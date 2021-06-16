Новоселы казанского ЖК «Беседа» остались без обещанного детсада

Жилкомплекс сдали без необходимой инфраструктуры, стройку которой отложили во время пандемии коронавируса

Как стало известно «Реальному времени», еще один жилой микрорайон Казани растет без необходимых объектов социальной инфраструктуры. После сдачи первой очереди ЖК «Беседа», построенного вдоль дороги в Дербышки — в Солдатском лесу, а это более 700 квартир, оказалось, что дети новоселов остались без обещанного детсада. Как планы строительства детского учреждения подкосила пандемия, куда делись деньги нацпроекта «Демография» под эти цели и почему родителей не устраивает предложенная районными властями альтернатива — подробности в нашем материале.

Заманили детсадом



Как рассказали «Реальному времени» жильцы первой очереди ЖК «Беседа», многие семьи купили здесь квартиры еще в прошлом году. Екатерина Беляева приобрела жилье в ипотеку. Одним из доводов в пользу покупки этой недвижимости, по ее словам, стали планы застройщика жилого комплекса сдать в сентябре 2021-го новый детсад. «Значит, у нас не будет проблемы с тем, куда устроить детей», радовались покупатели.



— Я лично очень рассчитывала на этот садик: у нас трое детей, старшему сыну в этом году поступать в вуз, средняя дочка занимается затратным видом спорта — художественной гимнастикой, квартира куплена в ипотеку, так что надо срочно выходить на работу. Но первая очередь ЖК — более 700 квартир — уже сдана. Осенью планируют сдать вторую очередь — еще 700 квартир и столько же детей. А строительство садика до сих пор не начато, и, как мы выяснили, в ближайшее время не начнется, — посетовала Екатерина Беляева.

По словам жителей нового микрорайона, сейчас в нем проживают более 140 детей дошкольного возраста — для такого количества ребятишек нужен целый детсад. Родители задали резонный вопрос городским чиновникам: куда девать детей и когда откроется садик? По их словам, в ответ пришли лишь формальные отписки из Советской райадминистрации и районного отдела образования.

Сейчас, говорит Беляева, появилось новое опасение: им обещали построить муниципальный детсад, но если его не строят, то «свято место» могут отдать под коммерческий, который будет ипотечникам не по карману.

— Уже несколько лет назад, когда мы жили в центре Казани, в коммерческом детсаду на Шаляпина стоимость обучения превышала 30 тысяч рублей в месяц, говорит Екатерина. — Я свою дочь в такой детсад отдать не могла.

Проект подкосил «ковид»?

Авторам коллективного родительского письма ответил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов: «Коллективное обращение жителей ЖК «Беседа» о необходимости строительства дошкольного учреждения образования, поступившее в Исполнительный комитет г. Казани, рассмотрено. По информации, представленной Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, в соответствии с эскизным проектом строительство детского сада на 260 мест предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 16:50:000000:22500. Указанный объект будет рассмотрен при формировании программы строительства дошкольных учреждений образования на последующие годы при выделении соответствующего финансирования».

Этот ответ родителей не обнадежил, а насторожил, ведь обычно выражение «при выделении соответствующего финансирования» означает, что денег на детсад нет, и когда они появятся — неизвестно.

Практически то же самое сообщили родителям дошкольников в районном отделе образования. Правда, уточнили: «Данный проект был включен в национальный проект «Демография» и планировался к финансированию. Однако из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране в 2020 году строительство детского сада не начато. На сегодня в связи с дефицитом бюджета реализация данного проекта отложена».

Бессрочный план

В открытых источниках нет прямой информации о том, насколько вследствие локдауна в Татарстане съежились показатели нацпроекта «Демография» по отношению к доковидным — плановым. Однако об этом можно судить по новостям на официальных сайтах.

Например, в августе 2019-го сообщалось, что к концу 2021 года в республике планируется создать 5 тыс. мест для детей в возрасте от полутора до трех лет благодаря строительству 49 детсадов в рамках «демографического» нацпроекта. Это был план на 3 года: 2019, 2020 и 2021-й.

В 2019-м построили 28 детсадов, в 2020-м, как следует из опубликованных Минобрнауки, цифр, еще 22, в 2021-м планируется сдать 13 (в том числе пять — в Казани). То есть, согласно отчетам, построили даже больше, чем планировали изначально, несмотря на локдаун.



— По линии Минобрнауки РТ осуществляется строительство школ и детских садов только в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», которые формируются по заявкам муниципалитетов с учетом потребности в дополнительных дошкольных местах, — пояснила «Реальному времени», как именно верстаются планы под нацпроект руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова. — То есть, условно говоря, не так что муниципалитет захотел садик или школу — и мы сразу это желание удовлетворяем. Мы оцениваем имеющуюся потребность и на основании этого включаем их заявку в программу. На сегодняшний день перечень объектов, планируемых к строительству, сформирован до 2023 года.

