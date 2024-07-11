Все несделанное доделают на 8,2 млрд рублей из средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В республике подвели предварительные итоги завершающегося нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: Инна Серова

Все, что хотели, но не успели сделать в Татарстане в рамках завершающегося в 2024 году нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будет перенесено в планы нового нацпроекта — «Инфраструктура для жизни», сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции начальник Управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Олег Казеннов. О том, что сделано, что планируется сделать и какие дороги в течение долгих лет остаются некачественными и небезопасными в силу того, что до них не доходят не только средства нацпроектов, но и средства, выделяемые на банальный ямочный ремонт, — в материале «Реального времени».

Со старыми показателями — в новый проект



— Все показатели, которые были заложены в нацпроект «Безопасные качественные дороги», в 2025 году переходят в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», — сообщил Олег Казеннов. — С тем же финансированием, оно по дорогам не меняется.

Все показатели, которые были заложены в нацпроект «Безопасные качественные дороги», в 2025 году переходят в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщил Олег Казеннов. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В 2025 году планируется выполнить примерно такие же объемы работ по приведению дорог в нормативное состояние, что и в 2024-м, однако новый проект шире завершающегося — он касается также и общественных пространств, и общественного транспорта, уточнил чиновник и добавил:

— Прогнозируется также приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети отдельных населенных пунктов.

В рамках нового нацпроекта будут фигурировать такие показатели, как площадь жилья, приходящегося в среднем на одного жителя, численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг, количество благоустроенных общественных территорий, доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, доля федеральных дорог в нормативном состоянии и так далее.

Реконструкция, модернизация, информатизация

— Мы реализуем проект «Безопасные качественные дороги» с 2017 года и привели в соответствие с нормативами более 1 600 километров дорог, — рассказал Олег Казеннов, подводя итоги семилетней работы. — Кроме того, в рамках нацпроекта завершено строительство автодороги от ул. Несмелова до трассы М-7 через жилой комплекс «Серебряный бор» на первом этапе — до «Серебряного бора», введен в эксплуатацию участок дороги по улице Меховщиков — от Магистральной до Девятаева, выполнены работы по реконструкции дороги регионального значения Казань — Шемордан на участке от 16-го по 22-й километр дороги.

Казеннов напомнил об итогах прошлого года: к концу 2023-го в соответствующее нормативам состояние было приведено 85,1% дорожной сети городских агломераций (план — 83,99%), 51,06% автомобильных дорог регионального значения (план — 51,05%), 84,2% автомобильных дорог регионального значения, входящих в федеральную опорную сеть (план — 84,2%).



На средства нацпроекта в Казанской и Набережночелнинской агломерациях также реализовывался федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», на средства которого было модернизировано 25 светофорных объектов с адаптивной системой управления, смонтировано 146 пунктов учета интенсивности дорожного движения и 45 обзорных камер, а также закуплено оборудование для систем защиты информации единой платформы управления транспортной системой РТ.

На средства нацпроекта в Казанской и Набережночелнинской агломерациях также реализовывался федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», на средства которого было модернизировано 25 светофорных объектов с адаптивной системой управления. Инна Серова / realnoevremya.ru

— На сегодня 225 светофорных объектов в Казани и 29 в Челнах обеспечивают адаптивное светофорное регулирование, то есть регулируют время горения зеленого сигнала светофора в зависимости от интенсивности движения на перекрестке, — сообщил Олег Казеннов. — 100 процентов участков магистральных городских дорог охвачены техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения, развитой системой мониторинга и подсистемой, интегрированной в единую платформу управления транспортной системой… В целях обеспечения сохранности дорожного полотна на региональных дорогах было установлено 13 автоматических постов весогабаритного контроля.

На что потратили

На 2024 год, по словам Олега Казеннова, в рамках нацпроекта Татарстан получил 8,2 млрд рублей: 2,4 млрд — из бюджета РФ, 5,8 — из бюджета Татарстана. Они должны быть потрачены на ремонт более чем 90 км автодорог и 17 км дорожно-уличной сети, строительство и реконструкцию 14 мостов и ремонт 12 мостов.

