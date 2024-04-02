Транспортный «тупик» на Сухой реке в Казани: автобусы дальше не пойдут, просьба освободить салоны

Фото: Динар Фатыхов

Сразу вдвое подорожал в марте проезд на автобусе для многих жителей Сухой Реки. Нет, очередного повышения тарифов не произошло — просто с начала марта им приходится ездить с пересадкой, потому что вместо длинного — 31 км от одного конечного пункта до другого — маршрута №37 их возят по короткому — всего 6,6 км — маршруту № 37а. Но и это ненадолго: перевозчик «сошел с дистанции» из-за нехватки водителей и будет отрабатывать «долг» по контракту лишь до конца апреля. Найдется ли после этого желающий заключить муниципальный контракт — вопрос. «Реальное время» — о транспортном тупике на Сухой реке, практике латания дыр в транспортной схеме Казани за счет пассажиров и «бодании» с прокуратурой активиста, добивающегося нормального транспортного обслуживания населения Авиастроительного района.

Отказался работать



После знаменательного признания мэра Казани Ильсура Метшина на заседании Казгордумы о «вопиющем случае» — когда на автобусном маршруте №37 «Ферма-2 — Сухая Река» из-за нехватки водителей из 18 автобусов осталось два, можно было предположить разные варианты развития событий — от обращения городских властей к правительству Татарстана ввести, наконец, брутто-контракты для казанских перевозчиков и таким образом обеспечить доходность и привлекательность этого вида бизнеса до обнародования и запуска новой транспортной схемы Казани, работа над которой, согласно заключенному городским Комитетом по транспорту госконтракту стоимостью почти 15 млн рублей, должна была быть завершена 31 декабря 2022 года. Однако исполком нашел нетривиальное решение, договорившись с перевозчиком на условиях этого самого перевозчика — 6 марта по укороченной схеме от Сухой Реки до ДК им. Ленина, включающей вместо былых 50 всего 15 остановок, запустили все те же два автобуса все того же перевозчика — ИП Гилязова. А на момент сдачи этой статьи на злосчастном урезанном маршруте находился уже лишь один автобус — второй по неизвестным причинам сошел с линии.

На отсутствие автобусов на маршруте №37 жители поселков Сухая Река и Ферма-2, а также жилкомплексов, расположенных в районе РКБ, жаловались уже давно, и поток жалоб нарастал по мере того, как автобусы сходили с маршрута. В итоге дело дошло до того, что на 59-километровом маршруте (это длина полного круга) остались всего две машины. А потом, как пояснили «Реальному времени» в Комитете по транспорту, предприниматель, с которым был заключен муниципальный контракт, и вовсе решил его разорвать:

— Предприниматель, обслуживавший маршрут №37, написал заявление — отказался работать, — сообщили «Реальному времени» в городском Комитете по транспорту. — На этот маршрут будет объявлен конкурс, но контракт с прежним перевозчиком не расторгли, и пока конкурс не проведен, в течение двух месяцев он обязан возить пассажиров по этому маршруту. Но поскольку у него нет достаточного количества водителей, чтобы Сухая Река не осталась без транспорта, нами было принято решение сократить маршрут, и теперь по нему ходят два автобуса.

10 лет падения

Однако шансы на то, что перевозчики захотят участвовать в конкурсе на 37-й маршрут, близки к нулю. За последние годы количество желающих работать в сфере общественного транспорта предпринимателей неуклонно сокращается. Не помогают даже стабильно «выбиваемые» перевозчиками повышения тарифа на проезд, поскольку компенсировать выпадающие доходы от перевозки льготников пытаются за счет малочисленной части пассажиров, оплачивающих проезд наличными и банковскими картами. А учитывая, что многие кондукторы в сложившихся обстоятельствах предпочитают проносить наличку мимо кассы, делая платящим живыми деньгами пассажирам «скидку» и не выдавая билеты (на сленге перевозчиков это называется «чумара»), рост тарифов ведет к дальнейшему падению доходов перевозчиков. Как сообщил на пресс-конференции в декабре мэр Казани Ильсур Метшин, из 14 городских перевозчиков на автобусных маршрутах к концу 2023 года остались работать лишь шесть.

Эта проблема возникла не вчера — ей более 10 лет. Сошедший с маршрута №37 индивидуальный предприниматель Роберт Гилязов когда-то руководил и владел ООО «ИТЦ», обслуживавшим ряд казанских маршрутов. В 2013 году «Хайгер», принадлежавший этой компании, влетел на скорости на тротуар на остановке на улице Гаврилова. Под его колесами погибло три человека, еще шесть получили травмы. За рулем был 48-летний гастарбайтер из Киргизии. И уже тогда в автопарках остро стоял кадровый вопрос — иначе бы Угулбек Азимов, который, по данным ГИБДД, имел в «анамнезе» не один штраф и лишение прав за оставление места ДТП, вряд ли бы оказался за рулем «красного дракона».

