Перевыполнили план: официально в Казани более 60% жильцов МКД уже в чатах MAX

Создав домовые чаты в национальном мессенджере, в УК думают, как «загрузить» в них собственников жилья

Татарстанский Минстрой активно исполняет поручение министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина в рамках поставленной президентом и правительством страны задачи — создать домовые чаты МКД в отечественном мессенджере до конца 2025 года. В Казани, согласно официальной информации исполкома, уже порядка 60% домовых чатов переведены в национальный мессенджер, в крупных УК в него не переведена лишь 1/5 часть чатов МКД. В том, как осуществляется перевод, кто и как создает сообщества МКД в MAX и какие ограничения при создании домовых чатов предусматривает действующее законодательство, разбиралось «Реальное время».

Дана команда

На недавнем заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации глава российского Минстроя Ирек Файзуллин обратился к сенаторам:

— Серьезная задача перед нами поставлена — и правительством, и президентом — в сфере использования цифрового мессенджера MAX в ЖКХ. Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp, и официально закрепить статус домового чата.

Слова министра вне контекста некоторые восприняли как требование «охватить» чатами в MAX всех жильцов всех МКД. И это вызвало недоумение, поскольку законодательство не предусматривает безоговорочной «чатизации» населения.

В Татарстане для выполнения поручения российского министра решили использовать имеющиеся ресурсы: на совещании в Доме правительства РТ в начале ноября первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин указал, что до декабря 2025 года необходимо перевести в национальный мессенджер те чаты, которые используются управляющими компаниями для коммуникации с жителями МКД.

Казань — впереди всех

Как сообщили «Реальному времени» в республиканском Минстрое, на 7 ноября из 18 151 официального чата МКД в Татарстане были переведены в MAX 7 213 (39,7% от общего количества).

В 18 районах процент перехода домовых чатов в Макс составляет менее 30%, в 16 муниципальных образованиях процент переведенных чатов выше 30%, а в Казани — более 50%. В 11 муниципалитетах все многоквартирные дома перешли на национальный мессенджер — это Тюлячинский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Атнинский, Высокогорский, Кайбицкий, Муслюмовский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Черемшанский муниципальные районы.

— Согласно рекомендациям правительства РФ о необходимости переноса домовых чатов в мессенджер MAX управляющие жилищным фондом организации проводят информационную работу с населением по популяризации приложения, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме города. — Жители создают чаты в МАX, информация [об этом] от управляющих компаний аккумулируется исполкомом Казани и направляется в Министерство строительства и ЖКХ РТ.

По данным исполкома, на 13 ноября 2025 года в Казани в MAX были переведены общедомовые чаты 3578 домов, что составляет 59,4% от общего количества МКД (6025). В крупных управляющих компаниях 3370 МКД, или 81,6% от общего количества управляемых МКД (4129).

«Целью будет исключительно информирование»

С вопросом, как управляющие компании справляются с задачей охватить жильцов, «Реальное время» обратилось в крупные УК Казани.

В УК ЖКХ Московского района на запрос пока не ответили, а в телефонном разговоре ограничились заверениями, что старшим по домам и администраторам существующих в других мессенджерах домовых чатов не нужно предпринимать никаких действий по переводу их в MAX.

Директор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов в подробностях рассказал, как ведется работа:

— Мы для себя определили, что целью этих чатов будет исключительно информирование собственников жилья со стороны управляющей компании, а вот заявки через чат мы принимать не планируем, их по-прежнему надо будет направлять в «Открытую Казань». Чаты мы уже создали на каждый дом, в них состою я, главный инженер, руководитель обслуживающей организации, мастер, отвечающий за дом. И будем включать в эти чаты собственников. Приглашение в чат с куар-кодом или штрихкодом мы планируем разместить на счетах-фактурах. Как это лучше сделать, пока обсуждается, в том числе и с юристами, потому что тут важно обеспечить безопасность.

Руководитель УК подчеркнул, что, приглашая собственников домов в чаты, важно минимизировать риски для них. В Казани на подъездах жилых домов уже появлялись приглашения вступить якобы в домовой чат со ссылками, которые вели на фишинговые сайты, созданные мошенниками. Поэтому окончательный вариант взаимодействия с собственниками квартир по переходу в чаты УК в МАX пока не принят.

Также Нияз Гиниятов отметил, что никакого «насильственного» подключения к этим домовым чатам нет и быть не может — если люди не хотят «светить» телефон и не предоставляют его УК — это их право. Он добавил, что в чатах будут действовать определенные правила поведения — они также разрабатываются. Уточнил, что доступ в домовые чаты арендаторам квартир планируется закрыть. Последняя задача — одна из самых сложных, потому что сотрудники УК просто физически не имеют возможности встретиться с каждым «постучавшимся» в чат и удостовериться, что он — собственник.

При переходе в отечественный мессенджер в УК планируют использовать опыт, наработанный во время капремонта в домах, когда для взаимодействия с жильцами были созданы домовые чаты в других мессенджерах:

— Это оказалось удобным, сейчас мы часто выкладываем информацию в чат, где состоят старшие по домам, а они уже распространяют ее в домовых чатах.

