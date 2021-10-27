Мэрия Казани проиграла битву в войне за «уведенные» 10 лет назад земли в Салмачах

От любви до ненависти: всего 3 года назад мэр Ильсур Метшин «благословил» перевод под многоэтажную застройку назначение земель, за которые теперь судится с новым владельцем

Казанская мэрия решила вернуть себе три спорных земельных участка в Салмачах, фигурировавших в скандальном деле «земельной мафии», которая «увела» их по фиктивной регистрации еще 10 лет назад. Речь идет о 6 тысячах квадратных метров на улице Завойского кадастровой стоимостью 25 млн рублей, а рыночной в десятки раз больше — Арбитражный суд РТ уже запретил Росреестру регистрировать на них права до окончательного судебного решения. Ничего не вышло, и суд полностью отказал в иске. Как выяснило «Реальное время», именно эти участки фигурировали в совместной инициативе компании ООО «Анкар», их нынешнего владельца, и Комитета земельных и имущественных отношений исполкома, ныне спорящих из-за них в судах. В 2018 году они попросили Казгордуму перевести более 13 тыс. кв. м земель в Салмачах под многоэтажную застройку, и дума эту просьбу удовлетворила, а мэр Ильсур Метшин соответствующее решение подписал.

КЗИО решил вернуть спорные земельные участки в Салмачах

Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани обратился с иском к ООО «Анкар» через Арбитражный суд в 2021 году, привлекая к участию и Росреестр, который, как известно, не мешал уводу земель, но все же не попал в уголовное дело. Первой попыткой стало решение отбить у «Анкара» участок с кадастровым номером 16:50:000000:971, расположенный в Приволжском районе на территории Салмачинского Совета местного самоуправления и передать его в распоряжение КЗИО. Речь идет об участке площадью 2,5 тыс. кв. м, он расположен на ул. Академика Завойского. Участок предназначен для индивидуальной жилой застройки, а также «выращивания с/х продукции». Кадастровая стоимость участка — чуть более 3 млн рублей.

Пока суд да дело, были наложены обеспечительные меры на участок, в результате которых «Анкару» запретили продавать или передавать кому-либо его в аренду. Поводом стал как раз тот самый приговор Приволжского суда от 7 ноября 2019 года, который установил «факт незаконного приобретения права на чужое имущество», а именно участка с этим кадастровым номером, который в Росреестре был зарегистрирован как «принадлежащий на праве собственности ООО «Анкар».

Что интересно, решение суда обязан исполнять Росреестр, а не «Анкар», так как именно Росреестр по закону имеет право проводить госрегистрацию права собственности и других вещных прав и сделок с ним — теперь ведомство по решению суда не может делать этого в отношении конкретного участка в Салмачах.

Источник: rosreestr.ru

Самый дорогой участок даже по кадастру стоит 21 млн рублей

Почти следом, в июне 2021 года, КЗИО обратился в суд по еще одному земельному участку в Салмачах — на этот раз речь пошла об участке с кадастровым номером 16:50:160808:74. Согласно публичной кадастровой карте он расположен в нескольких десятках метров от прежнего участка и тоже на ул. Академика Завойского, только площадь его меньше — 1,3 тыс. кв. м, как и стоимость. Он оценен в 1,6 млн рублей, и тоже разрешен к использованию для ИЖС. Поводом стал все тот же приговор Приволжского суда, в котором был упомянут этот участок. На этот раз Арбитражный суд РТ пошел навстречу казанскому исполкому и запретил Росреестру проводить регистрацию права собственности на землю.

Наконец, в конце июня 2021 года под запрет регистрации попал и участок с кадастровым номером 16:50:000000:970, расположенный между вышеупомянутыми двумя на той же улице. Согласно публичной кадастровой карте речь идет о площади 2,5 тыс. кв. м, однако стоимость его в разы выше и составляет почти 21 млн рублей. По-видимому высокая стоимость объясняется видом разрешенного использования — «для многоквартирной застройки». По документу — это «многоквартирные дома в 6—10 этажей».

Отметим, что формально, о чем говорит и база данных публичной кадастровой карты, все три участка находятся в частной собственности с января 2014 года.

Источник: rosreestr.ru

Источник: rosreestr.ru

Исполком 2 года готовил иски, но все равно проиграл



Правоохранительные органы, начиная с 2013 года, проверяли законность образования и оформления права собственности на данные участки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани. В рамках этого Комитет земельных и имущественных отношений неоднократно предоставлял по их требованию запрашиваемую информацию.

— В результате в 2019 году Приволжский районных суд вынес решение по уголовному делу в отношении ряда лиц. Их признали виновными в совершении преступления, в приговоре перечислены 33 земельных участка, оформленных в частную собственность путем мошеннических действий, в том числе участки с кадастровыми номерами 16:50:160808:74, 16:50:000000:970 и 16:50:000000:971. С тех пор исполком Казани вел работу по сбору материалов и подготовке документации для обращения в судебные органы для того, чтобы вернуть незаконно выбывшее имущество в состав муниципальной собственности. В 2021 году поданы иски в суд, — отметили в исполкоме.

В мэрии подчеркивали — говорить о дальнейших намерениях на этих участках в настоящее время преждевременно. И действительно — Арбитражный суд в итоге отказал исполкому в удовлетворении исков. Решение еще могут обжаловать в апелляционной инстанции.

