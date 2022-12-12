«Брешь» в рядах охранников-профессионалов закрыли пенсионеры и женщины

Как охранные предприятия борются с дефицитом кадров из-за частичной мобилизации и потока добровольцев на СВО

Частичная мобилизация несколько месяцев назад «обескровила» ЧОПы по всей России, но представители этого вида бизнеса в Татарстане жалуются на кадровые проблемы только на условиях анонимности, а официально уверяют, что дефицита работников у них нет. «Реальное время» — о реальной ситуации с охраной, «старении» сотрудников охранных предприятий и роли женщин в обеспечении безопасности в детских образовательных учреждениях.

Кадры ушли на «фронт»



— Начало частичной мобилизации привело к резкому дефициту кадров в российских ЧОПах, — пояснил «Реальному времени» исполнительный директор Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Игорь Михальцов.

Сотрудники многих казанских частных охранных предприятий подтверждают нехватку специалистов. Причем первые признаки дефицита кадров ЧОПы ощутили уже в начале марта — в первый месяц СВО, когда часть сотрудников записались контрактниками. А с началом мобилизации ряды охранников вновь поредели — призвали тех, кто пришел работать после службы в армии. Новых сотрудников, конечно, набирают, но не всегда с должным опытом. Впрочем, это коснулось не всех фирм.

— Никаких проблем с кадрами мы в связи с СВО и мобилизацией не почувствовали, — заверил директор казанского ЧОП «Профессионал» Алексей Царевский. — Никого из наших работников не мобилизовали, все на месте. Работать к нам приходят люди, прошедшие обучение в центрах и школах подготовки охранников — профессионалы.



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Людей с темным прошлым или слабо подготовленных, по уверениям Царевского, его предприятие на работу не принимает, да и не смогло бы: берут с лицензией и только таких, кто проверен через информационный центр МВД.

Однако Царевский добавил, что дефицит кадров в ЧОПах «всегда был и есть»:



— Люди хотят сидеть и ничего не делать, не хотят двигаться, не хотят ходить, контролировать охраняемую территорию, следить за общественным порядком, наблюдать за поведением людей. А это сейчас, в свете всяких происшествий, когда то тут, то там случаются ЧП со стрельбой, очень важно.



Казани до Ижевска далеко

На момент подготовки статьи в открытом доступе можно было насчитать более 50 вакансий в охранных организациях Казани и почти сотню вакансий в Татарстане. И во многих случаях охранникам предлагалась зарплата до 80-85 тысяч рублей. Это позволяет сделать вывод о том, что хорошие охранники у нас нынче в цене. А в цене всегда то, что в дефиците, поэтому напрашивается вывод о том, что кадровые проблемы у местных ЧОПов все же имеются.

Правда, у нас картина все-таки получше, чем в некоторых соседних регионах. К примеру, СМИ еще в марте писали, что в Ижевске взять под охрану ЧОПов все детские образовательные учреждения не позволила нехватка лицензированных охранников.

В Казани, по данным Минобрнауки РТ, под охраной находятся 100% детсадов и школ, в крупных городах — около 80%, а в целом в республике — около 60%.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Значительная часть молодых людей призывного опыта была мобилизована»

Вторую волну серьезных потерь кадров ЧОПы ощутили в сентябре. «Это случилось из-за того, что значительная часть молодых людей призывного опыта была мобилизована. Однако сейчас ситуация выправляется, она практически такая же, какой была до мобилизации», — отметил Игорь Михальцов.

При этом проблема затронула не только Татарстан, а всю Россию: «Ведь ЧОПы есть везде, услуги охраны требуются повсюду, а люди сегодня работают, не привязываясь к месту проживания. К примеру, у нас есть сотрудники и из Саратовской области, и из Ростовской». В каждой охранной фирме по-своему решают проблемы кадрового голода: где-то более успешно, где-то менее. «В нашей организации проблема дефицита кадров не стоит уже около месяца: пришли люди другого возраста — постарше».

Как повлияла такая замена специалистов на эффективность работы ЧОПов? Значит «постарше» — это слабее и с менее острой реакцией?

— Нет, на качество охранных услуг, я считаю, это не повлияло. В охрану, как правило, идут люди, которые прежде были как-то связаны с Минобороны, МВД и вышли на пенсию, либо молодые — отслужившие в армии, но не нашедшие пока свое призвание в других областях, — заверил собеседник издания.

В ЧОПах не скрывают, что дефицит сотрудников, возникший вследствие мобилизации мужчин, пришлось закрывать за счет женщин.

— Да, женщины у нас работают, но это как раз неплохо. Более того, есть такие объекты, например школы, детсады, где охранница, а не охранник смотрится более уместно — женщины более лояльны и более гармонично там смотрятся, чем мужчины. А функции свои они выполняют отлично при наличии необходимой подготовки, — убежден Михальцов.

При этом закрыть кадровую «брешь» гастарбайтерами, как принято во многих других отраслях, здесь не получится.



— По закону мы не можем нанимать охранниками гастарбайтеров. И это, возможно, правильно — мы не раз наблюдали всплески хулиганства, противоправных действий с их стороны. Но вообще-то это вопрос сложный, однозначно я на него сейчас ответить не готов — его надо изучать, — считает эксперт.

Фото: flickr.com

Возраст не помеха, помеха — отсутствие «капсулы»

Рассуждая с Михальцовым о возрасте и гендерном составе сотрудников после того, как их «отредактировали» СВО и частичная мобилизация, корреспондент напомнила о трагической ситуации в казанской гимназии №175, где на посту стоял пожилой охранник, который постарался, но не смог защитить школьников. И тут оказалось, что возраст и сила — вовсе и не главное для эффективной защиты:

— В ситуациях вроде той, что возникла в казанской гимназии №175, возраст охранника не имел бы значение — вряд ли более молодой сотрудник среагировал бы иначе, — заявил Игорь Михальцов. — Если мы хотим исключить повторение таких трагедий, мы должны исключить прямой контакт охранников на входе с теми людьми, которых они контролируют. Для них должно быть отведено какое-то специальное помещение, которое защищает от нападения — условно говоря, пуленепробиваемая капсула. Тогда в случае нападения уже не будет эффекта неожиданности, и охранник наверняка успеет правильно среагировать, то есть нажать «тревожную кнопку», вызвать подмогу, а потом уже постарается обезвредить злоумышленника. А в 175-й гимназии все случилось быстро и спонтанно: человек зашел, выстрелил и пошел дальше.

Увы, последние данные, которые обнародовала мэрия Казани, говорят об отсутствии защитных «капсул» в 20% городских школ и детсадов. На конец прошлого учебного года полноценными пунктами охраны для сотрудников ЧОП были оснащены 66 учреждений, к началу 2022-го власти обещали довести их количество до 80%.