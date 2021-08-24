Схватка подрядчиков за казанский балкон, с которого будут читать стихи в день города

Контракт по организации «праздника поэзии» достался компании, которая уже заработала в этом году на мероприятиях 92 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

В день республики в Управлении культуры решили «показать гостям и жителям города Казани, что поэзия объединяет страны, народы и помогает людям понять друг друга». Эта возможность обойдется городскому бюджету в 4,3 млн рублей. Тендер на организацию и проведение приуроченного к Году родных языков и народного единства однодневного мероприятия «Стихи на балконе» выиграло казанское ООО «Пропраздник». Однако в ходе торгов была подана жалоба от потенциального участника. «Реальное время» — о материальных основах «поэтического единства народов» и случившемся на «балконе» антимонопольном скандале.

Концерт с «оркестром»

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани провела электронный аукцион на право «организации и проведения городского мероприятия «Стихи на балконе». Согласно техзаданию, за 4,819 млн рублей заказчик — МКУ «Управление культуры ИКМО города Казани» — должен был соорудить «балкон», то есть сценическую конструкцию из бакелитовой фанеры, пультовую, проекционную башню и ряд других вспомогательных сооружений, предоставить звуковое и световое оборудование и квалифицированных специалистов, обеспечить декор, изготовить сценарий и по нему — видеоконтент для транслирования изображений на здание мэрии Казани («не менее 40 сцен») с аудиорядом («не менее 1 200 секунд») и так далее, вплоть до конфетти-машины, туалетных кабинок для зрителей, мероприятий по обеспечению безопасности и организации трехчасовой концертной программы.



В концерте предусмотрено не менее чем получасовое «выступление инструментального коллектива не менее 5 (пяти) человек», выступления солистов — вокалистов, виолончелиста, саксофониста, скрипача, «профессионального уличного театра мимов в количестве не менее 6 человек», танцевального дуэта и ансамбля танца. Пожалуй, единственным, что оказалось не вписано в контракт, стало само чтение стихов.

Сроки оказания услуг в техзадании обозначены так: «С момента заключения муниципального контракта, по согласованию с заказчиком, но не позднее 30.08.2021». Победитель уже определен. А вот сведений о заключения контракта в официальных источниках — на сайте госзакупок — нет, пока он на стадии «подписание заказчиком». И это нормально: регламентный срок заключения контракта — 10 дней со дня, когда станет известен победитель.



Татарстанское УФАС вынесло решение, в котором признало жалобу ООО «Прайд» необоснованной. Фото: Роман Хасаев

Сжатые сроки

Однако у потенциального участника торгов — выборгского ООО «Прайд Групп» возникли сомнения относительно сроков, которые отведены на исполнение контракта. 12 августа компания из Ленинградской области обратилась к заказчику с запросом: «Просим разъяснить п.2.6. технического задания в части сроков исполнения: «Исполнитель обязан предоставить утвержденный режиссером мероприятия видеоконтент не позднее 14:00 29 августа 2021 года… Согласно 44 ФЗ, за 10 дней, отведѐнные законом для подписания контракта, могут быть отменены итоги аукциона, и контракт может быть не подписан по итогам данной процедуры. В связи с чем заказчик не вправе предлагать победителю аукциона приступить к выполнению обязательств, которые могут еще даже не наступить. В этом случае победитель понесет финансовые потери, связанные с исполнением обязательства, которое возможно не будет оплачено… Срок исполнения контракта (в т .ч. п 2.6 ТЗ) — с момента заключения — до 30.08.2021. Получается, исполнитель обязан исполнить требования ТЗ с 28.08.2021 по 30.08.2021. Данные сроки не являются разумными и исполнимыми, учитывая, что 2 дня из указанного срока являются выходными».

— 17.08.2021 года по результатам электронного аукциона будет определен победитель аукциона «Услуги по организации и проведению мероприятия «Стихи на балконе». Следующие 10 дней согласно 44-ФЗ отводятся на заключение обеими сторонами муниципального контракта. Приступить к исполнению технического задания Исполнитель вправе с момента выхода официального протокола, т. е. с 17 августа 2021 года, что позволит успеть создать необходимый видео-контент за 12 дней к 29 августа 2021 года, — ответил заказчик.

УФАС: необоснованная жалоба

ООО «Прайд Групп» не устроил ответ, и фирма обратилась с жалобой на фантастически короткие сроки исполнения контракта в Татарстанское УФАС. Однако, как пояснили «Реальному времени» антимонопольщики, жалоба была признана необоснованной.

19 августа комиссия Татарстанское УФАС России под председательством замруководителя управления Алмаза Яфизова вынесло решение, в котором признало жалобу ООО «Прайд» необоснованной. В решении указано, что «Закон о контрактной системе не содержит положений, ограничивающих заказчиков к определению сроков», а «отсутствие у лиц, заинтересованных в заключении контракта, возможности выполнить работы в срок, соответствующий потребностям заказчика, не свидетельствует о нарушении заказчиком прав этих лиц, а также ограничении заказчиком числа участников торгов».

Комиссия УФАС также приняла во внимание, что, как сообщили в ходе разбирательства представители заказчика, других участников торгов короткие сроки не смутили и «как минимум три участника закупки согласились исполнить контракт в указанные сроки». (Реально в торгах участвовали две компании, третий заявившийся участник, как свидетельствует протокол торгов от 17 августа, свою цену так и не предложил).



Выигравшее тендер ООО «Пропраздник» действительно очень опытная в организации таких мероприятий компания. Фото: Максим Платонов

Выручает опыт?