«Сообщим дополнительно»

В пресс-службе компании-застройщика «Унистрой», куда «Реальное время» обратилось с просьбой прокомментировать срыв плана по строительству детсада в ЖК «Беседа», сообщили следующее:



— Мы выделили землю под строительство детского сада, территория за ним закреплена. Мы подготовили всю проектную документацию для строительства садика и участия в конкурсном отборе на финансирование строительства дошкольных учреждений. Нам осталось дождаться открытия конкурса для участия в нем. Садик точно будет построен, просто немного позже. К сожалению, пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в вопросы строительства инфраструктурных объектов.

Но, по словам родителей дошкольников, проблема в том, что дети в пандемию особенно нуждаются в «инфраструктурных объектах» вроде детсадов. Доходы многих семей резко сократились, а ипотечные платежи никто не отменял. И мамы, которые до локдауна могли позволить себе сидеть с детьми дома, сейчас вынуждены массово выходить на работу.

В исполкоме Казани, куда наше издание обратилось с запросом, точных сроков начала строительства и сдачи муниципального детсада, под который застройщик выделил землю, также пока не называют:



— Строительство детского сада в ЖК «Беседа» запланировано, застройщиком земля под соцучреждение выделена. Когда именно начнутся работы, сообщим дополнительно, — ответили в пресс-службе мэрии.

Тем не менее, по данным источников «Реального времени», строительство детсада в ЖК «Беседа» надеются начать в будущем году.



В исполкоме Казани точных сроков начала строительства и сдачи муниципального детсада, под который застройщик выделил землю, также пока не называют. Фото: Роман Хасаев

«Шаговая доступность» за три километра и места без гарантии

В Управлении образования и Советской райадминистрации для семей с детьми из ЖК «Беседа», правда, нашли выход.

— В шаговой доступности, — сообщили чиновники родителям, — расположены следующие учреждения образования: МАДОУ «Детский сад №153 комбинированного вида» Советского района г. Казани (пос. Нагорный, ул. Высокогорская, 9а) и МБДОУ «Детский сад №186 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советского района г. Казани (ул. Локаторная, 26д).



Сколько детей из ЖК «Беседа» готовы принять в эти два садика, не сообщается, а ведь они не безразмерные, и на места в них претендуют в первую очередь дети из Нагорного.

— Я спрашивала исполнителя этого ответа, почему она не указала, сколько реально мест там есть для наших детей, — говорит Екатерина Беляева. — Внятного ответа не получила.



Есть и другая практически неразрешимая проблема — даже если места там будут, как доставлять ребят из ЖК «Беседа» в Нагорный? Потому что на деле оба детсада находятся вовсе не в шаговой доступности.

В конце 2020 года Роспотребнадзор России утвердил новые правила организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи — по ним расстояние от жилых домов, где живут дети, до детсада в городе не должно превышать 500 метров (в условиях стесненной городской застройки — 800 метров. А до 153-го детсада от ЖК «Беседа», если, конечно, двигаться по дорогам и тротуарам — более двух километров, до детсада №186 — более трех.

На деле оба детсада находятся вовсе не в шаговой доступности. Фото: Дмитрий Кояш/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Квест на три часа и автобус без остановки

При этом из шести автобусов, которые должны останавливаться на улице Мира напротив ЖК «Беседа» ни один не идет в Нагорный, куда родителям предлагают возить детей. Если автобус остановится, ехать в детсад в часы пик придется в толчее (автобусы идут полнехонькими от Дербышек) и с пересадкой на остановке «Поселок Нагорный», при этом дважды в день переходить оживленную магистраль. Но это — если автобус, остановится.



— Остановку нам официально не открыли, говорят, павильон установили с какими-то нарушениями, — говорит Беляева. — Ее нет в расписании автобусов, так что каждый водитель сам решает, останавливаться там или нет. Моя соседка, бабушка третьеклассника плакала, рассказывая мне, что ее внука регулярно провозят мимо остановки и мальчик в любую погоду пешком идет от следующей назад. А ему всего-то 10 лет!

Что касается варианта — возить детей в детсад на автомобилях (не всем доступного) — это тоже станет головной болью для родителей. Дороги-дублера улицы Мира, которая давно стоит в пробках, нет и пока не предвидится. А отмена левого поворота со стороны Дербышек на Нагорный временно, слегка разгрузила единственную магистраль, но уже обеспечила утренний «затык» на Поперечно-Ноксинской, где приходится разворачиваться всем, желающим заехать из Дербышек в Нагорный. А что будет, когда там по утрам станут практически одновременно разворачиваться полторы сотни автомобилей с детсадовцами?

— Сейчас у многих соседей дети ходят в детсады по прежнему месту жительства, — рассказывают новоселы «Беседы». — Люди живут на одном конце города, работают зачастую на другом, ребенка отвозят в третий. Доставить дошкольника в детсад или забрать его оттуда для многих превращается в двух-трехчасовой квест.



— А дети в детсаду вечером голодные — полноценного ужина нет, только усиленный полдник! И если детсад открывается в 7.00, то забрать я ребенка обязана в полшестого вечера, хотя работаю до шести. Тут можно как-то выкрутиться, только когда детсад рядом с домом, — вздыхает еще одна родительница.