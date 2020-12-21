Мэрия Казани подложила «прокладку» между елочными продавцами и покупателями

Расставлять торговцев, выгонять нелегалов и убирать непроданное 31 декабря будут сотрудники ОАО «Московский рынок»

Сегодня в Казани официально открываются новогодние елочные базары. В этом году исполком города по-новому подошел к вопросу их организации. Чиновники, которым из года в год не удавалось продать арендаторам все торговые площадки, решили не мелочиться и заключить договор с единым оператором, который сам расставит по имеющимся в городе 100 торговым местам предпринимателей с полуживым товаром. При этом с оператора было решено не брать арендную плату в городской бюджет — места отдали в обмен на определенные обязательства. О том, почему муниципалитет «разбазарил» елочные базары, что считает своей главной задачей гендиректор победившего в конкурсе ОАО «Московский рынок» и почем на казанский рынок будут поставлять ели лесники, — в материале «Реального времени».

Непроданное место не бывает пусто



Ежегодная организация елочных базаров давно стала головной болью для сотрудников городского исполкома: на электронные аукционы, которые ежегодно проводятся на сайте sale.zakazrf.ru, заявители не торопятся. К примеру, в прошлом, 2019 году из трех десятков аукционов (на каждое отведенное для елочных базаров) 25 не состоялись, а остальные ушли по начальной цене — желающих прибавить хоть копейку не нашлось. При этом ни одного елочного базара (их места определены давно и много лет остаются неизменными) не пустовало. Елками торговали и татарстанцы, и жители Марий Эл и Кировской области, и предприниматели родом из Средней Азии или Кавказа.



Торговцы небезосновательно не нашли ответов на достаточно очевидные вопросы. Зачем проходить муторную процедуру регистрации на электронной площадке? Зачем платить установленный городом тариф за торговлю в мягко говоря не очень приспособленном для этого месте? С какой стати «отстегивать» дань оператору электронной площадки в виде 1% от стоимости тендера за участие и еще 1% за победу?

Помучавшись и толком ничего, кроме гор елового мусора, не заработав, в этом году исполком Казани решил сменить тактику и провел один конкурс по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани — и отдал все места одной компании. На участие в нем заявились ОАО «Московский рынок», казанское ООО «Жорж», индивидуальный предприниматель Виталий Петров из марийской деревни Чодраял и марийская же предпринимательница из поселка Силикатный Ирина Небогатикова.

В этом году исполком Казани решил сменить тактику и провел один конкурс по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани. Фото Романа Хасаева

«Цели создать единого оператора не было»

— В 2019 году в дни массовой продажи новогодних елок Комитетом потребительского рынка города Казани был проведен мониторинг городских улиц, — сообщили в исполкоме Казани в ответ на запрос «Реального времени» о причинах, по которым право торговать на елочных базарах продали оптом. — Выяснилось, что помимо законных мест елки реализуются еще в 15 точках на незаконной основе, большинство из которых было выставлено на аукцион, но не реализовано. Из 18 выставленных мест было реализовано всего 5. Помимо несанкционированной торговли, предприниматели оставляли после себя нереализованный товар, ветки и прочий мусор в местах незаконной торговли, захламляли территорию. Поэтому Исполком Казани принял решение в текущем году организовать елочные базары по типу ярмарок, без взимания платы в бюджет города. Это позволило создать большее количество торговых мест.

В исполкоме говорят, что главным на этом специфическом конкурсе стало требование содержать торговую площадку «в надлежащем состоянии и привести территорию в первоначальный вид после завершения продаж». И уверяют, что на конкурсную процедуру «мог заявиться любой желающий (юридическое лицо или ИП)».

— Каждое место было обособленным лотом, — заверили в исполкоме, несмотря на то, что в опубликованном по итогам конкурса протоколе указано наименование конкурса — «Конкурс по определению оператора ярмарки на территории муниципального образования города Казани». — Параметры конкурса не предусматривали объединение мест в единый лот, с целью создания единого оператора.

На вопрос «Реального времени», не приведет ли монопольная прослойка в виде оператора, которая возникла теперь между продавцом и покупателем, к росту розничных цен на елки, в исполкоме заявили:

— Право организации елочной торговли предоставляется на безвозмездной основе, следовательно, появление дополнительного лица в продаже елок не скажется на цене продажи потребителю.

Однако уточнили:

— Оператор может реализовать отдельные точки предпринимателям за плату, указанную в его конкурсной документации, а также вправе самостоятельно торговать елками. Средства, вырученные от аренды точек, будут использованы оператором, в том числе для обустройства мест торговли, их содержания и уборки.

В исполкоме говорят, что главным на этом специфическом конкурсе стало требование содержать торговую площадку в надлежащем состоянии. Фото kzn.ru

Знакомые все лица

Проигравшие в этом году предприниматели — из числа тех, кто традиционно старается выкупить право торговать елками в Казани. Марийские ипэшники Ирина Небогатикова и Виталий Петров из года в год участвовали в конкурсах на право торговать елками в Казани. В борьбе за право стать операторами отдельных площадок они проиграли ОАО «Московский рынок», в частности, еще и потому, что собирались брать плату с торговцев: Петров — по 10 тыс. рублей, Небогатикова — по 5 тыс. «Московский рынок» изначально указал, что на 11 точках будет брать с торговцев по 10 тыс. за место, а на остальных, включая все точки, на которые претендовали соперники, платы брать не будет.

