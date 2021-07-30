«Приехали внаглую и поставили забор» — жителей Куземетьево лишили пляжа

Взять местный лес и залив под защиту населению обещали к 2035 году, но к тому моменту охранять, возможно, будет нечего: вырубку уже возобновили

В редакцию «Реального времени» обратились жители казанского поселка Куземетьево — они лишились своего единственного пляжа. Владельцы участков первой береговой линии огородили свои дома заборами, попутно срубив деревья. Но главное — они перекрыли остальным доступ к Волге. «Все там уже испоганили полностью!», — заявляют куземетьевцы, для которых происходящее стало последней каплей. Ранее их возмущение вызвало возобновление вырубки леса этой весной (хотя здесь обещали сделать парк) и начало большого строительства на волжском берегу, где по всей видимости обустраивают пирс. Особо охранять лес и залив Куземетьево власти пообещали к 2035 году, согласно Генплану Казани, но к тому моменту охранять возможно будет уже нечего. Сейчас речь идет о 385 тыс. кв. м земли стоимостью 233 млн рублей. Территория под Куземетьевским лесом разделена как «лоскутное одеяло» — в одной части можно строиться, в другой — нет. Земля в поселке дорогая и дефицитная на рынке загородного жилья.

Куземетьевцы утратили пляж

В начале 2016 года, в разгар скандала в Куземетьево из-за вырубки местного берегового леса под застройку, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура объявила о «показательном пилотном проекте, чтобы и в других регионах было неповадно застраивать территорию водных объектов и береговых полос», рассказав о начале масштабных проверок в Татарстане.



Тогда прокуроры заявили, что совместно с сотрудниками Росреестра и других ведомств смогут освободить первую береговую линию на Волге — «пусть и не за один год». Тем более что Агентство водных ресурсов РФ должно было завершить работу по установке границы Куйбышевского водохранилища, от которой было бы проще устанавливать береговую линию.

Прошло 5 лет, и в редакцию «Реального времени» вновь обратились обеспокоенные жители многострадального казанского поселка Куземетьево, пожаловавшись на новые ограничения доступа к берегу Волги. Во-первых, пляж, которым до недавнего времени они пользовались, оказался перегороженным с двух сторон и недоступен. Единственный свободный проход к Волге теперь есть только при въезде в Куземетьево.

— Раньше в поселке Куземетьево был пляж, который сейчас закрыли. Просто приехали внаглую недели полторы назад и поставили забор между двумя соседними участками, огородив проход на берег, — рассказал житель поселка Эдуард.

При этом, по его словам и рассказам других куземетьевцев, между самими участками расстояние около 200 метров. Чтобы поставить ограждения, новые хозяева вырубили старые деревья. Со всех сторон здесь частные территории. Пару лет назад другой владелец участка на первой линии уже «захватывал» часть пляжа, а именно неширокий спуск к Волге, которым пользовались местные жители.

Единственный доступ к реке остался лишь на въезде в поселок

— Просто самостийно захватили и поставили забор с калиткой. Поставил забор тот же владелец участка, к которому эта тропа примыкала. Он ее просто огородил и закрыл для жителей поселка доступ к воде, — рассказали «Реальному времени» куземетьевцы Валентина Шантина, Наталья Агафонова, Ирина Филимонова, Ольга Задворнова, Виктор Гуничев, Николай Шулюмов, Людмила Тазеева, Андрей Мухин, Владимир Халтурин и многие другие.

В результате, единственный доступ к реке для них остался лишь на въезде в поселок: «как раз, когда по мосту проезжаешь, справа будут камыши, а слева — излучина Волги, единственное пока свободное место открытое».

— Все остальное сейчас закрыто! — сетуют они.

«Все там уже испоганили полностью!»

Преграда к Волге — не единственное, что беспокоит население поселка. Еще одна часть волжского берега может серьезно пострадать, считают местные.



— До сих пор был открытый участок между Куземетьевским лесом и Волгой. Сейчас там на том месте, где раньше было пахотное поле колхозное, работы начались. Вероятно, собираются строить что-то вроде переправы или пристани, что-то такое серьезное, большое. Все там уже испоганили полностью! Начали в июне, туда пока технику навезли, уже горы земли, — рассказали «Реальному времени» жители поселка.

Еще ранее полетели щепки в Куземетьевском лесу. В мае жители поселка уже выступили с акцией «против вырубки леса и захвата берега Волги».



