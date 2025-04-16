«Запасной игрок»: в уголовном деле о лыжной базе в Мирном сменился потерпевший

ГИСУ РТ не доказало причиненного ущерба, в итоге статус потерпевшего в деле получило другое учреждение

Фото: Реальное время

Замена потерпевшего внезапно произошла в скандальном деле о смытой ливнем биатлонной трассе в казанском поселке Мирный. Если раньше обвинение исходило из того, что вред, оцененный почти в 7,2 млн рублей, был причинен заказчику объекта — ГИСУ РТ, то сейчас оно пытается доказать, что пострадали интересы балансодержателя трассы — исполкома Казани. О внезапном повороте в процессе, безуспешных попытках защиты обратить внимание суда на обстоятельства дела, которые свидетельствуют о нарушениях при строительстве и приемке трассы, и таинственных доказательствах, которые обвинение пока «держит в рукаве» — в новом материале «Реального времени».

«Я заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору»

В ходе судебного заседания по делу о смытой ливнем биатлонной трассе в Мирном в Приволжском райсуде Казани внезапно выяснилось, что заказчик объекта — ГИСУ РТ — никак не может выступать в роли потерпевшей стороны. Причем вовсе не потому, что работы по возведению лыжно-биатлонной базы были начаты и завершены в отсутствие разрешения на строительство, а потому, что на момент, когда аномальный ливень разрушил построенный объект, ГИСУ РТ уже не имело к нему отношения.

На это неоднократно указывал Лаврентий Сичинава, защитник обвиняемой в халатности — главного эксперта ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Лилианы Кузьминой.

В ходе судебного заседания по делу о смытой ливнем биатлонной трассе в Мирном выяснилось, что заказчик объекта — ГИСУ РТ — не может выступать в роли потерпевшей стороны. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Представитель прокуратуры сообщал суду, что 31 мая 2022 года построенный объект был передан в собственность Министерству земельных и имущественных отношений РТ, — повторил «Реальному времени» Сичинава то, что ранее говорил в суде. — Однако на очередном заседании сторона обвинения представила суду документы, свидетельствующие, что еще за семь месяцев до того, как 9 августа 2022 года было возбуждено уголовное дело, собственником объекта стал не Минзем, а исполком Казани. Передача произошла 31 января 2022 года. На этом основании я заявил суду ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Выступая в суде, он напомнил, что в уголовном процессе, в отличие от гражданского, не допускается замена сторон, и если в обвинительном заключении есть указание на то, что действиями Кузьминой, был причинен вред не ГИСУ, а другой организации, суд не может в рамках судебного разбирательства поменять обвинение. По мнению защитника, «фактические обстоятельства указывают на то, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований статьи 220 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации».

— Правовой статус лица как потерпевшего устанавливается, исходя из фактического его положения и не формируется постановлением о признании его потерпевшим, возразило гособвинение. — В тех случаях, когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо, преступлением которого причинен вред, не признано потерпевшим по делу, суд признает такое лицо потерпевшим, уведомляет его об этом, разъясняет ему права и обязанности и предоставляет возможность ознакомления с материалами уголовного дела.

Лаврентий Сичинава напомнил, что в уголовном процессе, в отличие от гражданского, не допускается замена сторон. Инна Серова / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры заявил ходатайство о вызове в суд представителей ИКМО Казани и «предоставить сторонам возможность задать им вопросы для установления всех обстоятельств». Защита была не против:

— Я не поддерживаю ходатайство прокурора о вызове сюда представителя исполкома только по той причине, что я считаю, что нет смысла его сюда вызывать. Я на этот момент смотрю более глобально. Я хотел бы, чтобы это дело было возвращено. Но если, ваша честь, вы откажете в удовлетворении заявленного мной ходатайства о возврате, тогда я в принципе не возражаю, если представитель исполкома явится в суд и объяснит, как такое могло случиться.

И это ходатайство суд удовлетворил.

Следствие не заметило собственника, исполком не заявил об ущербе

Защита высказала в суде недоумение: как вышло, что следствие, которое было возбуждено 9 августа 2022 года и завершено 19 июня 2023 года, то есть длилось почти год, умудрилось не заметить и не проверить, кто является собственником комплекса? Это при том, что информация о ЧП с биатлонной трассой активно обсуждалась в СМИ: о последствиях ливня писали многие издания, выпускали репортажи на телевидении.

— Как вышло, что исполком, который за полгода до возбуждения уголовного дела стал собственником пострадавшей трассы, никак себя не обозначил в этом деле в качестве потерпевшей стороны? — задал вопрос адвокат. — Кроме того, судебный процесс длится с 5 октября 2023 года, и почему исполком Казани до сих пор не заявил о причиненном ему ущербе, тоже непонятно.

