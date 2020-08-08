События недели: взрыв в Бейруте, коронавирус в Татарстане и приговор экс-ректору КХТИ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе мир ошеломил взрыв в столице Ливана. Погибли больше сотни человек, без жилья остались сотни тысяч. В Татарстане приняли решение возвращать здравоохранение к «доковидному» режиму работы. Экс-ректора КНИТУ-КХТИ приговорили к 7,5 года колонии. В Нацбиблиотеке РТ новый директор, татарстанцы на карантине стали чаще покупать спиртное, а экологи предлагают закрыть для туристов Голубые озера.

Взрыв в Бейруте

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана произошел взрыв, принесший масштабные разрушения.

Очевидцы рассказали о тысячах раненых и десятках погибших. Фото и видео инцидента тут же появились в соцсетях и всех мировых СМИ.

«От порта не осталось ничего. Порта в Бейруте больше нет. Эпицентр находился там», — рассказала «Реальному времени» жительница Бейрута Екатерина Алаеддин.



Журналист Анхар Кочнева в авторской колонке описала последствия взрыва в ливанской столице, которые она увидела, отправившись в город на второй день после трагедии.

«Такого масштаба катастрофы в последние лет 20 в мире точно не было, сравнить можно только с событиями на Манхэттене», — говорит она, имея в виду разрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра.

На тот момент мэр Бейрута заявил, что без жилья осталось около 300 тысяч человек. Общий ущерб от взрыва он оценил не менее чем в $5 млрд.



Позже выяснилось, что на складе бейрутского порта взорвалась аммиачная селитра. По некоторым данным, этот груз перевозило судно Rhosus хабаровского бизнесмена Игоря Гречушкина. Более 2,5 тысячи тонн взрывчатого вещества хранились после того, как это судно в 2013 году зашло в порт из-за низких мореходных качеств. Кораблю запретили выходить в море, и владелец бросил его вместе с грузом.

Фото предоставлено Анхар Кочневой

Специалисты по морской безопасности Скотт Эдвардс и Кристиан Бугер обратили внимание на угрозу подобной практики хранения всеми оставленных грузов, распространенной сегодня в мире. Они уверены, что взрыв в Бейруте оказался возможен в том числе из-за морской контрабанды мусорных отходов.



На первый план среди возможных причин взрыва вышла неосторожность рабочих в порту, проводивших сварочные работы рядом с местом хранения опасных контейнеров с селитрой. В мире облегченно выдохнули — вероятность начала еще одной войны на Ближнем Востоке отодвинулась. Однако власти Ливана пока не исключают других версий — например, диверсии.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности», — заявил президент Ливана Мишель Аун.

COVID-19 ударил по медицине в Татарстане

На коллегии Минздрава Татарстана обсудили, как пандемия коронавируса повлияла на всю систему здравоохранения в республике.

Так, число диагностированных внебольничных пневмоний резко выросло, их легкие формы стали обнаруживать в 3,7 раза чаще — из-за пандемии в медучреждениях появилось больше аппаратов компьютерной томографии. А вот по многим другим заболеваниям статистика снизилась. И это тоже объясняется скорее перекосом всей работы в медицинской сфере в сторону COVID-19.

Фото Ильи Репина

Премьер-министр РТ Алексей Песошин потребовал как можно скорее восстановить плановый порядок оказания всех видов медицинской помощи.



Отдельной проблемой стали справки об отсутствии коронавирусной инфекции у пациентов, которые нуждаются в плановой, но неотложной госпитализации.



Дело Дьяконова

Оглашение приговора бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову и еще шести подсудимым по делу об аферах в вузе на 64 млн рублей началось в четверг, 6 августа.

Однако в первый день удалось узнать лишь, что Вахитовский райсуд Казани снизил размер ущерба до 42 млн рублей.Только в пятницу судья объявил, что Дьяконов признан виновным по 10 эпизодам хищений. Он был приговорен к 7,5 года колонии.

Бывший проректор КХТИ по науке Ильдар Абдуллин получил 6 лет колонии, которые были добавлены к предыдущему приговору. Общий срок бывшего заместителя Дьяконова составил те же 7,5 года. Однако этот срок с учетом ареста должен истечь уже через 4 месяца.

Остальные фигуранты дела отделались условными сроками от 4 до 2,5 года.



Фото Максима Платонова

Новый рулевой Нацбиблиотеки РТ

Директор Национальной библиотеки Татарстана Сююмбика Зиганшина заняла пост замминистра культуры республики. На ее место назначили бывшую замгендиректора ТНВ Мадину Тимерзянову.



А своим заместителем она решила взять бывшего руководителя Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина.

Выяснились подробности о шагах, которые библиотека будет делать в сторону читателей. Например, в ней появится центр преподавания арабской графики. Также планируется создать открытые фонды библиотеки: около 150 тысяч книг, оснащенных специальными чипами, можно будет свободно брать с полок без помощи сотрудников. Кроме того, Нацбиблиотека обзаведется абонентским отделом, а значит — книги позволят забирать домой.

