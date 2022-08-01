Старые Горки подключили к новому водоводу после статьи в «Реальном времени»

Фото: Ильхам Шагараев

К пуску воды все готово

Исполком Казани и «Водоканал» нашли деньги на подключение к новому водоводу жилого массива Старые Горки после выхода в «Реальном времени» статьи об отсутствии в городском бюджете 125 тысяч рублей на завершение работ в уже сооруженной для этих целей камере.



— Работы по подключению нашего поселка были проведены силами «Водоканала» на прошлой неделе, — сообщил изданию активист из Старых Горок Ильхам Шагараев. — Монтаж закупленной ранее арматуры осуществили всего за один день, что подтверждает правильность наших рассуждений: когда нам отказывали в завершении работ из-за нехватки средств, речь шла о мизерной по сравнению со стоимостью строительства водовода и даже камеры суммы. Мы понимаем, что вода в поселок придет по новому водоводу еще нескоро — как пояснили представители подрядчика, сдача водовода должна состояться в первой половине 2023 года. Но это не страшно, ведь главное сделано, к пуску воды у нас все готово.

Нет профильной программы

Новый водовод в рамках коммерческого проекта — для нужд территории планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района Казани — построила московская фирма «ВТС» по госконтракту с компанией «РСК». В прошлом году жители поселка, давно страдающие от перебоев с водой и неоднократно сталкивавшиеся с этой проблемой во время пожаров, добились того, что на водоводе построили водопроводную камеру, и «Водоканал» выдал техусловия на подключение поселка.

Ранее «Реальное время» запрашивало Казгорисполком и «Водоканал» о размерах недостающего для подключения поселка финансирования, однако там сумму не назвали. При этом редакцию проинформировали о причинах, по которым изыскать средства оказалось крайне затруднительным:

— Водопровод в поселке Старые Горки не принадлежит «Водоканалу». Поэтому предприятие не может заложить расходы по подключению имеющихся сетей к новому водопроводу. Кроме того, для таких видов работ не существует профильной программы, в рамках которой можно было бы выделить финансирование, — объяснили в казанском МУП.