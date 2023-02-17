«Для кого эти тарифы?»: почему проездные на транспорт в Казани стали невыгодны

Отсутствие доступных проездных на автобусы, троллейбусы, трамваи и метро оправдывают отсутствием бюджетных дотаций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцам предлагают сэкономить на оплате проезда благодаря новым тарифным планам: к примеру, купить проездной, с которым одна поездка обойдется всего в 25 рублей (при условии 100 поездок в месяц). Однако на деле воспользоваться скидками в полном объеме сможет разве что курьер, чей рабочий день проходит исключительно в разъездах. Обычным же пассажирам, добирающимся до работы и домой, даже с учетом пересадки приобретать проездные оказалось совершенно невыгодно. «Реальное время» подсчитало, сколько поездок надо совершить, чтобы оправдать затраты на абонементы, сравнило тарифы в «третьей столице России» с ценами на проезд в Москве и Санкт-Петербурге и выяснило, почему после очередного повышения в Казани практически не осталось ни одного проездного, который позволял бы сэкономить.

«Я эти траты не оправдаю»

— Для кого придуманы эти тарифы? Кому нужны 100 поездок на метро (это вообще самый смешной тариф с нашими 11 станциями по прямой), 100 поездок на автобусе, 100 поездок на трамвае? — оставляют казанцы возмущенные отзывы о новых тарифных планах на общественном транспорте. — Среднестатистический человек работает 5 дней в неделю, итого 22—23 рабочих дня, то есть 44—46 поездок из дома на работу и обратно. Даже если учесть, что человек совершает какие-то поездки в выходные и помимо работы ездит еще куда-то, что, вероятно, случается не каждый же день, то ну никак не наберется 100 поездок! А значит просто деньги сгорят. Кто покупает эти ваши проездные? Тот, кто ездит на работу с пересадками только на автобусе или только на трамвае. Это 0,01% казанцев??? Это для них разработали эту огромную систему ЭПБ? А остальные вынуждены ездить по полной цене!

— Я много лет езжу на работу с пересадками — электричка и автобус либо два автобуса, — поделилась с «Реальным временем» опытом неудачной экономии жительница Высокогорского района Наталья Николаева. — Если сравнивать оплату электронной картой с наличными, то в автобусе получается смешная экономия в несколько рублей, но наличными-то давно уже большинство пассажиров не платит. А если сравнивать оплату банковской картой и проездным по одному из предлагаемых сейчас смешанных тарифов — на разные виды транспорта, то мне ни один тариф не подойдет, потому что электрички в этот «комплект» не входят. Точно так же, как не подойдет, например, безлимитный проездной на один автобусный маршрут, поскольку ждать этот маршрут некогда, и я за месяц не израсходую эти 1 400 рублей. И трату 2 300 рублей на билет на 100 поездок на автобусе не оправдаю — я столько не езжу на нем.

Николаева говорит, что среди почти двух десятков ее коллег, а работает она в женском коллективе, где большинство пользуется наземным общественным транспортом, не нашлось никого, кто бы смог подобрать действительно выгодный тариф.

«Оказалось, что поздно вечером этот автобус не дождешься, утром тоже бывают проблемы... Затраты на месячный билет я не оправдал». Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Я разорился один раз на автобусный билет на один маршрут, — рассказал Сергей Сагдеев. — Живу в Дербышках, работаю на заводе в Авиастроительном районе, вот и подумал, что 60-й автобус мне идеально подходит. Дело было зимой, работаю я в сменах. Оказалось, что поздно вечером этот автобус не дождешься, утром тоже бывают проблемы, да и ехать на нем долго и мучительно. Ну и в итоге стал я ездить с пересадками — так быстрее и надежнее. Затраты на билет не оправдал и больше экономить не пробовал.



Выбор без выбора

Сегодня АО «Транспортная карта» предлагает казанцам 14 видов электронного проездного билета. Казалось бы, выбирай — не хочу. Корреспондент «Реального времени» попробовал найти среди них выгодные варианты.

Взять безлимитный «универсальный» билет за 3 100 рублей, который приобретается сроком на 1 месяц. Если исходить из того, что проезд при оплате банковской картой стоит 35 рублей, то за эти деньги за месяц, не покупая никаких проездных, можно совершить 88 поездок (по 4 поездки в течение 22 рабочих дней). А больше-то, в принципе, и не надо — где же тут экономия?

Аналогичный вывод напрашивается и в отношении месячного электронного проездного за 2 800, дающего право на безлимитное количество поездок наземным транспортом и на 50 поездок на метро. А что касается электронного проездного за 2 400 — на безлимитное количество поездок на трамвае и троллейбусе и на 50 поездок на метро, то тут дела обстоят еще хуже — у нас трамвайное и троллейбусное сообщение развито куда хуже, чем автобусное, так что тратиться на автобус, вероятнее всего, придется дополнительно.

Относительно выгодным для тех, кто ездит на работу с пересадками, может считаться предложение проездных на 100 поездок на автобусе за 2 500 рублей на месяц. А вот стоит ли покупать за ту же сумму 100 поездок в месяц на троллейбусе, а тем более трамвае — уже вопрос.

У нас трамвайное и троллейбусное сообщение развито куда хуже, чем автобусное, так что тратиться на автобус, вероятнее всего, придется дополнительно. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще предлагаются безлимитные проездные на один маршрут автобуса за 1 400 рублей, а также трамвая или троллейбуса за 1 700 рублей. На автобус такой билет есть смысл покупать — на эти деньги только 20 дней туда и обратно по 35-рублевому тарифу получится кататься. А вот брать безлимитный проездной на один маршрут электротранспорта (трамвая или троллейбуса) за 1 700 — уже невыгодно: это больше, чем потратишь в рабочие дни при цене разового билета в 35 рублей. Тем более что 1 800 стоит безлимитный проездной на трамвай и троллейбус вместе взятые.

