Наталья Вохминцева: «Чем плохо — в Казань приедет больше туристов и больше денег оставят?»

Владелица ладьи и организатор речных экскурсий в столице Татарстана — о сложной судьбе бизнеса, связанного с организацией отдыха на воде

Ищет место для причалов марийская предпринимательница Наталья Вохминцева, которая первой запустила по Казанке деревянную ладью, и чей туристический бизнес «сел на мель» в битве за акваторию реки. В авторской колонке для «Реального времени» она разъясняет обстоятельства спора со Студенческой федерацией парусного спорта РТ, почему работа коммерсантов не менее важна для развития города, чем работа общественных организаций, и делится планами по организации отдыха на воде в столице Татарстана, рассказывая о своих социальных проектах.

У каждого — свои задачи



Представители Студенческой федерации парусного спорта часто указывают на разницу между нашими целями: мы, коммерсанты, работаем для извлечения прибыли, а они реализуют социальные проекты на благо общества. Да, мы ведем коммерческую деятельность — так бизнес иначе существовать и не может. Но и благотворительность — это важнейшая часть нашей работы. И не на словах, а на деле!

Мы ведем свою деятельность уже несколько лет в разных городах — и везде сотрудничаем с благотворительными фондами, у нас множество благодарственных писем от них! Да, мы не учим детей управлять парусниками — но у каждого свои задачи. Помимо качественных услуг для туристов, мы устраиваем водные прогулки, в том числе для инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и это все бесплатно, на благотворительной основе.

У нас налажена эта работа, составлено расписание благотворительных рейсов. В сезон они проходят каждый день в первую половину дня с понедельника по пятницу. Есть благотворительные фонды, которые еженедельно привозят к нам своих подопечных в определенное время (например, от одного из фондов каждый четверг приезжают 50 человек, и мы их принимаем, размещаем, проводим для них экскурсию, от другого — по понедельникам и так далее).



Мы сотрудничаем и с Казгорисполкомом, с мэрией. Когда проходят городские фестивали, и, например, согласно программе, хан с Сююмбике должны проплыть на ладье — мы без проблем такую возможность предоставляем. Молодежь же мы обеспечиваем рабочими местами с очень хорошей зарплатой. Я думаю, это не менее важно, чем, к примеру, вовлечение подростков в парусный спорт.

«Когда проходят городские фестивали и хан с Сююмбике должны проплыть на ладье — мы без проблем такую возможность предоставляем». Фото: предоставлено Натальей Вохминцевой

А что касается коммерции, то я вот на днях видела по телевидению выступление Владимира Путина в Тверской области, в «Завидово» — там на 7 млрд рублей создают огромный туристический комплекс. И губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что делается это на деньги, которые вкладывают предприниматели, и что это здорово. И ведь правда: ну чем это плохо? Город свои средства не тратит, предприниматели с городом согласовывают, что, как и где будут строить, силами предпринимателей все это реализуется, а в итоге в город приедет больше туристов, они больше денег здесь оставят, а налоги пойдут в городскую казну.

Главное, чтобы предприниматель, имея необходимую материальную базу, мог достойно и качественно реализовать предлагаемую им услугу.

Пока мы просили место, они взяли весь залив

Когда наш причал убрали от «Чаши», это было понятно и объяснимо. Это ведь для меня наше предприятие — большое и важное, потому что оно — мое детище. А для огромного города это всего лишь маленькое предприятие, одно из многих, в то время как вопрос о строительстве мечети регионального значения — приоритетный. Но сейчас, когда стало ясно, что мечеть будет построена в другом месте, очень хочется, чтобы решился и вопрос о том, какими будут окрестности «Чаши». Там, помнится, хотели сделать «Парк семи горизонтов» — ландшафтный парк с выходами к воде. Проект, который анонсировали в начале прошлого года, предусматривал сохранение залива у «Чаши», где был наш причал, и прогулочные зоны у воды и по воде, но как трансформировались эти планы сейчас, мы не знаем.