Как вышло, что следствие умудрилось не заметить и не проверить, кто является собственником комплекса, спросил защитник. Инна Серова / realnoevremya.ru

В качестве законного представителя организации, которую сочли потерпевшей на этапе следствия — ГИСУ РТ, выступал начальник юридического отдела управления Радик Хайруллин, который был ознакомлен с материалами дела. По мнению адвоката, он должен был знать, что ГИСУ не являлось на момент разрушения трассы ее собственником.

Защита вновь просила вызвать в суд исполнявшего на тот момент обязанности руководителя исполкома Казани Марселя Абдулхакова — с целью выяснить, как получилось, что акт приемки такого сложного объекта в Мирном датирован 8 октября 2021 года, а разрешение на его строительство было подписано лишь 1 октября 2021 года. На взгляд адвоката, ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение для разрешения по существу другого важного вопроса — о вине эксперта:

— Заключение государственной экспертизы на этот объект было выдано лишь 17 сентября 2021 года, за месяц до завершения работ, так что напрашивается вывод, что строили объект без разрешения, без заключения экспертизы — незаконно. И тогда [возникает вопрос], как могло заключение экспертизы повлиять на качество строительства?

Лаврентий Сичинава подчеркнул, что показания свидетелей являются такими же доказательствами, как и иные доказательства. И добавил, что в обвинительном заключении Лилианы Кузьминой указано, что свидетели защиты отсутствуют, однако он продолжает настаивать на вызове в суд Марселя Абдулхакова в качестве свидетеля именно защиты.

«Предъявите доказательства издержек»

8 апреля в зале суда появился представитель нового потерпевшего — замначальника отдела правового обеспечения Комитета земельных и имущественных отношений исполкома Казани Андрей Николаев. Он подтвердил, что исполкому причинен имущественный вред, и к тому же орган местного самоуправления понес репутационные издержки.

— Вы считаете, что вам причинен ущерб, и ссылаетесь на цифру в 7 млн рублей, которая ранее была названа как ущерб, причиненный ГИСУ РТ, — обратился к нему адвокат. — А вы можете нам предоставить доказательства того, что эти 7 миллионов и сколько-то тысяч рублей ушли из вашего кармана непонятно куда?

Представителя КЗиО также попросили документально обосновать утверждение, что городской казне был причинен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей. И напомнили, что, когда в суде допрашивали представителя ГИСУ, он сказал, что никакого ущерба не было, поскольку ГИСУ — бюджетная организация, и, согласно бюджетному кодексу, может потратить только те средства, которые были ей выделены, а смытую ливнем трассу восстановил на собственные средства подрядчик — ООО «СК «Эталон», который в любом случае должен был исправлять недоделки в рамках гарантии.

Не согласилась защита и с тезисом о понесенных исполкомом репутационных издержках:

— Как вы можете говорить о репутационных издержках, если я на прошлом судебном заседании суду передавал письмо за подписью руководства исполкома, где написано, что [на лыжно-биатлонной трассе] все нормально, там проводятся спортивные соревнования? Вот буквально в марте был чемпионат России по лыжному спорту. И еще вопрос: как вы можете говорить о каком-то ущербе, если узнали о том, что вы — потерпевшие только на третий год с того момента, как дело было возбуждено? Где вы были до этого? Если бы прокуратура не принесла документы, вы и знать не знали бы, что у есть уголовное дело. Что это за потерпевшие, которые даже не знают, что им причинен ущерб?

— Обрушение было в 2021 году, понимаете, — замялся Николаев. — Но это социально значимый объект. Об этом тоже много не говорилось…

— Как много не говорилось, если везде в прессе об этом писали? — не согласился Сичинава и вернулся к вопросу о документальных доказательствах того, что городская казна в результате халатности его подзащитной потеряла более 7 млн рублей.

«Как вы можете говорить о каком-то ущербе, если вы узнали о том, что вы — потерпевшие только на третий год с того момента, как дело было возбуждено?». Инна Серова / realnoevremya.ru

Николаев ответил: «Понимаете, у нас заседание было недели две тому назад. Мы не можем пока...». Правда, он напомнил, что передавал суду и стороне обвинения письмо, в котором сообщалось, что биатлонный комплекс был внесен в реестр объектов Минспорта России только 19 марта 2025 года. Это обстоятельство, по мнению защиты, не отменяет того факта, что на момент обрушения лыжная трасса была в собственности города.

«Реальное время» направило в исполком Казани запрос о наличии подтверждений понесенного городом ущерба от обрушения лыжной трассы в Мирном после ливня 14 июля 2022 года. Редакция также попросила уточнить, когда и какие суммы перечислялись городом на восстановление объекта. По получении ответ будет опубликован.

Судебное заседание по делу продолжится на следующей неделе.