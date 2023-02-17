«Для кого эти тарифы?»: почему проездные на транспорт в Казани стали невыгодны
Отсутствие доступных проездных на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро оправдывают отсутствием бюджетных дотаций
Казанцам предлагают сэкономить на оплате проезда благодаря новым тарифным планам: к примеру, купить проездной, с которым одна поездка обойдется всего в 25 рублей (при условии 100 поездок в месяц). Однако на деле воспользоваться скидками в полном объеме сможет разве что курьер, чей рабочий день проходит исключительно в разъездах. Обычным же пассажирам, добирающимся до работы и домой, даже с учетом пересадки приобретать проездные оказалось совершенно невыгодно. «Реальное время» подсчитало, сколько поездок надо совершить, чтобы оправдать затраты на абонементы, сравнило тарифы в «третьей столице России» с ценами на проезд в Москве и Санкт-Петербурге и выяснило, почему после очередного повышения в Казани практически не осталось ни одного проездного, который позволял бы сэкономить.
«Я эти траты не оправдаю»
— Для кого придуманы эти тарифы? Кому нужны 100 поездок на метро (это вообще самый смешной тариф с нашими 11 станциями по прямой), 100 поездок на автобусе, 100 поездок на трамвае? — оставляют казанцы возмущенные отзывы о новых тарифных планах на общественном транспорте. — Среднестатистический человек работает 5 дней в неделю, итого 22—23 рабочих дня, то есть 44—46 поездок из дома на работу и обратно. Даже если учесть, что человек совершает какие-то поездки в выходные и помимо работы ездит еще куда-то, что, вероятно, случается не каждый же день, то ну никак не наберется 100 поездок! А значит просто деньги сгорят. Кто покупает эти ваши проездные? Тот, кто ездит на работу с пересадками только на автобусе или только на трамвае. Это 0,01% казанцев??? Это для них разработали эту огромную систему ЭПБ? А остальные вынуждены ездить по полной цене!
— Я много лет езжу на работу с пересадками — электричка и автобус либо два автобуса, — поделилась с «Реальным временем» опытом неудачной экономии жительница Высокогорского района Наталья Николаева. — Если сравнивать оплату электронной картой с наличными, то в автобусе получается смешная экономия в несколько рублей, но наличными-то давно уже большинство пассажиров не платит. А если сравнивать оплату банковской картой и проездным по одному из предлагаемых сейчас смешанных тарифов — на разные виды транспорта, то мне ни один тариф не подойдет, потому что электрички в этот «комплект» не входят. Точно так же, как не подойдет, например, безлимитный проездной на один автобусный маршрут, поскольку ждать этот маршрут некогда, и я за месяц не израсходую эти 1 400 рублей. И трату 2 300 рублей на билет на 100 поездок на автобусе не оправдаю — я столько не езжу на нем.
Николаева говорит, что среди почти двух десятков ее коллег, а работает она в женском коллективе, где большинство пользуется наземным общественным транспортом, не нашлось никого, кто бы смог подобрать действительно выгодный тариф.
— Я разорился один раз на автобусный билет на один маршрут, — рассказал Сергей Сагдеев. — Живу в Дербышках, работаю на заводе в Авиастроительном районе, вот и подумал, что 60-й автобус мне идеально подходит. Дело было зимой, работаю я в сменах. Оказалось, что поздно вечером этот автобус не дождешься, утром тоже бывают проблемы, да и ехать на нем долго и мучительно. Ну и в итоге стал я ездить с пересадками — так быстрее и надежнее. Затраты на билет не оправдал и больше экономить не пробовал.
Выбор без выбора
Сегодня АО «Транспортная карта» предлагает казанцам 14 видов электронного проездного билета. Казалось бы, выбирай — не хочу. Корреспондент «Реального времени» попробовал найти среди них выгодные варианты.
Взять безлимитный «универсальный» билет за 3 100 рублей, который приобретается сроком на 1 месяц. Если исходить из того, что проезд при оплате банковской картой стоит 35 рублей, то за эти деньги за месяц, не покупая никаких проездных, можно совершить 88 поездок (по 4 поездки в течение 22 рабочих дней). А больше-то, в принципе, и не надо — где же тут экономия?
Аналогичный вывод напрашивается и в отношении месячного электронного проездного за 2 800, дающего право на безлимитное количество поездок наземным транспортом и на 50 поездок на метро. А что касается электронного проездного за 2 400 — на безлимитное количество поездок на трамвае и троллейбусе и на 50 поездок на метро, то тут дела обстоят еще хуже — у нас трамвайное и троллейбусное сообщение развито куда хуже, чем автобусное, так что тратиться на автобус, вероятнее всего, придется дополнительно.
Относительно выгодным для тех, кто ездит на работу с пересадками, может считаться предложение проездных на 100 поездок на автобусе за 2 500 рублей на месяц. А вот стоит ли покупать за ту же сумму 100 поездок в месяц на троллейбусе, а тем более трамвае — уже вопрос.
