«Жителей ЖК «Солнечный город» и наших детей загоняют в каменное гетто!»

Обитатели спального микрорайона обвинили власти в потворстве бизнес-интересам крупных застройщиков в ущерб комфортной среде для людей

Фото: Илья Репин

Жители казанского микрорайона «Солнечный город» отчаянно просят помощи — уплотнение их комплекса жильем, необеспеченным социальной инфраструктурой, достигло, по мнению инициативной группы, критических масштабов. О расплате населения за ошибки девелоперов — острой нехватке школ, детсадов и других учреждений — «Реальное время» писало еще три года назад. Сейчас с вводом большого количества новых домов ситуация лишь усугубилась. «Нас загоняют в «каменное гетто» — возмущены жители и требуют от исполкома Казани остановить застройку микрорайона и обеспечить его всеми необходимыми для жизни социальными объектами — учебными и дошкольными заведениями, поликлиниками, парковками и дорогами. В причинах, по которым территория, которую 15 лет назад застройщик обещал сделать образцово-комфортной, превратилась в убогий «человейник», разбиралось «Реальное время».

«Не могут реализовать конституционное право»

— Вот уже на протяжении 15 лет наш микрорайон усиленно разрастается, появляются все больше новостроек, и, как следствие, количество жителей увеличивается в геометрической прогрессии... Кризисная ситуация с парковочными местами и загруженностью дорог нарастает. Вопреки мнению и воле жителей компания «Ак Барс Дом» продолжает уплотнять застройку и повышать плотность населения ЖК «Солнечный город», — сетует жительница «Солнечного города» Елена Зубарчук.

Женщина возмущена планами застройщика в 2021 году сдать еще четыре многоэтажных дома, ведь для них не предусмотрено ни одной новой школы и детского сада. «Всё, о чем говорит президент — об обучении в одну смену в школах, о повышении качества жизни, благосостояния семей и рождаемости, не реализуется на местах» — заявила она.

Елена сообщила, что жители микрорайона обращались по этому поводу к девелоперу «Ак Барс Дом», мэрию Казани, Минстрой — «с требованием прекратить бешеную и очевидно незаконную застройку микрорайона жилыми высотками без создания необходимой социальной инфраструктуры», и даже писали о нарушениях нормативных правовых актов в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться, на каком основании был изменен план застройки микрорайона. Ведь изначально, при покупке квартиры, им обещали совсем другую жизнь. Ответы из перечисленных ведомств и организаций Зубарчук назвала отписками.

Вопреки мнению и воле жителей компания «Ак Барс Дом» продолжает уплотнять застройку и повышать плотность населения ЖК «Солнечный город». Фото: Илья Репин

— Изначальный генеральный план ЖК «Солнечный город» изменился в сторону «больше жилья, меньше инфраструктуры, — утверждает она. — На участке, на котором по плану должны были быть торговый центр и парк, а рядом школа, садик — построили ЖК «Солнечный город Супер!», на единственном оставшемся незастроенном пустыре рядом [с домом на] Баки Урманче,10, собираются возвести многоэтажные дома, площадка между домами 7 и 11 (корпус 3) по улице Баки Урманче обнесена забором, и мы с тревогой ожидаем начала строительства трехэтажного торгово-офисного центра. Хотя на территории ЖК и так много офисных помещений, и большинство из них пустует. Фактически, нас — жителей ЖК «Солнечный город» и наших детей в угоду бизнес-интересам крупных застройщиков загоняют в «каменное гетто»!

Требования жителей микрорайона к городским властям Зубарчук изложила по пунктам: запретить уплотнительную застройку, решить проблему нехватки объектов социальной инфраструктуры, создать благоустроенную, комфортную среду и качественную дорожную инфраструктуру в микрорайоне, провести расследование по вопросу законности выделения в «Солнечном городе» земельных участков под точечную застройку рядом с домом №10 и между домами №№ 7 и 11, корпус 3 по улице Баки Урманче.