Фото: realnoevremya.ru

Эти участки фигурировали в скандальном деле о фиктивной регистрации в начале 2010-х

Учитывая, что изначально речь шла об уводе земель на 43 млн рублей, а сейчас в судах рассматриваются дела об участках на 25,6 млн рублей, исполком Казани пытается вернуть себе более 50% всей спорной земли. Впрочем, вероятность возврата даже этой доли невысока. Так и получилось.

Как еще 3 года назад писала газета «Реальное время», когда следствием был наложен арест на 32 отчужденных участка, возврат их в муниципальную собственность был проблематичен: земли прошли через третьи-четвертые руки, оказались во владении у вполне добросовестных покупателей и были застроены домами. Если бы афера была выявлена на начальном этапе, этого бы не произошло.

Напомним, права на участки в Куюках и Салмачах по фиктивным постановлениям органов самоуправления и исполкома Казани регистрировали в 2010—2012 годах даже после трех отказов, при этом оснований для преследования регистраторов не нашлось. Под суд за серию афер с захватом и перепродажей 32 «ничьих» муниципальных участков пошли пятеро человек, включая замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой», во главе с директором стройфирмы «Агава СК» Денисом Якимовым. По версии обвинения, участники выстроили схему массовой распродажи муниципальных земель в обход бюджета и по сниженным ценам: выбирали приглянувшийся свободный участок, рисовали на него подложную выписку из похозяйственной книги либо решение об отводе конца 90-х годов. Затем участок ставили на кадастровый учет, и «хозяин» шел оформлять на него права собственности по дачной амнистии. Интересно, что исполкомы Салмачей и Куюков получили статус потерпевших, их ущерб по 32 участкам эксперты оценили в 42,8 млн рублей — но за основу расчетов бралась не кадастровая, а рыночная цена.

В ноябре 2019 же года Приволжский райсуд признал всех пятерых виновными в мошенничествах и наказал Дениса Якимова 6 годами колонии общего режима, Ленара Закирова — 5 годами и 10 месяцами, наладчика станков АО «Теплоконтроль» Андрея Бойко — 4 годами. Риелтор Рустам Гасанов и безработный Руслан Хабибуллин получили условные сроки.

Однако в 2020 году приговор аннулировал Верховный суд РТ, причем по просьбам и обвинения, и адвокатов. Апелляционная инстанция Верховного суда РТ согласилась с доводами прокурорского представления в части необоснованного оправдания Якимова и Закирова по статье о легализации преступных доходов и необоснованной отмене ареста земельных участков при непогашенном ущербе муниципалитетам Пестречинского района и Казани. Другими основаниями для отмены приговора послужили аргументы защитников, ссылавшихся на завышение цены участков в ходе следствия и отсутствие доказательств причастности Закирова к хищению 18 участков. На скамью подсудимых Приволжского райсуда повторно отправили пятерых, включая топ-менеджеров двух казанских компаний.

Фото: realnoevremya.ru

Три спорных участка фигурировали в совместной инициативе «Анкара» и КЗИО по переводу земли в Салмачах под многоэтажную застройку

Что интересно, еще 3 года назад ООО «Анкар» и КЗИО исполкома действовали совместно, причем как раз в Салмачах. Мало того, в тогдашней документации упоминался и ряд спорных вышеупомянутых участков. А именно, было предложено внести изменения в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г. Казани) в отношении земельных участков кадастровый номер 16:50:000000:970 площадью 2 500 кв. м, кадастровый номер 16:50:000000:971 пл. 2 500 кв. м и кадастровый номер 16:50:160808:74 пл. 1 341 кв. м в жилом массиве Салмачи в части уменьшения зон коммунально-складской (КС), индивидуальной жилой застройки (Ж2) и увеличения зоны многоэтажной жилой застройки в 3—10 этажей (Ж4).

Сделано это было, как писала газета «Реальное время», в рамках масштабного перевода более 13 тыс. кв. м в Салмачах властями Казани «в зону под многоэтажную застройку». С соответствующим предложением «выступили ООО «Анкар», занимающееся подготовкой строительных площадей, комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани и товарищество собственников недвижимости «Завойского 25» (их дом находится рядом с переводимыми участками, — прим. ред.)».

В итоге уже 1 октября 2018 года мэр Казани Ильсур Метшин подписал решение Казанской городской думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г. Казани) в отношении земельных участков в жилом массиве Салмачи» — где через запятую упоминались именно спорные ныне земельные участки и инициаторы предложения КЗИО и ООО «Анкар».

Фото: google.com/maps

Сам «Анкар» впервые за 10 лет в 2020 году неожиданно показал прибыль

Добавим также, что Андрей Карпов, владелец и руководитель «Анкара» (вид деятельности — подготовка строительной площадки), возглавляет еще и компанию-застройщика ООО «Система». Сам же «Анкар» существует с 2010 года, и расположен как раз в Приволжском районе. Правда, 4 года — с 2016-го по 2019-й — «Анкар» фактически не вел финансовую деятельность, нулевые показатели демонстрировали выручка, коммерческие и управленческие расходы. Но при этом он задолжал другим компаниям 37 млн рублей, выплатив часть этого долга лишь в прошлом году (кредиторская задолженность снизилась до 19,6 млн рублей).

В 2020 году компания показала самую высокую прибыль за все годы существования: с нуля она выросла до 17 млн рублей (при обороте лишь в 1,8 млн). Причина таких странностей — в неожиданном появлении денежных средств в строке «прочие доходы» в размере 36 млн рублей. Формально опять же никакой деятельности компания не вела: в графах коммерческие расходы, управленческие расходы и себестоимость продаж — вновь нули.