Эти деньги уже вовсю тратятся: в Казанской агломерации на приведение в нормативное состояние 10 дорог, общая протяженность — более 8 км. Работы уже идут к завершению: на Сибирском тракте, от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова, они выполнены на 90%, а на проспекте Ибрагимова, между улицами Восстания и Воровского, — на 80%, в поселке Отары, на ул. Центральной, — на 50%. А на улице Копылова, между Тэцевской и Воровского, работы практически завершены.

Работы на Сибирском тракте, от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова, выполнены на 90%. Инна Серова / realnoevremya.ru

В Набережночелнинской агломерации по проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 12 километрах дорог, в Нижнекамской — на трех дорожных объектах.

Кроме того, на средства проекта в надлежащее состояние приводятся региональные дороги протяженностью более 70 км — 53 объекта, 17 из которых уже введены в эксплуатацию. А на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем выделен 141 млн рублей, из которых 114 млн — средства бюджета РФ. Их направят на внедрение адаптивных систем управления в Казанской и Набережночелнинской агломерациях.

По итогам 2024 года планируется довести долю соответствующих нормативным требованиям городских дорог до 85,01%, дорог регионального значения — до 51,63%, дорог регионального значения, входящих в федеральную опорную сеть, — до 85,2%.

Куда деньги «не дошли»

Отвечая на вопросы журналистов, Олег Казеннов уточнил, что завершается проектирование разворотных петель на Мамадышском тракте около ЖК «Весна», однако реализация этого проекта не решит проблему пробок на пересечении Мамадышского тракта и проспекта Победы, а реконструкция этой развязки пока в планах не стоит.

Не будет закрыта в ближайшее время полностью и проблема, которую призван решить проект «Безопасные качественные дороги». К примеру, не предусмотрены траты на приведение в нормативное состояние проезжей части казанской улицы Зинина, которая выполняет роль разворотной петли на пересечении улиц Ершова и Вишневского в центре Казани, где два года не было даже ямочного ремонта, а ямы давно вышли далеко за пределы допустимых размеров 15 на 60 на 5 см.

Не предусмотрены траты на приведение в нормативное состояние проезжей части казанской улицы Зинина, которая выполняет роль разворотной петли на пересечении улиц Ершова и Вишневского в центре Казани, где два года не было даже ямочного ремонта, а ямы давно вышли далеко за пределы допустимых размеров 15 на 60 на 5 см. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Работы будут выполнены в рамках различных дорожных программ, — сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, но не удосужились указать ни программы, ни сроки.

Нет информации и по срокам ликвидации опасной колеи глубиной более 10 см на Сибирском тракте в направлении Дербышек и выезда из Казани, на участке между улицами Агрызской и Дорожной. Поворот на Поперечно-Ноксинскую по этой «стиральной доске» тяжело дается даже тягачам фур, а в зимнее время и в дождь на этом участке любой маневр — хоть перестроение, хоть торможение — грозит аварией с выездом на встречную полосу.

Обогнул по загадочным причинам проект «Безопасные качественные дороги» и превышающую все нормы колею на проспекте Ямашева, на Третьей транспортной дамбе в обоих направлениях, ее не устраняют уже несколько лет, ограничиваясь латанием самых глубоких участков. О причинах такого выборочного отношения к приведению в нормативное состояние перечисленных выше участков Олег Казеннов не ответил: вопросы были направлены «Реальным временем» в начале пресс-конференции, но так и не были озвучены.

Зато прозвучала другая неутешительная информация: в рамках нацпроектов светофорами оснащаются и будут оснащаться только крупные города и агломерации. В Татарстане это Казанская, Набережночелнинская агломерации и Нижнекамск. Остальные муниципальные образования и сельские поселения не могут рассчитывать на такую поддержку.

— Их мы будем оснащать за свой счет, — сообщил Олег Казеннов.