Что показала практика

— Я вынужденно взяла на себя на общественных началах роль старшей по дому несколько лет назад, когда собственники добивались капитального ремонта, — рассказывает Инна Бугацова из многоквартирного дома на проспекте Ибрагимова. — Тогда же был создан домовой чат в мессенджере. Администрирую его я, в него сегодня включены собственники только 80 квартир — это менее одной трети жильцов. Эти люди захотели состоять в чате и добровольно предоставили свои телефоны. «Насильно» никого не включали — это незаконно. Желающих выйти из чата по окончании ремонта или позднее по разным причинам тоже никто не удерживал и не удерживает. И я предвижу большие сложности как в реализации планов Минстроя и правительства не только по поголовному охвату жителей многоквартирных домов «официальными» домовыми чатами, так и в ведении этих чатов.

Кроме того, говорит она, велика вероятность, что какие-то из собственников просто не захочет состоять в домовом чате, а обязать их к этому нет законных оснований. Администратор чата дома на Ибрагимова также указала на необходимость отслеживать и убирать из чата рекламу, спам, сообщения, не относящиеся к информации о функционировании и обслуживании дома, запрещенную законом информацию, да и просто взаимные оскорбления и перепалки между соседями. Эту бесконечную и неблагодарную работу приходится вести практически круглосуточно, подчеркнула она, и она еще выполнима, когда администрируется чат одного дома, но вряд ли будет выполнима для администратора нескольких чатов, если в этой роли будут выступать сотрудники УК и обслуживающих организаций сразу во многих домах.

Бугацова считает, что сегодня очень велик риск, что по приглашению по ссылке в чатах окажутся посторонние лица — арендаторы, а то и просто случайные люди, а кто-то из доверчивых жильцов станет жертвой мошенников, которые способны подкинуть в почтовые ящики поддельную квитанцию с «левой» ссылкой. И сомневается, что реальный охват многоквартирных домов чатами в мессенджере MAX действительно так широк, как сообщается в официальных отчетах:

— Я допускаю, что управляющие компании действительно создали эти чаты если не для каждого дома, то для большинства домов, и уже размещают там информацию, поскольку технически это несложно. Но я сомневаюсь, что в них состоит большое количество жильцов. Откуда им там взяться, если их туда не пригласили? А ни в нашем доме, ни в соседних точно не приглашали, и когда я позвонила в управляющую компанию Московского района и спросила, требуется ли какая-то помощь, какие-то действия от меня, мне там ответили: «Ничего не нужно». В целом создание домовых чатов дело полезное, через них жильцы распространяют информацию об отключениях, авариях, обходах газовиков, предупреждают друг друга о появлении в подъездах подозрительных людей. Но эта инициатива хорошо работает, когда идет «снизу» и люди заинтересованы в ней. А в то, что будет создан эффективный механизм по команде сверху, верится с трудом.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу MAX с запросом о статистических данных о присоединении к MAX представителей татарстанского бизнеса, частью которого являются и управляющие компании. Эти данные позволили бы косвенно судить о том, как в реальности выполняются планы. Ответ будет опубликован по получении.

«Есть большие минусы»

— В открытом доступе, к сожалению, нет стенограммы выступления министра, но Ирек Файзуллин — умный, образованный человек, обладающий огромным массивом информации, поэтому я думаю, что его слова могли быть просто неверно интерпретированы исполнителями, — говорит директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов. — Я думаю, что само поручение связано с необходимостью взаимодействия управляющих компаний и населения в режиме реального времени. К примеру, при ЧП вроде протечек, поломок лифта и так далее, а также для обсуждения каких-то общих домовых вопросов. Домовой чат обеспечит оперативность, эффективность взаимодействия и фиксацию сообщений и результатов обсуждений.

Камалов подчеркнул: на фоне сегодняшней разрозненности людей, когда соседи по подъезду зачастую не знают друг друга, появление такого способа коммуникации — большой плюс. Второй плюс, по его мнению, состоит в том, что такие чаты могут обеспечить прозрачность работы УК. Третий — произойдет упрощение коммуникации с УК, уход от лишнего документооборота, от бюрократии: вместо заявлений в чате будут использоваться короткие сообщения.

Но есть и большие минусы, предостерег эксперт. Для пожилых людей общение в домовом чате может стать проблемой, а те, у кого кнопочные телефоны, вообще останутся за бортом. Также встает вопрос, кто будет администрировать такой чат, мониторить и модерировать сообщения в нем и какую ответственность он будет нести. Пока это не ясно. Еще один нерешенный вопрос — что делать со спамом, рекламой, которые могут в этом чате появляться? Непонятно также, что делать, если жилец продал квартиру — обязан ли он выйти из чата? А что делать с арендаторами — включать или не включать их в чат?

— А самое главное, в законодательстве нет понятия «домовой чат» и обязать вступать в него жильцов дома никто не вправе, — подчеркнул Марат Камалов. — И никто не вправе нарушать приватность персональных данных, жильцы не обязаны ни предоставлять администратору чата свой телефон, ни «светить» его перед другими участниками. Получается, что, хотя сама идея создания домовых чатов и здравая, но есть объективные препятствия для ее реализации в том виде, в каком она сейчас интерпретируется. Сегодня домовые чаты существуют, их создают сами жильцы, но на добровольной основе и на свое усмотрение, а это совсем другое дело.

Тем временем вопросом о законности обязательного перевода домовых чатов в MAX озаботились депутаты Госдумы. И первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев уже дал разъяснения по этому поводу:

— Данное распоряжение пока носит характер рекомендации, а не законодательно закрепленной обязанности. Вопрос о принудительном подключении жильцов к чату не рассматривается.

Он также указал, что в настоящее время даже само понятие «домовой чат» не закреплено в нормативных актах и ничто не обязывает их создавать, а даже если это понятие будет введено в жилищный кодекс или установлено постановлением правительства, останется главная проблема — идентификации участников такого чата.