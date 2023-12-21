В Казани утвердили проект по строительству 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории строительства 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте. Линейный объект расположится в Советском районе города.

— Проектируемая разворотная петля расположена на пересечении ул.Мамадышский тракт с проектным проездом №69 согласно Генеральному плану городского округа Казань, — говорится в постановлении исполкома столицы Татарстана.

Проектирование велось «в связи с размещением по ул.Мамадышский тракт подземной разворотной петли и реконструкцией существующей автомобильной дороги». Оно охватывало территорию от здания по ул.Мамадышский тракт, 55 — ориентировочно до объекта по ул. Дорожной, 12а в жилом массиве Самосырово.

— При реализации проезда №69 предполагается устройство путепровода над Мамадышским трактом (для обеспечения пересечения улиц в разных уровнях) с правосторонними съездами. А также для организации движения автодорожного транспорта на пересечении Мамадышского тракта и проезда №69 во всех направлениях на проезде №69 необходимо предусмотреть разворотные петли в двух уровнях, — сказано в документации.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 13.12.2023 №4100

В постановлении также указаны кадастровые номера земельных участков, которые планируется зарезервировать и (или) изъять для государственных или муниципальных нужд. Два из них находятся в Самосырово (16:16:120203:301 и 16:16:120203:300), один — в Советском районе Казани (16:00:000000:111).



При строительстве петли должны устроить кюветы, укрепленные монолитным бетоном, для обеспечения отвода дождевых и талых вод, переустроить сети кабельной канализации, электроснабжения. Также предусмотрено переустройство подземного газопровода высокого давления Ду 110 мм с выносом из зоны строительства эстакады.

Напомним, Мамадышский тракт — одна из основных магистралей Казани. На дороге регулярно образуются пробки. Чтобы разгрузить ее, в городе построили Вознесенский тракт, который в первый же день открытия собрал заторы.

О планах построить на Мамадышском тракте 3-й разворотную петлю стало известно в мае 2023 года. На разработку проектной документации выделяли 27,2 млн рублей. Победитель — ООО «ДСК Проект» — предложил за свои услуги на 107 тысяч рублей меньше.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Общая протяженность новой разворотной петли должна составить 906 метров. Движение по ней планируется организовать двухполосное, а расчетная скорость для транспорта оценивается в 40 километров в час.

Пролетное строение общей длиной в 444 метра будет выполнено из железобетона. Его установят на монолитные сваи, которые, в свою очередь, будут стоять на буронабивных конструкциях. Средняя высота опор от уровня планировки сможет составить 6,2 метра.

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Татьяна Демина