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Новоселы казанского ЖК «Беседа» остались без обещанного детсада

00:00, 16.06.2021

Жилкомплекс сдали без необходимой инфраструктуры, стройку которой отложили во время пандемии коронавируса

Новоселы казанского ЖК «Беседа» остались без обещанного детсада
Фото: novostroyka116.ru

Как стало известно «Реальному времени», еще один жилой микрорайон Казани растет без необходимых объектов социальной инфраструктуры. После сдачи первой очереди ЖК «Беседа», построенного вдоль дороги в Дербышки — в Солдатском лесу, а это более 700 квартир, оказалось, что дети новоселов остались без обещанного детсада. Как планы строительства детского учреждения подкосила пандемия, куда делись деньги нацпроекта «Демография» под эти цели и почему родителей не устраивает предложенная районными властями альтернатива — подробности в нашем материале.

Заманили детсадом

Как рассказали «Реальному времени» жильцы первой очереди ЖК «Беседа», многие семьи купили здесь квартиры еще в прошлом году. Екатерина Беляева приобрела жилье в ипотеку. Одним из доводов в пользу покупки этой недвижимости, по ее словам, стали планы застройщика жилого комплекса сдать в сентябре 2021-го новый детсад. «Значит, у нас не будет проблемы с тем, куда устроить детей», радовались покупатели.

— Я лично очень рассчитывала на этот садик: у нас трое детей, старшему сыну в этом году поступать в вуз, средняя дочка занимается затратным видом спорта — художественной гимнастикой, квартира куплена в ипотеку, так что надо срочно выходить на работу. Но первая очередь ЖК — более 700 квартир — уже сдана. Осенью планируют сдать вторую очередь — еще 700 квартир и столько же детей. А строительство садика до сих пор не начато, и, как мы выяснили, в ближайшее время не начнется, — посетовала Екатерина Беляева.

По словам жителей нового микрорайона, сейчас в нем проживают более 140 детей дошкольного возраста — для такого количества ребятишек нужен целый детсад. Родители задали резонный вопрос городским чиновникам: куда девать детей и когда откроется садик? По их словам, в ответ пришли лишь формальные отписки из Советской райадминистрации и районного отдела образования.

Сейчас, говорит Беляева, появилось новое опасение: им обещали построить муниципальный детсад, но если его не строят, то «свято место» могут отдать под коммерческий, который будет ипотечникам не по карману.

— Уже несколько лет назад, когда мы жили в центре Казани, в коммерческом детсаду на Шаляпина стоимость обучения превышала 30 тысяч рублей в месяц, говорит Екатерина. — Я свою дочь в такой детсад отдать не могла.

Проект подкосил «ковид»?

Авторам коллективного родительского письма ответил глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов: «Коллективное обращение жителей ЖК «Беседа» о необходимости строительства дошкольного учреждения образования, поступившее в Исполнительный комитет г. Казани, рассмотрено. По информации, представленной Управлением архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г. Казани, в соответствии с эскизным проектом строительство детского сада на 260 мест предусмотрено на земельном участке с кадастровым номером 16:50:000000:22500. Указанный объект будет рассмотрен при формировании программы строительства дошкольных учреждений образования на последующие годы при выделении соответствующего финансирования».

Этот ответ родителей не обнадежил, а насторожил, ведь обычно выражение «при выделении соответствующего финансирования» означает, что денег на детсад нет, и когда они появятся — неизвестно.

Практически то же самое сообщили родителям дошкольников в районном отделе образования. Правда, уточнили: «Данный проект был включен в национальный проект «Демография» и планировался к финансированию. Однако из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране в 2020 году строительство детского сада не начато. На сегодня в связи с дефицитом бюджета реализация данного проекта отложена».

Бессрочный план

В открытых источниках нет прямой информации о том, насколько вследствие локдауна в Татарстане съежились показатели нацпроекта «Демография» по отношению к доковидным — плановым. Однако об этом можно судить по новостям на официальных сайтах.

Например, в августе 2019-го сообщалось, что к концу 2021 года в республике планируется создать 5 тыс. мест для детей в возрасте от полутора до трех лет благодаря строительству 49 детсадов в рамках «демографического» нацпроекта. Это был план на 3 года: 2019, 2020 и 2021-й.

В 2019-м построили 28 детсадов, в 2020-м, как следует из опубликованных Минобрнауки, цифр, еще 22, в 2021-м планируется сдать 13 (в том числе пять — в Казани). То есть, согласно отчетам, построили даже больше, чем планировали изначально, несмотря на локдаун.

— По линии Минобрнауки РТ осуществляется строительство школ и детских садов только в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография», которые формируются по заявкам муниципалитетов с учетом потребности в дополнительных дошкольных местах, — пояснила «Реальному времени», как именно верстаются планы под нацпроект руководитель пресс-службы министерства Алсу Мухаметова. — То есть, условно говоря, не так что муниципалитет захотел садик или школу — и мы сразу это желание удовлетворяем. Мы оцениваем имеющуюся потребность и на основании этого включаем их заявку в программу. На сегодняшний день перечень объектов, планируемых к строительству, сформирован до 2023 года.

