В Казани инвалидов-ветеранов СВО вынуждают платить за парковку

Фото: Реальное время

В Казани начали штрафовать людей с ограничениями по здоровью за неоплату муниципальной парковки, если в отсутствие свободных мест для инвалидов они ставят автомобиль на пустых участках без соответствующего обозначения. Решить проблему не помог даже Конституционный совет Татарстана (преемник Конституционного суда РТ). Проверив конституционность постановления исполкома Казани о платных парковках, он выдал Госсовету, исполкому и органам МСУ рекомендации, как устранить несправедливость в отношении граждан, вынужденных пользоваться муниципальными парковками перед социально значимыми объектами. Подробности — в материале «Реального времени».

Неожиданное последствие дорожной аварии

Дважды от последствий одного и того же ДТП пострадал ветеран Афганской войны Александр Герасимов: ему предстоит ремонтировать поврежденный автомобиль и заплатить штраф, который он «заработал», когда приехал в страховую компанию оформлять документы на выплату по ОСАГО.

— Мой автомобиль повредил сосед, выезжая с парковки у нашего дома, — рассказал Герасимов «Реальному времени». — Страховая компания, где у него застрахована гражданская ответственность, находится в центре Казани, на улице Япеева. Документы на выплату по электронной почте они не принимают и мне пришлось туда поехать. На муниципальной парковке на местах для инвалидов уже стояли машины, свободными были только платные места. Поскольку раньше раза два я уже попадал в такие ситуации, когда приезжал в поликлинику, оставлял машину на платном месте и меня как инвалида не штрафовали, я припарковался на свободном участке.

Нужные бумаги удалось подписать достаточно быстро, но вскоре Герасимову пришло «письмо счастья». На административной комиссии он объяснил, почему был вынужден занять платное место, но постановление о штрафе оставили в силе.

«На муниципальной парковке на местах для инвалидов уже стояли машины, свободными были только платные места». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ветеран остался в недоумении: он же не погулять на улицу Япеева приехал — у него просто не было иной возможности оформить выплату за ДТП. Статья 15 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» обязывает чиновников обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая различные организации. Данные о его автомобиле содержатся в ГИС «Единая централизованная платформа в социальной сфере», значок на машине есть. То есть сотрудники МУП «Городское парковочное пространство» отлично знали, кому выписывают штраф. Но разбирая его «нарушение» на городской административной комиссии, сотрудники исполкома стояли на том, что бесплатно водитель с ОВЗ может ставить машину только на место для инвалидов.

— По сути, оштрафовали за то, что исполком Казани не в состоянии обеспечить меня парковочным местом для инвалидов, — рассуждает Герасимов.

Штраф в «награду» ветерану СВО

Аналогичная история произошла недавно с председателем казанского Союза ветеранов СВО инвалидом Евгением Жемковым.

— Я неоднократно бывал в таком положении: приезжаю на работу, а парковочные места для инвалидов заняты, причем стоят на них автомобили без знака «Инвалид», — рассказывает он. — В таком случае оставлял автомобиль на свободном месте, но в административной комиссии, мне объяснили, что следовало стоять на проезжей части и ждать, когда освободится место для инвалидов. И сколько я так должен ждать? А если не освободится до вечера? Мне говорят — тогда надо искать другое место для инвалидов — дальше. Я возражаю: если инвалид должен ставить машину за квартал или два от места работы и ковылять эти два квартала пешком, то о какой доступности идет речь? Тогда, говорят мне, вы должны вызвать ГАИ. Но почему я должен это делать? Почему это не делают сотрудники МКУ «Организатор городского парковочного пространства», которые эксплуатируют эти парковки, собирают плату, фиксируют нарушения?

«Если инвалид должен ставить машину за квартал или два от места работы и ковылять эти два квартала пешком, то о какой доступности идет речь? " скриншот сайта Казанского Федерального университета

Проблему платных парковок и штрафов, которые выписывают инвалидам за то, что МКУ «Организатор городского парковочного пространства» не обеспечивает их законными бесплатными местами, ветераны обсуждают все чаще — настолько она болезненна уже сейчас. По сведениям Жемкова, только количество инвалидов СВО, которые пережили ампутацию, в республике составляет около 300 человек, а в перспективе оно будет увеличиваться, говорит он, и нуждающихся в парковочных местах со временем станет больше. Это молодые ребята, которые хотят работать, жить полноценной жизнью, но у кого-то нет ноги, у кого-то руки, и автомобиль для них — необходимость, а в Казани не могут создать им нормальные условия для активной жизни, да еще и бьют рублем героев, которые себя не жалели, защищая интересы родной страны.

«Реальное время» обратилось в Исполком Казани с вопросом, почему административная комиссия штрафует инвалидов, которые не по своей вине вынуждены занимать платные места и каким образом в подобной ситуации инвалид может реализовать свое право на беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры, закрепленное в законе «О социальной защите инвалидов в РФ».

«Реальное время» обратилось в Исполком Казани с вопросом, почему административная комиссия штрафует инвалидов, которые не по своей вине вынуждены занимать платные места. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Издание также запросило информацию о суммах, собранных в 2025 году в счет платы за парковки и в качестве штрафов, а также о количестве автомобилей, незаконно припаркованных на местах для инвалидов, которые были эвакуированы либо оштрафованы. Ответ исполкома будет опубликован по получении.

«Рассмотреть, обеспечить, информировать»

31 января 2025 года Конституционный совет Республики Татарстан рассмотрел обращение юриста Теймураза Минджии и инвалида Вадима Парфенова, считающих, что расширение муниципалитетом платного парковочного пространства нарушают права граждан, в том числе — право инвалидов на доступность медицинской помощи. Парфенова трижды оштрафовали за то, что он оставлял автомобиль на платном месте возле поликлиники на улице Шмидта, поскольку все «инвалидные» места были заняты.

