Новому главному педагогу Казани поручили «подтягивать уровень отстающих школ»

Задача вполне по плечу директору одного из лучших столичных лицеев, считают татарстанские педагоги

В Казани представили нового начальника Управления образования. Им стал Ирек Ризванов, директор лицея-интерната для одаренных детей №2 — образцово-показательного по всем меркам учебного заведения, в последние годы уверенно обходящего другие топовые школы Казани. В минувшую пятницу Ризванова представили новому коллективу, а сегодня представили и поздравили на «деловом понедельнике» в мэрии города, где был и корреспондент «Реального времени». Градоначальник Ильсур Метшин отметил, что впереди у нового главы управления большая работа, придется подтянуть уровень отстающих школ.

«Новому начальнику предстоит проделать большую работу»

Нового начальника Управления образования Казани сегодня утром на традиционном «деловом понедельнике» лично представил мэр Ильсур Метшин. Градоначальник напомнил, что на протяжении последних 5 лет Ирек Ризванов возглавлял лицей-интернат №2 — «уникальное казанское учебное заведение для одаренных детей», где прошел путь от рядового учителя до директора интерната.

Лицей-интернат №2 входит в топ-100 лучших школ России и по показателям достижений на российских и международных олимпиадах занимает уверенное первое место в республике, обходя все «топовые» школы Казани — лицей Лобачевского, школу «СОлНЦе», 7-ю гимназию и 131-ю школу.

— Безусловно, в таких учебных заведениях лучшие из лучших собираются. В этом лицее у нас дети из 12 регионов России. В этом году конкурс был 10 человек на место. Индивидуальный подход к каждому ребенку. И я хотел бы, чтобы такое отношение у нового начальника управления образования было к каждой школе, к каждому ученику, — отметил Метшин, подчеркнув, что Казань в целом занимает лидирующие позиции по качеству образования в России.

Градоначальник напомнил, что на протяжении последних 5 лет Ирек Ризванов возглавлял лицей-интернат №2 — «уникальное казанское учебное заведение для одаренных детей»

По словам градоначальника, среди первоочередных задач у Ризванова — добиться хороших показателей и у других учебных заведений города: «Есть задача подтягивать уровень отстающих школ — у нас разные показатели… И в этом плане новому начальнику предстоит проделать большую работу. Воспитательная — функция номер один, это и нравственное, и патриотическое, и экологическое воспитание. Мы надеемся, что удастся, безусловно, как человеку теперь уже опытному выстроить диалог со всеми директорами школ и завоевать авторитет у учительства Казани», — резюмировал Метшин.

«Кадры, как известно, решают все»

Ирек Ризванов — молодой педагог. Диплом о высшем образовании он получил в 2011 году, отучившись в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете. При этом его путь по карьерной лестнице начался несколькими годами ранее: с 2006 по 2015 год он занимал должность воспитателя, заведующего интернатом, а затем заместителя директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани. В 2015-м Ирек Ризванов в очередной раз пошел на повышение и возглавил лицей-интернат, пробыв его директором 5 лет.



Педагогический стаж нового начальника Управления образования Исполкома Казани составляет 13 лет. За это время ему было присуждено множество наград и званий. К примеру, в 2018 году Ризванов победил в конкурсе «Лучший директор школы Республики Татарстан», годом ранее был награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании», плюс неоднократно получал грамоты от республиканского Минобрнауки. Также Ирек Ризванов входит в научно-экспертный совет госпрограммы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015—2020 годы» и является наставником в проекте «Школа наставничества» российской академии образования.



Несколькими годами ранее он «засветился» в одном из аналитических исследований «Реального времени». Тогда наше издание выяснило, что директора образовательных учреждений, занявших первые места в рейтинге лучших казанских школ — далеко не самые богатые. Так, уже бывший глава лицея-интерната №2 Московского района Ирек Ризванов (первое место в рейтинге казанских школ повышенного уровня) задекларировал в 2015 году всего 650 тыс. рублей. Для сравнения, самым богатым директором Казани по итогам 2015 года стала руководитель школы №71 Ново-Савиновского района Талия Шакирова с 7,7 млн рублей дохода.

С 2006 по 2015 год он занимал должность воспитателя, заведующего интернатом, а затем заместителя директора по иностранным языкам МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района Казани

Также Ризванов высказывался на страницах нашего издания о кадровом голоде в сфере образования: «Кадры, как известно, решают все. В нашем городе между школами наблюдается конкуренция по привлечению сильных педагогов. Связано это с тем, что рынке труда сложно найти хороших преподавателей, особенно если речь идет о точных науках: физике, математике, химии».