Как свидетельствует сервис «СПАРК», спустя три года после этого ДТП — в 2016 году, ООО «ИТЦ» было «слито» в офшор — его собственником стала зарегистрированная на Сейшелах «Антредо Корпорейшн». В 2020-м эта компания была исключена из ЕГРЮЛ как недействующая, а ее директор вскоре вышел на рынок муниципальных перевозок уже как индивидуальный предприниматель. «Реальное время» направило Роберту Гилязову запрос о причинах, по которым он уходит с рынка муниципальных пассажирских перевозок, на котором работал с 2005 года. Ответ будет опубликован по получении.



Остается добавить, что автобусом, который повернул на красный со второго ряда на перекрестке Ибрагимова — Восстания и совершил столкновение с летевшей на запрещающий же сигнал светофора «Хондой» 23 марта 2024 года, также управлял гастарбайтер из Киргизии. В результате погиб нарушивший ПДД водитель легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело, водитель автобуса, рисковавший жизнями пассажиров, задержан. А кто займет освободившееся место за рулем автобуса, можно не гадать — очередь из квалифицированных и законопослушных водителей на улице не стоит.

Последний водитель



Впрочем, даже если и найдется перевозчик, готовый взять на обслуживание злосчастный маршрут №37, не факт, что история вскоре не повторится. Ведь ИП Гилязов отказался работать даже не потому, что у него нет автобусов, а потому, что ему некого посадить за руль, и эта ситуация характерна для всех подобных предприятий. Желающих водить автобусы днем с огнем не сыщешь, а те, кто еще соглашается на эту работу, потом вынуждены судиться с работодателем, как, например, водитель МУП «ПАТП-2» Азат Ахметзянов, обслуживавший маршрут №49.

Азат Ахметзянов в 2023 году был вынужден обратиться в Советский райсуд с иском о признании незаконными действий работодателя по выплате заработной платы без учета фактически отработанного времени, указании в трудовом договоре продолжительности рабочей недели, возложении на работодателя обязанности установить суммированный учет рабочего времени, произвести перерасчет заработной платы и оплаты отпусков, а также о взыскании компенсации морального вреда. Дело закончилось в декабре 2023 года заключением мирового соглашения между работником и работодателем, но самое интересное не это. Самое интересное, что на этом маршруте работал один-единственный автобус, и когда в ноябре 2023 года его единственный водитель ушел на больничный, он попросту перестал курсировать.

Общая протяженность автобусного маршрута №49 — 42 км, это полный круг от станции Лагерная до улицы Журналистов и обратно. Когда его вводили, установили интервал движения — 7—14 минут в зависимости от времени суток. При наличии одной машины на линии ждать его бессмысленно — неудивительно, что он нерентабелен, и именно на это обстоятельство ссылаются в исполкоме, объясняя, почему вместо 15 автобусов там ходит один. И получается замкнутый круг: автобусов нет, так как маршрут нерентабелен. А маршрут нерентабелен, потому что автобусов нет.



«Просим вернуть»

Соломоново решение: временно — до завершения конкурса — отрезать от маршрута №37 две трети пути, «закольцевав» его на ДК им. Ленина в Соцгороде, позволило сократить интервал его движения и время ожидания, но крепко ударило по карману его пассажиров. Жители поселка жалуются во все инстанции, требуя вернуть прежний маршрут.

— Раньше я добиралась на работу на одном автобусе, а теперь — с пересадкой, сын-школьник ездил в спортивную секцию на одном автобусе, а теперь — с пересадкой. Расходы на транспорт в семье выросли вдвое, раньше у нас с ним уходило 3—3,5 тысячи рублей в месяц, а сейчас — 6—7 тысяч. А я ращу сына одна, без мужа, и у нас каждый рубль на счету, — рассказала «Реальному времени Халима С. — Муниципалитет скупится — не хочет вводить дешевые проездные для школьников и не может обеспечить нормальную работу транспорта в городе, а проблему, по сути, решил за наш счет и за счет наших детей. Как только чиновникам не стыдно!

В городском Комитете по транспорту на вопрос «Реального времени», не предусмотрены ли хотя бы на таких вот, сокращенных волевым решением муниципалитета маршрутах какие-то льготы по оплате проезда пассажирам при вынужденной пересадке на другой автобус, ответили отрицательно.

«Просим вернуть автобус №37, — написала в «Народный контроль РТ» Ольга С. — Из района ЖК «Соловьиная роща» и «Сказочный лес», от РКБ нет возможности без пересадок доехать до центра города!» Ее тоже не устраивает необходимость дважды платить за проезд по одному автобусному маршруту.

