Рустем Гафаров попросил управление здравоохранения и комитет внешнего благоустройства проанализировать, на каких улицах горожане получили травму. «По этим тротуарам отдельно пройтись, будем разбираться отдельно по каждому участку», — пообещал руководитель исполкома.



По прошествии 10 дней с последнего снегопада ситуация далека от идеала, констатировал Искандер Гиниятуллин. При этом он выделил работу управляющих компаний Московского района, а также УК «Дербышки», УК «Уют», УК «РАН сервис», «Азино-Сервис», которые «смогли организовать нормативное содержание придомовых территорий», несмотря на несвоевременную уборку автомобилей, нехватку дворников. Ежедневно до 250 человек работало на очистке крыш от снега, сосулек и наледи, сообщил спикер. Он призвал собственников нежилых помещений также заниматься этой работой и попросил райадминистрации обращать внимание на такие объекты.

Докладчик напомнил телефоны горячей линии «Открытой Казани»: 236-41-23, а также городского комитет ЖКХ: 590-04-26.

У рабочих должна быть страховка, а у УК — график уборки дворов

— Снегопады в январе действительно были сильные. Все знают про нехватку рабочих — в этих условиях сроки очистки затягиваются, новые снегопады добавляют работы, но дворы и внутриквартальные проезды надо привести в порядок. Прошу, чтобы этот вопрос был приоритетным в ближайшую неделю, нам нужно этот вопрос победить, — обратился к главам районов Рустем Гафаров.

Он попросил собрать информацию об обращениях жильцов домов с управляющих компаний.

— Вы хвалите Московский район, а по «Открытой Казани» у них всего 67 % выполнения, надо тоже с этим разобраться, — дал задание руководитель исполкома.

Он подчеркнул, что надо наладить информирование жителей о предстоящей механизированной уборке снега во дворах.

— Если каждой УК составит свой четкий график уборки домов, при этом грамотно будет информировать о нем жителей, это будет норма жизни, и сами жители уже своих соседей поправят, заставят, чтобы они убрали свои машины, поэтому система здесь тоже должна заработать, — считает Рустем Гафаров.

Кроме того, он напомнил, что этой зимой уже было несколько случаев падения с крыш по причине несоблюдения техники безопасности, люди работали без страховки. Руководители УК должны ответить по всей строгости, подчеркнул руководитель исполкома и попросил надзорные органы проконтролировать это вопрос.

Нарушения — на каждом пятом объекте

С начала года сотрудники управления административно-технической инспекции (УАТИ) обследовали свыше 4 тыс. объектов в городе, выявили 791 нарушение: зафиксировали неудовлетворительное состояние 209 кровель, 290 фактов несвоевременной очистки дворов и дорог, обнаружили 292 несогласованных места складирования снега, перечислил начальник УАТИ Наиль Минвалеев

Более половины нарушений устранены в ходе проверок. По их итогам составили 102 протокола: 16 — на юридические организации, 84 — на должностных лиц. Наказаны рублем 38 коммерческих организаций, 46 УК и 17 подрядчиков, которые осуществляют уборку дорог и внутриквартальных проездов, сообщил Минвалеев.

Ответственность за нарушение правил благоустройства города предусмотрено ст. 3.6 КоАП РТ и предполагает административный штраф до 3 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей — для должностных лиц, до 500 тыс. рублей — для юрлиц. За повторное нарушение санкции увеличивают для физлиц до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей, подчеркнул докладчик. Он напомнил, что снегопады различной степени синоптики еще обещают, поэтому задачи сохраняются.

— В прошлом году ввели мораторий на штрафы для бизнеса как меру поддержки в условиях кризиса, но только не те нарушения, которые несут угрозу здоровью и жизни наших жителей. Гололед, снежные шапки, сосульки на козырьках входных групп — мина замедленного действия, — подчеркнул Рустем Гафаров.

Екатерина Аблаева