«Реальному времени» удалось связаться с Иреком Асафовичем после «делового понедельника», но новый глава Управления образования уже был совещании с новым коллективом.

Госзакупки для школ — только по согласованию

Предшественник Ризванова — экс-начальник Управления образования Казани Ильнар Хидиятов покинул свой пост минувшей осенью на фоне коррупционного скандала. В октябре чиновника задержали по подозрению в получении взятки в 800 тыс. рублей, за сутки с добавлением нового эпизода дело выросло до 1,5 млн рублей. По версии следствия, бывший главный педагог города получал откаты за поставку металлодетекторов и холодильников в школы и детсады.

Первым суд отправил под арест казанского бизнесмена Анвара Мурсюкаева. Представителя казанской фирмы «Новотех» подозревали в даче взятки в 800 тыс. рублей «неустановленным» руководителям Управления образования Казани в начале 2017 года. По версии следствия, поставщик обеспечил 120 школ Казани рамками металлоискателей на 8,2 млн рублей — без проведения торгов и с поставкой дешевых моделей под видом дорогих. А в 2016 году «Новотех» поставил холодильники в 158 детсадов и 117 школ — на 7 млн рублей и также без торгов. По данному эпизоду следствие подозревает Хидиятова в получении отката в размере 700 тыс. рублей.

Хидиятов обвинил подчиненную в оговоре, выразил надежду на скорую реабилитацию и получил свободу в зале. В данный момент обвиняемый под домашним арестом. Фото Ирины Плотниковой

Экс-глава Управления образования вину не признал: «Я думаю, это психологическое давление, чтобы я признал то, чего не делал», — рассуждал в суде обвиняемый. Хидиятов обвинил подчиненную в оговоре, выразил надежду на скорую реабилитацию и получил свободу в зале. В данный момент обвиняемый под домашним арестом.

Нашумевшее дело главного педагога Казани повлияло на ситуацию в сфере бюджетных поставок на нужды образования в Татарстане. В Международный день борьбы с коррупцией в Казани под руководством президента Татарстана обсудили ситуацию со взятками, бюджетными хищениями и поборами в образовании и медицине. Прокурор РТ Илдус Нафиков указал, что лишь системными нарушениями можно объяснить ЧП с учеником гимназии №7, когда в мае прошлого года подросток «беспрепятственно пронес пневматический пистолет и нож, а затем на протяжении часа третировал класс и учительницу, объявив их заложниками». Напомним, именно в ходе проверки этого инцидента следствие и вышло на коррупционную схему поставок дешевых металлодетекторов в школы.

Тогда мэр Казани заверил прокуроров, что уже запретил разрешенные законодательством закупки до 100 тыс. рублей «без согласования» с руководством исполкома города и казначейством. Именно на таких поставках без торгов с закупкой товаров по завышенной цене у «своего» поставщика, по версии следствия, в Управлении образования Казани и выстроили схему откатов.

Евгения Родионова лучший учитель Татарстана — 2015 Зная его по должности главы лицея-интерната, могу сказать, что Ирек Ризванов — достаточно молодой и перспективный директор. Во время его работы большое количество учителей, работавших в его лицее, стали участниками и призерами всероссийского конкурса «Учитель года». На мой взгляд, это свидетельствует о высоком качестве его работы как руководителя. Мне приходилось несколько раз взаимодействовать с ним, и я поняла, что это достаточно амбициозный, перспективный, очень современный и прогрессивный директор.

Алла Головенькова лучший учитель России — 2015 Учреждение, которое он возглавлял, является очень инновационным. Я не раз бывала там с методической поддержкой и знакома с Иреком Асафовичем, который инновационно и стратегически видит проблемы школьного образования и выстраивает работу своего учреждения в направлении развития лучших российских и зарубежных практик. При этом я увидела не только его управленческий взгляд, но и его решения по кадровым вопросам внутри образовательной организации, а также по вопросам развития профессионального мастерства учителей. Я очень рада за данное назначение. На мой взгляд, оно пойдет на пользу всему образовательному процессу. Это очень хорошие новости.

Анастасия Звездина директор русско-татарской школы №111 Лично я с ним не знакома, но я рада, что на эту должность пришел такой молодой, перспективный руководитель со множеством регалий и достижений. Это человек, который непосредственно знает работу в школе, очень активный педагог, у него много талантов, судя по резюме. Поэтому мне очень приятно, что такой яркий лидер будет возглавлять Управление образования Казани.