Пока на эти просьбы ответов нет, кроме одного, не слишком обнадеживающего. На одну из жалоб в «Народный контроль РТ» на плохую работу автобуса №37 в феврале 2024 года городской Комитет по транспорту ответил: «На основании комплексного обследования пассажиропотоков на всех видах городского пассажирского транспорта и с учетом предложений жителей, поступивших в исполнительный комитет г. Казани, ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» разработаны три варианта оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта Казани. Для улучшения транспортного обслуживания жителей жилого массива Сухая Река в одном из вариантов разработчиком предложено сокращение схемы движения маршрута №37 до станции метрополитена «Авиастроительная». После проведения необходимых расчетов будет принято решение об организации движения данного маршрута».

Временное сокращение маршрута уже произошло, и есть основания предполагать, что впоследствии оно будет переведено в ранг постоянного. Ведь жалобы казанцев на не соответствующую качеству дороговизну проезда на общественном транспорте еще ни разу не сподвигли муниципалитет сделать проезд более доступным.

Вторая попытка прокуратуры

Казанский активист, представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов в феврале 2024 года обратился в прокуратуру с жалобой на то, что муниципалитет не может обеспечить нормальную работу автобусного маршрута №37. В марте ему пришел ответ из прокуратуры Ново-Савиновского района: «Установлено, что с 05.03.2024 автобусный маршрут №37 «Жилой массив «Ферма-2 — жилой массив Сухая Река» Гилязовым Р.А. не обслуживается. 06.03.2024 введен новый маршрут №37а от жилого массива Сухая Река до остановочного пункта «КДК им. Ленина». Согласно контракту, на линию выходят два автобуса большой вместимости».

— Согласно какому контракту? Кто его заключит и на каком основании? — удивился Золотов. — И главное, при чем тут сокращенный маршрут №37а? Люди просили увеличить [количество] автобусов на маршруте, а они урезали маршрут и оставили те же два. Я написал в прокуратуру про маршрут №37, который не имели права отменить, просил разобраться, на каком это было сделано основании, принять меры в отношении Комитета по транспорту, исполкома в связи с бездействием их сотрудников в плане организации нормального транспортного обслуживания населения.

Попытки Золотова узнать у авторов ответ, почему они ведут переписку в стиле старой репризы Аркадия Райкина «Они нам про насосы, а мы им про колеса» имели нулевой результат. Да и немудрено: по единственному телефону Ново-Савиновской прокуратуры трубку «снимает» факс, а указанный исполнителем М.Н. Гилязовым внутренний номер ни утром, ни днем, ни к вечеру не откликается.

После повторного обращения Золотова — уже в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие местных прокуроров — его обращение о несогласии с ответом заместителя прокурора Ново-Савиновского района Казани Игоря Плющева было направлено в прокуратуру Казани. И в городской прокуратуре доводы Золотова нашли подтверждение. «Руководителю исполнительного комитета муниципального образования Казани внесено представление об устранении нарушений и принятии мер к их дальнейшему недопущению», — сообщили ему 26 марта.

«Нужно что-то решать»

А Казгорисполком, который уже много лет неслабо зарабатывает на платных парковках для автомобилистов, не желающих часами ждать автобуса, не может наскрести деньги на нормальную организацию пассажирских перевозок, зато потратил почти 15 миллионов рублей на разработку новой схемы практически уже развалившегося общественного транспорта.

В 2022 году Комитет по транспорту исполкома Казани заключил контракт на разработку проекта оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта стоимостью 11 млн рублей с петербургским ООО «Дорнадзор». Однако этот контракт «по обоюдному согласию» вскоре был расторгнут, а работы были поручены второму участнику конкурса — московскому ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», и стоимость контракта выросла до 14,95 млн рублей. Работы были оплачены, на 12 декабря 2022 года контракт официально был исполнен, однако оптимизированная схема не только не заработала, но и вообще не была обнародована.

А действующая транспортная схема Казани, можно считать, уже «убита». Если в прошлом речь шла прежде всего о старении автопарка — возраст автобусов муниципальных перевозчиков стал серьезным препятствием для участия в новых конкурсах муниципалитета, то на сегодня к проблеме износа техники добавилось обострение кадрового голода.



— Нынешняя ситуация с тарифами не позволяет привлекать сотрудников даже из Средней Азии, — признал мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции в декабре 2023 года. — Выход на линию транспорта ограничен количеством водителей. Нужно что-то решать… Это случай, когда каждый месяц непринятых решений отталкивает нас назад.

Слова прозвучали — а решения так и не были приняты. Будем ходить пешком?