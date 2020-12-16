Бездефицитный бюджет Казани 2021 года не включил расходы на 7 миллиардов

Казани обещают умеренные темпы роста промпроизводства

Социально-экономическое развитие Казани будут определять не только экономические факторы, но и эпидемиологические, говорил сегодня на сессии Казгордумы председатель городского комитета экономического развития Артур Валиахметов. Но в то же время, несмотря на кризис, глава комитета достаточно оптимистично прогнозировал умеренные темпы производства в 2022—2023 годах.

Объем валового территориального продукта в этом году ожидается в пределах 800 млрд рублей, этот показатель останется на уровне прошлого года. А к 2023 году планируется, что ВТП превысит 967 млрд рублей. По словам Артура Валиахметова, за 9 текущих месяцев заметного роста достигли на производстве машин и оборудования, неметаллической и минеральной продукции, бумажных изделий и пищевых продуктов. Снижение наблюдается в производстве компьютеров, электронных и оптических приборов.

Крупнейшие предприятия города, на долю которых приходится 35% от общей отгрузки, показали заметный рост по сравнению с прошлым годом и отгрузили продукции на сумму более 86 млрд рублей. Среди них «Казаньоргсинтез», «Нэфис косметикс», «Казанькомпрессормаш», Авиационный завод им. Горбунова, Казанский молочный комбинат, «Элекон», «Татхимфарм», Казанский оптико-механический завод. Снизили обороты заводы «Радиоприбор», «Радиоэлектроника им. Шимко».

Крупнейшие предприятия города, на долю которых приходится 35% от общей отгрузки, показали заметный рост по сравнению с прошлым годом и отгрузили продукции на сумму более 86 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

В целом в ближайшие годы докладчик прогнозирует рост индекса промпроизводства в пределах 4% ежегодно. Инвестиции в основной капитал казанских предприятий в этом году составят 159,7 млрд рублей, а в 2023-м — 196 млрд рублей.

О торговле, безработице и доходах населения

На МСБ приходится 39% производимого ВТП в столице Татарстана, в малом и среднем бизнесе занята треть работающего населения города, предприниматели платят третью часть всех получаемых городом налогов, заметил Валиахметов. Он пообещал, что в Казани будут создавать условия для развития МСБ и расширять виды его господдержки. Однако руководитель комитета напомнил, что именно предприниматели приняли на себя основной удар кризиса в этом году во всех отраслях экономики.

По его данным, оборот розничной торговли по итогам 9 месяцев составил около 383 млрд рублей, что составляет 93% к прошлому году. По понятным причинам, в этом году в торговле выросла доля продовольственных товаров. В среднем по году покупательский трафик снизился на 30%, а доходы торгово-развлекательных комплексов в отдельные месяцы, например мае—июне, снижались на 90%. Сейчас отрасль восстанавливается. По итогам года оборот розничной торговли прогнозируется на уровне 102% к прошлому году. Планируется, что этот показатель через три года составит 652 млрд рублей.

На МСБ приходится 39% производимого ВТП в столице Татарстана, в малом и среднем бизнесе занята треть работающего населения города, предприниматели платят третью часть всех получаемых городом налогов, заметил Валиахметов. Фото Максима Платонова

Размер номинальной средней зарплаты — 39,7 тыс. рублей, ниже уровня прошлого года на 0,4%, отметил Артур Валиахметов. При этом уровень реальных доходов населения сохраняется на уровне прошлого года. По расчетам городских экономистов к 2023 году средняя зарплата превысит 48 тыс. рублей.

Ограничения нынешнего года привели к росту безработицы в Казани на 20 тыс. человек, или на 3,5% от численности рабочей силы. Этот показатель достиг пика в октябре, когда в столице Татарстана насчитывалось 33 тыс. безработных. После этого этот показатель упал на 12 тыс. человек. А с начала года трудоустроено 20 тыс. горожан. В среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет уравновешена, предполагают экономисты.

Власти Казани рассчитывают на республиканскую поддержку

Начальник финансового управления Казани Ирек Мухаметшин остановился подробнее на проекте бюджета на следующий год. Бюджет Казани по доходам и расходам на 2021 год составит 28,138 млрд рублей, что почти на 3,2 млрд больше бюджета на текущий год. Общий объем налоговых и неналоговых доходов казны прогнозируется в сумме почти 15,3 млрд рублей.

— Особенностью доходной части бюджета 2021 года станет то, что впервые за 5 лет планы по собственным доходам будут ниже планов текущего года, — подчеркнул руководитель управления.