Парфенова трижды оштрафовали за то, что он оставлял автомобиль на платном месте возле поликлиники на улице Шмидта, поскольку все «инвалидные» места были заняты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на вопиющую, на взгляд обывателей, несправедливость штрафов в отношении инвалидов, Конституционный совет РТ признал постановление исполкома соответствующим Конституции Республики Татарстан, но выдал ряд рекомендаций чиновникам и депутатам.

Исполнительному комитету Казани, в частности, было рекомендовано:

рассмотреть вопрос о реализации законодательно установленных требований в сфере организации парковочной деятельности, в том числе в части запрета на размещение платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к социально значимым объектам;

рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о платных парковках в части увеличения законодательно установленного периода времени, когда платная парковка будет использоваться гражданами бесплатно;

обеспечить доступ должностных лиц органов местного самоуправления города Казани, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за неоплату муниципальной парковки к государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», в которой размещены сведения в отношении транспортных средств инвалидов (эта рекомендация направлена на защиту прав инвалидов, которых ошибочно — по незнанию — штрафовали за парковку на «инвалидных» местах);

информировать население о подготовке решений о создании и использовании платных парковок, в том числе об обоснованности необходимости пользования платными парковками, основных проблемах в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы за пользование парковками, дате начала пользования платными парковками, предполагаемых зонах платных парковок и т. п.

Госсовету Татарстана рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении дополнительных категорий пользователей платной парковки, которым предоставляется право бесплатного пользования платной парковкой. А Казгордуме — рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение от 18 октября 2006 года № 4-12 «О Правилах благоустройства города Казани» с целью конкретизации понятия «территорий, непосредственно прилегающих» к социально значимым объектам применительно к работе парковок.

«Ничего не изменилось»

3 марта 2025 года на официальном портале исполкома Казани появилась новость об увеличении времени бесплатной парковки «с 15 до 30 минут на муниципальных парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования (школ, детских садов, поликлиник)». Исполком сообщил, что проект запустят в качестве эксперимента на 22 участках муниципальных парковок, однако не указал адреса этих парковок. Позднее в СМИ без ссылок на источник появился список таких парковок, но официально он нигде так и не был опубликован, и действует ли это послабление сейчас — неизвестно.

При этом на официальной страничке Управления по организации деятельности административных комиссий, которая была обновлена спустя почти месяц после публикации новости об увеличении времени бесплатной парковки, сообщается: «Оплата за размещение транспортного средства должна быть произведена в течение первых 15 минут». Сведений о парковках, на которых действует иной, более лояльный порядок, здесь нет.

На странице Управления по организации деятельности административных комиссий сообщается: «Оплата за размещение транспортного средства должна быть произведена в течение первых 15 минут». скриншот сайта исполкома Казани

Теймураз Минджия сообщил «Реальному времени», что он не удовлетворен результатами рассмотрения своего обращения в Конституционный совет Татарстана.

— По сути ничего не изменилось, — сказал он. — По моим данным, на некоторых парковках около социальных объектов незначительно увеличили время, в течение которого следует оплатить парковку. Но принципиально проблема не решена!

По мнению юриста, проблема также не решается еще и потому, что штрафы за неоплаченную парковку приносят бюджету значительный доход, заместить который городским властям просто нечем.

Может, пора менять нормы?

В соответствии с законом «О социальной защите инвалидов в РФ», на каждой автомобильной стоянке для инвалидов полагается выделять не менее 10% мест. Свод правил СП 59.13330.2020 предписывает выделять для инвалидов 5% мест на стоянках вместимостью до 100 машино-мест (но не менее 1 машино-места), 5 мест +3% от общего числа мест на стоянках вместимостью 101—200 машино-мест, 8 мест + 2% от общего числа мест на стоянках вместимостью 201—500 машино-мест и 14 мест + 1% от общего числа мест на стоянках вместимостью 501 и более машино-мест.

— В результате применения этих норм мы наблюдаем странную картину у крупных торговых центров, которые вынуждены отводить под парковку для инвалидов несколько десятков машино-мест при том, что такого количества инвалидов-автовладельцев среди посетителей явно не наблюдается, — говорит инженер-проектировщик Леонид Нефедов. — При этом на муниципальных парковках, вместимость которых невелика и лишь в единичных случаях превышает 100 мест, на один квартал длиной 300—400 метров приходится одно парковочное место для инвалидов. А тот факт, что в этом квартале может быть расположено не одно учреждение, куда инвалиды вынуждены приезжать, в расчет не принимается.

При проектировании зданий с помещениями коммерческого и делового назначения парковки для будущих посетителей этих помещений не предусматриваются. Реальное время / realnoevremya.ru

Теймураз Минджия в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул: что согласно действующим нормам, при проектировании зданий с помещениями коммерческого и делового назначения парковки для будущих посетителей этих помещений вообще не предусматриваются:

— Их предусматривают только для сотрудников организаций и учреждений, а где должны парковаться посетители — это проблемы посетителей. Я сейчас иду по улице Спартаковской, где много банков. Здесь по логике вещей нужны парковки. И здесь есть платная муниципальная парковка на местном проезде — она всегда забита машинами. И проблему эту при существующем положении вещей, не меняя нормативы, решить невозможно.

Евгений Жемков говорит, что видит только один способ защитить права инвалидов и оградить их от незаслуженных штрафов — обратиться в Конституционный суд России.