«Кладбище» ветхого жилья устроили у стен госпиталя для ветеранов в Казани

Почти полгода на перекрестке улиц Исаева и Городской лежат горы строительного мусора

Фото: Максим Платонов

В редакцию «Реального времени» обратились с просьбой о помощи жители центральной части Московского района Казани, где образовалась огромная свалка строительных отходов. Горы мусора появились в начале зимы, когда в районе улиц Исаева и Городской снесли несколько аварийных домов. Их руины, облюбованные грызунами и маргинальной публикой, с тех пор так и лежат во дворах вопреки многочисленным жалобам населения и сотрудников детсадов, школы и госпиталя для ветеранов по соседству. Когда уберут это «кладбище» ветхого жилья — выясняла наша редакция.

Строительное кладбище

В районе улиц Городской и Исаева появилось «кладбище» снесенных домов. Свалка стройотходов выросла аккурат за новой высоткой на Восстания, 62, во дворе которой работает муниципальный детсад «Ягодка». Некогда уютный казанский дворик завален битым кирпичом, сгнившими балками, щебнем.



Еще год назад здесь стояли развалины трех заброшенных трехэтажек, которые также доставляли немало головной боли местным жителям. Здесь устраивала ночные посиделки молодежь, собирались бомжи. В ноябре — декабре 2020 года старые здания снесли, а их остатки — строительных отходы так никто и не вывез. К руинам позднее добавился и обычный бытовой мусор, в округе стоит невыносимый смрад. На свалку устали жаловаться ее соседи: местные жители, сотрудники ближайших соцобъектов. Сразу за мусорными отвалами — здание Межшкольного учебного комбината, неподалеку — Госпиталь для ветеранов войн.

Местная жительница Татьяна рассказывает, что окна ее квартиры выходят как раз на помойку. Чтобы не портить себе настроение, женщина круглые сутки сидит за закрытыми шторами:

— Иногда здесь полицейские с собаками дежурят, — рассказывает она. — Говорят, наркоманы закладки свои делают. Будто в гетто каком-то живем, не в Казани.

Сразу за мусорными отвалами — здание Межшкольного учебного комбината

Время от времени на свалку приходят дети. Копаются в мусорных кучах, разыскивая сомнительные сокровища, играют в догонялки. Совершенно не боятся получить травму или подцепить какую-нибудь инфекцию, сокрушаются местные жители.



— Мне кажется, трехметровые горы мусора уже никогда отсюда не исчезнут, — вздыхает одна из жильцов ближайших домов Роза. — Хорошо, что у нас дача есть. Уедем подальше от этого безобразия на все лето. Не понимаю, почему о нас забыли.

Раньше свалка была хотя бы обнесена ограждением, скорее всего, его установили во время сноса домов. Но теперь практически по всему периметру защитная сетка повалена и лежит на земле.



«Все было еще сложнее»

Исполняющая обязанности заведующего детсадом №174 Оксана Журавлева рассказала «Реальному времени», что администрация дошкольного учреждения уже обращалась с жалобой на свалку в «Открытую Казань».

— Говорят, что участок в частной собственности, надо выходить на частника, — сообщила Журавлева. — Кто нам посодействует, даже не могу сказать.

По ее словам, директор садика Ольга Грабалина, к сожалению, ныне уже покойная, держала ситуацию под контролем. Неоднократно озвучивала проблему на совещаниях.

— Все было еще сложнее, когда эти дома стояли, — призналась Журавлева. — Там жили бомжи, бегали собаки. Сейчас все разрушено, осталось вывезти мусор.

И.о. заведующего детсадом №174 Оксана Журавлева рассказала, что администрация дошкольного учреждения уже обращалась с жалобой на свалку

Кстати, на портале «Народный контроль» имеется заявка на вывоз строительных отходов с улицы Городской. Пользователь Юлия пишет: «Почему до сих пор не организована уборка? Рядом жилые дома и территория примыкает к детскому саду!». Пост создан 16 апреля текущего года, статус заявки: в работе.

Будут деньги — не будет свалки, но денег нет

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани относительно дальнейшей судьбы свалки. В пресс-службе мэрии переадресовали наши вопросы администрации Кировского и Московского районов, здесь рассказали как образовалось «кладбище» ветхого жилья и когда его смогут ликвидировать:



— В декабре 2020 года на указанной территории были снесены расселенные дома, строительные отходы частично вывезли. Для завершения их вывоза направлен запрос о выделении финансовых средств. Сроки работ будут определены после определения источника финансирования и прохождения конкурсных процедур.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РТ на просьбу прокомментировать ситуацию с экологическим ЧП для жителей микрорайона обещали дать официальный ответ позднее.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов