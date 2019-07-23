Как «инсайд» из исполкома Казани довел до суда поставщика, следователя и адвоката

Закупка сливочного масла для Департамента продовольствия потянула на два уголовных дела

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана утвердил приговор гендиректору компании «Джунимилк» Максиму Трошину — за хищение 42,5 тонны сливочного масла он получил 3 года и 10 месяцев колонии. Как выяснило «Реальное время», по совету Трошина сторонняя фирма успела закупить тонны скоропортящегося товара под грядущий тендер исполкома, но в итоге осталась и без тендера, и без масла. А пока дело афериста шло до суда, на нем погорели еще и два коррупционера — адвокат со следователем.

Мошенник имел доступ к печатям потерпевшей фирмы



Какие связи у бизнесмена Максима Трошина имелись в казанской мэрии, силовики не выясняли. Судом установлено: гендиректор казанской фирмы «Джунимилк» сначала помог владельцам ЗАО «Новые строительные технологии» (НСТ) стать поставщиками исполкома, а затем кинул эту фирму.

Согласно вступившему в силу приговору Московского суда Казани, Трошин оказывал «НСТ» услуги по поиску контрагентов и участию в тендерах, делился планами о покупке собственного молочного завода, а осенью 2015-го сообщил со ссылкой на чиновников-инсайдеров о возможности крупно заработать за бюджетный счет. Мол, МУП «Департамент социального питания и продовольствия Казани» готовит тендер на поставку сливочного масла в упаковках по 20 кг, и надо закупаться сейчас, ведь вскоре этот товар взлетит в цене.

Для справки: За фирмой НСТ числится 49 контрактов почти на 89 млн бюджетных рублей с двумя организациями — Межрайонной налоговой инспекцией (услуги по аренде и управлению нежилым фондом на 83 млн рублей) и Департаментом соцпитания и продовольствия (поставка сгущенки, масла и рыбы на 5,96 млн). В настоящее время компания находится в процессе реорганизации, причем фирма-учредитель — ООО «Б.Ф.Консалтинг» — ликвидирована еще в декабре 2015-го.

Еще 42,5 тонны масла, как следует из приговора суда, Трошин похитил с августа по ноябрь 2016 года, представив знакомым сотрудникам складов документы с настоящими печатями и поддельной подписью гендиректора НСТ

Масло закупили и разместили на складах высокогорских фирм, которые также приискал Трошин. Однако его прогноз сбылся лишь отчасти — цена на масло поднялась, вот только Департамент решил проводить его закупку в таре по 5 кг. НСТ заявилось на этот тендер, выиграло и осуществило поставку. Однако 60 тонн, расфасованных по 20 кг остались лежать на складе. Из этой партии Трошину по договоренности с некими муниципальными чиновниками удалось реализовать для нужд бюджетных учреждений лишь 1,7 тонны.

Еще 42,5 тонны масла, как следует из приговора суда, Трошин похитил с августа по ноябрь 2016 года, представив знакомым сотрудникам складов документы с настоящими печатями и поддельной подписью гендиректора НСТ.

Лежалое масло пошло на спред

Ущерб потерпевшего ЗАО «НСТ» суд оценил в 8,1 млн рублей. Сама компания просила взыскать еще и процент за пользование чужими средствами, с этой целью и оспорила приговор суда. И получила отказ — ведь упущенная выгода учитывается лишь в гражданских спорах, а Трошина судили за преступление.

Согласно материалам дела, предельный срок годности сливочного масла не помешал гендиректору «Джунимилк» наварить на нем почти 5 млн рублей — в результате того самого скачка цен. Залежавшийся товар выкупили три фирмы для дальнейшей переработки на спреды (пищевые изделия на основе смеси растительных и животных жиров). В качестве продавца выступала компания с ООО «Альфа16», директором и учредителем которой является двоюродный племянник Трошина. Последний свидетельствовал — полностью доверял дяде и не подозревал об афере.

Покупателей масла нашел соучредитель «Джунимилка» Александр Шипков, он же гендиректор и владелец компании «Ава» (оптовая торговля продуктами, напитками, табачными изделиями). В приговоре суда он фигурирует в качестве свидетеля, однако на старте расследования допрашивался в качестве подозреваемого в масляной афере. А позже посодействовал спецоперации ФСБ и получил статус потерпевшего уже в уголовном деле о взятке.

В декабре того же года Советский суд Казани приговорил Усманова к 4 годам колонии строгого режима. Фото Юлии Косолапкиной

Следователя посадили, адвоката лишили статуса

В покушении на взятку 300 тысяч рублей в феврале 2018-го обвинили следователя казанского отдела полиции «Гвардейский», майора юстиции Марата Усманова. Именно он занимался историей неудавшегося муниципального тендера с хищением 42,5 тонны товара. В декабре того же года Советский суд Казани приговорил Усманова к 4 годам колонии строгого режима.

Суд пришел к выводу, что следователь сначала предложил потерпевшему-подозреваемому Шипкову знакомого адвоката Шамиля Хаялетдинова, а затем через него пообещал прекратить уголовное преследование владельца «Авы» за 300 тысяч рублей. Шипков обратился к силовикам и после получения денег адвоката задержали. Через родственников задержанного информация об этом дошла и до следователя Усманова, потому оперативный эксперимент с передачей денег сочли нецелесообразным.

Признавший вину частично Хаялетдинов рассказал, что на допросе Шипкова следователь Усманов «постоянно нагнетал обстановку, угрожал арестом и возбуждением еще одного дела», а наедине сообщил — может закрыть дело за 300 тысяч и предложил адвокату поделить эти деньги поровну. Сам уволенный полицейский в суде вину отрицал, объясняя, что это адвокат предложил ему половину своего гонорара за «подгон» клиента.

Шипков на старте процесса рассказывал — квалифицированной помощи от адвоката Хаялетдинова не было. Тем не менее суд сократил размер взятки на 50 тысяч рублей — гонорар защитника — и наказал Хаялетдинова условным сроком в 4 года с лишением права на тот же срок заниматься адвокатской деятельностью.

Скандальное дело о масле было передано следователям УВД Казани, в марте 2019-го дошло до приговора, а на днях — до апелляции в Верховном суде РТ.

«Суд неверно установил, что умысел на хищение масла возник еще до его приобретения, хотя все подтверждали — такой тендер Департамента питания планировался, но не состоялся», — обосновала адвокат. Фото Максима Платонова

«Это была моя обычная коммерческая деятельность»

Приговор оспорили сам Трошин и потерпевшая компания «НСТ». Интересы последней в Верховном суде республики представляли сразу два адвоката.

На изменении приговора в части квалификации настаивала защитник осужденного Наталья Фарукшина. По ее мнению, Трошин совершил не мошенничество, а самоуправство. «Суд неверно установил, что умысел на хищение масла возник еще до его приобретения, хотя все подтверждали — такой тендер Департамента питания планировался, но не состоялся», — обосновала адвокат. С ее слов, далее ее клиент лишь исполнял задачу главбуха НСТ по реализации товара, а деньги потерпевшая компания не получила лишь потому, что не предоставила оригиналы накладных в срок, вследствие чего налоговики заблокировали счет фирмы «Альфа116», через которую масло было продано для переработки.

— Доводы защиты несостоятельны, — возразил адвокат потерпевшей стороны Павел Мазуренко. — Решение о реализации масла было принято Трошиным единолично. В марте 2017 года он сообщал в НСТ, что масло в ужасном состоянии, хотя на тот момент оно уже было реализовано ИП Богачеву через «Альфу», то есть фирму, которая была фактически создана для этого родственником Трошина.

Корыстного мотива при самоуправстве быть не должно, подчеркнул Мазуренко и просил в части наказания приговор не менять. Его коллега Михаил Трофимов настаивал на увеличении размера взысканного в пользу НСТ.

Сам бизнесмен Максим Трошин заявил — хотел бы совершить преступление, подготовился бы получше и начал бы следы заметать:

— А так это была моя обычная коммерческая деятельность. Я только не смог настоять, чтобы ЗАО «НСТ» подало отчет в налоговую. Я считал — они это сделают, и оплата поступит...

«Самоуправство — да, здесь присутствует, — признал осужденный. — Я и на 20—25 млн проводил сделки с этой компанией. И вдруг я так на ровном месте возьму и обману?! Просто нелепо».

В итоге Верховный суд РТ согласился с представителем Прокуратуры РТ Антоном Савкиным и отказал в обеих жалобах на приговор.

Как выяснило «Реальное время», этот приговор для директора «Джунимилк» может стать не последним. В январе 2019-го в ГСУ МВД Татарстана возбудили новое дело по шести эпизодам мошенничества в отношении Максима Трошина и его партнера Александра Шипкова — потерпевшего из дела о взятке. Первый по новому делу сейчас под стражей, второй — под домашним арестом.