«Сообщим дополнительно»

В пресс-службе компании-застройщика «Унистрой», куда «Реальное время» обратилось с просьбой прокомментировать срыв плана по строительству детсада в ЖК «Беседа», сообщили следующее:

— Мы выделили землю под строительство детского сада, территория за ним закреплена. Мы подготовили всю проектную документацию для строительства садика и участия в конкурсном отборе на финансирование строительства дошкольных учреждений. Нам осталось дождаться открытия конкурса для участия в нем. Садик точно будет построен, просто немного позже. К сожалению, пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе в вопросы строительства инфраструктурных объектов.

Но, по словам родителей дошкольников, проблема в том, что дети в пандемию особенно нуждаются в «инфраструктурных объектах» вроде детсадов. Доходы многих семей резко сократились, а ипотечные платежи никто не отменял. И мамы, которые до локдауна могли позволить себе сидеть с детьми дома, сейчас вынуждены массово выходить на работу.

В исполкоме Казани, куда наше издание обратилось с запросом, точных сроков начала строительства и сдачи муниципального детсада, под который застройщик выделил землю, также пока не называют:

— Строительство детского сада в ЖК «Беседа» запланировано, застройщиком земля под соцучреждение выделена. Когда именно начнутся работы, сообщим дополнительно, — ответили в пресс-службе мэрии.

Тем не менее, по данным источников «Реального времени», строительство детсада в ЖК «Беседа» надеются начать в будущем году.

В исполкоме Казани точных сроков начала строительства и сдачи муниципального детсада, под который застройщик выделил землю, также пока не называют. Фото: Роман Хасаев

«Шаговая доступность» за три километра и места без гарантии

В Управлении образования и Советской райадминистрации для семей с детьми из ЖК «Беседа», правда, нашли выход.

— В шаговой доступности, — сообщили чиновники родителям, — расположены следующие учреждения образования: МАДОУ «Детский сад №153 комбинированного вида» Советского района г. Казани (пос. Нагорный, ул. Высокогорская, 9а) и МБДОУ «Детский сад №186 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Советского района г. Казани (ул. Локаторная, 26д).

Сколько детей из ЖК «Беседа» готовы принять в эти два садика, не сообщается, а ведь они не безразмерные, и на места в них претендуют в первую очередь дети из Нагорного.

— Я спрашивала исполнителя этого ответа, почему она не указала, сколько реально мест там есть для наших детей, — говорит Екатерина Беляева. — Внятного ответа не получила.

Есть и другая практически неразрешимая проблема — даже если места там будут, как доставлять ребят из ЖК «Беседа» в Нагорный? Потому что на деле оба детсада находятся вовсе не в шаговой доступности.

В конце 2020 года Роспотребнадзор России утвердил новые правила организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи — по ним расстояние от жилых домов, где живут дети, до детсада в городе не должно превышать 500 метров (в условиях стесненной городской застройки — 800 метров. А до 153-го детсада от ЖК «Беседа», если, конечно, двигаться по дорогам и тротуарам — более двух километров, до детсада №186 — более трех.

На деле оба детсада находятся вовсе не в шаговой доступности. Фото: Дмитрий Кояш/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Квест на три часа и автобус без остановки

При этом из шести автобусов, которые должны останавливаться на улице Мира напротив ЖК «Беседа» ни один не идет в Нагорный, куда родителям предлагают возить детей. Если автобус остановится, ехать в детсад в часы пик придется в толчее (автобусы идут полнехонькими от Дербышек) и с пересадкой на остановке «Поселок Нагорный», при этом дважды в день переходить оживленную магистраль. Но это — если автобус, остановится.

— Остановку нам официально не открыли, говорят, павильон установили с какими-то нарушениями, — говорит Беляева. — Ее нет в расписании автобусов, так что каждый водитель сам решает, останавливаться там или нет. Моя соседка, бабушка третьеклассника плакала, рассказывая мне, что ее внука регулярно провозят мимо остановки и мальчик в любую погоду пешком идет от следующей назад. А ему всего-то 10 лет!

Что касается варианта — возить детей в детсад на автомобилях (не всем доступного) — это тоже станет головной болью для родителей. Дороги-дублера улицы Мира, которая давно стоит в пробках, нет и пока не предвидится. А отмена левого поворота со стороны Дербышек на Нагорный временно, слегка разгрузила единственную магистраль, но уже обеспечила утренний «затык» на Поперечно-Ноксинской, где приходится разворачиваться всем, желающим заехать из Дербышек в Нагорный. А что будет, когда там по утрам станут практически одновременно разворачиваться полторы сотни автомобилей с детсадовцами?

— Сейчас у многих соседей дети ходят в детсады по прежнему месту жительства, — рассказывают новоселы «Беседы». — Люди живут на одном конце города, работают зачастую на другом, ребенка отвозят в третий. Доставить дошкольника в детсад или забрать его оттуда для многих превращается в двух-трехчасовой квест.

— А дети в детсаду вечером голодные — полноценного ужина нет, только усиленный полдник! И если детсад открывается в 7.00, то забрать я ребенка обязана в полшестого вечера, хотя работаю до шести. Тут можно как-то выкрутиться, только когда детсад рядом с домом, — вздыхает еще одна родительница.

Инна Серова
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