Еще предлагаются безлимитные проездные на один маршрут автобуса за 1 400 рублей, а также трамвая или троллейбуса за 1 700 рублей. На автобус такой билет есть смысл покупать — на эти деньги только 20 дней туда и обратно по 35-рублевому тарифу получится кататься. А вот брать безлимитный проездной на один маршрут электротранспорта (трамвая или троллейбуса) за 1 700 — уже невыгодно: это больше, чем потратишь в рабочие дни при цене разового билета в 35 рублей. Тем более что 1 800 стоит безлимитный проездной на трамвай и троллейбус вместе взятые.
И только выгодность проездного на 100 поездок в автобусе, трамвае, троллейбусе или на метро за 2 500 рублей в месяц кажется очевидной для тех, кто ездит с пересадкой: при оплате обычной банковской картой четырех поездок в рабочие дни за месяц придется потратить более 3 тысяч рублей.
Есть еще экзотический тариф «пересадочный» — если успеваешь в течение 60 минут два раза (или больше) перепрыгнуть с трамвая одного маршрута на трамвай другого, вся поездка обойдется в 31 рубль. А если в течение 45 минут совершишь пересадку с одного электротранспорта на другой (в том числе на метро), за эти две поездки с карты спишется всего 45 рублей.
А вот класть деньги на электронный билет длительного пользования смысла больше нет: с него за одну поездку списывается столько же, сколько и с банковской карты — 35 рублей.
Выгодная «Тройка», доступный «Подорожник»
А вот в Москве карта «Тройка» дает совсем другие возможности. Безусловно, и тарифы, и цены там другие, но и экономия тоже другая. К примеру, за 75 рублей в течение 1,5 часа можно один раз проехать на метро, МЦД или МЦК и сколько угодно раз (сколько успеете) сменить наземный транспорт — притом что стоимость одной поездки по единому тарифу — 62 рубля.
При безлимитном посуточном тарифе в центральной зоне (без поездок в пригород) билет на сутки обходится в Москве в 285 рублей, на 3 суток — в 540, на 30 дней — в 2 540 рублей (то есть все поездки в течение одних суток будут обходиться в неполных 85 рублей,), на 1,5 месяца — в 6 150 руб. (68 рублей в сутки). А раскошелившись на 19,5 тысячи, можно купить безлимит на год и тратить на транспорт чуть больше 53 рублей в день, катаясь хоть до упаду.
В Санкт-Петербурге разовая поездка в метро при оплате банковской картой или жетоном обходится в 70 рублей, картой «Подорожник» — в 49, Единой картой петербуржца — в 42, а проездной на месяц обойдется в 2 700 рублей (стоимость поездки в условиях «туда и обратно» по рабочим дням, при условии, что в выходные вовсе метро не пользуешься — до 62 рублей, а при использовании проездного каждый день — до 45 рублей). В питерском автобусе разовый проезд стоит 65 рублей, при оплате картой «Подорожник» — 44, Единой картой петербуржца — 42, картой «Мир» — 43 рубля. При покупке же месячного проездного на автобус стоимость билета при условии совершения двух поездок в день — до 33 рублей. Примерно такие же цены на поездки в трамвае и троллейбусе.
Разовая поездка в Казани обходится в 35—36 рублей, тогда как в северной столице она стоит вдвое дороже — 65—70 рублей. А вот безлимитный проездной билет на месяц на все виды транспорта стоит в Питере 3 665 рублей — всего на 565 рублей дороже, чем в Казани. А еще там есть безлимитный месячный проездной на трамвай, троллейбус и автобус за 2 470 рублей — он на 30 рублей дешевле, чем казанский безлимитный месячный автобусный билет.
И больная тема: в Питере и Москве есть льготные проездные для школьников и студентов, а в Казани их нет. Месячный школьный проездной на автобус стоит 430 рублей на все виды транспорта. Включая метро — 650 рублей. Для студентов есть три вида проездных: на все виды транспорта за 1 305 рублей, на метро — 740, на трамвай, троллейбус и автобус — 655 рублей.
«Что-то для людей сделайте!»
«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о причинах высокой стоимости проездных билетов. Мы попросили пояснить, исходя из чего она рассчитывалась, а также уточнить, какое количество пассажиров ездит с одной, с двумя пересадками и т.д., как меняется это количество в выходные и праздники. Кроме того, мы спросили, рассматривается ли введение льготных проездных для школьников и студентов хотя бы в перспективе. А напоследок задали вопрос о том, рассматривалась ли возможность введения в Казани единого проездного по схеме «общественный транспорт+электричка» по примеру Москвы и если да, то что помешало воплощению этой идеи.
По получении ответ исполкома будет опубликован. А пока нам в устной форме сообщили, что введению льготных проездных и более экономичных (для пассажиров) тарифов мешает отсутствие бюджетных дотаций, за счет которых вводятся скидки, например, в Москве.
Но и в отсутствие дотаций возможны более выгодные решения. Одно из них — вернуться к проверенным временем вариантам тарификации. Об этом просят в соцсетях и казанцы.
«Верните проездной на 50 поездок на один месяц или сделайте так, чтобы эти 100 поездок были действительны два-три месяца! Что-то ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не только для перевозчиков, которым всегда идут навстречу и увеличивают стоимость проезда, можно уже сделать, а?» — написал на страничке «Общественный транспорт Казани» читатель с ником «Анонимный негодующий».
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