В мае жители поселка уже выступили с акцией «против вырубки леса и захвата берега Волги». Фото: activatica.org

— Но теперь в Куземетьево снова вырубают лес, застроили луг, перекрыли доступ к реке. Более 100 человек собрались, чтобы выбрать инициативную группу и решить как спасать природу, — возмущалось население.



Проблемы Куземетьево стали известны многим еще несколько лет назад, когда жителям поселка удалось остановить захват леса: «10 лет назад мы уже судились по поводу продажи леса в частную собственность. Суды проиграли, но подняли такой шум, что от вырубки отказались. И вот, рубщики вернулись».



Парка нет, а лес рубят

Что интересно, в последний раз победные флаги куземетьевцы поднимали 5 лет назад. В конце 2016 года исполком Казани утвердил новый проект межевания земель, согласно которому основная часть Куземетьевского леса станет парком, а на берегу залива обустроят набережную и бульвар. В то же время, как писала тогда газета «Реальное время», о проекте этого парка и бульвара не говорилось ни в течение Года парков и скверов, ни в течение Года водоохранных зон. Не было соответствующего проекта и на сайте park.tatar. Хотя помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова заявляла: «Проект парка пока не обсуждался, но задача такая стоит. Это стратегическая задача: о том, чтобы он был обустроен в 2017 году, речь не идет. В 2017 году может начаться проектирование».

Как заявляют «Реальному времени» жители Куземетьево, никакого парка или проектирования за эти 5 лет так и не появилось. «Есть береговая линия Волги. Куземетьевский лес отстоит от береговой линии на пару километров. И этот лес как вырубали, так и продолжают вырубать».

Проблемы Куземетьево стали известны многим еще несколько лет назад, когда жителям поселка удалось остановить захват леса. Фото: vk.com

Лес и залив Куземетьево возьмут под особую охрану



В последний раз о Куземетьевском лесе сообщали два года назад, когда появился проект Генерального плана Казани. Согласно ему, статус особо охраняемых природных территорий должны получить 17 площадок Казани и в числе прочего, как раз берег Куземетьевского залива и лес. Есть, правда, одно но — этот статус площадки получат лишь к 2035 году. Не исключено, что к этому моменту защищать будет уже нечего.



На просьбу прокомментировать ситуацию с новыми стройками на берегу Волги в Куземетьево, вырубкой леса и ограждениями, перекрывшими местным жителям доступ к воде, в исполкоме Казани пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.

Проблема еще и в том, что земельные участки — во всяком случае, немалая их часть, на которых стоит лес, еще в нулевые годы были куплены у Минземимущества РТ (тогда участки проходили по документам как «сельхозугодия»).



Лес тогда разделили на семь участков, к строительству в 2010-х годах приступило ООО «Первое строительное управление». Кадастровые номера этих участков: 16:50:280904:44, 16:50:280904:45, 16:50:280904:46, 16:50:280904:47, 16:50:280904:48, 16:50:280904:49, 16:50:280904:41. Под давлением общественности, в том числе экологов и жителей Куземетьево, и в преддверии Универсиады строительство прекратилось. «ПСУ», столкнувшись с недовольством, просто продало большую часть участков, включая четыре, отданные под застройку (около 10 гектаров на берегу Куземетьевского залива).



К началу 2017 года самый крупный участок находился в собственности «ПСУ» (на его территории и планировалось разместить основную часть парка и проезды), по три участка принадлежало «Жилинвесту» и «КамаСтройИнвесту» (часть территории на берегу залива также подпадала под парк). Однако гендиректор ООО «КамаСтройИнвест» Делюс Сиразетдинов заявил «Реальному времени», что сейчас у его компании нет земель в Куземетьевском лесу.



Основным крупным лотом 5 лет назад продолжало владеть ООО «ПСУ», то есть фактически Минземимущество РТ, контролирующее владельца самого «ПСУ», компанию АО «Связьинвестнефтехим». В СИНХ на вопрос газеты «Реальное время», принадлежит ли им или «ПСУ» по-прежнему участок Куземетьевского леса и собирается ли компания что-либо строить, не ответили.

Проект планировки 2013 года. Источник: uag.kzn.ru

Более 385 тысяч «квадратов» земли за 233 млн рублей



Самый крупный участок, по-видимому, под кадастровым номером 16:50:280904:41 — его площадь из семи вышеупомянутых наибольшая, она составляет 350,5 тыс. кв. м, стоимостью 184,3 млн рублей. Казус в том, что он до сих пор проходит по статусу «земли сельскохозяйственного пользования».



