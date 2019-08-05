Зачем в школьных столовых Казани установят барные стойки и диваны?

На первых порах обновят пищеблоки 38 учебных заведений — они заработают в формате школьных ресторанов

Фото: Дарья Турцева

Школьные обеды в новом учебном году не подорожают, заверили журналистов в мэрии Казани. Организации школьного питания сегодня посвятили большую часть времени на «деловом понедельнике». Еще один плюс: в 38 школах обновят столовые — 250 млн рублей власти потратят на создание «школьных ресторанов» с диванами, барными стойками и пропагандой здорового питания. Второй резонансной темой обсуждения стали итоги публичного обсуждения генплана города. Казанцам пообещали рыночную цену за земли и дома, попавшие в зону строительства предлагаемых документом дорог. В развитии города необходимо заранее закладывать возможности для транспортного сообщения, поскольку количество машин год от года растет, как и намерения застройщиков использовать пустующие территории, оправдывал ситуацию своеобразной игрой на опережение с девелоперами градоначальник.

Шквал вопросов по дорогам

Общественные обсуждения нового проекта генплана Казани начались в прошлый понедельник. Каждый собственник жилья или участка мог, оформив учетную запись ЕСИА и статус участника слушаний, оставить предложения и замечания по проекту генплана в информационной системе. В онлайн-режиме обсуждения проводились впервые, напомнила начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина.

По ее словам, больше всего вопросов касалось проектируемых дорог и проездов в поселки Салмачи, Вознесенское, Дербышки, также дороги-дублера Горьковского шоссе. Много вопросов возникло по планируемой застройке берега Казанки вдоль улицы Гаврилова, по зоне минимально допустимых расстояний от магистральных газопроводов, по зонам ограничений вертолетного и авиационного заводов.

— Основной вопрос, с которым прежде всего подходили жители: «к какой функциональной зоне относится мой участок», «какова перспектива развития данной территории», — пояснила Дябилкина.

В онлайн-режиме обсуждения проводились впервые, напомнила начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Ирина Дябилкина. Фото kzn.ru

Всего было подано 2045 предложений и замечаний по проекту, из них 37 отклонено: «Соответственно, принято к рассмотрению и войдет в протокол и заключение по итогам общественных обсуждений проекта 2009 <…>. 76% предложений и замечаний подали в электронном виде».

29 августа заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани на портале мэрии. Каждый участник в личном кабинете сможет увидеть, принято его предложение или нет, а если его отклонили, узнает обоснование, пообещала чиновница.

Лично предложения и пожелания по проекту оставили 500 человек. За консультацией обратились 323 казанца.

Разработчикам генплана поступило 405 вопросов, из них восемь были отклонены — эти заявители не имели статуса участника общественных обсуждений. По остальным вопросам в установленном порядке в течение суток были даны ответы, отчиталась глава УАиГ: «Не было ни одного отклонения в связи с некорректной формой вопросов или предложений и замечаний.

«Точки кипения»

«На каждый вопрос, предложение будут ответы. Это ориентир для нашей совместной деятельности, но на периферии несколько точек кипения образовалось. Это можно понять, никто не хочет изменений — человек так устроен», — отреагировал мэр Казани Ильсур Метшин на недовольство жителей поселков на окраинах города.

В генплане 1969 года было заложено Казанское кольцо, и только через 50 лет нашлись возможности его реализовать, добавил мэр. Фото kzn.ru

Градоначальник еще раз подчеркнул необходимость предлагаемых генпланом дорожно-транспортных решений с учетом того, как разрастается столица республики: «Студенты прибывают не только со всего Татарстана — теперь уже со всей России». Напомнил и о росте количества автомобилей. С 2006 года, по его словам, когда мэр приступил к своим обязанностям, в Казани было 180 тыс. машин:

— Сейчас 430 тысяч. Они по воздуху, к сожалению, пока не летают. Это автомашины не жителей Кирова, Уфы или Самары — наших жителей. Мы как власть обязаны формировать транспортную систему, оставлять коридоры. Не в один день эти вопросы решаются.

В генплане 1969 года было заложено Казанское кольцо, и только через 50 лет нашлись возможности его реализовать, добавил мэр: «То же самое будет с другими коридорами — не все они будут реализованы даже к окончанию действия этого генплана, но коридоры, красные линии мы обязаны оставить, чтобы там не появились 9-этажки, торговые центры или какие-то объекты другого назначения — мы ответственны перед завтрашним днем нашего города».

Каждому собственнику земельного участка или жилого дома, которые попали под снос в предлагаемой зоне этих коридоров, градоначальник пообещал «справедливую рыночную компенсацию»: «[Она] позволит соблюсти все частные права и частную собственность и приобрести на эти средства другой соразмерный или земельный участок, или жилой дом. Поэтому продолжаем эту работу».

Как рассказала Мухамедшина журналистам, основной проблемой была температура подачи блюд, связанная с нехваткой посадочных мест: чтобы дети быстрее поели, им накрывают заранее. Фото Дарьи Турцевой

Школьные рестораны

Еще одной темой обсуждения стала организация школьного питания. К 1 сентября в Казани появятся 38 школьных ресторанов, из которых 36 — переоборудованные столовые, которые выбрали по итогам совещания с мэром. На их модернизацию потратили почти 190 млн рублей (170 млн из городского бюджета и 19,4 от Департамента продовольствия). Остальные два ресторана появятся в ЖК «Весна» и по улице Гареева, рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Пока проводятся замена инженерных сетей и отделочные работы.

Как рассказала Мухамедшина журналистам, основной проблемой была температура подачи блюд, связанная с нехваткой посадочных мест: чтобы дети быстрее поели, им накрывают заранее. «Если даже на пять минут задержится ребенка, еда уже холодная». Где возможно, вводят гибкий график перемен.

«Посидеть в более комфортной для детей обстановке. <…> В школе нет места даже для того, чтобы уроки делать, поболтать с одноклассниками, а барная стойка, диванчик, красивые стулья, красивые шторы, постеры с пропагандой здорового питания — это прежде всего атмосфера, где ребенок мог бы себя чувствовать более комфортно».

Стоимость школьного питания не изменится, уверила Мухамедшина, при этом помимо цен в интервале 64—94 рубля появится дополнительный вид горячего питания за 45 рублей: «Это либо горячее второе блюдо на выбор ребенка, либо суп и выпечка».

Чтобы снизить дефицит посадочных мест, там, где это позволяют возможности школы, увеличивается площадь обеденного зала. Будет закупаться новая мебель (департамент выделил на это почти 15 млн рублей) — барные стойки и столы трех размеров. За счет этого число посадочных мест увеличится на 1544 — по 36 школам было 5458, станет 7002. В новых школах появятся еще 930 мест. При этом журналистам спикер призналась, что дефицит все равно остается, еще у 12 школ есть острая необходимость в местах — здесь другой возможности решить проблему, кроме пристройки, нет.