А что касается ООО «Жорж», которое объявило, что с торговцев хочет брать по 3 тыс. за место, то это вообще очень интересное предприятие. Оно зарегистрировано в квартире жилого дома на улице Седова на имя Иванова Игоря Владимировича и, по данным «Спарк-Интерфакс», состоит из одного сотрудника. За последний год фирма не заработала ни копейки. В 2019 году в «елочных» аукционах участвовала компания «Жорж и я», зарегистрированная по тому же адресу Ивановой Татьяной Владимировной (она же — единственный сотрудник), и даже выиграла право торговать по адресу Проспект Победы, 56. Обе эти компании, кроме адреса, неординарного названия и недолгого срока работы на рынке, объединяет бухгалтерская отчетность с нулевыми показателями.

Собственник ООО «Жорж» претендовал, по сути, только на одну торговую точку вместимостью пять торговых мест — на улице Зорге, рядом с домом №72, напротив Приволжского рынка, у входа в метро. ИП Петров — на елочные базары на улице Адоратского (перед поликлиникой №2, на углу Адоратского и Ямашева, у торгового комплекса «Имера») и на улице Декабристов (перед «тюбетейкой» — рядом с Московским рынком). А ИП Небогатикова претендовала лишь на базарчик на улице Чехова — у Чеховского рынка.

Все они по баллам всухую проиграли ОАО «Московский рынок», которому в отличие от мелких частников зачли «опыт ярмарочной деятельности» и готовность за свой счет оборудовать торговые места павильонами.

Не выгоды ради, а порядка для?

Гендиректор ОАО «Московский рынок» Олег Крюченков сообщил «Реальному времени», что самостоятельно осуществлять торговлю предприятие изначально не планировало . А его задача состоит в том, чтобы расставить по местам торговцев-субарендаторов и обеспечить порядок: в частности, не допустить присутствия на рынке нелегальных торговцев елками — тех, у кого нет на товар документов, доказывающих законность его происхождения. Еще одна задача — обеспечить чистоту территории.

— Мы, если надо, будем работать ночью 31 декабря, но к утру 1 января на местах торговли не останется ни мусора, ни брошенных деревьев.



— А на какие средства будете убирать, из чего станете платить рабочим, за вывоз и утилизацию отходов?

— Ну мы же имеем право брать арендную плату с торговцев.

По словам Крюченкова, на часть торговых мест уже нашлись арендаторы, а часть остается незанятой, и он готов их предоставить всем желающим, включая обойденных им соперников по конкурсу.

«Он выиграл ответственность»

«Реальное время» обратилось к генеральному директору Агентства по государственному заказу Татарстана Якову Геллеру с просьбой прокомментировать новшество на торгах по елочным базарам: предложить все площадки единым лотом.

— Любая продажа и любая закупка должна осуществляться способом, который имеет три характеристики: равнодоступность, анонимность и электронность. Если эти три принципа соблюдаются, то все равны, и не имеет значения, кто выиграет и каким способом. Хотя, конечно, лучше каждое место разыгрывать, потому что есть такой принцип: на рынке должно быть много мелких поставщиков и много мелких покупателей.

Именно так, по мнению Геллера, может быть обеспечена реальная конкуренция, которая выгодна в конечном счете и покупателям товара.

С другой стороны, заметил он, «тот, кто хотел, принял участие в конкурсе и выиграл», и это тоже неплохо, если из года в год не находится на эти места желающих, а елки потом продают, то лучше пусть будет единый оператор елочных базаров: «Ведь что на самом деле выиграл оператор елочных базаров? Он выиграл ответственность за использование этих мест».

Красота стоит денег, а псевдоэкологичность — нет

Как рассказал «Реальному времени» руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество» Ильнур Кашафеев, татарстанские лесхозы поставят для новогодних базаров всего 9 500 елок. Пригородное лесничество, в частности, 535 штук. Эти ели, как обычно, будут срублены не в лесу, а на плантациях в питомниках и зонах отчуждения под линиями электропередач, которые в любом случае по нормам надо «зачищать» от высокой растительности.

Татарстанские ели, по словам Кашафеева, заготавливают в малом количестве, поскольку они плохо продаются — не выдерживают конкуренции с более красивыми сестрами из Кировской области и Марий Эл. А отпускные цены на наши елки и сосны достаточно высокие: на метровые — 400 рублей, на двухметровые — 500, ну и так далее. Цены на породистые голубые елочки начинаются вообще от 1200 рублей.

В разговоре с «Реальным временем» Кашафеев дал дельный совет покупателям новогодних елок:

— Не надо вестись на маркетинговые уловки и покупать дорогущие «экологичные» ели в горшках! Это деньги на ветер, я ответственно заявляю, что такая ель не выживет, высаживать ее весной нет смысла!

Оказалось, в Пригородном лесничестве несколько лет назад проводили эксперимент по использованию таких якобы экологичных новогодних елей, причем не в горшках их поставляли, а в «огромных тяжеленных ящиках с большим комом земли». И эти елки засохли: сказалось нарушение естественного природного цикла, когда елки в тепле «проснулись», а потом снова замерзли, и нехватка питательных веществ (что такое для лесной красавицы горшок, пусть даже и большой?). И акции по сбору после новогодних праздников и якобы «высадке» елок обратно в лес, которые проводили некоторые торговые сети, по словам лесника, не более чем промоход, рассчитанный на малоосведомленных в деле разведения лесных деревьев, но искренне озабоченных проблемами экологии граждан.

Ну а елочные базары, где продают одноразовые натуральные елки без маркетинговых подвохов, открываются сегодня, в понедельник, 21 декабря.