И только выгодность проездного на 100 поездок в автобусе, трамвае, троллейбусе или на метро за 2 500 рублей в месяц кажется очевидной для тех, кто ездит с пересадкой: при оплате обычной банковской картой четырех поездок в рабочие дни за месяц придется потратить более 3 тысяч рублей.

Есть еще экзотический тариф «пересадочный» — если успеваешь в течение 60 минут два раза (или больше) перепрыгнуть с трамвая одного маршрута на трамвай другого, вся поездка обойдется в 31 рубль. А если в течение 45 минут совершишь пересадку с одного электротранспорта на другой (в том числе на метро), за эти две поездки с карты спишется всего 45 рублей.

А вот класть деньги на электронный билет длительного пользования смысла больше нет: с него за одну поездку списывается столько же, сколько и с банковской карты — 35 рублей.

Выгодная «Тройка», доступный «Подорожник»

А вот в Москве карта «Тройка» дает совсем другие возможности. Безусловно, и тарифы, и цены там другие, но и экономия тоже другая. К примеру, за 75 рублей в течение 1,5 часа можно один раз проехать на метро, МЦД или МЦК и сколько угодно раз (сколько успеете) сменить наземный транспорт — притом что стоимость одной поездки по единому тарифу — 62 рубля.

При безлимитном посуточном тарифе в центральной зоне (без поездок в пригород) билет на сутки обходится в Москве в 285 рублей, на 3 суток — в 540, на 30 дней — в 2 540 рублей (то есть все поездки в течение одних суток будут обходиться в неполных 85 рублей,), на 1,5 месяца — в 6 150 руб. (68 рублей в сутки). А раскошелившись на 19,5 тысячи, можно купить безлимит на год и тратить на транспорт чуть больше 53 рублей в день, катаясь хоть до упаду.

В Санкт-Петербурге разовая поездка в метро при оплате банковской картой или жетоном обходится в 70 рублей, картой «Подорожник» — в 49, Единой картой петербуржца — в 42, а проездной на месяц обойдется в 2 700 рублей (стоимость поездки в условиях «туда и обратно» по рабочим дням, при условии, что в выходные вовсе метро не пользуешься — до 62 рублей, а при использовании проездного каждый день — до 45 рублей). В питерском автобусе разовый проезд стоит 65 рублей, при оплате картой «Подорожник» — 44, Единой картой петербуржца — 42, картой «Мир» — 43 рубля. При покупке же месячного проездного на автобус стоимость билета при условии совершения двух поездок в день — до 33 рублей. Примерно такие же цены на поездки в трамвае и троллейбусе.

Разовая поездка в Казани обходится в 35—36 рублей, тогда как в северной столице она стоит вдвое дороже — 65—70 руб. А безлимитный проездной билет на месяц на все виды транспорта стоит в Питере 3 665 рублей — всего на 565 рублей дороже, чем в Казани. Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Разовая поездка в Казани обходится в 35—36 рублей, тогда как в северной столице она стоит вдвое дороже — 65—70 рублей. А вот безлимитный проездной билет на месяц на все виды транспорта стоит в Питере 3 665 рублей — всего на 565 рублей дороже, чем в Казани. А еще там есть безлимитный месячный проездной на трамвай, троллейбус и автобус за 2 470 рублей — он на 30 рублей дешевле, чем казанский безлимитный месячный автобусный билет.

И больная тема: в Питере и Москве есть льготные проездные для школьников и студентов, а в Казани их нет. Месячный школьный проездной на автобус стоит 430 рублей на все виды транспорта. Включая метро — 650 рублей. Для студентов есть три вида проездных: на все виды транспорта за 1 305 рублей, на метро — 740, на трамвай, троллейбус и автобус — 655 рублей.

«Что-то для людей сделайте!»

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о причинах высокой стоимости проездных билетов. Мы попросили пояснить, исходя из чего она рассчитывалась, а также уточнить, какое количество пассажиров ездит с одной, с двумя пересадками и т.д., как меняется это количество в выходные и праздники. Кроме того, мы спросили, рассматривается ли введение льготных проездных для школьников и студентов хотя бы в перспективе. А напоследок задали вопрос о том, рассматривалась ли возможность введения в Казани единого проездного по схеме «общественный транспорт+электричка» по примеру Москвы и если да, то что помешало воплощению этой идеи.

По получении ответ исполкома будет опубликован. А пока нам в устной форме сообщили, что введению льготных проездных и более экономичных (для пассажиров) тарифов мешает отсутствие бюджетных дотаций, за счет которых вводятся скидки, например, в Москве.

«Верните проездной на 50 поездок на один месяц или сделайте так, чтобы эти 100 поездок были действительны два-три месяца!» — просят казанцы. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Но и в отсутствие дотаций возможны более выгодные решения. Одно из них — вернуться к проверенным временем вариантам тарификации. Об этом просят в соцсетях и казанцы.

«Верните проездной на 50 поездок на один месяц или сделайте так, чтобы эти 100 поездок были действительны два-три месяца! Что-то ДЛЯ ЛЮДЕЙ, а не только для перевозчиков, которым всегда идут навстречу и увеличивают стоимость проезда, можно уже сделать, а?» — написал на страничке «Общественный транспорт Казани» читатель с ником «Анонимный негодующий».