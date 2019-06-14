Большое казанское кольцо оценили в 3 миллиона за метр

Стала известна возможная стоимость одного из самых сложных участков важной для столицы Татарстана дороги

В столице Татарстана продолжатся работы по строительству Большого казанского кольца. Уже опубликован тендер на участок дороги, которая в будущем соединит улицу Баки Урманче и улицу Техническую. При этом 800 метров магистрали могут обойтись бюджету в 2,3 млрд рублей из-за сложности ландшафта и необходимости проложить путь прямо через жилой массив с частными домами. Подробности — в материале «Реального времени».

Миллиарды — в кольцо

Тендер на строительство одного из участков Большого казанского кольца (БКК), строящейся магистрали непрерывного движения, объявило на минувшей неделе ГКУ «Главтатдортранс», подведомственное Минтрансу РТ.

Начальная (максимальная) цена тендера составляет 2,3 млрд рублей, подача заявок завершается 25 июня, а итоги подведут 28 июня. 15 июля победитель тендера уже должен приступить к работам, а завершить их 24 октября 2020 года. Источником средств в тендере указан бюджет РФ и РТ.

Несмотря на значительную цену контракта, протяженность участка невелика, всего 800 метров. Однако этот участок не так прост, как кажется: как следует из тендерной документации, подрядчику нужно будет построить не только дорогу, но и транспортную развязку, подземный пешеходный переход, трамвайную и троллейбусные линии и очистные сооружения возле дороги.

Кольцо пройдет через Борисково

В тендере речь идет об участке от улицы Мидхата Булатова в районе пересечения с улицей Баки Урманче, до улицы Борисковской в районе пересечения с улицей Тульской. Этот отрезок фактически является первым из двух этапов строительства в этой зоне, второй этап строительства должен соединить уже улицу Борисковскую по одноименному жилому массиву до пересечения улицы Технической и улицы Тихорецкой (рядом с гипермаркетом Metro). Трамвайная линия, которая проляжет по этой дороге, свернет на улицу Авангардную.

В документах тендера упоминается и второй вариант прокладки трассы: от пересечения улицы Мидхата Булатова с улицей Баки Урманче через Фермское шоссе с устройством транспортной развязки в 2-х уровнях, по улице Тульской с ее расширением до 6 полос движения с устройством пересечения в одном уровне по типу «кольца» на пересечении с улицей Авангардной далее до улицы Технической. Авторы проекта из института «Татдорпроект» отмечают, что при выборе такого варианта будут возникать заторы на улицах Тульской, Борисковской и Авангардной, поэтому использоваться будет первый вариант.

Новая дорога должна стать шестиполосной, как и другие части БКК. Согласно документам тендера, интенсивность движения по этой дороге прогнозируется на уровне 2 526 машин в час, а к 2029 году возрастет до 3 729 единиц в час. Для сравнения: интенсивность движения от моста «Миллениум» до пересечения с улицей Ямашева составляет 22 255 автомобилей в сутки (данные за 2017 год), то есть менее тысячи автомобилей в час.

Уступать дороге согласны не все

Сейчас улицы Мидхата Булатова и Борисковскую ничего не соединяет — напротив, их разделяет крупный жилой массив частных домов, Фермское шоссе и берег озера Нижний Кабан. С этим и связана сложность и дороговизна тендера пути на 800 метров.

Как уже было сказано выше, строительство новой дороги предполагает создание двухуровневой развязки в районе пересечения БКК и Фермского шоссе. Также на новом отрезке трассы построят подземный пешеходный переход с выходом к трамвайным остановкам. В районе БКК предусмотрены также четыре автобусных остановки: по две на новой дороге и на Фермском шоссе. Кроме того, тендер предполагает создание очистных сооружений, которые будут собирать воду из стоков ливневой канализации при новой дороге. Сброс очищенной воды будет осуществляться в озеро Нижний Кабан.

Отдельным пунктом идет вопрос о сносе домов, которые стоят на пути БКК. Ранее исполком Казани уже сообщал, что к изъятию путем выкупа готовятся 66 участков в этом районе. В списке, который опубликовали в сборнике документов мэрии, были указаны 66 садовых участков и жилых строений, индивидуальных жилых домов. В документах тендера фигурирует этот перечень. Демонтажные работы отнесены в список подготовительных работ — следовательно, лягут на плечи подрядчика.