Семь участков Куземетьевского леса вообще разделены по статусу чуть ли не как лоскутное одеяло. Один участок площадью 1,8 тыс. кв. м, например, разрешен к использованию как «объект отдыха и туризма», стоит 9,7 млн рублей. Соседние с ним два участка площадью соответственно 1,6 тыс. кв. м и 12 тыс. кв. м и общей стоимостью 7,1 млн рублей — опять сельскохозяйственного назначения. Соседний с разрешенным к использованию как парк — предназначен для объектов жилой застройки, площадь его 10,5 тыс. кв. м, стоимость — 5,5 млн рублей.



Речь, таким образом, идет о лоскутном одеяле площадью 384,7 тыс. кв. м и общей стоимостью 233,2 млн рублей. Причем, помимо участка площадью 350,5 тыс. кв. м под земли сельхозназначения, самым дорогим можно назвать участок с кадастровым номером 16:50:280904:44 — он стоит 24,7 млн рублей, вот только строить дома на нем не получится — он проходит под статусом «Объекты отдыха и туризма, зоопарки, зооуголки».

Семь участков Куземетьевского леса разделены по статусу чуть ли не как лоскутное одеяло. Самый крупный — площадью 350,5 тыс. кв. м и стоимостью 184,3 млн рублей. Источник: rosreestr.ru

Почему земля в Куземетьево считается престижной

То, что земля на первой береговой линии, в том числе в Куземетьево, дорогая — ни для кого не секрет. Как мы писали же тогда же, лет пять назад, Щурячий остров, Раифа, Садовый, Ильинское, Куземетьево, а также район Обсерватории это ненамного дешевое западное направление (в сравнении с южным, где находятся Боровое Матюшино и Зеленый Бор), Боровое Матюшино и Зеленый Бор. Средняя стоимость сотки здесь тогда составляла — 357 тысяч рублей. А по итогам 2015 года Куземетьево стал вообще самым дорогим поселком, цена за сотку тут доходила в среднем до 666,6 тыс. рублей.

В 2016 году средняя цена, впрочем, опустилась до 472 тыс. рублей, но в пятерку дорогих поселков Куземетьево продолжал входить. Как отмечала аналитическая служба «Реального времени» годом ранее, впервые составив карту дорогих поселков вокруг Казани по итогам 2014 года, Куземетьево уже тогда не обходилось без скандалов: в свое время жители Куземетьево выходили на протесты, связанные с застройками их полуострова (он вдается в Волгу в районе Юдино, недалеко от моста трассы М-7) и пытались «запретить вырубку Куземетьевского леса и зеленых насаждений по левому берегу Волги, прекратить засыпку Волги, озер Большое, Кривое, Затон в районе Займища».



Фактически именно эти места вкупе с участками Щурячьего острова создали третьему поясу западного направления славу «дорогой земли». Кроме того, Куземетьево в топе и потому, что это первый поселок непосредственно в пригороде столицы РТ и расположенный ближе, чем Боровое Матюшино. Для сравнения, тогда 20 соток в Куземетьево продавались за 12 млн рублей. Через год рекордным стал выставленный на продажу коттедж за 120 млн рублей, находящийся в поселке Куземетьево, на первой линии у Волги. Резкий рост стоимости участков в Куземетьево, писала тогда газета «Реальное время», произошел в результате дефицита площадок на этом волжском полуострове (как и на Щурячьем): «свободной земли в этих двух престижных поселках практически не осталось».

Ближе, чем в 20 метрах от воды на береговой полосе строиться нельзя. По этой же причине заборы на берегу располагаться не могут. Фото: vsn.ru

Пирс можно строить, заборы — нет

Глядя на такие цены, перестаешь удивляться, почему идет вырубка леса и стройка. Тем более что само законодательство не так однозначно, сообщал еще 5 лет назад заместитель волжского межрегионального природоохранного прокурора Олег Даминов (ныне заместитель Прокурора РТ). Так как Водный кодекс РФ вступил в силу лишь в 2007 году, тогда же внесли изменения в Земельный кодекс, а в 1960 — 1980-е годы требования закона были другими, и по ним выделялись земельные участки.



Однако огораживание пляжа заборами, вернее перекрытие доступа к воде — в любом случае вне закона. Ближе, чем в 20 метрах от воды на береговой полосе строиться нельзя. По этой же причине заборы на берегу располагаться не могут, категорично заявлял Олег Даминов. В то же время, если получить специальное разрешение на водопользование (выдает отдел водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления по федеральным водоемам), то можно вполне законно построить пирс.