Жители микрорайона требуют запретить уплотнительную застройку. Фото: Илья Репин

Кроме того, жители требуют построить в микрорайоне еще одну школу и один детский сад, обеспечить микрорайон поликлиниками шаговой доступности:

— Действующая школа переполнена в два раза. Пока школьники ютятся в тесных классах по 40 человек, качество образования стремительно ухудшается. Нацпроект «Образование» не работает. Муниципальные детские сады так же переполнены. Получить для детей место в бюджетных учреждениях микрорайона вовремя успевают не все родители. Все это приводит к тому, что более 2/3 семей не могут реализовать конституционное право детей на получение доступного образования. На огромный микрорайон нет ни одного лечебно-профилактического учреждения для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому (ни взрослых, ни детских). Детей приходится возить по трем адресам — филиалы детской поликлиники, к которой прикреплен микрорайон, разбросаны по всему Приволжскому району и добраться до них с детьми очень проблематично. Количество детей, прикрепленных к данным медицинским учреждениям, зашкаливает и специалистов катастрофически не хватает.

Действующая школа переполнена, говорят жители микрорайона. Фото: yandex.ru

«Вопросы прорабатываются»

«Реальное время» направило запросы в исполком Казани и ООО «Ак Барс Дом», к которым адресованы претензии жителей «Солнечного города» — о причинах отсутствия инфраструктуры в бурно развивающемся микрорайоне. От застройщика ответа пока не поступило — по получении комментарий будет опубликован. А в исполкоме, как выяснилось, о проблеме знают.

— Сегодня на указанной территории действительно есть острая потребность в школьных местах, — подтвердили в пресс-службе Казгорисполкома. — В зоне пешеходной доступности от жилого микрорайона «Солнечный город» на пересечении улиц Р. Гареева и Уныш проектной документацией было предусмотрено размещение двух школ, каждая на 1224 места. Одна из школ введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Сейчас решается вопрос о строительстве второй школы.

Только вот вопрос этот в условиях, когда микрорайон уже практически полностью застроен, выглядит практически неразрешимым.

— По федеральным стандартам площадь территории под школу должна составлять порядка 30 000 кв. м, — пишут в исполкоме. — В самом микрорайоне «Солнечный город» свободных земельных участков, удовлетворяющих потребности по площади для размещения типовой школы, не имеется. В связи с этим в настоящее время осуществляется поиск возможности размещения школы вблизи данной территории. В частности, рассматривается вопрос строительства нетиповой школы в районе ЖК «Соловьиная роща».

В микрорайоне «Солнечный город» свободных земельных участков, удовлетворяющих потребности по площади для размещения типовой школы, не имеется, говорят в исполкоме. Фото: Максим Платонов

Это, кроме неопределенности сроков строительства, сулит проблемы для учеников: детям из «Солнечного города», которым «повезет» там учиться, придется топать до школы 1,5-2 километра, и при этом переходить две оживленные дороги.

— Также прорабатывается вопрос размещения отдельно стоящей поликлиники в пешеходной доступности от Солнечного города, — сообщают в пресс-службе исполкома. — В качестве временной меры, застройщиком предусмотрены помещения под поликлинику для взрослых (ул. Г. Ахунова, 16а) и для детей (ул. Б. Урманче, 5). В настоящее время ведутся подготовительные работы для их открытия. Для строительства поликлиники рассматриваются земельные участки на территории ЖК «Волжские просторы» (2-я очередь освоения) или на территории Фермы-2.

Сроки строительства поликлиники равно как и сроки открытия «временных» поликлиник на территории «Солнечного города» в исполкоме не называют, из чего напрашивается вывод, что ждать придется еще не один год.

В ответе исполкома на запрос «Реального времени» также упоминается, что «в микрорайоне расположены следующие учреждения образования: МБОУ «Лицей №35 — образовательный центр «Галактика», МБОУ «Многопрофильный лицей №186 — «Перспектива», дошкольное отделение МБОУ «Лицей №35–образовательный центр «Галактика»», МБДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида», МБДОУ» Детский сад №73 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения».