Спорт после COVID-19

Постепенно от пандемии в Татарстане оправился и спорт.

Вслед за возобновившимися футбольными и хоккейными матчами в республике оживают и другие активности. Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал об открытии спортшкол, проведении Дня физкультурника и поделился планами на крупные соревнования.

Фото tatarstan.ru

Сегодня, 8 августа, стартовал чемпионат Татарстана по футболу. На конец месяца запланирована «Гонка героев». В сентябре должны состояться Всероссийские уличные игры, а на октябрь перенесены Первые игры стран СНГ.



Судьба Голубых озер

Экологи выступили против планов урбанистов «окультурить» Голубые озера под Казанью.

Недавно проект по созданию рекреационной зоны в этом месте выиграл первый этап конкурса на грант от АСИ — вместе с Юрьевской пещерой в Камском Устье. Проектов широкая общественность еще не видела, но известно, что на Голубых озерах предлагается разбить зону для кемпинга, ларьки для проката различного оборудования и другие рекреационные объекты.

Но доктор биологических наук, завкафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова выступила против привлечения туристов к этому памятнику природы. Она убеждена, что в последние годы именно наплыв отдыхающих вызвал обмеление озер и их постепенное загрязнение. Особенно эксперт напирает на деятельность дайверов.

Мингазова уверена, восстановить экосистему озер можно, если запретить в них купаться и погружаться с аквалангом, запретить пикники и прокат водного оборудования.



Фото poznamka.ru

ПСО «Казань» и дата-центры налоговой

Суд обязал ПСО «Казань» Равиля Зиганшина отремонтировать два центра обработки данных, построенных компанией для Федеральной налоговой службы.

На этих подрядах застройщик космодрома Восточный заработал 4 млрд рублей.

В обоих дата-центрах произошли пожары. Плюс к тому налоговая выявила еще немалый список недостатков, допущенных при строительстве.



Татарстанцы стали чаще покупать алкоголь

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о продажах крепкого алкоголя в Татарстане и других регионах России. За первое полугодие жители республики приобрели больше спиртного на 4—5%.

Прирост наблюдается во втором квартале, то есть с апреля. Эксперты сходятся во мнении, что причиной стала самоизоляция. Однако некоторые из них считают это не следствием депрессии: пьют татарстанцы вовсе не с горя. Все гораздо проще — бары и рестораны были закрыты, и повышение спроса в магазинах компенсировало походы по питейным заведениям.



Доказательства по выводу активов «Татфондбанка»

На этой неделе прошел и еще один ключевой для республики судебный процесс. Вахитовский райсуд Казани продолжает рассматривать дело о хищениях в «Татфондбанке».

На сей раз обвинение огласило ряд доказательств по выводу денег кредитной организации в пользу Роберта Мусина.

Фото Максима Платонова

Так, следствие полагает, что через компанию «Аида и Д» Мусину удалось вывести из банка около 80 млн рублей на личные счета. Кроме того, были представлены бумаги, согласно которым, связанной с главой ТФБ группе компаний DOMO были выданы необеспеченные кредиты общей суммой в десятки миллиардов рублей. Еще один эпизод — это вывод из-под залога имущества нескольких компаний на 7 млрд рублей.



Мэрия Казани и «Коламбиа»

Власти Казани подали в суд на промпарк «Коламбиа», которым владеет дочь депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Мэрия требует с компании более 100 млн рублей.

Как рассказала сама Диана Мифтахова, компания задолжала муниципальным властям плату по аренде земли. Она заверила, что вопрос на стадии урегулирования и часть долга уже погашена.

При этом финансовые показатели «Коламбии» уже два года говорят об убытках, сайт компании не работает, а телефоны переписаны на другие организации. В отношении компании открыты 12 исполнительных производств на общую сумму в 25 млн рублей, а в марте ФНС блокировала ее счет в одном из банков.

«Чайка-СПГ»

Накануне в Зеленодольске спустили на воду первое в России судно на газомоторном топливе.

Прогулочно-экскурсионный теплоход «Чайка-СПГ» построили на Зеленодольском заводе имени Горького. Судно стоимостью 320 млн рублей заказала ГТЛК, а кто приобретет его в лизинг — до сих пор до конца не ясно. Но уже известно, что завод планирует построить еще 20 таких теплоходов.



Фото Максима Платонова

Новый проект строительства в районе Речпорта

В Казани отказались от проекта местного Сити, который предлагали построить в промзоне речного порта малайзийские инвесторы.

Решено отдать предпочтение не созданию даун-тауна за счет деловой недвижимости, а равномерному развитию нового живописного района.

Проектом будет руководить бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Она поработает над созданием новой набережной, жилья и, возможно, финансового центра организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) при ООН. Пока же проект выглядит весьма условно.