Нижне-Волжское бассейновое водное управление в ответ на наши многократные обращения поясняло, что нельзя оформить акваторию где находилась наша лодочная станция и рядом с ней у «Чаши», так как там — акватория заливов и она выделена под создание искусственного земельного участка. Но буквально сегодня мы узнали, что место в заливе у «Чаши», вернее акватория всех заливов ( а это 46,2 тыс. кв. м) уже оформила на себя, угадайте кто?! Студенческая федерация парусного спорта! Пока мы пытаемся узнать планы обустройства парков и вписаться в них, они просто берут целиком весь залив. А когда мы просим БВУ дать нам свободный участочек с другой стороны «Чаши», нам в Казанском районе водных путей и судоходства отвечают, что нельзя предоставить акваторию у гидротехнического сооружения (подпорной стенки).

«На днях мы узнали, что место в заливе у «Чаши», где была наша станция, уже оформила на себя Студенческая федерация парусного спорта». Фото: kzn.ru

Парк «Манзара» — от будущей мечети на месте парка «Кырлай» до Кировской дамбы — также по предварительным наметкам должен иметь выходы к воде с пирсами и прокатом лодок и катамаранов в дальней его части. Но и тут мы не знаем ничего точно, так как, по пояснениям, архитектуры окончательного решения нет. А ведь к развитию этих услуг, даже чисто финансово, надо готовиться: составлять планы, просчитывать сметы, искать средства… Мы должны понимать, через какое время и в каких объемах нам надо будет вкладываться в этот бизнес!



Катамаран нужен не для загара, а для романтики

Наши оппоненты говорят, что не надо лодок и катамаранов на набережных, потому что негоже, чтобы люди « в плавках и купальниках разгуливали по центру города — это эстетика!». Ну да, с советских времен лодки и катамараны сдают в прокат на пляже, как дополнение к пляжному отдыху, но и не только!

В тех городах, где работаем мы, ни в Ижевске, ни в Чебоксарах, ни в Йошкар-Оле, ни в Казани мы не подаем заявки на пляжные территории. Потому что на пляже лодку или катамаран люди берут в дополнение к отдыху, когда они уже вдоволь позагорали и накупались. А на набережной и в парке — это романтика!!! И вот тут уже никаких плавок и голых тел не бывает.

Это когда идут молодой человек с девушкой, и он говорит: «А хочешь, прокатимся?». А она нарядная, в красивых туфельках на каблучке… какой тут купальник, это совсем другая тема! Когда человек на пляже — у него и так доступ к воде есть, а вот когда купаться возможности нет, а на улице жарко — тут-то и пригодится катамаран или лодка в прогулочной зоне.

Фото: предоставлено Натальей Вохминцевой

У нас есть гостиница, а у них что?

Наша компания начала проводить экскурсии по Казанке от причала у «Чаши» на деревянной парусной ладье с фигурой Зиланта на носу в 2016 году и успешно работала до 2022 года, когда договор аренды был расторгнут в связи с планировавшимся намывом суши под строительство Соборной мечети. Потом проект пересмотрели, но новый договор аренды с нами заключен не был, а право аренды акватории Казанки уже во многих местах без конкурса на льготных условиях получила другая организация — Студенческая федерация парусного спорта РТ. Сейчас мы судимся за право аренды — по нашему убеждению, договор с федерацией был заключен с нарушениями.

Льготное право аренды акватории предоставляется туроператорам или турагентам, а также физкультурно-спортивным организациям. При подаче заявки от туроператора цель использования акватории должна быть связана с развитием туризма, и при этом туроператор или турагент должен обладать гостиницей, либо хостелом, санаторием — объектом размещения туристов, причем эта недвижимость должна быть зарегистрирована в ЕГРН. Компания также должна обладать правом на земельный участок. Все это необходимо для подтверждения реальной деятельности в качестве туроператора.

У нас есть гостиница в центре Казани, мы всеми силами развиваем туризм в Казани, а у них что? Но Студенческая федерация парусного спорта заявки на акватории подает как туроператор, а не как физкультурно-спортивная организация, что было бы, наверное, куда более логично. Почему? Может быть, потому, что у них нет образовательной лицензии, которая требуется для физкультурно-спортивных организаций, и ее трудно оформить?

