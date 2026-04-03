Первый раз в первый класс: какие школы в столице Татарстана будут переполнены

1 апреля стартовала «первая волна» приема в школы

В Татарстане стартовал прием в 1-й класс — пока только для детей, проживающих на закрепленной территории и тех, кто имеет преимущественное право на зачисление в конкретные школы. На оставшиеся после приема первой волны первоклассников места в июле смогут претендовать все остальные. В какие казанские и пригородные школы будут выстраиваться очереди из первоклассников, где классы будут набиты битком, а где получится создать комфортные условия для усвоения знаний, и соответствуют ли планы поступления возможностям школ, читайте в «Реальном времени».

Мест должно хватить на всех

В пресс-службе Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что, согласно прогнозам, в Республике Татарстан в 2026/2027 учебном году в первые классы пойдут 46 тысяч детей, и уточнили, что 16,8 тыс. из них будут обучаться в школах Казани.



— Эти цифры отражают предварительные расчеты, основанные на демографической ситуации и данных о количестве детей соответствующего возраста, — отметили в министерстве. — Окончательные цифры станут известны после завершения приемной кампании.

В исполкоме Казани изданию назвали более скромный «план» по приему в первый класс — «более 15 тыс. детей».

— Отказ в приеме в первый класс возможен только при отсутствии свободных мест, а для иностранных граждан — также при отсутствии необходимых документов и подтверждения знания русского языка. В этом случае образовательная организация выдает официальное уведомление, после чего родители могут обратиться в районный отдел образования для подбора школы с наличием свободных мест, — сообщили в исполкоме.

Информацию о планах приема в конкретные школы в исполкоме предоставить не смогли, объяснив это тем, что «сбор данных только начался». По данным же, которые изданию удалось обнаружить на сайте edu.tatar.ru, в общеобразовательных учреждениях Казани на 1 апреля были готовы принять 13 490 первоклассников (не считая мест в специализированных и коммерческих учебных заведениях).

При этом сведения о наличии мест в первых классах на 2026/2027 учебный год не удалось найти на страницах 25 казанских школ. Если исходить из того, что в среднем школы набирают по три первых класса по 25 детей, то можно предположить, что они будут готовы принять еще 1 800—2 000 учеников.

Школами-рекордсменами по приему первоклассников стали:

лицей №182 (284 места), лицей №188 (250) и гимназия №189 (180 мест) в микрорайоне «Салават Купере»;

ГАОУ «Адымнар-Казань» (305 мест) и гимназия №107 (210 мест) в Ново-Савиновском районе;

лицей №83 (270 мест), лицей №186 (240 мест) и гимназия №52 (160 мест) в Приволжском районе;

лицей №185 (312 мест), лицей №187 (232 места), лицей №11 (180 мест), школа №181 (175 мест) и гимназия №184 (175 мест).

Преимущество по прописке

В соответствии с действующим законодательством, в первую очередь в первый класс по месту жительства будут зачисляться дети, имеющие внеочередное, преимущественное и первоочередное право зачисления в первый класс:

внеочередное право — дети военнослужащих, добровольцев и служащих в Росгвардии, погибших во время СВО или по возвращении из-за травм и увечий, полученных во время службы;

первоочередное право (после внеочередников) — дети военнослужащих и добровольцев, сотрудников полиции, ФСИН, ФССП, противопожарной и таможенной служб;

преимущественное (после первых двух категорий) право на приоритетное зачисление в школу, где уже учатся братья и сестры — дети, в том числе усыновленные или взятые под опеку или на попечительство, а также проживающие в одной семье, вне зависимости от родственных связей.

Попасть в переполненные школы даже по «прописке» смогут не все — при отсутствии свободных мест в зачислении ребенка откажут на законных основаниях.

— Я бы хотела, чтобы моя младшая дочь в этом году пошла в гимназию №122, где учится старший сын, и попала в тот же класс, который вела его первая учительница, но думаю, шансов нет, — поделилась с «Реальным временем» своими опасениями Рузалия Хасанова (имя и фамилия изменены по просьбе женщины). — Но когда сын поступал в школу, мы жили на съемной квартире неподалеку от этой школы, была временная прописка. Но мы купили собственное жилье на другом конце города, и поскольку в эту гимназию стремятся попасть многие, мест для «посторонних» там нет, а преимуществ для братьев и сестер в нашем случае не предусмотрено. В нашем новом микрорайоне школы тоже еще нет. И теперь мы обречены возить детей в разные школы. Как будем выкручиваться — не знаю: мы с мужем еще и работаем.

