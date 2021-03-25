«Едут под знак ограничения, зная это»: большегрузы заполонили центр Казани

Ни штрафы, ни возмущение автовладельцев не пугают водителей грузовиков, устраивающих пробки и ДТП в центре Казани

Фото: Максим Платонов

С осени прошлого года казанцы стали замечать грузовые фуры на центральных улицах города. Автовладельцы возмущены тем, как крупногабаритный транспорт ускоряет разрушение дорог, загрязняет окружающую среду, нарушает уровень шума для жителей придорожных многоэтажек и препятствует проезду легкового и общественного транспорта. Проблему признают и в мэрии Казани: с начала зимы большегрузы усугубили и без того непростую транспортную ситуацию в центре города, периодически провоцируя 9-балльные пробки и становясь участниками крупных ДТП. С начала этого года за нарушение запрета на въезд оштрафовали почти тысячу водителей, выяснило «Реальное время». Но штрафы никого не пугают, отмечают в ГИБДД республики.

«Попробуйте проехать за этими «коптилками»

Большегрузы жители Казани периодически видят на центральных улицах города средь бела дня, например, на улицах Вишневского и Ершова, рассказывают читатели «Реального времени». Причем в последние месяцы крупногабаритный транспорт, для которого, казалось бы, должны действовать ограничения на въезд в город, стал появляться на улицах столицы Татарстана даже чаще. На днях на странице «Казань Онлайн» социальной сети «ВКонтакте» казанцы попросили власти города обратить внимание на проблему большегрузов в столице Татарстана (орфография сохранена):

«Уважаемые власти города, добрый день! Обратите внимание на большегрузный транспорт, а именно мусоровозы, самосвалы и тд, которые коптят хуже паровозов, передвигаются по центральным улицам нашего красивого города! От такого транспорта страдают, думаю все. Я не говорю про все большегрузы, но такие Авто курсируют по городу, и очень сильно загрязняют атмосферу!!! Каким образом, такие автомобили проходят технический осмотр или на это просто закрывают глаза? Такие Авто надо убирать с улиц города».

На форуме разгорелся спор. Кто-то из собеседников обвинил автора поста в излишних претензиях к крупногабаритному транспорту, который приносит и пользу, вывозит мусор, доставляет товары и стройматериалы:

— У автора фамилия не Тунберг?

— А как тогда вывозить мусор? Возить стройматериалы? Доставлять продукты в магазины? Курьерами из «Яндекса?» — поинтересовались в обсуждении.

Казанцы понимают, что если запретить совсем большегрузы в городе, то вместо одного крупногабаритного автомобиля будут ездить несколько «ГАЗелей». Загрязнять атмосферу они будут еще сильнее, удлинят пробки. Подорожают услуги на доставку стройматериалов и товаров, тем более «мусоровоз не просто катается, он «какбэ мусор собирает», заметили в чате. Один из участников беседы напомнил, что «большинство большегрузов экологичнее легковых автомобилей. К коммерческой грузовой технике предъявляются более жесткие экологические стандарты».

Кто-то из собеседников обвинил автора поста в излишних претензиях к крупногабаритному транспорту, который приносит и пользу, — вывозит мусор, доставляет товары и стройматериалы. Фото: Олег Тихонов

— Имеются в виду старые коптилки которые едут по городу и коптят, есть хорошие мусоровозы которые не выбрасывают гадость в атмосферу! Попробуйте поехать вслед за таким авто, и все ощутите сами..., — уточнил другой казанец.

— Согласен.. КАМАЗы, те еще свиньи, их давно пора убрать с улиц города… мало того, что коптят, так еще и выхлопные трубы расположены аккурат на уровне окна легкового автомобиля… И стоит такое «чудо» в пробке рядом с тобой подгазовывает в +27…», — добавил еще один автолюбитель.

— Мало того что они сами коптят и воняют так еще и сколько мусора от них сыпется на дорогу пока они едут. Каждое утро из Азино в сторону Аделя Кутуя в 5 утра летят такие машины, а за ними чего только не летит из их контейнера — и все на дорогу, — не унимались участники беседы.

Реалисты напомнили, чтобы убрать КАМАЗы, нужно купить новые автомобили, «купить это огромные деньги, а их нет».

— Ну убрать их вряд ли получится, а вот делать ТО более жестким и частым таким машинам стоит — многие нереально коптят и вообще грязными их бы не пускать в города, но в этой стране большинству не до чистоты и экологии, — считает еще один собеседник.

Этой зимой грузовики регулярно устраивали заторы

Ограничение движения грузового транспорта максимальной массой 5 тонн и 15 тонн в столице Татарстана ввели с 2013 года, напомнили в мэрии Казани.

— Определены две зоны ограничения движения для таких машин в дневное время суток с 6 утра до 21 вечера: это центральная часть города для транспортных средств с разрешенной массой свыше 5 тонн и зона, ограниченная Большим Казанским кольцом для транспортных средств с разрешенной массой более 15 тонн. Соответствующие дорожные знаки установлены на участках ограничений, — объяснили «Реальному времени» в пресс-службе.

С начала этого года почти тысячу водителей грузовиков весом более 5 тонн и 15 тонн привлекли к административной ответственности. Фото: Максим Платонов

Еще 8 лет назад комитет по транспорту города проинформировал ретейлеров, организации, занимающиеся грузоперевозками, об ограничениях и попросил пересмотреть маршруты и время передвижения грузовиков. В исполкоме Казани считают, что эти меры улучшили дорожно-транспортную обстановку в центре города, сократили транзитный транспорт и снизили износ дорожного покрытия. Правда, со временем водители грузовиков начали игнорировать ограничения, подтвердили в мэрии.

