Экс-директор татарского ТЮЗа займется социалкой в мэрии Казани

Гузель Сагитова займет должность заместителя руководителя исполкома

Накануне труппа казанского театра имени Кариева официально рассталась с директором. Гузель Сагитова, проработавшая в татарском ТЮЗе два с половиной года, ушла с этой должности. Как стало известно «Реальному времени», ее новый пост — заместитель руководителя исполкома Казани. Какой круг задач ждет ее в мэрии — подробнее в нашем материале.



Журналистика, консерватория, искусство, театр

Гузель Сагитова возглавила татарский ТЮЗ в сентябре 2018 года. К этому времени приехавшая из Башкортостана девушка была известна как журналист ТНВ, преподаватель консерватории, а главное, она стала основателем творческого объединения «Калеб», объединившего молодых композиторов, поэтов, хореографов, музыкантов. Приверженцы традиций, команда Сагитовой проводила эффектные творческие вечера «подающих надежды» талантов, среди которых, к примеру, был тогда еще начинающий композитор Эльмир Низамов. «Калеб» делал поэтические баттлы, организовывал концерты, кинопросмотры, лектории.

Можно уверенно сказать, что благодаря Сагитовой театр Кариева стал модным местом и точкой экспериментов в городе. Здесь проходила лаборатория режиссеров Tamga, арт-лаборатория «Импровизация в театре». Несколько спектаклей получили гранты правительств России и Татарстана. Наконец, фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» перешел из Камаловского театра в Кариевский.

Благодаря Сагитовой театр Кариева стал модным местом и точкой экспериментов в городе. Здесь проходила лаборатория режиссеров Tamga, арт-лаборатория «Импровизация в театре». Фото: inde.io

«Сохранение родного языка, традиций — обязанность каждого человека»

Безусловно, с таким послужным списком можно было пойти только на повышение, но куда? В 2020 году Сагитова стала депутатом Казанской городской думы, где возглавила постоянную комиссию по образованию, культуре и национальным вопросам. В частности, на третьей сессии Казгордумы в декабре 2020-го она напомнила, что президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021-й Годом родных языков и народного единства:

— Этот вопрос с каждым днем все больше волнует многих. Судьба языка — это судьба нации, говорят в народе. Исчезнет он или сохранится — за это несет ответственность каждый из нас.

Тогда она напомнила, что в 90-е язык сохранялся благодаря школам и детсадам. «Сегодня таких объединений очень мало, — указала выступающая. — Никто не может гарантировать, что через несколько лет не придется искать специалистов татарского языка с помощью свечей при дневном свете. Уже сегодня детские сады и школы нуждаются в современно мыслящих, работающих по новым методикам кадрах».

Решение проблемы, по мнению Сагитовой, в развитии образования, создании языковой среды, в частности программы ознакомления школьников с татарскими театрами. Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал спикера, сказав:

— Сохранение родного языка, традиций — обязанность каждого человека. И мы должны помочь организовать эту работу. Наша работа должна продолжаться не один месяц и не один год.

В 2020 году Сагитова стала депутатом Казанской городской Думы, где возглавила постоянную комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам. Фото: kzn.ru

Градоначальник попросил руководителя исполкома Рустема Гафарова и все структуры взять предложения Сагитовой на заметку, «выполнить эту работу в кратчайшие сроки и сообщить об этом депутатам».

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Гузель Сагитова уходит в команду Рустема Гафарова. В частности, сейчас на сайте мэрии пустует вакансия «заместителя, курирующего вопросы социальной сферы». Именно эту должность ей и прочат. Ожидается, что официально Гузель Сагитову представят на ближайшем «деловом понедельнике» в мэрии Казани.



По данным источника, бывший директор ТЮЗа будет отвечать за социальную сферу. Под ее началом будет подразделение, куда входит целый ряд городских учреждений: Управление образования, Управление культуры, Комитет по делам детей и молодежи, Комитет физической культуры и спорта, Дирекция парков и скверов и другие.

Новый глава татарского ТЮЗа

На место директора пришла Луиза Янсуар — поэт, директор Дома татарской книги. Она давняя подруга Сагитовой — вместе они организовывали мероприятия творческого объединения «Калеб». Янсуар, безусловно, знакома с ТЮЗом. Она, к примеру, переводила оригинальный текст Юлии Тупикиной для спектакля «Ләйлә вә Мәҗнүн». В Кариевском в рамках «Калеба» показывали первый вариант спектакля «Карурман», который потом Янсуар вместе с соавтором и режиссером Резедой Гариповой перенесла в Тинчуринский.

На место директора пришла Луиза Янсуар, поэт, директор Дома татарской книги. Она давняя подруга Сагитовой — вместе они организовывали мероприятия творческого объединения «Калеб». Фото: Ринат Назметдинов

Луиза — известный в Татарстане поэт. Родом из деревни Ковали Пестречинского района, училась на факультете татарской литературы, истории и восточных языков КГУ, защитила кандидатскую диссертацию по татарской литературе, преподавала культурологию и музейное дело в Казанском энергетическом университете, была научным сотрудником в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. Также трудилась литературным консультантом в Союзе писателей РТ (в котором состоит с 18 лет), работала в журналах «Салават купере», «Ялкын», «Татарстан».

