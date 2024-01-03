В Казани усилят работу по очистке тротуаров и дворов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 1 и 2 января выпало 20% месячной нормы осадков. На этом фоне руководитель исполкома города Рустем Гафаров поручил дорожным и коммунальным службам усилить работу по очистке придомовых территорий и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.

В первые дни новогодних каникул для уборки придомовых территорий выходили 1 835 дворников и до 104 единиц спецтехники.

За два дня с улиц города вывезли 7 335 тонн снега, а за весь зимний период — 363 тысячи тонн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце декабря казанцы пожаловались на нечищеные дороги и улицы. Из-за мощного снегопада на многих участках города было затруднено движение. В связи с этим горожане раскритиковали работу дорожных служб.

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Айрат Назипов