Однако местные жители говорят, что попасть туда невозможно. Места для детей в садиках заняты жителями густонаселенного пригорода Казани.

Первоначальный генплан микрорайона

Забытая презентация

Мы сравнили генплан микрорайона, с которым 15 лет назад на стройплощадку заходил застройщик — ООО «Солнечный город», утвержденный Казгорисполкомом в декабре 2016 года проект планировки и межевания территории микрорайона «Солнечный город», и реальную картину застройки на сегодня.

В презентационном ролике 2005 года, который до сих пор гуляет в Интернете, говорится, что в микрорайоне площадью 57 га, рассчитанном на население в 20 тыс. жителей, будет 9 жилых домов (некоторые состоят из нескольких корпусов, поэтому общее количество жилых зданий на первоначальном генплане — 21) высотой 5-22 этажа, будет две школы и три детсада. Поликлиник в нем изначально не планировалось: застройщик предложил муниципалитету купить под нее помещения по цене 60 тыс. руб. за кв. м. Отметим, что заказчиком строительства изначально выступило МВД Татарстана, которому сейчас, по мнению жителей микрорайна, стоило бы разобраться в основаниях, по которым результат строительства так сильно отличается от первоначального замысла.

Завершить строительство «Солнечного города», то есть перестать втыкать на территорию новые многоэтажки и сдать обещанные школы и детсады планировалось в 2009 году. Однако стройка запаздывала, и к концу 2016 года исполком Казани только сподобился выдать на-гора проект планировки и межевания территории микрорайона «Солнечный город», в котором почему-то оказалась отражена лишь половина микрорайона — та, что расположена северо-западнее улицы Баки Урманче, между улицей Мидхата Булатова и улицей Оренбургский Проезд, общей площадью 28,7 га. И уже только в этой части запланировали размещение восьми многоквартирных жилых домов (некоторые из которых состоят из нескольких корпусов) с общей площадью квартир 65687 кв. м.

На этой территории предусмотрели место под два детсада в общей сложности на 340 мест и, дабы формально соблюсти нормативы, будущим дошкольникам отвели еще 93 места в планирующемся к строительству садике за пределами микрорайона. Школу вовсе не предусмотрели, в проекте планировки сказано, что «обеспечение населения расчетным количеством мест в школах (377 мест) осуществляется в средней общеобразовательной школе №35 по адресу: ул. Гарифа Ахунова, д.10а».

В эту школу еще четыре года назад детей из-за нехватки мест записывали с боем. А вопрос о поликлиниках вообще остался открытым — никто и не подумал выкупать под них у застройщика площади по коммерческой цене, поэтому больным приходится тащиться на прием за тридевять земель. Особенно это «полезно» в пандемию коронавируса...

Впрочем, сегодняшняя застройка в «Солнечном городе» уже далека и от утвержденного проекта планировки. И местные жители отмечают, что вновь возводимые дома отличаются по архитектурному стилю от прежней застройки. Причем, в худшую сторону. Заложенная в нем «бомба» рванула с утроенной силой. Почему — вопрос к чиновникам из исполкомовских структур.

Сегодняшняя застройка в «Солнечном городе» уже далека и от утвержденного проекта планировки. Фото: Илья Репин

«У исполкома есть рычаги воздействия»



Принятый в этом году генплан Казани вызвал у горожан при обсуждении бурю вопросов и претензий к разработчикам, в частности, из-за нежелания иметь на территории города не обеспеченные инфраструктурой многоэтажные гетто. Руководитель группы разработчиков документа — первый замдиректора Института Генплана Москвы Олег Григорьев убеждал противников: генплан нужен, в том числе, чтобы исключить подобные перекосы. «Реальное время» обратилось к нему с вопросом о причинах, по которым идеальный по замыслу «Солнечный город» превратился в ненавистный для его жителей «человейник».