— Этой зимой в связи с обильными осадками, превышающими месячные нормы, когда движение в городе и так было затруднено, ситуация усугублялась грузовым транспортом. В условиях плотной исторической застройки Казани, узких улиц и отсутствия разворотных площадок большегрузы регулярно создавали заторовые ситуации, часто становились участниками ДТП, что, несомненно, приводило к ухудшению дорожно-транспортной обстановки. Были случаи, когда из-за одной фуры, застрявшей на перекрестке или на подъеме в гору, в течение длительного времени было парализовано движение огромного транспортного потока, — ответили в пресс-службе.

С начала этого года почти тысячу водителей грузовиков весом более 5 тонн и более 15 тонн привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.16 КоАП за нарушение дорожных знаков, ограничивающих их движение на Малом Казанском кольце и на Большом Казанском кольце, рассказал нашему изданию командир полка ДПС Казани Михаил Савин.

250 рублей — не штраф для грузоперевозчиков

— Есть определенные сложности в исполнении этого документа, в части того, что перевозчики злоупотребляют данным ограничением и игнорируют требование дорожных знаков в связи с небольшим штрафом и отсутствием запрета на помещение ТС на спецстоянку за данное правонарушение. Надзорную деятельность за нарушениями по этой статье проводим, неоднократно рейдовали совместно с технадзором. Необходимо понимать, что штраф для коммерческого перевозчика составляет всего 500 рублей, а в течение 20 дней нарушитель вообще вправе оплатить 50% от этой суммы. Водители едут под знак ограничения, зная это. И запретить им передвижение ультимативно и безоговорочно — законодателем не предусмотрено. Даже есть такая информация, что коммерческие структуры включают стоимость этих штрафов в оказываемые услуги. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходима консолидация всех надзорных органов совместно с исполкомом, — сообщил командир полка ДПС Казани.

По его словам, система защиты от выхлопных газов — это не только вопрос технического надзора, но и дорожных почтовых инспекторов. Технадзор и строевое подразделение ДПС ГИБДД проверяют автотранспорт техническими приборами на загрязнение воздуха в соответствии со статьей 8.23 КоАП о превышении загрязняющих веществ в выбросах и нормативов уровня шума.

— В целом же мы должны контролировать почти 140 составов административных правонарушений. Но с учетом зимней погоды тяжело контролировать соблюдение правил техэксплуатации автомобиля, так как дымомеры по регламенту разрешено применять только от 0 градусов и в более теплое время. В этом году составили пока два административных материала по этой статье. Мы помним, что есть замечания со стороны граждан, и будем усиливать контроль в данном направлении, — отметил Михаил Савин.

Как сообщили в мэрии, для контроля ситуации с габаритными автомобилями в Казани дополнительно установили около 300 дорожных знаков и табличек. А чтобы выявлять нарушителей в зонах ограничения, в начале февраля этого года на шести участках города, где проходят маршруты транзита грузового транспорта, ГИБДД по Казани перенастроила камеры. К тому же в Комитет по транспорту Казани начали обращаться крупные ретейлеры, они просят проконсультировать их и пересмотреть маршруты для грузовиков.

Замкнутый круг из фур, шума, песка и грязи от тяжелой техники

Представитель ФАР по Казани Дмитрий Золотов считает претензии казанцев необоснованными.

— Замкнутый круг. Старый парк коммунальных машин? Это вопрос к мэрии — они допускают устаревшую технику, видимо, другой у них нет, а тендер выигрывают одни и те же люди. Например, уличная техника убирает город, как правило, ночью, ранним утром, когда она почти не мешает автомобильному движению. К тому же техники коммунальных служб не так много на весь город. При высоком загрязнении воздуха выхлопными газами, эти машины ситуацию не усугубляют, это же единичный транспорт. Фуры на разгрузку — погрузку тоже ездили и будут ездить, тем более есть транспортные компании, которые расположены в промзонах. Чтобы туда попасть, надо проехать через спальные районы, жилые массивы, а выводить транспортную компанию за жилую зону бывает экономически невыгодно, — считает Дмитрий Золотов.

И старая машина может быть исправная, пригодная к эксплуатации, полагает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин.

— Проблема в чем? Может, автомобиль и загрязняет воздух, но у нас нет такого закона, что должен быть установлен двигатель «Евро» — 3, 4, 5. Бензином, дизтопливом заправляются все на одних и тех же АЗС — от этого никуда не деться. Это во всех мегаполисах: любая машина несет вместе с собой какую-то экологическую опасность. Но есть и другая проблема. В Казани очень много строят, город живой в экономическом смысле. Конечно, особенно в такую погоду, как сейчас, на дорогах много грязи. Едет перед тобой грузовик, у него даже брызговиков нет. Машину помыл и через две минуты она грязная. Грязь летит во все стороны, в том числе и на пешеходов. Вокруг дорог еще метров на 5—10 все черное, а потом эта грязь уйдет в реки, скорее всего, — описывает знакомую всем картину руководитель ВОА.

Он считает, что грязные машины вообще нельзя пускать в город, собеседник предположил, что для решения этой проблемы на въезде в населенные пункты нужно организовывать мойки.

— Был в Европе, проехал, можно сказать, пол-Европы, ни разу машину не помыл. А сюда вернулся, через день машину надо мыть. Там климатические условия другие, конечно, но и за дорогами следят, чистят, моют. Сейчас растаял снег, бежит на дороги песок, который сыпали всю зиму, и из-под колес автомобилей песок еще дальше летит. Коммунальные службы не только должны за своим транспортом следить, но смывать песок с дороги, — подытожил Юрий Кулагин.