В настоящее время Студенческая федерация парусного спорта РТ получила несколько участков акваторий у аквапарка «Ривьера» (19,7 тыс. кв. м), моста «Миллениум» (25,5 тыс. кв. м), участки у пляжа «Локомотив» ( 39 тыс. кв. м). Так и получается, что Студенческая федерация парусного спорта РТ оформляя в центре Казани множество акваторий монополизирует воду. Неужто все искренне верят, что вся эта акватория будет использоваться чисто в благотворительных целях?



Наша компания начала проводить экскурсии по Казанке от причала у «Чаши» на деревянной парусной ладье с фигурой Зиланта на носу в 2016 году и успешно работала до 2022 года. Фото: kzn.ru

Иметь возможность хотя бы руку в воду окунуть

В Казани, учитывая ее водные просторы, осталась огромная, непродуманная ниша для туризма, для услуг, связанных с отдыхом на воде. Здесь очень много воды — и Казанка, и Волга, и озера. Во всех городах, где есть водоемы, есть спуски к воде. В Петербурге на набережных каналов, на Неве — везде можно подойти к воде. А в старинных волжских городах набережные сделаны в два яруса — верхний и нижний, который располагается у самой воды. И это не случайно: человеку в городе особенно важен близкий контакт с природой, возможность если не причалить на лодке, то хотя бы окунуть в воду руку. Это очень важно, это особые ощущения, впечатления! Так чем Казань хуже Питера, Ярославля или Костромы, что у нас этого нет?

На Казанке надо развивать и прокат лодок с катамаранами, и экскурсии по воде, как в Питере. У нас пока этот вид услуг совсем не развит. А надо максимально разнообразить их спектр!

Конечно прокат лодок и катамаранов должен реализовываться строго в оборудованных местах. Так как на Казанке есть судоходство, организатор прежде всего должен обеспечить безопасность такого отдыха. Эти вопросы надо проработать с городом, надо определить места, где это возможно и будет удобно.

А что касается экскурсий, то необходимо также решить с городом вопрос с отправными точками, обеспечить туристам возможность не просто съездить на экскурсию, а еще и сойти на каком-то промежуточном причале. Причем причалы эти должны быть выполнены на высоком техническом и эстетическом уровнях, чтобы там могли комфортно расположиться в ожидании судна люди разных возрастов. Также организатор сам должен отвечать за безопасность на воде и за техническое состояние суден.

Сейчас разрабатываются проекты новых парков, и мы стараемся в этой работе участвовать — вносим свои предложения. Мы встречались с представителями городской Дирекции парков и скверов, управления архитектуры для обсуждения проблемы. Но нам поясняют, что концепции будущих парков в полном объеме еще не разработаны, поэтому нет ясности, где появятся причалы, которые нужны для развития этого вида услуг. Нам обещали, что они будут, вопрос — где именно, а это — очень важный вопрос!

На Казанке надо развивать и прокат лодок с катамаранами, и экскурсии по воде, как в Питере. Фото: предоставлено Натальей Вохминцевой

Надо выбрать точки, которые людям удобны

Чтобы отдых на воде был привлекательным для гостей Казани и горожан, прежде всего необходимо выбрать точки, которые будут им удобны. От интересов людей отталкиваться надо! Вот есть спуск к воде на левом берегу Казанки, между Ленинской и Кировской дамбами, но кто туда пойдет или поедет только ради прогулки на катамаране или ладье? Кто туда станет специально добираться, если там больше ничего нет? Поэтому пока нам интересно только правобережье Казанки — там есть и общественный транспорт, и парки, и «Чаша», и кафе — и все в шаговой доступности.

То, что задумывается для туристов, должно располагаться в туристически привлекательных местах. Во время пребывания в Казани человек должен комфортно получать услугу, а не заранее планировать, как он будет добираться вначале на транспорте, а потом пешком к причалу где-нибудь в районе пляжа «Локомотив». Аппетит приходит во время еды — все должно начинаться с «пойдем погуляем, город посмотрим», а потом в какой-то момент продолжаться: «пойдем, покатаемся», «давай посидим, перекусим».

Наталья Вохминцева