Отметим, что выкуп земельных участков, которые лежат на пути БКК, не входит в стоимость работ. В пресс-службе исполкома Казани пока не ответили на запрос о ходе выкупа участков. Однако «Реальному времени» удалось связаться с одним из владельцев этих участков, который попросил не указывать его имени. Он подтвердил, что предложение о выкупе уже поступило ему и соседям, однако не все на него согласились. В его ситуации дорога должна захватить не весь участок, а его небольшую часть, поэтому предложение о выкупе ему было неинтересно. Комментируя предложенную мэрией цену за квадратный метр, он сказал, что цена «такая маленькая, что и говорить стыдно».

Отметим, что второй этап строительства БКК в этом районе будет не столь сложным с конструктивной точки зрения, но все же включит в себя ряд важных элементов. В частности, из-за рельефа там придется построить мост. Также необходимо будет сделать отвод трамвайной линии на улицу Авангардная. Кроме того, на этом участке также запланировано создание очистных сооружений.

Сколько стоит кольцо для Казани?

Ценник тендера в очередной раз поднимает вопрос о стоимости всей БКК. Напомним, последняя оценка прозвучала из уст замруководителя исполкома Казани, председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева в марте этого года.

«Мы пока не имеем конкретной стоимости. Предварительно это будет 1,2 млрд, может быть, 1,6 млрд, пока не могу сказать точно», — сообщал Куляжев.

Он добавлял, что точную стоимость проекта определят после утверждения проектно-сметной документации и проведения необходимых экспертиз. В любом случае тендер в 2,3 млрд рублей говорит о том, что оценку явно пересмотрели.

В пресс-службе мэрии Казани напомнили, что, озвучив собственную оценку в марте, Куляжев не раз подчеркнул, что эта стоимость приблизительная и может меняться. Сейчас в исполкоме не стали называть даже примерную цену, так как заказчиком выступает не город, а республика. В пресс-службе Минтранса РТ на запрос пока не ответили.

Что касается источников средств для строительства БКК, напомним, в начале марта стало известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» Татарстан оказался абсолютным чемпионом по объему привлеченных ресурсов среди всех субъектов РФ, пробив себе дорожный бюджет в 3,84 млрд рублей. Как писало «Реальное время», именно БКК, а также проект дублера Горьковского шоссе могут стать основными проектами в рамках этого бюджета. Тем не менее пока неизвестно, в какой пропорции федеральный и региональный бюджет профинансировали текущие проекты в рамках БКК.

«Надо достроить как можно быстрее»

Проект новой части БКК прокомментировал Тахир Давлетшин, автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции генплана «Казань — полицентричный город на Волге», ранее на страницах «Реального времени» объяснявший проблемы транспортного планирования Казани.

— Большое казанское кольцо — важная для города магистраль, и эту магистраль надо достроить как можно быстрее. Но я бы его назвал Казанским трамвайным кольцом, оно ведь не снаружи города. Хотя трамваю кольцевой маршрут ни к чему, он же реверсный, может развернуться и по той же дороге поехать. Значимость кольца в другом: в данном случае дорога сыграет большую роль в развитии этого района, где расположены, к примеру, Ново-Татарская слобода и Победилово. Единственное, что вызывает опасение — возможно, власти захотят сделать это с минимальными издержками, заплатив небольшие компенсации жителям домов, которые планируют снести. Нужно заплатить жителям достойную компенсацию, потому что это в дальнейшем окупится развитием района.

P.S. После публикации материала поступил ответ пресс-службы мэрии Казани о ходе выкупа участков, по которым пройдет новая дорога. По заявлению мэрии, на новом участке БКК попадают в зону строительства 17 земельных участков с индивидуальными жилыми домами и 57 садовых участков со строениями. На сегодня подписали соглашения об изъятии недвижимости и уже получили выплаты собственники 7 домов и 30 садовых участков. Работа с другими собственниками продолжается. Суммы выкупа не раскрываются.