Рекорды, которые не радуют



— Казань — рекордсмен по строительству объектов образования среди городов-миллионников, сообщили «Реальному времени» в исполкоме города. — За последние 5 лет здесь построили 13 школ, включая дополнительные корпуса на 14 475 мест. За 10 лет возведены 28 школ на 28 442 места.

Согласно сведениям сайта kzn.ru, в 2026 году в Казани начнется строительство школы на 1 501 место в жилом комплексе «Станция Юбилейная» в Приволжском районе, но информации о том, когда она будет введена в эксплуатацию, пока нет. А в 2025 году в городе открыли всего одну новую школу.

Анализ данных на сайте edu.tatar.ru показал, что в Казани есть немало школ, где дела с наполненностью обстоят намного хуже, чем в Богородской СОШ. В столице республики есть общеобразовательные учреждения, которые переполнены почти втрое: гимназию №33, при проектной мощности 550 мест, посещают 1 587 учеников, а лицей №186 — 3 129 вместо положенных по проекту 1 224.

Источник «Реального времени» рассказал, что в лицее №186 два здания (1 224 и 1 501 место) общей проектной мощностью 2 725 мест. В первом полугодии 2025/2026 года в лицее обучалось 2 850 человек. А в гимназии №33 действительно, при проектной мощности 500 человек обучаются 1 587 человек.

По мнению директора одной из казанских школ, который согласился побеседовать с «Реальным временем» на условиях анонимности, причина такой перегрузки давно известна, и состоит она исключительно в порочной практике строительства новых микрорайонов без социальной инфраструктуры:

— Проекты планировки предусматривают строительство образовательных учреждений, но возводить их застройщиков никто не обязывает. ЖК заселяются, дети идут в имеющиеся поблизости школы. Строительство новых школ становится заботой муниципалитета, а средств на это у него в достаточном количестве нет. Есть и обратная сторона — там, где строительство нового жилья не ведется, в школы приходит все меньше учеников, поскольку население микрорайонов «взрослеет». Мое личное мнение — детям, которые учатся в таких школах, повезло — они оказались в максимально комфортных условиях.

Собеседник «Реального времени» также отметил, что сейчас наметилась тенденция к уменьшению количества первоклассников, поэтому нельзя исключать, что уже в ближайшем будущем мест в школах будет хвать всем, но свободные места будут «распределены» по-прежнему с большим перекосом в пользу старых микрорайонов.

Почему в хорошей школе трудно учиться

— Классы по 25—30 учеников — это большой минус для России, хотя в Китае — по 60 человек в классе, и это для Китая нормально, — считает казанский педагог-новатор, основатель школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Потому что в Китае дети очень дисциплинированные, а у нас, если их в классе больше 15—20, дисциплина падает. В этом нет ничего плохого, это естественно: дети в разных странах разные. У нас — более свободные.

Шмаков рассказал, что в школу «СОлНЦе» родители часто переводят учеников из прекрасного, по его мнению, лицея №11, где, казалось бы, созданы все условия для гармоничного развития ребенка, но классы очень многочисленные, по 30 детей, и внимания им не хватает:

— Именно по этой причине дети иногда уходят из самых «продвинутых», хорошо оборудованных школ. При такой большой наполняемости детям трудно учиться. Наш город пытается решить проблему переполненности школ, строятся новые современные школы. Но в этой ситуации нельзя исходить из идеи, что лучше построить одну школу с бассейном, чем две без бассейна! Это правильно только при условии, что детям хватает места. А пока у нас в классах по 30—35 детей, надо строить больше обычных школ, чтобы «разукрупнять» классы.

В этом свете информация о том, сколько детей учится в школе и сколько должно учиться по проекту для родителей первоклассников была бы очень интересна, а, возможно, и повлияла бы на выбор школы. Однако проектная мощность большинства школ остается тайной — на сайте edu.tatar.ru этих данных нет.

— Расчет мощности школы производится, исходя из норм площади на одного ребенка согласно СанПиН и строительным нормам при проектировании, затем эти данные должны отображаться в ее паспорте, — пояснили «Реальному времени» в Минобрнауки в ответ, где можно найти эти сведения.