Казань получит субсидии на организацию бесплатного образования, переселение из аварийного фонда, будут увеличены объемы субвенций на доступность транспортных услуг и питание школьников 1—4 классов, перечислил Мухаметшин. Фото Максима Платонова

На основные источники бюджета, НДФЛ, земельный налог и налоги на совокупный доход приходится 89% всех доходов, отметил спикер. Вырастет удельный вес дохода с физлиц, на его долю в следующем году придется порядка 46% городских поступлений в казну: планируют, что поступит 6,6 млрд рублей. От неналоговых доходов, арендных платежей, наружной рекламы, продажи имущества, планируют собрать свыше 2 млрд рублей.

Прогнозируется, что межбюджетные трансферты из республиканской казны достигнут 12,8 млрд рублей в следующем году, что на 3 млрд выше текущих показателей. Казань получит субсидии на организацию бесплатного образования, переселение из аварийного фонда, будут увеличены объемы субвенций на доступность транспортных услуг и питание школьников 1—4 классов, перечислил Мухаметшин. 78% расходов городского бюджета направят на социально-культурную сферу. Рост затрат к нынешнему году составил 2,7 млрд рублей.

Доходы и расходы бюджета на 2022 год планируются в объеме 27,55 млрд рублей, в 2023 году — 27,77 млрд рублей.

Ни содержания дорог, ни ремонта спортзалов

Проект бюджета на 2021 год составлен с увеличением расходов на 12,7% выше уровня текущего года, отметил председатель постоянной комиссии Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам Булат Кутдусов. Спикер обратил внимание, что во время публичных слушаний бюджета, а также во время обсуждений с экспертами на заседаниях комитетов поступило более 60 предложений и замечаний по финансовому документу города.

— Несмотря на экономическую ситуацию, приоритеты остались неизменные — повышение качества жизни и продолжение социально значимых программ, — обратил внимание Кутдусов.

Не обеспечены в полном объеме расходы на оплату труда педагогов, работающих с детьми-аутистами. Фото Рината Назметдинова

Предусмотрены расходы на горячее питание младших школьников, выплаты за классное руководство, компенсация родительской платы за детсад, расходы на переселение из ветхого жилья. Но в то же время депутаты отметили пробелы нового бюджета.

— Важные мероприятия не нашли отражения в бюджете на следующий год. Не обеспечены в полном объеме расходы на оплату труда педагогов, работающих с детьми-аутистами. Управлению образования совместно с финансовыми органами и Минобразованием РТ необходимо проработать данный вопрос, чтобы включить эти расходы в бюджет города, — подчеркнул спикер.

По его словам, депутаты ежегодно поднимают вопросы о выполнении предписаний надзорных органов, которые направляют учреждениям социально-культурной сферы. С каждым годом растут штрафные санкции, заметил Кутдусов. На эти цели уже необходимо более 2 млрд рублей. В бюджете города нет источников для выполнения предписаний, заявил докладчик.

Он также сообщил, что в бюджете будущего года отсутствует финансирование на ремонт спортзалов общеобразовательных школ, содержание новых объектов образования, молодежной политики, физкультуры и спорта. Неполный объем пока направляется на грантовую поддержку одаренных семей. Не учтены расходы на уборку и содержание дорог, обновление техники, озеленение, проведение городских мероприятий, содержание единой диспетчерской службы, ремонт и текущее содержание гидротехнических сооружений. Общий объем неучтенных расходов достигает 7 млрд рублей.

Не учтены расходы на уборку и содержание дорог, обновление техники, озеленение. Фото kzn.ru

Булат Кутдусов отметил, что при формировании бюджета на следующий год нужно учитывать сложившуюся нестабильность. В то же время, по его словам, проблемы недофинансирования необходимо решать при участии заинтересованных ведомств и депутатов Госсовета и изыскивать необходимые средства в течение следующего года.

Дефицит этого года снизился на 34 миллиона

Кроме того, сегодня депутаты внесли изменения и в текущий бюджет Казани в связи с дополнительной финансовой помощью из республиканской казны в размере 1,2 млрд рублей. Ирек Мухаметшин рассказал, что финансирование направили в том числе на присмотр за детьми в детсадах в связи с приостановлением родительской платы в нерабочие дни в этом году, а также на благоустройство города, обеспечение жильем молодых семей, организацию отдыха детей в каникулы. Городские расходы уменьшились за счет остатков бюджета на 1 января этого года, а также за счет погашений коммерческих кредитов и безвозмездных поступлений.

В результате доходы города увеличились на 1,286 млрд рублей и составили 28,2 млрд рублей, расходы выросли на 1,25 млрд рублей и составили 29,6 млрд рублей. Дефицит снизился на 34,8 млн рублей и равен 1,4 млрд рублей, источником его покрытия являются остатки средств на начало года.

Екатерина Аблаева