«Реальное время» обратилось с запросом в пресс-службу Казгорисполкома относительно позиции Управления культуры по претензиям выборгской фирмы в рамках подготовки мероприятия «Стихи на балконе».



— Жалоба заявителя ООО «Прайд Групп» была рассмотрена 19.08.2021 на заседании Комиссии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. По итогам заседания Комиссии жалоба признана необоснованной, нарушений норм действующего законодательства не выявлено. Следует отметить, что другие участники тендера вопросов и жалоб к техническому заданию и срокам не предъявляли, — сообщили в Управлении культуры г. Казани.

А директор и собственник одержавшего победу в торгах казанского ООО «Пропраздник» Дмитрий Мартынов сказал по телефону, что справится с исполнением тендера в столь короткие сроки «благодаря опыту»:

— Как только вышел протокол о победителе, я сразу начал заниматься этим мероприятием. Времени, отведенного техзаданием, вполне достаточно для организации этого мероприятия.

Компания с заслугами перед городом

Выигравшее тендер ООО «Пропраздник» действительно очень опытная в организации таких мероприятий компания. Согласно информации, представленной в «СПАРК Интерфакс», в выручке этой фирмы, зарегистрированной в октябре 2015 года, госконтракты составляют почти 89% (без малого 45% приходится на долю городского Управления культуры, а еще 44% — на долю республиканского Минмолодежи).

С 2017 по 2021 гг. на госзаказах от Управления культуры ООО «Пропраздник» заработало более 261,17 млн рублей, на госзаказах от Минмолодежи — 30,42 млн, Минспорта — 4,4 млн, Дирекции парков и скверов Казани — 3,1 млн, городского Комитета по делам детей и молодежи — 2,16 млн.



Итого в 2021-м у компании почти 92 млн рублей на праздничных мероприятиях в столице Татарстана.Фото: Ринат Назметдинов

Только в 2020-м за услуги по организации и проведению мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани» «Пропраздник» получил от Управления культуры 8,2 млн рублей, а за организацию и проведение концерта и праздничного салюта, приуроченных к празднованию мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани» и к 100-летию образования Татарской АССР — 22,68 млн.

В 2021 году «Пропраздник» оказал Управлению культуры услуги по организации и проведению церемонии торжественного подведения итогов городского этапа республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года — женский взгляд» на 837,5 тыс. рублей, по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 9 мая — 32,6 млн, по организации и проведению мероприятия «День Республики Татарстан и День города Казани» (контракт исполняется) — свыше 27,79 млн, по организации и проведению татарского народного праздника «Сабантуй» — почти 30,72 млн. Итого в 2021-м — почти 92 млн рублей на праздничных мероприятиях в столице Татарстана.

А на рубеже 2020—2021 гг. компания выиграла тендер Минмолодежи РТ на оказание услуг по организации и проведению Республиканской новогодней елки стоимостью 30,42 млн.

Причем сотрудничество Дмитрия Мартынова с госзаказчиками казанских праздников началось задолго до регистрации ООО «Пропраздник». Зарегистрированное в 2012 году ООО «Дирекция праздничных программ» (коммерческая тезка одноименнного МУП) только в 2012—2014 гг. заработало 164 млн рублей на организации разнообразных мероприятий. А в 2015 году фирма перестала существовать в результате реорганизации — вместе с еще восемью казанскими и московскими компаниями присоединения она была присоединена к нижегородскому ООО «Делта строй».

Где именно будет установлен балкон, в исполкоме не уточнили. Фото: Роман Хасаев

«У нас была цена ниже»

— Мы действительно подавали жалобу в УФАС, подтвердила «Реальному времени» директор ООО «Прайд Групп» Эльмира Эюбова. — Дело рассматривалось по конференц-связи онлайн, мы хотели выступить и привести свои доводы. Но связь внезапно прервалась и больше не восстановилась.

А потом, по словам Эюбовой, она узнала, что жалобу признали необоснованной:

— Мы точно знаем, что наша точка зрения была правильной, и она соответствует букве закона, но оспаривать это решение не будем. Мы в очередной раз развели руками… К сожалению, регионы пока так работают. За последние годы заказчик стал слишком много себе позволять. Но поскольку местный ФАС принял такое решение, тендер перестал быть нам интересен.

Однако, по словам руководителя и совладелицы ООО «Прайд Групп», если бы компания смогла участвовать в этом аукционе, она могла еще уронить цену:

— Снижение с 4,8 миллиона до 4,3 миллиона — это ни о чем. У нас цена была ниже, мы все просчитали. Объективно на рынке сейчас такая ситуация, что в течение последних полутора лет из-за коронавируса в среднем понижение на аукционах происходит от 20 до 63 процентов.

Судя по «портфолио», Эюбова знает, что говорит: в 2017—2021 гг. ее компания заработала на госконтрактах с Комитетом по культуре и туризму Гатчинского муниципального района почти 18 млн рублей, с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга еще 5,44 млн и еще 9 млн — с другими организациями. Причем основная масса заключенных контрактов приходится на 2020 год.



Где именно будет установлен балкон, в исполкоме не уточнили, а Дмитрий Мартынов уклонился от ответа: «Пусть об этом скажет мэрия».

О том, что, как ни спрашивали, не добились четкого ответа об адресе, говорит и директор ООО «Прайд Групп» Эльмира Эюбова.

Но поскольку в тексте техзадания аукциона упоминается здание мэрии, можно предположить, что речь идет о площади 1 Мая. Да и, в конце концов, балкон-то как раз там и есть.