— Мне трудно судить об этом, не видя проект планировки, — заметил Григорьев, — Все перечисленные жителями микрорайона вопросы решаются на уровне подготовки проекта планировки на эту территорию. В нем должны быть указаны все поликлиники, школы с радиусами доступности, подсчитано необходимое для населения по нормативам количество мест в детсадах... Они должны быть в пределах пешеходной доступности жилых домов. Без этого проект планировки не может быть утвержден, а стройка реализована. Мы в генплане как раз устанавливали объем необходимых социальных объектов и радиусы их доступности.

— А если проект планировки не соответствует ни генплану, ни тому, что получилось в результате его реализации?

— Такого не должно быть. И, кроме того, есть еще один документ — ГПЗУ, градостроительный план земельного участка, который должен соответствовать проекту планировки, Правилам землепользования и застройки. Без ГПЗУ строительство невозможно. У исполкома есть рычаги воздействия на застройщика: управление архитектуры либо выдает ГПЗУ, либо нет.

«Застройщики идут по пути обоснования возможностей сокращения инфраструктуры»

— Безусловно, если есть проект планировки определенного микрорайона, то на определенной стадии реализации нередко отстает инфраструктурное развитие, поскольку единовременно все реализовать нельзя, — прокомментировал ситуацию в «солнечном человейнике» заслуженный архитектор РТ, экс-руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Николай Васильев. — Тут надо анализировать, что было выполнено по проекту, а что не было выполнено. И этим занимается управление архитектуры города.

По его словам, такое отставание наблюдалось всегда — «со строительством поликлиник и двадцать лет назад отставали, и больше, так развивались и Старые Горки», но сейчас встала более острая проблема:

— Другое дело — системное изменение планирования, которое идет сегодня. Сейчас уходит на задний план генеральный план города — долгосрочное планирование. Начинают оперировать понятиями типа «мастер-план» — реализация более предметных намерений. И поэтому в долгосрочной перспективе эти противоречия будут. Не всегда это здорово, и не все структуры правильно понимают свои позиции. Это следствие того, что мы уходим от советского планирования по нормативам к планированию, привязанному к конкретным инвестициям. Проектируя «Солнечный город», его авторы ориентировались на нормы, которые действовали 15 лет назад.

В итоге, считает Васильев, жители не только «Солнечного города», а всей Казани оказались в ловушке:



— Архитектор сегодня откликается на запросы застройщика, идет на поводу у того, кто его кормит. Но развивая город в количественном плане, надо же развивать и его инфраструктуру! Ввод жилья, конечно, надо увеличивать, но надо не только реализовывать эту задачу, но и догонять то, в чем мы отстали. А мы не видим пока таких проектов. Если будет продолжаться количественный рост ввода жилья без вложений в инфраструктуру, которые должны осуществлять и застройщики, и бюджет, мы получим очень разбалансированную структуру! И по транспорту: мы же уплотняем застройку и одновременно предоставляем каждому самостоятельно решать вопрос доставки детей в садик, школу. И по здравоохранению. Опасно то, что не только «Солнечный город», застройщики других жилых кварталов идут по пути обоснования возможностей сокращения инфраструктуры. Например, я уже вижу пересмотр у Речного порта в пользу более плотной застройки.

Кому выгодны «человейники» в «Солнечном городе»

Жители микрорайона адресуют свои претензии ООО «Ак Барс Дом» — именно она реализует квартиры. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», основным бенефициаром фирмы в настоящее время является казанский бизнесмен Олег Рожкин — с 19 декабря 2019 года ему принадлежит 75% ООО.



Никола Васильев считает, что жители не только «Солнечного города», а всей Казани оказались в ловушке. Фото: Максим Платонов

Выручка ООО «Ак Барс Дом» в 2019 году превысила 139,7 млн рублей, чистая прибыль — 18,3 млн. За год компания уплатила почти 11 млн налогов. А оценочная зарплата ее сотрудников в 2019-м превышала 68,6 тыс. рублей.

Рожкин также является индивидуальным предпринимателем, сфера деятельности — предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, а также покупка и продажа собственного недвижимого имущества.